In aller Kürze Der Astell & Kern PD5 kombiniert acht Cirrus Logic CS43198 DACs mit umschaltbarem Quad- und Octa-DAC-Betrieb, Google Android, EnviroTune, Roon Ready und Qobuz Connect. Bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit und ein Gewicht von lediglich 198 g unterstreichen den mobilen Anspruch.

Astell & Kern setzt beim neuen Astell & Kern PD5 auf eine ungewöhnlich konsequente Verbindung aus kompakter Bauform, langer Akkulaufzeit und aufwendiger Audiotechnik. Der als Nachfolger des Astell & Kern A&norma SR35 vorgestellte Digital Audio Player gehört nun zur Astell & Kern PD Line und bringt nicht weniger als acht Cirrus Logic CS43198 DACs mit, die wahlweise im Quad- oder Octa-DAC-Modus arbeiten. Je nach Betriebsart stehen damit entweder eine besonders lange Laufzeit oder die maximale Performance des Audiopfads im Mittelpunkt. Gleichzeitig soll der rund 198 g leichte Player mit 4,1 Zoll Touchscreen, Google Android, Dual-band WiFi und Bluetooth 5.3 ein ausgesprochen flexibler Begleiter für unterwegs sein. Mit EnviroTune kommt zudem eine neue Funktion hinzu, die Umgebungsgeräusche analysiert und die Wiedergabe automatisch daran anpasst.

Key Facts Astell & Kern PD5

Acht Cirrus Logic CS43198 DACs

Umschaltbarer Quad- und Octa-DAC-Betrieb

PCM bis 32 Bit 384 kHz und DSD256 nativ

Bis zu 8 Vrms am symmetrischen Kopfhörerausgang

EnviroTune zur Anpassung an Umgebungsgeräusche

Google Android mit Installation kompatibler Apps

Roon Ready und Qobuz Connect

Bluetooth 5.3 mit Qualcomm aptX HD, LDAC und LHDC

64 GByte interner Speicher und microSD bis 1,5 TByte

Bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit

Nachfolger des Astell & Kern A&norma SR35

Astell & Kern bezeichnet den neuen PD5 ausdrücklich als Nachfolger des Astell & Kern A&norma SR35. Anders als sein Vorgänger gehört er allerdings nicht mehr zur Astell & Kern A&norma Line, sondern wird vom Hersteller der Astell & Kern PD Series zugeordnet, in der sich bereits der Astell & Kern PD10 und Astell & Kern PD20 finden.

Die grundsätzliche Ausrichtung bleibt dennoch vertraut: Der neue Digital Audio Player soll trotz umfangreicher Audiotechnik kompakt genug bleiben, um tatsächlich täglich unterwegs genutzt zu werden. Das Aluminiumgehäuse misst 69,7 × 119,7 × 16,1 mm und bringt rund 198 g auf die Waage. An der Front befindet sich ein leicht gewölbter 4,1 Zoll Touchscreen mit einer Auflösung von 720 × 1.280 Pixel. Astell & Kern bezeichnet das Designkonzept als „Grip Control“ und legt damit den Schwerpunkt insbesondere auf eine sichere Bedienung mit einer Hand.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PD5 Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PD5 Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PD5 Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PD5

Acht Cirrus Logic CS43198 mit Dual Drive Mode

Das zentrale Merkmal des Astell & Kern PD5 ist sein Audiopfad mit acht Cirrus Logic CS43198. Über den von Astell & Kern als Dual Drive Mode bezeichneten Ansatz kann der Anwender zwischen Quad-DAC- und Octa-DAC-Betrieb wählen.

Im Quad-DAC-Modus sind vier Wandler aktiv. Astell & Kern stimmt diesen Betriebsmodus auf möglichst hohe Energieeffizienz und lange Akkulaufzeit ab. Die maximale Ausgangsspannung beträgt dabei 3 Vrms am unsymmetrischen 3,5 mm Anschluss und 6 Vrms über den symmetrischen Pentaconn (4,4 mm) Anschluss. Unter den vom Hersteller definierten Bedingungen sollen so bis zu 28 Stunden Wiedergabe möglich sein.

Wer hingegen maximale Performance bevorzugt, kann auf den Octa-DAC-Modus wechseln und damit alle acht Cirrus Logic CS43198 einsetzen. Die Ausgangsspannung steigt dann auf 4 Vrms unsymmetrisch beziehungsweise 8 Vrms symmetrisch. Gleichzeitig reduziert sich die vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit auf rund 15 Stunden.

Damit verfolgt Astell & Kern einen durchaus praxisgerechten Ansatz: Unterwegs kann die Laufzeit Priorität haben, während sich für bewusstes Hören jederzeit die vollständige DAC-Architektur aktivieren lässt.

PCM bis 32 Bit 384 kHz und DSD256

Der Astell & Kern PD5 verarbeitet PCM-Daten mit bis zu 32 Bit und 384 kHz und unterstützt DSD nativ bis DSD256. Zu den unterstützten Dateiformaten zählen WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF und DSF.

