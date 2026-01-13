In aller Kürze Mit dem C-3900S bringt Accuphase eine neue Precision-Vorstufe mit Dual Balanced AAVA, symmetrischem Aufbau und außergewöhnlicher Anschlussvielfalt.

In hochwertigen Stereo-Anlagen ist die Vorstufe weit mehr als ein reiner Signalverteiler. Sie bestimmt, wie verlustfrei Quellen eingebunden werden, wie sauber Pegel geregelt werden und wie flexibel sich ein System an unterschiedliche Hörsituationen anpassen lässt. Genau in diesem Umfeld positioniert die japanische High-End-Manufaktur Accuphase Laboratory Inc. den neuen Accuphase C-3900S als konsequent weiterentwickelte Referenzlösung.

Precision Stereo Preamplifier mit vollständig symmetrischem, kanalgetrenntem Aufbau

Dual Balanced AAVA-Lautstärkeregelung mit integrierter ANCC-Technologie

Acht parallel arbeitende Ausgangsverstärker

Umfangreiche symmetrische und Line-Schnittstellen

Vielfältige Einstell- und Speicherfunktionen für praxisnahe Systemanpassung

Dual Balanced AAVA und ANCC: Kontrolle ohne klangliche Nebenwirkungen

Im Zentrum des Accuphase C-3900S steht die Dual Balanced AAVA-Lautstärkeregelung. Anders als konventionelle Vorstufen verzichtet dieses Konzept auf eine passive Abschwächung des Signals mittels Widerständen. Stattdessen wird der Pegel aktiv durch die Kombination mehrerer Verstärkerstufen mit unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren eingestellt. Durch die parallele Ausführung zweier symmetrischer AAVA-Schaltungen pro Kanal wird das Rauschverhalten weiter reduziert und die elektrische Stabilität verbessert.

Ergänzt wird dieses Prinzip durch die ANCC-Schaltung, die Rausch- und Verzerrungsanteile aktiv kompensiert. Gerade bei niedrigen und mittleren Lautstärken soll so ein besonders sauberer Signalfluss gewährleistet werden – ein praktischer Vorteil für realistische Hörlautstärken im Alltag.

Strikt symmetrischer Aufbau und getrennte Versorgung

Der C-3900S folgt einem kompromisslosen Dual-Mono-Konzept. Linker und rechter Kanal verfügen über eigene Verstärkereinheiten, separate Netzteile mit Ringkerntransformatoren sowie eigenständige Siebkondensator-Bänke. Diese konsequente Trennung minimiert Übersprechen und sorgt für stabile Arbeitsbedingungen unabhängig von Signalpegel oder angeschlossenen Quellen. Auch die Leiterplatten sind gezielt auf geringe Verluste ausgelegt und unterstreichen den technischen Anspruch dieser Vorstufe.

Anschlussvielfalt als zentrales Praxisargument

Ein wesentlicher Fokus des Accuphase C-3900S liegt auf der flexiblen Einbindung unterschiedlichster Signalquellen. Auf der Eingangsseite stehen insgesamt vier symmetrische XLR-Eingänge sowie sechs Line-Eingänge in Cinch-Ausführung zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch separate EXT PRE-Eingänge, sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch, die den Einsatz externer Vorstufen oder spezieller Signalprozessoren erlauben.

Auf der Ausgangsseite bietet der C-3900S jeweils zwei symmetrische XLR- sowie zwei Line-Ausgänge. Zusätzlich sind dedizierte Recorder-Anschlüsse für Aufnahme und Wiedergabe vorhanden, was insbesondere für Nutzer analoger Bandmaschinen oder externer Recorder relevant ist. In der Praxis lässt sich die Vorstufe damit sowohl in klassische Zwei-Quellen-Setups als auch in komplexe Mehrkomponenten-Systeme integrieren.

Bedienkonzept und Kopfhörerverstärker

Accuphase setzt beim C-3900S auf ein fein abgestuftes Bedienkonzept mit mechanisch aufwendig realisiertem Lautstärkesensor. Dieser erlaubt eine besonders gleichmäßige und geräuscharme Pegelregelung, auch im motorisierten Betrieb per Fernbedienung. Ergänzend stehen Funktionen wie wählbare Gesamtverstärkung, fein justierbare Balance, eine fünfstufige Loudness-Korrektur sowie individuell speicherbare Einstellungen pro Eingang zur Verfügung.

Der integrierte Kopfhörerverstärker ist diskret aufgebaut und bietet wählbare Verstärkungsstufen, um Kopfhörer unterschiedlicher Impedanz und Empfindlichkeit praxisgerecht zu betreiben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier wird über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Angaben zu Preis und konkretem Marktstart liegen derzeit noch nicht vor.

Fazit – Technische Konsequenz und Systemflexibilität

Mit dem C-3900S präsentiert Accuphase Laboratory Inc. eine Vorstufe, die technische Präzision, konsequent symmetrischen Aufbau und hohe Anschlussflexibilität miteinander verbindet. Die weiterentwickelte Dual Balanced AAVA-Lautstärkeregelung adressiert zentrale Schwachstellen klassischer Konzepte, während die Vielzahl an Ein- und Ausgängen eine problemlose Integration in anspruchsvolle Stereo-Systeme ermöglicht. Damit richtet sich der C-3900S klar an Anwender, die ihre Vorstufe als langfristige, stabile Schaltzentrale verstehen.

Produkt Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier Geräteart Precision Stereo Preamplifier Schaltungskonzept Vollständig symmetrisch, diskret, kanalgetrennt Lautstärkeregelung Dual Balanced AAVA mit ANCC Frequenzgang (Line / symmetrisch) 20 bis 20.000 Hz +0, –0,2 dB Gesamtklirrfaktor 0,005 % Signal-Rauschabstand 118 dB Eingänge symmetrisch 4 × XLR Eingänge Line 6 × Cinch Eingänge EXT PRE 1 × XLR, 1 × Cinch Ausgänge symmetrisch 2 × XLR Ausgänge Line 2 × Cinch Recorder-Anschlüsse PLAY und REC, Cinch Kopfhöreranschluss 6,3 mm Stereo-Klinke Leistungsaufnahme 60 W Abmessungen 477 mm × 156 mm × 412 mm Gewicht 25,3 kg

