Astell & Kern AK UW100 – Ein neuer Benchmark

Astell & Kern AK UW100, so präsentiert sich das neueste Kopfhörer-Modell aus dem Hause Dreamus der Marke Astell & Kern, wobei es sich erstmals um einen so genannten True Wireless In-ear Kopfhörer handelt, man also auf Kabel verzichtet und stattdessen auf Bluetooth zur Signalübertragung setzt. Dabei hat sich das Unternehmen eigenem Bekunden nach die Meßlatte besonders hoch gesetzt, man will gar, so gibt man dies jedenfalls zu Protokoll, einen neuen Benchmark im Bereich kabelloser In-ear Kopfhörer gesetzt haben. Der neue Astell & Kern AK UW100 richtet sich daher ganz klar an besonders anspruchsvolle Musik-Liebhaber, die auch unterwegs nicht auf beste Qualität verzichten wollen.

Der neue Astell & Kern AK UW100 liefere, davon zeigt sich Astell & Kern überzeugt, nicht weniger als True Wireless HiFi Sound wie man es von Lösungen des Herstellers erwarten dürfe.

Astell & Kern AK UW100 – Der erste True Wireless In-ear Kopfhörer von Astell & Kern

Astell & Kern gilt ja hinlänglich allen voran als Spezialist für portable Hi-res Audio-Player oder auch bekannt als DAP, also Digital Audio Player. Zudem kann das Unternehmen aber bereits auf eine breit aufgestellte Palette an Kopfhörern verweisen, wobei man sich bislang aber allein auf Modelle mit Kabel konzentrierte.

Dies liegt natürlich allen voran darin begründet, dass sich Astell & Kern an besonders anspruchsvolle Anwender richtet, die auch unterwegs, speziell im Verbund mit den verschiedenen DAP Modellen des Unternehmens, bestmögliche Qualität erzielen wollen, daher etwa auf eine Wiedergabe des vollen Potentials von Aufnahmen in Hi-res Audio Wert legen. Das lässt sich bestmöglich mit Kabel realisieren, das muss man klar festhalten.

Bluetooth 5.2 des Spezialisten Qualcomm

Um diesen hohen Erwartungen der Kunden auch bei einem „drahtlosen“ In-ear Kopfhörer wie dem neuen Astell & Kern AK UW100 gerecht zu werden, vertrauen die Entwickler hierbei auf Bluetooth 5.2 basierend auf einem Bluetooth Chipset des Spezialisten Qualcomm, dem Qualcomm QCC5141. Dies ist in der Lage, die Bluetooth Profile A2DP, HFP und AVRCP abzubilden und die Bluetooth Codeces SBC, AAC und vor allem aptX Adaptive zu unterstützen.

Damit erziele man nicht nur eine stets zuverlässige Signalübertragung mit geringster Latenz Dank Qualcomm True Wireless Stereo Plus, sondern ebenso eine mit 420 kbps ausreichend hohe Datenrate, um Signale mit 24 Bit zu übertragen.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK UW100

Multi-Point und Multi-Pairing Support

Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass der neue Astell & Kern AK UW100 mittels Multi-Pairing Support nicht nur mit mehreren Devices gekoppelt, und sich daher sehr einfach mal mit diesem, mal mit jenem Quellgerät eingesetzt werden kann, sondern ebenso Multi-Point Support bietet. Dies bedeutet, dass man den Kopfhörer etwa gleichzeitig mit einem DAP und dem Smartphone verbinden kann, sodass man etwa bei einem eingehenden Anruf direkt von der Musik-Wiedergabe zum Telefonat wechseln kann.

Hochwertiger Wandler und Knowles Full Range BA Driver

Einen weiteren ganz wesentlichen Baustein stellt laut Astell & Kern der Wandler dar, sodass man sich beim neuen Astell & Kern AK UW100 für einen 32 Bit DAC des Typs AKM AK4332ECB des Spezialisten Asahi Kasei Microdevices Corporation entschied. Ganz bewusst verzichtet man also darauf, den ins Bluetooth Chipset ohnehin integrierten Wandler einzusetzen, wie dies viele Hersteller schon allein auf Grund des damit einhergehenden geringeren Energieverbrauchs und natürlich auch der massiven Kostenersparnis und weniger komplexen Entwicklung tun.

