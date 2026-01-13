In aller Kürze Der Accuphase DP-570S verbindet präzise SACD/CD-Wiedergabe mit moderner Digitaltechnik. MDS+ D/A-Wandler, ANCC-Technologie und vielseitige Schnittstellen machen ihn zur Schaltzentrale für anspruchsvolle HiFi-Systeme.

Seit Jahrzehnten steht Accuphase Laboratory Inc. für kompromisslose Präzision im High-End-Segment. Während viele Hersteller den Fokus zunehmend auf reine Streaming-Lösungen legen, bleibt bei Accuphase die hochwertige Disc-Wiedergabe ein zentraler Bestandteil des Portfolios. Genau in diesem Umfeld positioniert sich der Accuphase DP-570S als moderne Interpretation des klassischen SACD/CD-Players, der nicht nur als Laufwerk, sondern zugleich als leistungsfähiger D/A-Wandler für externe digitale Quellen konzipiert ist.

Key Facts

Hochwertiges SACD/CD-Laufwerk mit aufwendiger mechanischer Entkopplung

MDS+ D/A-Wandler mit vier parallel arbeitenden Schaltkreisen und ANCC-Technologie

Wiedergabe von SACD, CD sowie Daten-Discs mit Linear PCM- und DSD-Dateien

Umfangreiche Digital-Eingänge inklusive USB Typ B und HS-LINK

Separate symmetrische und unsymmetrische Signalwege mit Direct Balanced Filter

Programmierbare Playlists und Anzeige relevanter Signalparameter

Präzisionslaufwerk und mechanischer Aufbau

Der Accuphase DP-570S setzt auf ein speziell entwickeltes SACD/CD-Laufwerk, das auf einer mehrlagigen Bodenplatte montiert ist und einen besonders niedrigen Schwerpunkt aufweist. Ziel dieser Konstruktion ist es, unerwünschte Vibrationen bereits an der Quelle zu minimieren. Ergänzt wird dies durch massive Isolatorfüße aus kohlenstoffreichem Metallguss sowie einen gedämpften Disc-Lade-Mechanismus. Für den praktischen Einsatz bedeutet das eine ruhige, gleichmäßige Rotation der Disc und eine besonders stabile Datenabfrage, unabhängig davon, ob es sich um SACDs, klassische Audio-CDs oder Daten-Discs handelt.

Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase DP-570S MDS Super Audio CD Player Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase DP-570S MDS Super Audio CD Player

MDS+ D/A-Wandler und ANCC-Technologie

Im digitalen Herzstück des DP-570S arbeitet ein MDS+ D/A-Wandler, bei dem vier Delta-Sigma-Wandler parallel betrieben werden. Diese Architektur erhöht laut Hersteller die effektive Leistungsfähigkeit in Bezug auf Rauschverhalten, Linearität und Verzerrungsarmut deutlich. Ergänzt wird das Konzept durch die ANCC-Technologie, bei der ein zusätzlicher Sub-Verstärker gezielt Störanteile im Hauptsignal unterdrückt. In der Praxis soll dies insbesondere bei leisen Signalpassagen und feinsten musikalischen Details Vorteile bringen.

Direct Balanced Filter und analoge Ausgangsstufen

Für die analoge Signalverarbeitung setzt Accuphase auf eine Direct Balanced Filter-Schaltung mit vollständig getrennten Signalwegen für Line- und symmetrische Ausgänge. Beide Ausgänge verfügen über eigene Verstärkerstufen, was Übersprechen minimieren und eine konstante Signalqualität gewährleisten soll. Zusätzlich erlaubt ein Phasenwahlschalter am symmetrischen Ausgang die Anpassung an unterschiedliche Systemkonfigurationen, was insbesondere bei komplexen Vor- und Endstufen-Kombinationen praktisch ist.

