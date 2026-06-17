In aller Kürze ELAC Electroacustic GmbH feierte auf der HIGH END Vienna 2026 ihr 100-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt standen ELAC Concentro L 809, ELAC Elegant 100 Limited Edition, ELAC BS 100 Limited Edition, ELAC Debut Reference 3 Series, ELAC Miracord 40, ELAC Miracord 50.2 und ELAC RD 100.

Die ELAC Electroacustic GmbH kann in diesem Jahr ein ganz außergewöhnliches Jubiläum feiern. Das Unternehmen aus Kiel feiert heuer tatsächlich das 100-jährige Bestehen und nutzte dafür mit der HIGH END Vienna 2026 einen durchaus würdigen Rahmen. Wobei man sagen kann, dass das Unternehmen dieses Event nicht als reine Rückschau, sondern als breit angelegte Präsentation zwischen Markenhistorie, Hörraum-Erlebnis und Weltpremieren anlegte. Im Austria Center Vienna bespielte das Unternehmen aus Kiel das Foyer E auf der Eingangsebene und machte daraus eine auffallend lebendige ELAC-Zone mit Hall of Fame, Produktneuheiten und einem eigenen Hörraum. Dort stand mit der ELAC Concentro L 809 ein neues Lautsprecher-Statement im Mittelpunkt, das den Jubiläumsauftritt akustisch tragen sollte. Zugleich zeigte ELAC Electroacustic GmbH mit der ELAC Elegant 100 Limited Edition, der ELAC BS 100 Limited Edition, der ELAC Debut Reference 3 Series, dem ELAC Miracord 40, dem ELAC Miracord 50.2 und dem ELAC RD 100, wie breit das Unternehmen sein Jubiläumsjahr produktseitig anlegt.

Key Facts

100 Jahre ELAC Electroacustic GmbH als großes Jubiläum auf der HIGH END Vienna 2026

ELAC-Auftritt im Foyer E des Austria Center Vienna

ELAC Listening Bar in Hörraum 0.51 mit der neuen ELAC Concentro L 809

ELAC Hall of Fame mit Exponaten aus einem Jahrhundert Firmengeschichte

ELAC Concentro L 809 als neues Lautsprecher-Flaggschiff

ELAC Elegant 100 Limited Edition und ELAC BS 100 Limited Edition als Jubiläumsmodelle

ELAC Debut Reference 3 Series als neue eigenständige Lautsprecherlinie

ELAC Miracord 40 und ELAC Miracord 50.2 als neue Plattenspieler im Einstiegssegment

ELAC RD 100 als moderne Neuinterpretation eines Radiowecker-Klassikers

Ein Jubiläum mit stolzer Historie und innovativer Gegenwart

Ein 100-jähriges Firmenjubiläum kann schnell zur verklärten Rückschau werden. ELAC Electroacustic GmbH entschied sich auf der HIGH END Vienna 2026 für einen anderen Weg. Der Auftritt im Austria Center Vienna war nicht allein als historische Schau angelegt, sondern als lebendige Mischung aus Begegnungsfläche, Hörraum, Markenrückblick und Neuheitenpräsentation.

Das Foyer E auf der Eingangsebene des Austria Center Vienna wurde dabei zum zentralen ELAC-Bereich. Dort trafen Fachbesucherinnen und Fachbesucher an den Trade Days ebenso wie Musikliebhaber an den Publikumstagen auf eine Präsentation, die bewusst mehr leisten wollte als eine klassische Messefläche. ELAC Electroacustic GmbH zeigte Geschichte, aber nicht im musealen Sinn. Vielmehr wurde die Historie der Marke als Fundament für aktuelle und kommende Produkte inszeniert.

Das passte zur HIGH END Vienna 2026, die selbst für einen Neubeginn stand. Die erste HIGH END in Wien bot vielen Herstellern die Gelegenheit, sich in einem neuen Umfeld zu positionieren. Für ELAC Electroacustic GmbH kam hinzu, dass das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen genau in diesem Rahmen sichtbar machen konnte. Daraus entstand ein Auftritt, der nicht nur auf Jubiläumsrhetorik setzte, sondern mit konkreten Produkten, Hörmöglichkeiten und historischen Exponaten Substanz bot.

Foto © ELAC Electroacustic GmbH | ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026 Foto © ELAC Electroacustic GmbH | ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026 Foto © ELAC Electroacustic GmbH | ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026 Foto © ELAC Electroacustic GmbH | ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026 Foto © ELAC Electroacustic GmbH | ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026 Foto © ELAC Electroacustic GmbH | ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026

ELAC Concentro L 809 – Das neue Lautsprecher-Statement im Hörraum 0.51

Der akustische Mittelpunkt des Messeauftritts war die ELAC Concentro L 809. ELAC Electroacustic GmbH präsentierte das neue Lautsprecher-Flaggschiff im als Listening Bar gestalteten Hörraum 0.51 und setzte damit auf eine Atmosphäre, die sich bewusst von nüchternen Messevorführungen abhob. Gedämpftes Licht, Holz, Musik und ein eher loungeartiges Umfeld sollten den Raum nicht nur technisch, sondern auch emotional öffnen.

