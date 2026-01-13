Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier
Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier
VerstärkerHiFiHiFi ElektronikHiFi LuxuryNews

Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier – Referenz-Vorstufe mit Dual Balanced AAVA, ANCC und umfangreicher Anschlussvielfalt

Der Accuphase C-3900S führt die hauseigene AAVA-Technologie in einer nochmals verfeinerten Ausbaustufe fort. Neben einem kompromisslos symmetrischen Schaltungsdesign steht vor allem die praxisnahe Integration in komplexe High-End-Systeme im Fokus. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und vielfältige Einstelloptionen unterstreichen den Anspruch als zentrale Schaltstelle anspruchsvoller Stereo-Ketten.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026
0 3 Minuten gelesen
In aller Kürze
  • Mit dem C-3900S bringt Accuphase eine neue Precision-Vorstufe mit Dual Balanced AAVA, symmetrischem Aufbau und außergewöhnlicher Anschlussvielfalt.

In hochwertigen Stereo-Anlagen ist die Vorstufe weit mehr als ein reiner Signalverteiler. Sie bestimmt, wie verlustfrei Quellen eingebunden werden, wie sauber Pegel geregelt werden und wie flexibel sich ein System an unterschiedliche Hörsituationen anpassen lässt. Genau in diesem Umfeld positioniert die japanische High-End-Manufaktur Accuphase Laboratory Inc. den neuen Accuphase C-3900S als konsequent weiterentwickelte Referenzlösung.

Weitere Artikel

Key Facts

  • Precision Stereo Preamplifier mit vollständig symmetrischem, kanalgetrenntem Aufbau
  • Dual Balanced AAVA-Lautstärkeregelung mit integrierter ANCC-Technologie
  • Acht parallel arbeitende Ausgangsverstärker
  • Umfangreiche symmetrische und Line-Schnittstellen
  • Vielfältige Einstell- und Speicherfunktionen für praxisnahe Systemanpassung

Dual Balanced AAVA und ANCC: Kontrolle ohne klangliche Nebenwirkungen

Im Zentrum des Accuphase C-3900S steht die Dual Balanced AAVA-Lautstärkeregelung. Anders als konventionelle Vorstufen verzichtet dieses Konzept auf eine passive Abschwächung des Signals mittels Widerständen. Stattdessen wird der Pegel aktiv durch die Kombination mehrerer Verstärkerstufen mit unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren eingestellt. Durch die parallele Ausführung zweier symmetrischer AAVA-Schaltungen pro Kanal wird das Rauschverhalten weiter reduziert und die elektrische Stabilität verbessert.

Ergänzt wird dieses Prinzip durch die ANCC-Schaltung, die Rausch- und Verzerrungsanteile aktiv kompensiert. Gerade bei niedrigen und mittleren Lautstärken soll so ein besonders sauberer Signalfluss gewährleistet werden – ein praktischer Vorteil für realistische Hörlautstärken im Alltag.

Strikt symmetrischer Aufbau und getrennte Versorgung

Der C-3900S folgt einem kompromisslosen Dual-Mono-Konzept. Linker und rechter Kanal verfügen über eigene Verstärkereinheiten, separate Netzteile mit Ringkerntransformatoren sowie eigenständige Siebkondensator-Bänke. Diese konsequente Trennung minimiert Übersprechen und sorgt für stabile Arbeitsbedingungen unabhängig von Signalpegel oder angeschlossenen Quellen. Auch die Leiterplatten sind gezielt auf geringe Verluste ausgelegt und unterstreichen den technischen Anspruch dieser Vorstufe.

Anschlussvielfalt als zentrales Praxisargument

Ein wesentlicher Fokus des Accuphase C-3900S liegt auf der flexiblen Einbindung unterschiedlichster Signalquellen. Auf der Eingangsseite stehen insgesamt vier symmetrische XLR-Eingänge sowie sechs Line-Eingänge in Cinch-Ausführung zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch separate EXT PRE-Eingänge, sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch, die den Einsatz externer Vorstufen oder spezieller Signalprozessoren erlauben.