Digitale Vielseitigkeit und Systemintegration

Neben der Disc-Wiedergabe fungiert der DP-570S auch als externer D/A-Wandler für digitale Quellen. Zur Verfügung stehen digitale Eingänge über USB, HS-LINK, S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch. Über den USB-Anschluss lassen sich hochauflösende Signale von Computern wiedergeben, während HS-LINK eine besonders jitterarme Verbindung mit kompatiblen Accuphase-Komponenten ermöglicht. Zusätzlich können digitale Transportausgänge genutzt werden, etwa um einen externen Voicing Equalizer in den Signalweg einzubinden und klangliche Feinabstimmungen im digitalen Bereich vorzunehmen.

Bei PCM-Signalen liegt die maximale Abtastfrequenz bei 32 Bit und 384 kHz, wenn sie über USB oder HS-LINK eingespeist werden. Über S/PDIF koaxial sind bis 24 Bit und 192 kHz und über S/PDIF optisch bis 24 Bit und 96 kHz möglich.

Bei DSD-Signalen können über HS-LINK und USB DSD-Formate bis DSD256 und damit 11,2896 MHz verarbeitet werden.

Bedienkonzept

Die Bedienung erfolgt klassisch über die Gerätefront oder die mitgelieferte Fernbedienung. Das klar strukturierte Display informiert nicht nur über Titel und Spielzeit, sondern zeigt auch Abtastfrequenz und Quantisierungs-Bitzahl des aktuell wiedergegebenen Signals an. Programmierbare Playlists erlauben es zudem, Titel in einer individuellen Reihenfolge wiederzugeben – ein Detail, das vor allem bei umfangreichen Sammlungen geschätzt wird.

Preis und Verfügbarkeit

Der Accuphase DP-570S wird in Bälde über den autorisierten Fachhandel verfügbar sein. Ein offizieller empfohlenerVerkaufspreisseitens Accuphase wurde bislang noch nicht kommuniziert.

Fazit – Klassische Disc-Wiedergabe mit moderner Integration digitaler Quellen

Mit dem DP-570S verfolgt Accuphase konsequent den Ansatz, hochwertige Disc-Wiedergabe nicht als Relikt, sondern als integralen Bestandteil moderner HiFi-Systeme zu verstehen. Die Kombination aus aufwendig konstruiertem Laufwerk, leistungsfähigem MDS+ D/A-Wandler und vielseitiger digitaler Einbindung macht den Player zu einer Schaltzentrale für unterschiedlichste Quellen. Damit richtet sich der DP-570S an Hörer, die ihre SACD- und CD-Sammlung weiterhin auf höchstem Niveau genießen möchten, ohne auf zeitgemäße digitale Flexibilität zu verzichten.

Produkt Accuphase DP-570S MDS Super Audio CD Player Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Accuphase DP-570S MDS Super Audio CD Player Gerätetyp SACD/CD-Player mit integriertem D/A-Wandler Unterstützte Disc-Formate SACD (2-Kanal), CD Daten-Discs CD-R/-RW, DVD-R/-RW/+R/+RW Unterstützte Dateiformate WAV, FLAC, DSF, DSDIFF D/A-Wandler MDS+ mit vier parallel arbeitenden Schaltkreisen Digitale Eingänge USB, HS-LINK, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Digitale Ausgänge HS-LINK, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Unterstützte Auflösung USB Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD bis 11,2 MHz (1 Bit, DoP) Unterstützte Auflösung HS-LINK Ver. 1 Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz, DSD 2,8 MHz (1 Bit) Unterstützte Auflösung HS-LINK Ver. 2 Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD 5,6 MHz (1 Bit) Unterstützte Auflösung S/PDIF koaxial Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz Unterstützte Auflösung S/PDIF optisch Linear PCM bis 24 Bit und 96 kHz Analoge Ausgänge Symmetrisch (XLR), Line (Cinch) Leistungsaufnahme 18 W Abmessungen (B × H × T) 465 × 151 × 393 mm Gewicht 18,4 kg