Die ELAC Concentro L 809 war dort während der Messe im Dauereinsatz. Damit wurde sie nicht nur als Produktneuheit gezeigt, sondern als zentrales akustisches Zeichen des Jubiläumsauftritts. ELAC Electroacustic GmbH positioniert die ELAC Concentro L 809 klar als High End Lautsprecher-System für anspruchsvolle Räume und ambitionierte Anlagen. Gerade in diesem Kontext ist entscheidend, dass ein solches Lautsprecher-System nicht allein Größe und Autorität ausstrahlen darf, sondern auch kontrollierbar, anpassungsfähig und musikalisch belastbar bleiben muss.

Technisch setzt die ELAC Concentro L 809 laut Hersteller auf vier 250 mm Tieftöner, zwei A-XR Mitteltöner und das neue VXe12 Array. Damit soll die ELAC Concentro L 809 auch große Räume souverän bedienen und zugleich flexibel auf unterschiedliche akustische Bedingungen reagieren können. Für ELAC Electroacustic GmbH ist dieses Modell damit weit mehr als eine repräsentative Jubiläumsneuheit. Die ELAC Concentro L 809 steht für den Anspruch, 100 Jahre Erfahrung nicht nur zu feiern, sondern in ein aktuelles Lautsprecher-Statement zu übersetzen.

ELAC Hall of Fame – Ein Jahrhundert Technikgeschichte

Zur Jubiläumspräsenz gehörte auch die ELAC Hall of Fame. Auf der Standfläche im Foyer E zeigte ELAC Electroacustic GmbH Exponate aus einem Jahrhundert Firmengeschichte, darunter frühe Tonabnehmer, Plattenspieler, Radiowecker, ikonische Lautsprecher und sogar eine ELAC PONY Nähmaschine aus dem Jahr 1945. Gerade dieses ungewöhnliche Exponat machte deutlich, dass die Geschichte des Unternehmens nicht allein über Lautsprecher erzählt werden kann.

Die ELAC Hall of Fame war damit mehr als eine dekorative Rückwand. Sie bot Gesprächsstoff, ordnete aktuelle Produkte ein und zeigte, wie breit ELAC Electroacustic GmbH über Jahrzehnte technisch aufgestellt war. Für eine Marke, die heute vor allem mit Lautsprecher-Systemen, Plattenspielern und HiFi-Lösungen verbunden wird, ist diese historische Breite durchaus relevant. Sie erklärt, warum ELAC Electroacustic GmbH sein Jubiläum nicht allein mit einem einzelnen Sondermodell beging, sondern mit einer ganzen Reihe von Neuheiten, Referenzen und Rückgriffen auf die eigene Geschichte.

ELAC Elegant 100 Limited Edition – Hommage an eine erfolgreiche Lautsprecherfamilie

Mit der ELAC Elegant 100 Limited Edition präsentierte ELAC Electroacustic GmbH eines von zwei limitierten Jubiläumsmodellen. Die ELAC Elegant 100 Limited Edition ist auf 250 Paare limitiert und basiert auf der aktuellen ELAC BS 312.2. Damit greift ELAC Electroacustic GmbH eine besonders erfolgreiche Lautsprecherfamilie auf und verleiht ihr zum 100. Geburtstag eine eigenständige Sonderausführung.

Optisch setzt die ELAC Elegant 100 Limited Edition auf eine Sonderlackierung im Farbton Teal, dazu passende Stoffabdeckungen und eine Echtholz-Basis. Technisch soll die ELAC Elegant 100 Limited Edition laut Hersteller durch Van-den-Hul-Innenverkabelung sowie eine zusätzliche Kupferkappe am Tieftöner-Polkern aufgewertet worden sein. Damit bleibt die ELAC Elegant 100 Limited Edition nicht bei einer rein dekorativen Jubiläumsausführung stehen, sondern verbindet das Sondermodell mit konkreten technischen Anpassungen.

Gerade die ELAC Elegant 100 Limited Edition zeigt, wie ELAC Electroacustic GmbH den Spagat zwischen Sammlerwert und Produktlogik angeht. Die Grundlage ist vertraut, die Ausführung sichtbar besonders, die Limitierung nachvollziehbar. Für langjährige ELAC-Liebhaber dürfte die ELAC Elegant 100 Limited Edition daher eine der emotionaleren Neuheiten des Jubiläumsjahres sein.

