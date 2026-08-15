In aller Kürze Der Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer misst das Zusammenspiel aus Lautsprechern und Hörraum, korrigiert den Frequenzgang und erlaubt darüber hinaus eine gezielte tonale Abstimmung. Neu sind vor allem Smooth Voicing, eine optimierte Messmethode und die weiterentwickelten A/D- und D/A-Wandlerstufen mit ANCC-Technologie. Bedient wird das System über ein hochauflösendes IPS-Touchdisplay, auf dem sich Frequenzgangkurven mit dem Stylus-Stift direkt einzeichnen lassen.

Raumkorrektur, grafischer Equalizer und Spektrumanalyse sind beim Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer nicht als voneinander getrennte Werkzeuge ausgelegt. Vielmehr verbindet Accuphase Laboratory Inc. alle drei Funktionen zu einem System, das zunächst die akustischen Bedingungen erfasst, daraus eine Korrektur berechnet und dem Anwender anschließend die gezielte Abstimmung des Ergebnisses erlaubt. Diese Verbindung aus automatisierter Messung und umfassendem manuellem Zugriff kennzeichnet die DG-Serie seit dem Accuphase DG-28 aus dem Jahr 1997. Beim nun vorgestellten Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer wurde nicht nur der Messvorgang überarbeitet. Auch die digitale Signalverarbeitung, die Wandlung analoger Signale sowie Bedienoberfläche und Speicherverwaltung wurden neu ausgelegt.

Key Facts Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer

Digital Voicing Equalizer der sechsten Generation

Smooth Voicing mit automatischer Messung und Korrektur

Voicing mit 67 Frequenzbereichen und 1/6-Oktav-Auflösung

Grafischer Equalizer mit 80 Frequenzbereichen bis 100 kHz

Spektrumanalysator mit 35 Frequenzbereichen bis 50 kHz

40-Bit-Gleitkomma-DSP von Analog Devices

4MDS A/D-Wandler mit vier parallelen AKM AK5578EN pro Kanal

8MDS++ D/A-Wandler mit acht parallelen ESS ES9028PRO pro Kanal

ANCC in den A/D- und D/A-Stufen

Analoge Ein- und Ausgänge über Cinch und XLR

Digitale Ein- und Ausgänge über HS-LINK, koaxial S/PDIF und TOSLINK

HS-LINK Ver. 2 mit PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis 5,6 MHz

Kapazitives IPS-Touchdisplay mit Bedienung per Finger oder Stylus-Stift

30 frei benennbare Speicherplätze

USB-A für Datensicherung und Screenshots

Messmikrofon Accuphase AM-68 und Fernbedienung Accuphase RC-340 im Lieferumfang

Abmessungen: 465 × 161 × 397 mm

Gewicht: 15 kg

Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer als sechste Generation der DG-Serie

Accuphase beschreibt einen Digital Voicing Equalizer als Kombination aus Klangfeldkompensation und grafischem Equalizer. Die Voicing-Funktion untersucht mit Hilfe eines Messmikrofons, wie Lautsprecher und Hörraum gemeinsam auf das Testsignal reagieren. Der Equalizer dient anschließend dazu, den ermittelten Frequenzgang weiter anzupassen oder bewusst eine individuelle Abstimmung vorzunehmen.

Beim Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer stehen dafür Auto Voicing und Manual Voicing bereit. Auto Voicing übernimmt Messung und Kompensation weitgehend selbstständig. Manual Voicing öffnet dagegen den direkten Zugriff auf die einzelnen Korrekturpunkte und zeigt die Auswirkungen der Eingriffe unmittelbar am Display an.

Der Messvorgang arbeitet mit vier gleichzeitig ausgegebenen Wobbeltönen unterschiedlicher Frequenz. Sie gelangen über Verstärker und Lautsprecher in den Hörraum und werden dort vom mitgelieferten Accuphase AM-68 Messmikrofon erfasst. Für die neue Generation nennt der Hersteller sowohl eine verkürzte Messzeit als auch eine präzisere Messmethode.

Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer

Smooth Voicing für eine ausgeglichene Tieftonwiedergabe

Die wichtigste funktionale Neuerung trägt die Bezeichnung Smooth Voicing. Dabei berücksichtigt der Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer sowohl die Eigenschaften der Lautsprecher als auch deren Verhalten im jeweiligen Raum. Das Verfahren soll Differenzen im Frequenzgang des linken und rechten Kanals möglichst weit reduzieren und eine gleichmäßigere Wiedergabekurve erzeugen.

