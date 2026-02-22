In aller Kürze Die ATC EL50 Anniversary ist ein vollaktiver High-End-Standlautsprecher mit vollständig integrierter Verstärkung, diskreter Elektronik und eigens entwickelten Treibern. Das System verbindet professionelle Studio-DNA mit wohnraumtauglicher Integration und richtet sich an Hörer, die maximale Präzision ohne komplexe Komponentenketten suchen.

Wenn ATC Loudspeaker Technology Ltd. ein Jubiläumsmodell vorstellt, geschieht das nicht aus nostalgischen Gründen, sondern aus einem klaren technischen Anspruch heraus. Das britische Unternehmen verfolgt seit seiner Gründung im Jahr 1974 eine Philosophie, die sich deutlich von vielen High-End-Herstellern unterscheidet: maximale Kontrolle über sämtliche klangrelevanten Komponenten durch konsequente Eigenentwicklung. Treiber, Elektronik und akustische Abstimmung entstehen aus einer Hand – ursprünglich für professionelle Studios gedacht, heute ebenso im audiophilen Wohnraum geschätzt.

Mit der ATC EL50 Anniversary richtet sich der Hersteller an Hörer, die eine kompromisslose Aktivlösung auf Referenzniveau suchen. Das System ist bewusst als integrierte Gesamtlösung konzipiert und entfaltet seine Stärken insbesondere in mittelgroßen bis größeren Hörumgebungen, in denen Präzision, Dynamik und räumliche Stabilität gleichermaßen gefragt sind. Schon die Positionierung innerhalb der traditionsreichen 50er-Familie macht deutlich: Hier geht es nicht um Evolution im Detail, sondern um eine neue Interpretation eines Klassikers.

Key Facts

Vollaktiver 3-Wege-Standlautsprecher mit diskreter Elektronik

Limitierte Anniversary-Erstauflage mit 50 Paaren

Komplett bei ATC entwickelte Treiber

Elliptisches Gehäusekonzept zur Reduktion akustischer Beugung

Integrierte Class-AB-Verstärkung mit 350 Watt Gesamtleistung pro Lautsprecher

Symmetrischer XLR-Eingang mit Studiotechnik-Auslegung

Frequenzgang-Toleranz von ±0,5 dB

Maximalpegel bis 112 dB pro Paar

Die 50er-Serie als Ausgangspunkt einer neuen Generation

Die sogenannte „50er“ zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Lautsprecherplattformen im Portfolio von ATC. Modelle dieser Klasse sind gleichermaßen in Tonstudios wie in ambitionierten HiFi-Systemen anzutreffen, da sie eine seltene Kombination aus analytischer Präzision und langfristiger Hörbarkeit bieten. Die EL50 Anniversary basiert zwar auf dieser bewährten Architektur, geht jedoch in entscheidenden Punkten weiter.

Im Zentrum steht der Gedanke eines vollständig abgestimmten Systems. Während klassische HiFi-Ketten aus separaten Komponenten bestehen, verfolgt ATC einen integrativen Ansatz: Verstärkung, Frequenzweichen und Treiber sind exakt aufeinander abgestimmt. Für den Anwender bedeutet das eine drastische Reduktion systembedingter Variablen. Klangliche Konsistenz entsteht nicht durch Experimentieren mit Elektronik, sondern durch konstruktive Präzision.

Das Gehäuse als akustischer Bestandteil

Ein wesentliches Merkmal der EL50 ist ihr neu entwickeltes Gehäusekonzept. Die elliptische Formgebung reduziert Kantenreflexionen und verbessert das Abstrahlverhalten im Raum. Gleichzeitig sorgt eine mehrschichtige Laminatkonstruktion für hohe strukturelle Steifigkeit und wirksame innere Dämpfung.

Mit einem Gewicht von rund 63 Kilogramm pro Lautsprecher wird deutlich, dass mechanische Stabilität hier als klangentscheidender Faktor verstanden wird. Der Tieftöner ist über einen präzise gefertigten Aluminiumring fest mit der Schallwand verbunden, wodurch Resonanzen im kritischen Grundtonbereich minimiert werden. In der Praxis führt dies zu einer besonders stabilen räumlichen Darstellung und einer klar definierten Bassstruktur, selbst bei hohen Pegeln.

Treibertechnologie aus eigener Entwicklung

ATC gehört zu den wenigen Herstellern, die sämtliche Treiber selbst konstruieren und fertigen. Dieser Ansatz erlaubt eine außergewöhnlich präzise Abstimmung innerhalb des Systems.

