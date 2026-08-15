In aller Kürze Der Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor überträgt wesentliche Schaltungskonzepte des Accuphase DC-1000 in ein neues Modell. Für die D/A-Wandlung kombiniert Accuphase Laboratory Inc. 8MDSD für DSD, 8MDS++ für PCM und die hauseigene ANCC-Technologie zur Reduktion von Rauschen und Verzerrungen. Sechs Digitaleingänge, darunter zweimal USB 2.0 Typ B, stehen für Computer, Netzwerk-Audio-Player, CD- und SA-CD-Player sowie Fernseher bereit.

Der Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor richtet sich an HiFi-Enthusiasten, bei deren Audio-System mehrere digitale Quellen über eine konsequent eigenständige D/A-Wandlerlösung zusammengeführt werden sollen. Accuphase Laboratory Inc. verzichtet dabei auf Streaming-Plattform, Netzwerkanschluss oder App-Steuerung und konzentriert sich vollständig auf die Verarbeitung digitaler Audiosignale. Technisch greift das Unternehmen auf Lösungen zurück, die für den Accuphase DC-1000 entwickelt wurden: DSD wird über das MDSD-Prinzip verarbeitet, für PCM kommt eine parallel aufgebaute MDS++-Architektur zum Einsatz. ANCC-Schaltungen finden sich sowohl in der I/V-Wandlung als auch im Direct Balanced Filter der analogen Ausgangsstufe. Mit zwei voneinander unabhängigen USB-Eingängen nimmt der neue Digitalprozessor zudem eine Besonderheit in dieser Geräteklasse für sich in Anspruch.

Key Facts Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor

8MDSD-Wandlerprinzip für DSD

8MDS++-Wandlerarchitektur für PCM

ESS Technologies ES9028PRO

Accuphase ANCC-Technologie

Direct Balanced Filter mit getrennten Signalwegen

Sechs Digitaleingänge

Zweimal USB 2.0 Typ B

HS-LINK Version 1 und Version 2

Zweimal optisches S/PDIF und einmal koaxiales S/PDIF

PCM bis 32 Bit und 384 kHz

DSD bis 22,5 MHz, DoP bis 11,2 MHz

Symmetrischer XLR- und unsymmetrischer Cinch-Ausgang

Ausgangsspannung 2,5 V

Digitale Ausgangspegelregelung von 0 bis −80 dB

Signal-Rauschabstand 121 dB

Dynamikbereich 119 dB

Abmessungen 465 × 114 × 386 mm

Gewicht 15,6 kg

Eigenständiger Digitalprozessor für unterschiedlichste Quellen

Der Accuphase DC-500 ist weder Netzwerk-Player noch Streaming-DAC, sondern ein konsequent auf die Signalwandlung ausgelegter Digitalprozessor. Seine sechs Eingänge schaffen die Verbindung zu klassischen und aktuellen digitalen Quellen: HS-LINK ist für entsprechend ausgestattete SA-CD/CD-Player von Accuphase vorgesehen, über koaxiales und optisches S/PDIF lassen sich weitere Laufwerke oder Fernsehgeräte anschließen.

Auffällig sind insbesondere die beiden USB-2.0-Schnittstellen in Form von USB-B-Ports. Dadurch können beispielsweise ein Computer und ein Netzwerk-Audio-Player mit USB-Audio-Ausgang gleichzeitig mit dem Accuphase DC-500 verbunden bleiben. Der Wechsel zwischen den Eingängen erfolgt direkt über die Bedienelemente an der Front.

Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor

8MDSD verarbeitet DSD ohne Umwandlung in PCM

DSD stellt die nachfolgende Analogstufe aufgrund seines hohen Quantisierungsrauschens im Ultraschallbereich vor besondere Anforderungen. Übliche D/A-Wandler überführen DSD-Signale zunächst in PCM, bevor ein Digitalfilter das hochfrequente Rauschen reduziert.

Accuphase verfolgt mit MDSD – Multiple Double Speed DSD – einen anderen Ansatz. Der Accuphase DC-500 erzeugt acht zeitlich beziehungsweise phasenmäßig versetzte DSD-Signale und führt diese den acht parallel arbeitenden Wandlerpfaden zu. Die gesamte Anordnung übernimmt dabei die Funktion eines Filters mit gleitendem Mittelwert und vollständig linearer Phase. Das hochfrequente Rauschen soll dadurch reduziert werden, ohne das DSD-Signal zuvor in PCM umzuwandeln.

Über USB akzeptiert der Accuphase DC-500 DSD mit 2,8, 5,6, 11,2 und 22,5 MHz. Bei einer Übertragung mittels DoP wird DSD bis 11,2 MHz unterstützt. HS-LINK Version 2 verarbeitet DSD mit 2,8 und 5,6 MHz, HS-LINK Version 1 ist auf DSD mit 2,8 MHz ausgelegt.