Ergänzend steht Astell & Kerns Digital Audio Remaster Technology, kurz DAR, zur Verfügung. Damit können PCM-Inhalte der 44,1-kHz-Familie auf bis zu 352,8 kHz und Signale der 48-kHz-Familie auf bis zu 384 kHz hochgerechnet werden. Alternativ lassen sich PCM-Inhalte unterhalb von 192 kHz auf DSD128 konvertieren. Die Funktion kann abhängig von Quelle und persönlicher Präferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

Darüber hinaus bietet der Player vier unterschiedliche DAC-Filter. Crossfeed soll bei Kopfhörern eine räumlich natürlichere Wiedergabe ermöglichen, während ReplayGain unterschiedliche Lautstärken einzelner Musikstücke automatisch angleichen kann.

EnviroTune passt den Klang an die Umgebung an

Eine der Besonderheiten des Astell & Kern PD5 ist EnviroTune. Dabei handelt es sich nicht um klassische aktive Geräuschunterdrückung, sondern um eine adaptive Klangaufbereitung, wie es der Hersteller selbst beschreibt.

Ein integriertes Mikrofon erfasst die aktuelle Geräuschkulisse und analysiert sie nach Frequenzbereichen. Anschließend kompensiert das System jene Bereiche der Musik, die durch Umgebungsgeräusche stärker maskiert werden. Astell & Kern betont dabei, dass nicht einfach die Gesamtlautstärke angehoben werden soll. EnviroTune steht für PCM-Inhalte bis 24 Bit und 192 kHz zur Verfügung.

Gerade bei einem mobilen Digital Audio Player erscheint dieser Ansatz interessant, schließlich unterscheiden sich die akustischen Bedingungen zwischen ruhigem Zuhause, Büro, Bahn oder Flugzeug erheblich.

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Astell & Kern ESA und Astell & Kern TERATON ALPHA

Astell & Kern setzt beim PD5 außerdem auf die hauseigene Astell & Kern ESA Technology – Enhanced Signal Alignment Technology. Sie soll unterschiedliche Laufzeiten einzelner Frequenzbereiche minimieren und damit den sogenannten Group Delay reduzieren.

Hinzu kommt Astell & Kern TERATON ALPHA. Unter dieser Bezeichnung fasst Astell & Kern verschiedene Schaltungsmaßnahmen zusammen, die unter anderem Störungen in der Stromversorgung reduzieren, eine stabile Verstärkung gewährleisten und einen möglichst sauberen Audiopfad sicherstellen sollen.

Google Android und frei wählbare Streaming-Apps

Als Betriebssystem nutzt der Astell & Kern PD5 Google Android, auf dessen Benutzeroberfläche der Anwender direkt zugreifen kann. Damit lassen sich kompatible Apps installieren und der Digital Audio Player beispielsweise um Anwendungen der jeweils bevorzugten Musik-Streaming-Dienste erweitern.

Diese App-basierte Nutzung ist allerdings klar von echten Connect-Funktionen zu unterscheiden. Der Anwender kann also einen Streaming-Dienst über dessen App direkt auf dem PD5 nutzen, ohne dass damit automatisch auch das jeweilige Connect-Protokoll unterstützt wird.

Genau hier ist bei den derzeit veröffentlichten Angaben eine wichtige Unterscheidung nötig: Astell & Kern bestätigt für den PD5 ausdrücklich Qobuz Connect sowie Roon Ready. Spotify Connect und TIDAL Connect werden auf der aktuellen Produktseite hingegen nicht als unterstützte Funktionen angeführt.

Über Qobuz Connect lässt sich der Astell & Kern PD5 unmittelbar aus einer Qobuz App heraus als Wiedergabegerät auswählen und steuern. Dabei unterstützt das System laut Hersteller Lossless Audio und Hi-res Audio bis 24 Bit und 192 kHz.

Dual-band WiFi, Bluetooth 5.3 und BT Sink

Für die Einbindung ins Netzwerk steht Dual-band WiFi nach IEEE 802.11 a/b/g/n/ac mit 2,4 und 5 GHz bereit. Drahtloses Audio übernimmt Bluetooth 5.3, wobei neben SBC und AAC auch Qualcomm aptX HD, LDAC und LHDC unterstützt werden.

Mit BT Sink kann der Astell & Kern PD5 darüber hinaus selbst als Bluetooth-Empfänger eingesetzt werden. Musik lässt sich damit beispielsweise von einem Smartphone drahtlos an den Player übertragen und anschließend über dessen hochwertige D/A-Wandlung und Kopfhörerausgänge wiedergeben.

64 GByte Speicher und microSD bis 1,5 TByte

Für lokale Musikbibliotheken stehen 64 GByte interner NAND-Speicher zur Verfügung. Ein microSD-Slot erlaubt eine Erweiterung um Speicherkarten mit bis zu 1,5 TByte Kapazität.

