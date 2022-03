Advance Paris PlayStream A1 HDMI – Vielseitige Einsteiger-Lösung aus Frankreich

Einen so genannten HiFi-Streaning-Verstärker will die französische HiFi-Schmiede Advance Paris mit dem neuen Advance Paris PlayStream A1 HDMI im Angebot haben und damit eine besonders breite Kundenschicht adressieren.

Indem man hier einerseits auf klassische HiFi-Tugenden setzt, wie etwa einen Verstärker-Aufbau in Class A/B, allein auf audiophile Bauteile vertraut, zudem eine flexible Ausstattung bietet, die diese Lösung für verschiedenste Aufgaben rüstet, soll mit dem neuen Advance Paris PlayStream A1 HDMI eine Komplett-Lösung bereit stehen, die allein ein Paar Lautsprecher benötigt, um eine komplette HiFi-Kette abzubilden.

Advance Paris PlayStream A1 HDMI – Ein Streaming-Verstärker

Dass man hier von einem so genannten Streaming-Verstärker spricht, zeigt schon die hohe Bedeutung, die man bei Advance Paris dieser Thematik widmet. Und tatsächlich gilt Streaming bei vielen Anwendern längst als die zentrale, oftmals gar einzige Art und Weise, wie diese Musik konsumieren.

Streaming über verschiedenste Dienste

Die Integration ins Netzwerk erfolgt wahlweise über Kabel und eine RJ45 Ethernet-Schnittstelle, oder aber das in den Advance Paris PlayStream A1 HDMI integrierte WiFi Modul, bei dem eine externe Antenne für optimalen Empfang sorgt.

Im Netzwerk erlaubt der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI allen voran die Wiedergabe eigener Inhalte, etwa direkt von einer zentralen Netzwerk-Speicherlösung, einer so genannten NAS, und zwar über den Industrie-Standard UPnP. Dabei unterstützt diese Lösung natürlich auch Inhalte in Hi-res Audio, und zwar im Linear PCM-Format mit bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Hinzu kommt, dass der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI direkt auf wesentliche Musik-Streaming-Dienste zugreifen kann, und zwar Spotify, Deezer, Amazon Music, Napster und TIDAL. Auch Internet Radio wird natürlich geboten, und zwar sowohl über TuneIn, vTuner und iHeartRadio.

Gesteuert wird all dies komfortabel mit einer eigenen App, der Advance Paris Playstream App, die für Apple iOS sowie Google Android zur Verfügung steht.

Foto © Advance Paris | Advance Paris PlayStream A1 HDMI

Bluetooth als Alternative

Wer Musik-Streaming direkt vom Smartphone, Tablet oder Computer nutzen will, ohne diese ins Netzwerk einbinden zu müssen, der kann dies beim neuen Advance Paris PlayStream A1 HDMI natürlich über Bluetooth erledigen.

Alle relevanten Schnittstellen

Um weitere Quellen einzubinden, hält der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI sowohl analoge als auch digitale Schnittstellen bereit. So findet man an seiner Rückseite gleich zwei analoge Eingänge in Form von Cinchbuchsen-Paaren, eine Phono-Vorstufe für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen, sowie einen Pre Out mit festem oder variablem Pegel und einen Anschluss für die Einbindung eines aktiven Subwoofers. Für digitale Quellen hält der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI zwei optische und eine koaxiale S/PDIF-Schnittstelle bereit und auch ein USB-Port steht zur Verfügung, um entsprechende Speichermedien direkt für die Musik-Wiedergabe zu nutzen. Dieser ist allerdings nicht an der Rückseite, sondern natürlich direkt an der Front zu finden.

Eine ganz essentielle Schnittstelle ist zudem HDMI, die diese Lösung aus dem Hause Advance Paris ja gar im Namen führt. Sie dient dazu, um einen Fernseher als Quelle anschließen zu können, wobei hierbei neben HDMI CEC zur zentralen Steuerung mit Hilfe einer Fernbedienung auch ARC, also ein Audio Return Channel unterstützt wird.

Direkt an der Front findet sich noch ein Anschluss für Kopfhörer, ausgeführt als 6,3 mm Stereo Klinke.

Foto © Advance Paris | Advance Paris PlayStream A1 HDMI

Verstärker in Class A/B

Wie bereits angeführt, handelt es sich beim neuen Advance Paris PlayStream A1 HDMI um einen Verstärker im traditionellen Class A/B, laut Advance Paris ein Schaltungsdesign, das Class D klar überlegen ist, wenn es um die detaillierte, dynamische Abbildung geht.

In diesem Fall entfaltet der Verstärker zweimal 52 Watt an Lautsprecher-System mit einer Impedanz von 6 Ohm, nicht viel, aber wohl für eine Vielzahl an Lautsprecher-Systemen ausreichend.

Kompaktes System

Interessanterweise setzten die Entwickler bei dieser Lösung nicht, wie bei so vielen anderen derartigen Produkten der Franzosen, auf ein so genanntes Midi- oder gar Mini-HiFi Format, sondern ganz klassisch auf die bei HiFi-Komponenten seit Jahr und Tag üblichen Gardemaße.

Der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI präsentiert sich somit mit Abmessungen von 43 cm in der Breite, 13,5 cm in der Höhe, und 37 cm in der Tiefe.

Das komplett in Schwarz gehaltene Gehäuse präsentiert sich in der für Advance Paris typischen Design-Sprache, wobei die Bedienelemente an der Front in Silber gehalten sind. Zentral angeordnet findet sich ein Display an der Front, das alle relevanten Informationen gut ablesbar bereit halten soll.

Foto © Advance Paris | Advance Paris PlayStream A1 HDMI

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Im Lieferumfang ist natürlich eine passende Infrarot-Fernbedienung enthalten. Der empfohlene Verkaufspreis wird für den Advance Paris PlayStream A1 HDMI mit € 790,- angegeben.

Wir meinen…

Als besonders kompaktes, dennoch sehr vielseitiges All-in-One mit audiohilen Tugenden beschreibt die Ein Verstärker, der seine wesentlichsten Merkmale bereits im Namen trägt, steht mit dem neuen Advance Paris PlayStream A1 HDMI zur Verfügung. Streaming ist also hier ganz klar jenes Ausstattungsmerkmal, dem das französische Unternehmen Advance Paris die größte Bedeutung zumisst, und diesbezüglich zeigt sich diese Lösung tatsächlich gut gerüstet. Doch damit nicht genug, wie beschrieben weist der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI auch alle relevanten Schnittstellen auf, um bei Bedarf auch weitere Quellgeräte einzubinden, allen voran etwa eine Phono-Vorstufe, aber insbesondere HDMI. Gepaart mit einem Verstärker in Class A/B und verpackt in einem eleganten kompakten Gehäuse erweist sich der neue Advance Paris PlayStream A1 HDMI als vielseitige Lösung für Einsteiger.