ELAC BS 100 Limited Edition – Moderne Interpretation der ELAC BS 403

Die zweite Jubiläumsneuheit ist die ELAC BS 100 Limited Edition. ELAC Electroacustic GmbH versteht die ELAC BS 100 Limited Edition als moderne Interpretation der Designsprache der legendären ELAC BS 403. Damit greift das Unternehmen nicht nur einen bekannten Namen aus der eigenen Lautsprecherhistorie auf, sondern übersetzt dessen gestalterische Idee in ein aktuelles Kompaktlautsprecher-System.

Die ELAC BS 100 Limited Edition soll in Matt-Schwarz, Matt-Weiß und Makassar Hochglanz erhältlich sein. Die Auflage liegt bei knapp 500 Paaren. Als zusätzliches Detail liefert ELAC Electroacustic GmbH die ELAC BS 100 Limited Edition inklusive hochwertigem ELAC Lautsprecherkabel aus. Das wirkt stimmig, denn gerade bei einem Jubiläumsmodell zählt nicht allein das Lautsprecher-System selbst, sondern auch die Art, wie es als Gesamtpaket präsentiert wird.

Während die ELAC Elegant 100 Limited Edition stärker auf eine bestehende Erfolgsfamilie verweist, arbeitet die ELAC BS 100 Limited Edition deutlicher mit der historischen Designsprache der Marke. Beide Modelle erfüllen damit unterschiedliche Funktionen innerhalb des Jubiläumsprogramms. Die ELAC Elegant 100 Limited Edition wirkt wie eine veredelte Referenz an die Gegenwart, die ELAC BS 100 Limited Edition wie ein bewusst gestalteter Rückgriff auf ein bekanntes Kapitel der ELAC-Geschichte.

ELAC Debut Reference 3 Series – Eigenständige Linie mit breiter Ausrichtung

Auch abseits der Jubiläumsmodelle zeigte ELAC Electroacustic GmbH auf der HIGH END Vienna 2026 wichtige Neuheiten. Dazu zählt die ELAC Debut Reference 3 Series, die auf der erfolgreichen ELAC Debut 3.0 aufbaut, nun aber als eigenständige Linie im Programm geführt wird. Geplant sind ein Kompaktlautsprecher, ein Standlautsprecher und ein passender Center.

Die ELAC Debut Reference 3 Series ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Einerseits bleibt sie nahe an jenem Segment, in dem ELAC Electroacustic GmbH seit Jahren viele Musikliebhaber erreicht: ernsthafte HiFi-Lautsprecher zu noch vergleichsweise zugänglichen Preisen. Andererseits erlaubt die stärkere Eigenständigkeit der ELAC Debut Reference 3 Series eine klarere Differenzierung innerhalb des Programms. Die Linie soll in vier Lackierungen sowie mit einer Echtholz-Oberfläche in Walnuss angeboten werden.

Damit wird die ELAC Debut Reference 3 Series zu einer wichtigen Brücke im Portfolio. Sie ist nicht Jubiläumsgeste, sondern Programmstrategie. ELAC Electroacustic GmbH zeigt damit, dass das Jubiläumsjahr nicht nur für Sondermodelle und Flaggschiffe genutzt wird, sondern auch für jene Modellreihen, die im Alltag vieler HiFi-Anlagen eine wichtige Rolle spielen können.

ELAC Miracord 40 und ELAC Miracord 50.2 – Neue Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker

Die Plattenspielertradition ist ein wesentlicher Teil der ELAC-Geschichte. Entsprechend sinnvoll war es, dass ELAC Electroacustic GmbH auf der HIGH END Vienna 2026 auch neue Modelle der ELAC Miracord-Linie zeigte. Der ELAC Miracord 40 und der ELAC Miracord 50.2 lösen die bisherigen Einstiegsmodelle ab und richten sich laut Hersteller an neue und erfahrene Vinyl-Fans.

Sowohl der ELAC Miracord 40 als auch der ELAC Miracord 50.2 setzen auf einen integrierten Phono-Vorverstärker. Das erleichtert die Einbindung in moderne HiFi-Anlagen und macht die beiden Modelle auch für Anwender interessant, die Vinyl unkompliziert in bestehende Systeme integrieren wollen. Zugleich bleibt der Name ELAC Miracord ein bewusster Verweis auf die eigene Plattenspielerhistorie.

Der ELAC Miracord 40 und der ELAC Miracord 50.2 zeigen damit eine andere Facette des Jubiläumsauftritts. Hier geht es nicht um Sammlerwert oder großes High End Statement, sondern um Alltagstauglichkeit, Zugänglichkeit und die Fortführung einer traditionsreichen Produktlinie. Gerade diese Mischung machte den ELAC-Auftritt in Wien so breit: vom kompakten Lautsprecher über Plattenspieler bis hin zum großen Flaggschiff.