Auf der Ausgangsseite bietet der C-3900S jeweils zwei symmetrische XLR- sowie zwei Line-Ausgänge. Zusätzlich sind dedizierte Recorder-Anschlüsse für Aufnahme und Wiedergabe vorhanden, was insbesondere für Nutzer analoger Bandmaschinen oder externer Recorder relevant ist. In der Praxis lässt sich die Vorstufe damit sowohl in klassische Zwei-Quellen-Setups als auch in komplexe Mehrkomponenten-Systeme integrieren.

Bedienkonzept und Kopfhörerverstärker

Accuphase setzt beim C-3900S auf ein fein abgestuftes Bedienkonzept mit mechanisch aufwendig realisiertem Lautstärkesensor. Dieser erlaubt eine besonders gleichmäßige und geräuscharme Pegelregelung, auch im motorisierten Betrieb per Fernbedienung. Ergänzend stehen Funktionen wie wählbare Gesamtverstärkung, fein justierbare Balance, eine fünfstufige Loudness-Korrektur sowie individuell speicherbare Einstellungen pro Eingang zur Verfügung.

Der integrierte Kopfhörerverstärker ist diskret aufgebaut und bietet wählbare Verstärkungsstufen, um Kopfhörer unterschiedlicher Impedanz und Empfindlichkeit praxisgerecht zu betreiben.

KEF Banner 800 x 600 Dezember 2025

Preis und Verfügbarkeit

Der Accuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier wird über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Angaben zu Preis und konkretem Marktstart liegen derzeit noch nicht vor.

Fazit – Technische Konsequenz und Systemflexibilität

Mit dem C-3900S präsentiert Accuphase Laboratory Inc. eine Vorstufe, die technische Präzision, konsequent symmetrischen Aufbau und hohe Anschlussflexibilität miteinander verbindet. Die weiterentwickelte Dual Balanced AAVA-Lautstärkeregelung adressiert zentrale Schwachstellen klassischer Konzepte, während die Vielzahl an Ein- und Ausgängen eine problemlose Integration in anspruchsvolle Stereo-Systeme ermöglicht. Damit richtet sich der C-3900S klar an Anwender, die ihre Vorstufe als langfristige, stabile Schaltzentrale verstehen.

ProduktAccuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier
Preisk. A.

Technische Daten

ProduktAccuphase C-3900S Precision Stereo Preamplifier
GeräteartPrecision Stereo Preamplifier
SchaltungskonzeptVollständig symmetrisch, diskret, kanalgetrennt
LautstärkeregelungDual Balanced AAVA mit ANCC
Frequenzgang (Line / symmetrisch)20 bis 20.000 Hz +0, –0,2 dB
Gesamtklirrfaktor0,005 %
Signal-Rauschabstand118 dB
Eingänge symmetrisch4 × XLR
Eingänge Line6 × Cinch
Eingänge EXT PRE1 × XLR, 1 × Cinch
Ausgänge symmetrisch2 × XLR
Ausgänge Line2 × Cinch
Recorder-AnschlüssePLAY und REC, Cinch
Kopfhöreranschluss6,3 mm Stereo-Klinke
Leistungsaufnahme60 W
Abmessungen477 mm × 156 mm × 412 mm
Gewicht25,3 kg
MarkeAccuphase Laboratory Inc.
HerstellerAccuphase Laboratory Inc.
Vertrieb ÖsterreichR.M.S. State of the Art Audiovisual Products
Vertrieb DeutschlandP.I.A. Hi-Fi Vertriebs GmbH
Vertrieb Schweizcebrands.ch AG
Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Über
Accuphase Laboratory Inc.
Quelle
Accuphase Laboratory Inc.
Schlagwörter
Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026
0 3 Minuten gelesen
Bild von Michael Holzinger

Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

Weitere Artikel

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi

Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi – Designklassiker mit modernem Streaming

12. Januar 2026
Foto © Harman Kardon | Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi

Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi mit Apple AirPlay, Google Cast und Roon Ready

12. Januar 2026
Foto © Klipsch Group Inc. | Klipsch ProMedia Lumina

Klipsch ProMedia Lumina – Desktop-Lautsprecher mit Subwoofer und integrierter LED-Beleuchtung

8. Januar 2026
Foto © KEF | KEF Neujahrsaktion 2026

KEF Neujahrsaktion 2026 – Angebote auf Lautsprecher, Subwoofer und Kopfhörer

8. Januar 2026

Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen...

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"