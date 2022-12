Astell & Kern AK HC3 – HiFi Sound immer und überall

In aller Kürze Als besonders kompakte, portable Lösung soll sich der neue Astell & Kern AK HC3 erweisen, ein DAC mit integriertem Kopfhörer-Verstärker in Form eines USB-Sticks.

Mit dem neuen Astell & Kern AK HC3 stehe eine Lösung zur Verfügung, die trotz sehr kompakter Abmessungen HiFi Sound immer und überall garantiere, so beschreibt der Spezialist für Personal Audio Devices Astell & Kern sein neuestes Produkt. Im Prinzip handelt es sich hierbei um einen D/A-Wandler kombiniert mit einem Kopfhörer-Verstärker in Form eines USB-Sticks.

Astell & Kern AK HC3 – Ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks

Auf Grund seiner kompakten Abmessungen ist der neue Astell & Kern AK HC3 natürlich geradezu ideal für die Anwendung mit einem Smartphone, Tablet oder aber auch einem Notebook. Angeschlossen wird diese Lösung ganz einfach über den USB-C Port, und zwar über ein

Interessant ist, dass man sich zwar beim Formfaktor für jenen eines USB-Stick entschieden hat, der Wandler aber über ein Kabel angeschlossen wird. Dies erleichtert die Handhabung in der Praxis sehr. Der Hersteller selbst spricht beim neuen Astell & Kern AK HC3 daher auch von einer Lösung der HiFi USB-DAC Cable Product Range.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK HC3

Wandler von ESS Technology Inc.

Der neue Astell & Kern AK HC3 setzt auf Wandler des Spezialisten ESS Technology Inc., konkret zwei Stück des ESS ES9219MQ Sabre HiFi DAC, der nach Ansicht von Astell & Kern herausragende Ergebnisse garantiere. Ultra High-quality, so beschreibt es das Unternehmen, und verspricht zudem eine sehr geringe Leistungsaufnahme, was natürlich beim Einsatz als mobiles Device von entscheidender Bedeutung ist.

Der Wandler ist in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz, zudem DSD einschließlich DSD256 zu verarbeiten.

Hochwertiges Kabel, robustes Gehäuse aus Aluminium

Wie bereits eben erwähnt, verwendet der Astell & Kern AK HC3 ein Kabel zum Anschluss ans Quellgerät. Hierbei soll es sich um ein besonders hochwertiges, zweifach geschirmtes Kabel handeln, das jedwede klangschädigende Einstreuung unterbinden soll. Gleiches gilt für das robuste Gehäuse des Astell & Kern AK HC3, das aus Aluminium gefertigt, und in Schwarz eloxiert ist.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK HC3 Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK HC3 Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK HC3 Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK HC3

Integriertes Mikrofon

Eine Besonderheit des neuen Astell & Kern AK HC3 ist, dass dieser über ein integriertes Mikrofon verfügt, sodass man diesen etwa im Verbund mit einem Smartphone auch als Freisprech-Einrichtung nutzen kann, und zwar selbst dann, wenn man hierbei ein Kopfhörer-Modell verwendet, das selbst kein Mikrofon eingebaut hat. Kopfhörer werden hier übrigens über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke angeschlossen. Hier können natürlich auch Headsets mit 4-Pin 3,5 mm Stereo Mini-Klinke angeschlossen werden.

Für Apple iOS und Google Android geeignet

Prinzipiell sei der neue Astell & Kern AK HC3 gleichermaßen für Apple iOS und Google Android geeignet, so der Hersteller, allerdings bietet man für Google Android eine eigene App an. Für die Verbindung mit einem Apple iPhone liegt dem Astell & Kern AK HC3 ein USB-C auf Apple Lightning Adapter bei. Durch seinen USB-C eignet sich der neue Astell & Kern AK HC3 auch für Notebooks und natürlich unterstützt er hierbei sowohl Microsoft Windows als auch Apple macOS.

Der Astell & Kern AK HC3 misst nicht mehr als 12,5 x 21 x 8,7 mm und bringt damit knapp 20 g auf die Waage.

Preise und Verfügbarkeit

Noch liegt uns leider kein genauer Termin für die Markteinführung des neuen Astell & Kern AK HC3 vor, nach Angaben des Herstellers soll es aber nicht mehr allzu lange dauern. Der Preis des neuen Astell & Kern AK HC3 wird wohl bei rund € 230,- liegen.

Wir meinen…

Mit dem neuen Astell & Kern AK HC3 steht ein hochwertiger USD-DAC mit integriertem Kopfhörer-Verstärker des Spezialisten für Personal Audio Devices Astell & Kern bereit, der besonders flexibel immer und überall eingesetzt werden kann. Er eignet sich für Smartphones und Tablets mit Google Android, Apple iPad und mittels USB-C auf Apple Lightning Connector auch für Apple iPhone, kann aber natürlich auch für Notebooks mit Apple macOS als auch Microsoft Windows eingesetzt werden.

PRODUKT Astell & Kern AK HC3 Preis rund € 230,-