Besondere Bedeutung misst Accuphase dabei den tiefen Frequenzen bei. Smooth Voicing soll den nutzbaren Tieftonbereich der Lautsprecher besser ausschöpfen, ohne die kanalgetrennte Betrachtung der Wiedergabebedingungen aufzugeben. Messung und Korrektur erfolgen in vier Schritten: Nach dem Festlegen des Messsignalpegels wird ein Speicherplatz gewählt, anschließend startet die automatische Analyse und schließlich wird das korrigierte Ergebnis dargestellt.

Die Voicing-Sektion arbeitet mit 67 Frequenzbereichen in 1/6-Oktav-Schritten. Der mögliche Regelbereich beträgt ±12 dB.

Voicing, Equalizer und Analyzer als getrennt steuerbare Werkzeuge

Über den Home-Bildschirm lassen sich die drei zentralen Funktionsbereiche unmittelbar aufrufen. Für Voicing und Equalizer stehen zusätzlich eigene Tasten an der Front zur Verfügung, über die sich die jeweilige Bearbeitung unabhängig ein- und ausschalten lässt. Dadurch kann der Anwender jederzeit zwischen dem unbearbeiteten Signal, der Raumkompensation und einer zusätzlichen Equalizer-Korrektur vergleichen.

Der grafische Equalizer stellt 80 Frequenzbereiche mit einer Auflösung von 1/6 Oktave bereit und reicht bis 100 kHz. Auch hier beträgt der Einstellbereich ±12 dB. Eine gewünschte Frequenzgangkurve kann mit dem Stylus-Stift direkt auf dem Display eingezeichnet oder schrittweise über die Cursor-Tasten bearbeitet werden. Dies ist auch während der Musikwiedergabe möglich, sodass sich Änderungen unmittelbar beurteilen und weiter anpassen lassen.

Der Analyzer teilt das Frequenzspektrum in 35 Bereiche mit 1/3-Oktav-Auflösung auf und analysiert Signale bis 50 kHz in Echtzeit. Seine Anzeige kann parallel zum Equalizer oder zu den Resultaten der Voicing-Messung eingeblendet werden. Damit lässt sich nicht nur verfolgen, welche Frequenzen im Musiksignal tatsächlich enthalten sind, sondern auch, in welchen Bereichen eine gezielte Änderung sinnvoll erscheint.

40-Bit-DSP und vollständig überarbeitete Wandlerstufen

Die Filterberechnungen übernimmt beim Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer ein Analog Devices ADSP-21565 mit nativer 40-Bit-Gleitkomma-Verarbeitung. Damit verarbeitet das Gerät sowohl digitale Eingangssignale als auch zuvor digitalisierte analoge Quellen vollständig in der digitalen Ebene.

Für die A/D-Wandlung setzt Accuphase auf ein 4MDS-Konzept. Pro Kanal arbeiten vier AKM AK5578EN parallel, um Rauschen zu reduzieren und die Präzision der Digitalisierung zu steigern. Nach Herstellerangaben sank das A-bewertete Restrauschen am analogen Cinch-Eingang gegenüber dem Accuphase DG-68 von 5,6 µV auf 4,6 µV.

Auf der Ausgangsseite kommt eine 8MDS++-Architektur mit acht parallel betriebenen ESS ES9028PRO pro Kanal zum Einsatz. Accuphase gibt an, den Gesamtklirrfaktor einschließlich Rauschen gegenüber dem Vorgänger auf die Hälfte reduziert zu haben.

Sowohl die A/D- als auch die D/A-Schaltungen nutzen ANCC, kurz für Accuphase Noise and Distortion Canceling Circuit. Die Schaltung kombiniert Gegenkopplung und Vorwärtskompensation, um Rausch- und Verzerrungsanteile der beteiligten Verstärkerstufen gegeneinander aufzuheben. Die analoge Ausgangsstufe arbeitet zudem mit einem Direct Balanced Filter fünfter Ordnung nach Butterworth-Charakteristik.

Flexible Integration in analoge und digitale HiFi-Systeme

Der Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer kann vollständig analog zwischen Vor- und Leistungsverstärker eingeschleift werden. Dafür stehen symmetrische XLR- sowie unsymmetrische Cinch-Ein- und Ausgänge bereit. Auch der Einsatz über eine Recorder-Schleife oder zwischen den getrennt zugänglichen Vor- und Leistungsverstärkersektionen eines Vollverstärkers ist möglich.

Für eine rein digitale Signalkette bietet das Gerät HS-LINK Ver. 2, koaxial S/PDIF und TOSLINK jeweils als Ein- und Ausgang. Über HS-LINK Ver. 2 verarbeitet der DG-78 Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz sowie DSD mit bis zu 5,6 MHz. HS-LINK Ver. 1 bleibt aus Gründen der Abwärtskompatibilität ebenfalls verfügbar.