Aus Sicht von Astell & Kern liefere ein hochwertiger Wandler die Grundlage dafür, auch im Bereich der In-ear Kopfhörer beste Ergebnisse zu erzielen, mehr noch, man spricht gar von einer Treiberstufe, bei der man auf die Erfahrungen in der Entwicklung der erstklassigen DAP Lösungen aus eigenem Hause vertraut. Damit soll sichergestellt sein, dass der Treiber bestmöglich angesteuert wird.

Als Treiber setzt man beim neuen Astell & Kern AK UW100 Knowles Full Range BA Driver ein, also einen so genannten Balanced Armature Driver, um eine besonders akkurate, detailreiche Wiedergabe über einen weiten Frequenzbereich hinweg zu erzielen.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK UW100

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK UW100

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK UW100

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK UW100

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern AK UW100

Glasklare Gespräche und Passive Noise Isolation

Durch die Integration eines so genannten Voice Communication Package des Spezialisten Alango, ermögliche das Astell & Kern AK UW100 qualitativ hochwertige Telefongespräche.

Basierend auf speziellen Acoustic Echo-Canceller und Noise-Suppressor Technologien,reduziert das Astell & Kern AK UW100 Geräusche in verschiedenen Umgebungen und sorgt so für stets klare Gespräche, so das Versprechen des Herstellers.

Übrigens, eine aktive Geräusch-Unterdrückung weist dieser True Wireless In-Ear Kopfhörer nicht auf, dennoch gibt der Hersteller an, dass Umgebungsgeräusche durch eine perfekte Passform bestmöglich unterdrückt und damit ein ungestörter Musikgenuss gewährleistet sei. Das Unternehmen spricht gar von einer Passive Noise Isolation, kurz als PNI bezeichnet, die die beste in dieser Klasse sein soll. Passend dazu bietet der neue Astell & Kern AK UW100 auch einen Ambient Mode, um Umgebungsgeräusche aktiv wahrnehmen zu können. Vier verschiedene Modi lassen sich hier je nach Bedarf auswählen.

Simple Steuerung

Funktionen wie der eben erwähnte Ambient Mode, aber auch die Steuerung der Wiedergabe, die Kontrolle der Lautstärke und das Annehmen von Telefonaten erfolgt mittels Sensor-Taster, die sich an der Außenseite der schlanken Gehäuse befinden.

Auch auf Sprach-Assistenten des Smartphones kann auf diese Art und Weise direkt zugegriffen werden, sei es nun Apple Siri unter Apple iOS oder Google Assistant bei Lösungen mit Google Android als Betriebssystem.

Zur komfortablen Steuerung gehört natürlich auch eine passende App, die die Konfiguration verschiedenster Funktionen erleichtert und auch über einen Equaliser zur Anpassung der Klangcharakteristik verfügt.

Lange Akku-Laufzeit von bis zu 24 Stunden

Natürlich soll der neue Astell & Kern AK UW100 auch durch eine besonders lange Akku-Laufzeit glänzen, immerhin bis zu sechs Stunden gibt der Hersteller diesbezüglich an, wobei mit einem im Lieferumfang enthaltenen Ladecase insgesamt bis zu 24 Stunden erzielt werden.

Geladen wird dieses Case wahlweise über USB-C oder Qi Wireless Charging. Nach nur zehn Minuten soll übrigens über Fast Charging bereits ausreichend „Kraft“ zur Verfügung stehen, um für eine weitere Stunde Musik genießen zu können.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Astell & Kern AK UW100 und damit der erste True Wireless In-ear Kopfhörer von Astell & Kern wird wohl im April 2022 im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis für diese Lösung wird mit € 299,- angegeben.

Wir meinen…

Es war absehbar, auch wenn sich der Spezialist für Personal Audio Devices Astell & Kern im Bereich In-ear Kopfhörer bislang ausschließlich auf Modelle mit Kabel fokussierte, kann das Unternehmen die stetig steigende Nachfrage der Konsumenten nach True Wireless In-ear Kopfhörer auch im gehobenen Qualitätssegment nicht ignorieren, und stellt somit nunmehr den neuen Astell & Kern AK UW100 vor.

Produkt Astell & Kern AK UW100 Preis € 299,-