ELAC RD 100 – Der Radiowecker-Klassiker als Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+

Ein besonders charmantes Produkt des Messeauftritts war der ELAC RD 100. ELAC Electroacustic GmbH greift mit dem ELAC RD 100 den Radiowecker-Klassiker von 1972 auf und interpretiert ihn als stationären Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und 3D-Sound neu. Damit wird ein historisches Motiv nicht einfach nostalgisch kopiert, sondern in eine heutige Nutzung übersetzt.

Der ELAC RD 100 steht exemplarisch für jene Produkte, die ein Jubiläum leichter, zugänglicher und emotionaler machen. Während die ELAC Concentro L 809 den technischen Anspruch des Unternehmens markiert, die ELAC Elegant 100 Limited Edition und die ELAC BS 100 Limited Edition die Sammler- und Liebhaberseite bedienen und die ELAC Debut Reference 3 Series das breite Lautsprecherprogramm erweitert, erzählt der ELAC RD 100 eine kleine, sympathische Geschichte. Er verweist auf 1972, spricht aber Nutzer an, die heute Musik, Radio und drahtlose Wiedergabe in einem kompakten stationären Gerät verbinden wollen.

Preise und Verfügbarkeit

Die ELAC Concentro L 809 soll ab Herbst 2026 erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung gibt ELAC Electroacustic GmbH mit € 33.000,- an. Die ELAC BS 100 Limited Edition soll ab Sommer beziehungsweise Herbst 2026 verfügbar sein, ist auf knapp 500 Paare limitiert und wird mit € 999,- angegeben. Die ELAC Elegant 100 Limited Edition soll ebenfalls ab Sommer beziehungsweise Herbst 2026 verfügbar sein, ist auf 250 Paare limitiert und wird ebenfalls mit € 999,- angegeben.

Die ELAC Debut Reference 3 Series soll ab Herbst 2026 in den Handel kommen. Der Kompaktlautsprecher ELAC DBR63 startet laut Hersteller bei € 429,-, die Ausführung in Walnuss wird mit € 499,- angegeben. Der Standlautsprecher ELAC DFR53 startet bei € 799,- beziehungsweise € 999,- in Walnuss, der Center ELAC DCR53 bei € 499,- beziehungsweise € 649,- in Walnuss. Der ELAC Miracord 40 soll ab Herbst beziehungsweise Winter 2026 zum Preis von € 499,- verfügbar sein, der ELAC Miracord 50.2 zum Preis von € 799,-. Der ELAC RD 100 ist ab Sommer 2026 in Cream White, Dark Grey und Vintage Red geplant, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 249,-.

Wir meinen…

ELAC Electroacustic GmbH hätte 100 Jahre Firmengeschichte leicht in eine nostalgische Retrospektive verwandeln können. Auf der HIGH END Vienna 2026 gelang jedoch ein deutlich spannenderer Auftritt. Die ELAC Hall of Fame gab der Marke Tiefe, die ELAC Listening Bar gab ihr Atmosphäre, die ELAC Concentro L 809 setzte ein klares High End Statement, und die ELAC Elegant 100 Limited Edition sowie die ELAC BS 100 Limited Edition lieferten jene emotionale Verdichtung, die ein Jubiläum braucht. Gleichzeitig zeigen die ELAC Debut Reference 3 Series, der ELAC Miracord 40, der ELAC Miracord 50.2 und der ELAC RD 100, dass ELAC Electroacustic GmbH den Geburtstag nicht nur als Rückblick versteht. Der Wiener Auftritt war damit weniger Geburtstagsdekoration als ein recht klares Signal: Diese Marke kennt ihre Geschichte, aber sie lebt nicht von ihr allein.

Produkt ELAC feiert 100 Jahre auf der HIGH END Vienna 2026 Preis ELAC Concentro L 809 € 33.000,-

ELAC BS 100 Limited Edition € 999,-

ELAC Elegant 100 Limited Edition € 999,-

ELAC Debut Reference 3 Series DBR63 € 429,-

ELAC Debut Reference 3 Series DBR63 Walnuss € 499,-

ELAC Debut Reference 3 Series DFR53 € 799,-

ELAC Debut Reference 3 Series DFR53 Walnuss € 999,-

ELAC Debut Reference 3 Series DCR53 € 499,-

ELAC Debut Reference 3 Series DCR53 Walnuss € 649,-

ELAC Miracord 40 € 499,-

ELAC Miracord 50.2 € 799,-

ELAC RD 100 € 249,-

Marke ELAC Electroacustic GmbH Hersteller ELAC Electroacustic GmbH Vertrieb ELAC Electroacustic GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über ELAC Electroacustic GmbH

Quelle ELAC Electroacustic GmbH