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku weist eine Kapazität von 4.000 mAh auf. Über USB-C und USB Power Delivery 3.0 soll eine vollständige Ladung rund zweieinhalb Stunden beanspruchen. Die maximale Laufzeit von rund 28 Stunden ermittelt Astell & Kern mit FLAC in 16 Bit und 44,1 kHz, Lautstärkestufe 50, abgeschaltetem Display und aktiviertem Quad-DAC-Modus.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Flexible DAC-Architektur: Der Anwender kann je nach Einsatz zwischen vier und acht Cirrus Logic CS43198 wählen.

Der Anwender kann je nach Einsatz zwischen vier und acht Cirrus Logic CS43198 wählen. Hohe Ausgangsspannung: Im Octa-DAC-Modus stehen symmetrisch bis zu 8 Vrms zur Verfügung.

Im Octa-DAC-Modus stehen symmetrisch bis zu 8 Vrms zur Verfügung. Lange Akkulaufzeit: Im Quad-DAC-Modus verspricht Astell & Kern bis zu 28 Stunden Wiedergabe.

Im Quad-DAC-Modus verspricht Astell & Kern bis zu 28 Stunden Wiedergabe. EnviroTune: Die Wiedergabe kann automatisch an die aktuelle Geräuschkulisse angepasst werden.

Die Wiedergabe kann automatisch an die aktuelle Geräuschkulisse angepasst werden. Google Android: Kompatible Apps lassen sich direkt auf dem Digital Audio Player installieren.

Kompatible Apps lassen sich direkt auf dem Digital Audio Player installieren. Flexible Streaming-Nutzung: Roon Ready und Qobuz Connect ergänzen die Nutzung von Streaming-Apps unter Google Android.

Roon Ready und Qobuz Connect ergänzen die Nutzung von Streaming-Apps unter Google Android. Umfangreiche Klangoptionen: DAR, vier DAC-Filter, Crossfeed und ReplayGain stehen zur Verfügung.

DAR, vier DAC-Filter, Crossfeed und ReplayGain stehen zur Verfügung. Kompakte Bauform: Mit 198 g und 69,7 × 119,7 × 16,1 mm bleibt der Player klar auf mobile Nutzung ausgelegt.

Preis & Verfügbarkeit

Einen offiziellen Preis für den Astell & Kern PD5 nennt der Hersteller derzeit noch nicht. Auch ein konkreter Termin für die Markteinführung im deutschsprachigen Raum wurde bislang nicht bestätigt. Auf der aktuellen Produktseite wird der Preis aktuell lediglich mit „TBC“ ausgewiesen.

Wir meinen…

Der Astell & Kern PD5 überzeugt auf dem Papier vor allem deshalb, weil sich hinter den acht DACs mehr als eine spektakuläre Zahl für das Datenblatt verbirgt. Die Möglichkeit, zwischen längerer Akkulaufzeit und maximaler Performance zu wählen, ergibt bei einem mobilen Player tatsächlich Sinn. Google Android mit frei installierbaren kompatiblen Apps, EnviroTune, Roon Ready und Qobuz Connect rücken zudem den praktischen Alltag stärker in den Mittelpunkt. Dass Spotify Connect und TIDAL Connect zumindest derzeit nicht ausdrücklich ausgewiesen werden, sollte man allerdings im Hinterkopf behalten.

Produkt Astell & Kern PD5 Preis k. A.

Technische Daten Astell & Kern PD5

Produkt Astell & Kern PD5 Produkttyp Digital Audio Player Gehäuse Aluminium, Silver Display 4,1 Zoll Touchscreen, 720 × 1.280 Pixel Prozessor Octa-Core D/A-Wandler 8 × Cirrus Logic CS43198 DAC-Modi Quad-DAC, Octa-DAC PCM Bis 32 Bit 384 kHz DSD Nativ bis DSD256 Ausgänge 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, 4,4 mm Pentaconn symmetrisch Ausgangsspannung Quad-DAC 3 Vrms unsymmetrisch, 6 Vrms symmetrisch Ausgangsspannung Octa-DAC 4 Vrms unsymmetrisch, 8 Vrms symmetrisch Signal-Rausch-Abstand 125 dB unsymmetrisch, 129 dB symmetrisch Ausgangsimpedanz 0,6 Ohm unsymmetrisch, 1,2 Ohm symmetrisch WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 und 5 GHz Bluetooth Bluetooth 5.3, SBC, AAC, Qualcomm aptX HD, LDAC, LHDC Netzwerk Roon Ready, Qobuz Connect Speicher 64 GByte intern, microSD bis 1,5 TByte Akku 4.000 mAh Lithium-Polymer Akkulaufzeit Bis 28 Stunden Quad-DAC, bis 15 Stunden Octa-DAC Laden USB-C, USB Power Delivery 3.0, ca. 2,5 Stunden Abmessungen 69,7 × 119,7 × 16,1 mm Gewicht Ca. 198 g

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