Der Hochtonbereich wird von einem neu abgestimmten „S-Spec“-Hochtöner mit Neodym-Antrieb übernommen, dessen Dual-Suspension-Konstruktion eine präzise Führung der Schwingspule ermöglicht und ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten bis in höchste Frequenzbereiche sicherstellt. Den Mitteltonbereich verantwortet der legendäre 75 mm Superdome-Treiber, dessen Unterhangschwingspule für konstante Antriebskraft über den gesamten Arbeitsbereich sorgt – eine Konstruktion, die besonders bei Stimmen und akustischen Instrumenten ihre Stärke ausspielt.

Im Bass arbeitet ein 234 mm Treiber mit ATC Super-Linear-Motorsystem, das Verzerrungen durch magnetische Nichtlinearitäten reduziert. Gerade im Übergang zwischen Bass und Mittelton entsteht dadurch eine außergewöhnlich saubere Strukturierung musikalischer Inhalte.

Foto © ATC Loudspeaker Technology Ltd. | ATC EL50 Anniversary Loudspeaker

Aktivtechnik als logische Konsequenz

Die EL50 Anniversary ist als vollaktives System ausgelegt. Jede Treibereinheit besitzt ihre eigene Verstärkerstufe, wodurch Verluste passiver Frequenzweichen vermieden werden. Insgesamt stehen pro Lautsprecher 200 Watt für den Bass, 100 Watt für den Mittelton sowie 50 Watt für den Hochton zur Verfügung, realisiert über diskret aufgebaute Class-AB-Endstufen.

Die Signalverarbeitung erfolgt über aktive Linkwitz-Riley-Filter vierter Ordnung, ausgeführt mit rauscharmen diskreten Schaltungen. Ein symmetrischer Instrumenteneingang mit hoher Störunterdrückung unterstreicht die professionelle Herkunft der Konstruktion. Separate Netzteile für die einzelnen Verstärkerbereiche sorgen dafür, dass selbst unter hoher Last keine gegenseitige Beeinflussung entsteht.

Im Höralltag zeigt sich dies weniger spektakulär als vielmehr souverän: komplexe Arrangements bleiben übersichtlich, Dynamiksprünge erscheinen selbstverständlich, und die Wiedergabe behält auch bei hohen Lautstärken ihre Gelassenheit.

Anniversary Edition mit Sammlercharakter

Die erste Produktionsserie erscheint als auf 50 Paare limitierte Anniversary Edition. Sie zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Ausführung mit Napa-Lederbespannung im Hochtonbereich, selektiertem Walnussfurnier, Ebenholzdetails sowie hochglänzender Polyesterlackierung aus. Perspektivisch wird die EL50 jedoch als reguläres Serienmodell weitergeführt und mit klassischen Oberflächenoptionen erhältlich sein.

Preis und Verfügbarkeit

Die Auslieferung der ATC EL50 Anniversary startet Mitte März über autorisierte Fachhändler. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 68.700,- pro Paar für die limitierte Anniversary-Erstauflage.

Fazit – Referenz durch Konsequenz

Die ATC EL50 Anniversary ist kein Lautsprecher, der mit spektakulären Effekten beeindrucken möchte. Stattdessen steht sie für einen Ansatz, der im heutigen High-End-Markt beinahe selten geworden ist: technische Konsequenz statt klanglicher Inszenierung, so das Versprechen des Herstellers ATC Loudspeaker Technology Ltd. Durch vollständig integrierte Aktivtechnik, kompromisslose Eigenentwicklung und eine akustisch durchdachte Konstruktion entsteht ein System, das Musik mit bemerkenswerter Stabilität und Natürlichkeit reproduziert. Die EL50 wirkt dabei weniger wie ein neues Modell, sondern eher wie die logische Vollendung einer über Jahrzehnte gereiften Idee.

Produkt ATC EL50 Anniversary Preis € 68.700,-

Technische Daten

Produkt ATC EL50 Anniversary Charakterisierung Vollaktiver 3-Wege-Referenz-Standlautsprecher mit diskreter Elektronik System Aktiver 3-Wege-Standlautsprecher Treiber 234 mm Tieftöner, 75 mm Soft-Dome-Mitteltöner, 25 mm Hochtöner Verstärkerleistung 200 W Bass, 100 W Mittelton, 50 W Hochton Verstärkertyp Class AB MOSFET Frequenzgang 32 Hz bis 25 kHz (-6 dB) Übergangsfrequenzen 380 Hz und 3,5 kHz Maximalpegel 112 dB pro Paar Eingang Symmetrisch XLR Eingangsimpedanz 20 kOhm Frequenzgang-Toleranz ±0,5 dB Gewicht 63 kg pro Lautsprecher Bauweise Elliptisches Mehrschichtgehäuse