8MDS++ mit ESS Technologies ES9028PRO

PCM-Signale verarbeitet der Accuphase DC-500 nach dem 8MDS++-Prinzip. Dabei werden acht Delta-Sigma-Wandlerpfade parallel betrieben. Als Basis dient der ES9028PRO von ESS Technologies.

Durch die parallele Signalverarbeitung sollen sich Rauschen, Verzerrungen und Linearitätsfehler gegenüber einem einzelnen Wandlerpfad reduzieren. Accuphase beziffert den rechnerischen Verbesserungsfaktor mit √8 und damit rund 2,8. Da dieser Effekt laut Hersteller weder vom Signalpegel noch von der Frequenz abhängig ist, soll er auch bei sehr niedrigen Pegeln wirksam bleiben.

PCM kann über USB und HS-LINK Version 2 mit bis zu 32 Bit und 384 kHz zugespielt werden. HS-LINK Version 1 unterstützt bis zu 24 Bit und 192 kHz, der koaxiale S/PDIF-Eingang ebenfalls bis zu 24 Bit und 192 kHz. Die beiden optischen S/PDIF-Schnittstellen verarbeiten PCM mit bis zu 24 Bit und 96 kHz.

ANCC gegen Rauschen und Verzerrungen

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Accuphase DC-500 ist ANCC, das Accuphase Noise and Distortion Cancelling Circuit. Diese von Accuphase entwickelte Schaltung findet sich zunächst in der I/V-Wandlung im Anschluss an die eigentliche D/A-Konvertierung. Sie soll dort verbleibende Rausch- und Verzerrungskomponenten reduzieren und damit die Vorteile der parallel arbeitenden MDS++-Architektur weiterführen.

Accuphase setzt ANCC außerdem im Direct Balanced Filter der analogen Ausgangsstufe ein. Für die symmetrischen XLR-Ausgänge und die unsymmetrischen Cinch-Ausgänge stehen vollständig getrennte Signalwege bereit. Beide Ausgangsvarianten liefern eine Spannung von 2,5 V bei einer Ausgangsimpedanz von 50 Ohm.

Als garantierte technische Werte nennt Accuphase Laboratory Inc. einen Gesamtklirrfaktor einschließlich Rauschen von 0,0004 Prozent zwischen 20 Hz und 20 kHz. Der Signal-Rauschabstand wird mit 121 dB, der Dynamikbereich mit 119 dB und die Übersprechdämpfung mit 118 dB angegeben.

Ausgangspegel und Phase an das HiFi-System anpassen

Der Ausgangspegel des Accuphase DC-500 kann digital zwischen 0 und −80 dB eingestellt werden. Accuphase sieht diese Funktion vor allem für den Ausgleich unterschiedlicher Pegel mehrerer Signalquellen vor. Die Einstellung erfolgt über zwei Tasten an der rechten Seite der Front.

Für die symmetrischen XLR-Ausgänge steht auf der Rückseite ein Phasenwahlschalter bereit. Damit lässt sich die Anschlussbelegung an Vor- oder Vollverstärker mit unterschiedlicher XLR-Phasenzuordnung anpassen.

Eine von Accuphase entwickelte Muting-Schaltung soll Relais-Schaltgeräusche zwischen einzelnen Titeln unterdrücken. Das Frontdisplay informiert über die jeweils anliegende Abtastfrequenz, die Quantisierungs-Bitzahl und den eingestellten Ausgangspegel.

Getrennte Stromversorgung für digitale und analoge Schaltungen

Auch beim Netzteil trennt Accuphase die digitalen und analogen Funktionsbereiche. Zwei große Netztransformatoren versorgen die entsprechenden Schaltungsgruppen voneinander unabhängig. Für die Glättung und Stabilisierung stehen speziell angefertigte Siebkondensatoren mit einer Gesamtkapazität von 120.000 µF zur Verfügung.

Die Leistungsaufnahme des Accuphase DC-500 beträgt 22 W. Die für Europa vorgesehene 230-V-Ausführung verfügt über einen Eco-Modus, der das Gerät nach 120 Minuten automatisch abschaltet.

Klassisches Accuphase-Design mit massiver Konstruktion

Optisch folgt der Accuphase DC-500 der charakteristischen Gestaltung des japanischen Unternehmens. Die Front präsentiert sich im typischen Champagnerton, während hochglanzlackierte Seitenteile die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lassen. Der gebürstete Gehäusedeckel besteht aus eloxiertem Aluminium.

Für die Aufstellung verwendet Accuphase sogenannte High-Carbon-Isolatorfüße aus Gusseisen. Mit Abmessungen von 465 mm in der Breite, 114 mm in der Höhe und 386 mm in der Tiefe beansprucht der Digitalprozessor eine klassische HiFi-Komponentenbreite. Das Gewicht von 15,6 kg verdeutlicht den hohen konstruktiven Aufwand einschließlich der beiden Netztransformatoren und der massiven Gehäuseausführung.