Bei HS-LINK Ver. 2 werden Audiodaten und Masterclock separat übertragen. Damit entfällt laut Accuphase die Taktgewinnung über eine PLL-Schaltung auf der Empfängerseite. Verwendet werden können dieselben HS-LINK-Kabel wie für die erste Version der Schnittstelle.

Der USB-A-Port dient ausdrücklich nicht als USB-Audio-Schnittstelle. Er ist für USB-Speicher mit bis zu 128 GByte vorgesehen, auf denen Einstellungen, Speicherstände und Screenshots gesichert oder wieder eingelesen werden können.

Auch aufwendige Mehrverstärker-Konfigurationen lassen sich einbinden. So kann das analog zugespielte und korrigierte Signal über einen Digitalausgang an eine elektronische Frequenzweiche übergeben werden, die anschließend die einzelnen Frequenzbereiche an separate Leistungsverstärker verteilt.

Touchdisplay, Stylus-Stift und 30 Speicherplätze

Das großformatige IPS-LCD ist als kapazitives Touchpanel ausgeführt. Große Schaltflächen, eine übersichtlich gehaltene Menüstruktur und eine Bildschirmtastatur sollen die Bedienung sowohl per Finger als auch mit dem mitgelieferten Stylus-Stift erleichtern. Für präzise Eingaben stehen rechts neben dem Display zusätzliche Cursor- und Enter-Tasten bereit.

Bis zu 30 Kombinationen aus Voicing-Daten, Equalizer-Kurven und Systemeinstellungen können gespeichert werden. Jeder Speicherplatz lässt sich individuell benennen. Damit können etwa unterschiedliche Hörpositionen, Lautsprecheraufstellungen, Musikrichtungen oder vollständig neutrale und bewusst angepasste Abstimmungen getrennt abgelegt werden.

Zu den weiteren Systemeinstellungen zählen die Abtastrate und Verstärkung des Analogeingangs, eine automatische oder manuelle Ausgangspegelanpassung, die Links-rechts-Balance, die Wahl der HS-LINK-Version am Ausgang und ein zuschaltbarer Subsonic-Filter. Display-Helligkeit und Fernbedienung lassen sich ebenfalls konfigurieren.

Klassische Accuphase-Gestaltung mit Aluminium und Holz

Der Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer übernimmt die für Accuphase typische Frontgestaltung mit champagnerfarbenem Finish, schwarzem Displayfeld und klar gegliederten Bedienelementen. Eine massive Deckplatte aus gebürstetem Aluminium und seitliche Holzpaneele mit natürlicher Maserung ergänzen die Konstruktion.

Das Gerät misst 465 mm in der Breite, 161 mm in der Höhe und 397 mm in der Tiefe. Mit einem Gewicht von 15 kg bleibt auch äußerlich kein Zweifel daran, dass Accuphase den DG-78 als vollwertige Systemkomponente und nicht als kompaktes Zubehör versteht.

Zum Lieferumfang gehören der Stylus-Stift, das Accuphase AM-68 Messmikrofon samt fünf Meter langem Kabel und Mikrofonständer, die Accuphase RC-340 Fernbedienung, ein Accuphase ASL-10B Audiokabel, das Netzkabel sowie ein Reinigungstuch.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Automatische Raumkorrektur: Auto Voicing übernimmt Messung und Kompensation in einem geführten Ablauf.

Auto Voicing übernimmt Messung und Kompensation in einem geführten Ablauf. Gezielte manuelle Abstimmung: Manual Voicing und der 80-Band-Equalizer erlauben umfassenden Zugriff auf den Frequenzgang.

Manual Voicing und der 80-Band-Equalizer erlauben umfassenden Zugriff auf den Frequenzgang. Verbesserte Tieftonkorrektur: Smooth Voicing bezieht Lautsprecher und Raum ein und soll insbesondere den unteren Frequenzbereich gleichmäßiger wiedergeben.

Smooth Voicing bezieht Lautsprecher und Raum ein und soll insbesondere den unteren Frequenzbereich gleichmäßiger wiedergeben. Direkte visuelle Bearbeitung: Frequenzgangkurven lassen sich per Stylus-Stift auf dem Touchdisplay einzeichnen.

Frequenzgangkurven lassen sich per Stylus-Stift auf dem Touchdisplay einzeichnen. Unmittelbare Vergleichsmöglichkeit: Separate Tasten schalten Voicing und Equalizer unabhängig voneinander ein und aus.