Zum Lieferumfang gehören ein 2 m langes Netzkabel, ein Accuphase ASL-10B Audiokabel mit 1 m Länge, eine CD mit dem Accuphase USB-Treiber samt Installationsanleitung sowie ein Reinigungstuch.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Spezialisierte DSD-Verarbeitung: Das 8MDSD-Prinzip filtert hochfrequentes Rauschen, ohne DSD zuvor in PCM umzuwandeln.

Das 8MDSD-Prinzip filtert hochfrequentes Rauschen, ohne DSD zuvor in PCM umzuwandeln. Parallel arbeitende PCM-Wandlung: Acht MDS++-Wandlerpfade sollen Rauschen und Verzerrungen über einen breiten Pegel- und Frequenzbereich reduzieren.

Acht MDS++-Wandlerpfade sollen Rauschen und Verzerrungen über einen breiten Pegel- und Frequenzbereich reduzieren. Zwei USB-Audio-Eingänge: Computer und Netzwerk-Audio-Player können gleichzeitig angeschlossen bleiben.

Computer und Netzwerk-Audio-Player können gleichzeitig angeschlossen bleiben. Breite Formatunterstützung: Über USB werden PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis 22,5 MHz verarbeitet.

Über USB werden PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis 22,5 MHz verarbeitet. Konsequent getrennte Ausgangsstufen: XLR- und Cinch-Ausgänge verfügen über eigenständige Signalwege.

XLR- und Cinch-Ausgänge verfügen über eigenständige Signalwege. Flexible Systemintegration: Ausgangspegel und Phase des symmetrischen Ausgangs lassen sich an die übrigen Komponenten anpassen.

Ausgangspegel und Phase des symmetrischen Ausgangs lassen sich an die übrigen Komponenten anpassen. Aufwendig ausgelegte Stromversorgung: Digitale und analoge Schaltungen werden von getrennten Netztransformatoren versorgt.

Digitale und analoge Schaltungen werden von getrennten Netztransformatoren versorgt. Klare Bedienung: Das Frontdisplay zeigt Abtastfrequenz, Quantisierungs-Bitzahl und Ausgangspegel unmittelbar an.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor soll innerhalb der nächsten Wochen über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Einen Preis für den Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor hat Accuphase Laboratory Inc. bislang noch nicht bekannt gegeben.

Wir meinen …

Der Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor versucht nicht, seine Bedeutung über Streaming-Dienste, Netzwerkfunktionen oder möglichst viele Zusatzoptionen zu definieren. Sein Konzept ist deutlich fokussierter: sechs digitale Quellen, eine aufwendige Wandlung für DSD und PCM sowie eine bis in die Stromversorgung getrennte Signalarchitektur. Einmal mehr beweist Accuphase Laboratory Inc., dass man bestens darüber bescheid weiss, was die eigene Kundschaft bevorzugt

Produkt Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor Preis k. A.

Technische Daten Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor

Produkt Accuphase DC-500 Precision MDSD Digital Processor Produkttyp D/A-Wandler D/A-Wandlung DSD 8MDSD-Prinzip D/A-Wandlung PCM 8MDS++-Prinzip DAC ESS Technologies ES9028PRO Zusätzliche Schaltungstechnik ANCC, Direct Balanced Filter Digitaleingänge 1 × HS-LINK, 2 × USB 2.0 Typ B, 2 × optisches S/PDIF, 1 × koaxiales S/PDIF HS-LINK Version 2, DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 1 Bit HS-LINK Version 2, PCM 32 bis 384 kHz, 16 bis 32 Bit HS-LINK Version 1, DSD 2,8 MHz, 1 Bit HS-LINK Version 1, PCM 32 bis 192 kHz, 16 bis 24 Bit USB, DSD 2,8 bis 22,5 MHz, 1 Bit; DoP bis 11,2 MHz USB, PCM 44,1 bis 384 kHz, 16 bis 32 Bit Optisches S/PDIF PCM 32 bis 96 kHz, 16 bis 24 Bit Koaxiales S/PDIF PCM 32 bis 192 kHz, 16 bis 24 Bit Analogausgänge 1 × symmetrisch XLR, 1 × unsymmetrisch Cinch Ausgangsspannung und Impedanz 2,5 V, 50 Ohm Ausgangspegelregelung 0 bis −80 dB, digital Frequenzgang 0,5 Hz bis 50 kHz, +0 dB/−3 dB Gesamtklirrfaktor einschließlich Rauschen 0,0004 Prozent, 20 Hz bis 20 kHz Signal-Rauschabstand 121 dB Dynamikbereich 119 dB Übersprechdämpfung 118 dB, 20 Hz bis 20 kHz Stromversorgung 120 V, 220 V oder 230 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme 22 W Abmessungen 465 × 114 × 386 mm Gewicht 15,6 kg Gewicht einschließlich Verpackung 21 kg Zubehör Netzkabel, Accuphase ASL-10B Audiokabel, USB-Treiber-CD, Installationsanleitung, Reinigungstuch

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