Separate Tasten schalten Voicing und Equalizer unabhängig voneinander ein und aus. Für analoge und digitale Anlagen: Cinch, XLR, koaxial S/PDIF, TOSLINK und HS-LINK ermöglichen unterschiedliche Einbindungsvarianten.

Cinch, XLR, koaxial S/PDIF, TOSLINK und HS-LINK ermöglichen unterschiedliche Einbindungsvarianten. Mehrere Abstimmungen verfügbar: 30 benennbare Speicherplätze halten unterschiedliche Messungen und Equalizer-Einstellungen bereit.

30 benennbare Speicherplätze halten unterschiedliche Messungen und Equalizer-Einstellungen bereit. Datensicherung ohne Computer: Einstellungen und Bildschirmaufnahmen können direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Accuphase Laboratory, Inc. hat bislang weder den Preis noch einen konkreten Termin für die Verfügbarkeit des neuen Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer bekannt gegeben. Der Vertrieb wird wie gewohnt über den autorisierten Fachhandel erfolgen.

Wir meinen…

Der Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer bleibt eine ungewöhnliche Lösung: Er gibt dem Anwender die Kontrolle über das Anpassung seines Audio-Systems in allen Belangen zurück. Automatik, frei zeichnbarer Frequenzgang und Echtzeitanalyse stehen gleichberechtigt nebeneinander, während die aufwendig ausgeführten Wandlerstufen auch eine analoge Einbindung ohne pragmatische Abkürzungen ermöglichen sollen. Für anspruchsvolle Anlagen, bei denen Lautsprecher, Raum und persönliche Abstimmung als zusammengehöriges System verstanden werden, bietet der DG-78 von Accuphase Laboratory Inc. damit ein ausgesprochen umfangreiches Werkzeug.

Produkt Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer Preis k. A.

Technische Daten Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer

Produkt Accuphase DG-78 Digital Voicing Equalizer Produkttyp Digital Voicing Equalizer Voicing 67 Frequenzbereiche, 1/6 Oktave, IIR-Filter Voicing-Regelbereich ±12 dB Equalizer 80 Frequenzbereiche, 1/6 Oktave, IIR-Filter Equalizer-Regelbereich ±12 dB Messsignal Wobbeltöne Eingabe der Frequenzgangkurve Direkt per Stylus-Stift oder Cursor-Tasten Spektrumanalysator 35 Frequenzbereiche, 1/3 Oktave, Echtzeitanalyse Pegelanzeige Analyzer +18 dB bis −90 dB, sechs Bereiche Frequenzgang 0,5 Hz bis 50 kHz, +0 dB/−3 dB Gesamtklirrfaktor und Rauschen 0,0007 %, Analogeingang zu Analogausgang, 20 Hz bis 20 kHz Verstärkungsfaktor +12 dB bis −90 dB, variabel DSP Analog Devices ADSP-21565, 40-Bit-Gleitkomma A/D-Wandler 4MDS, vier AKM AK5578EN pro Kanal A/D-Auflösung 32 Bit A/D-Abtastraten 44,1 kHz, 88,2 kHz, 176,4 kHz, 352,8 kHz D/A-Wandler 8MDS++, acht ESS ES9028PRO pro Kanal D/A-Auflösung 32 Bit D/A-Abtastraten 32 kHz bis 384 kHz Analoge Eingänge 1 × Stereo XLR, 1 × Stereo Cinch Analoge Ausgänge 1 × Stereo XLR, 1 × Stereo Cinch Maximale analoge Eingangspegel 0,89 V bei +6 dB; 1,78 V bei 0 dB; 3,55 V bei −6 dB Analoge Eingangsimpedanz XLR 40 kOhm; Cinch 20 kOhm Analoge Ausgangsspannung 5 V Analoge Ausgangsimpedanz 50 Ohm Digitale Ein- und Ausgänge HS-LINK, koaxial S/PDIF, TOSLINK HS-LINK Ver. 1 DSD 2,8 MHz; Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz HS-LINK Ver. 2 DSD bis 5,6 MHz; Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz Koaxial S/PDIF Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz TOSLINK Linear PCM bis 24 Bit und 96 kHz USB USB-A 2.0/3.0 für USB-Speicher bis 128 GByte Speicherplätze 30, frei benennbar Leistungsaufnahme 29 W Abmessungen 465 × 161 × 397 mm Gewicht 15 kg Zubehör Accuphase AM-68 Messmikrofon, Mikrofonkabel, Mikrofonständer, Stylus-Stift, Accuphase RC-340 Fernbedienung, Accuphase ASL-10B Audiokabel, Netzkabel, Reinigungstuch

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