Im Bereich hochwertiger offener Referenzkopfhörer entscheidet die Kontrolle über Membranbewegung, Magnetantrieb und Phasenverhalten maßgeblich über die klangliche Performance. Genau hier setzt Audeze LLC. mit dem AUDEZE LCD-5s an. Als Weiterentwicklung des bekannten LCD-5 positioniert sich das Modell klar im professionellen Umfeld, adressiert aber ebenso erfahrene HiFi-Enthusiasten, die eine möglichst unverfälschte, neutrale Wiedergabe erwarten. Die Kombination aus neuem Treiberkonzept, akustischer Optimierung und hochwertiger Materialauswahl soll eine besonders präzise, kontrollierte und zugleich langzeittaugliche Klangreproduktion ermöglichen.

• Offener Over-Ear Planar-Magnetischer Kopfhörer

• Neu entwickeltes Ultra-Thin Uniforce Treiberdesign

• Fluxor Magnetstruktur mit Neodym N50 Magneten

• Fazor Phasenmanagement-Technologie

• SLAM Akustik-Management für kontrollierte Basswiedergabe

• 90 mm Schallwandler

• Frequenzgang 5 Hz bis 50 kHz

• Impedanz 30 Ohm

• Empfindlichkeit 90 dB pro 1 mW

• Gewicht 475 g

• Preis € 5.571,-

Neue Generation planar-magnetischer Treiber

Im Zentrum des AUDEZE LCD-5s arbeitet ein neu entwickelter planar-magnetischer Schallwandler mit 90 mm Durchmesser. Die besonders dünne Parallel-Uniforce-Membran soll eine gleichmäßige Kraftverteilung über die gesamte Fläche gewährleisten. In Verbindung mit der Fluxor Magnetstruktur und leistungsstarken Neodym N50 Magneten entsteht ein präzise kontrolliertes Antriebsverhalten.

Für den praktischen Einsatz – sei es im Studio oder im stationären HiFi-Setup – bedeutet dies eine sehr feine Auflösung im Mitteltonbereich, eine saubere Separation einzelner Klangquellen und eine hohe Durchhörbarkeit komplexer Arrangements. Stimmen, akustische Instrumente und räumliche Informationen profitieren von einer stabilen Abbildung ohne künstliche Überzeichnung.

Fazor und SLAM – Kontrolle von Phase und Tiefton

Neben der reinen Magnetstruktur kommt die Fazor-Technologie zum Einsatz, die das Phasenverhalten optimiert und unerwünschte Interferenzen reduzieren soll. Ergänzt wird dies durch das SLAM Akustik-Management, das die Treiberkontrolle im Tieftonbereich weiter verfeinert.

Gerade bei dynamisch anspruchsvollen Produktionen oder elektronischer Musik zeigt sich der Nutzen einer kontrollierten, strukturierten Basswiedergabe. Der Tiefton bleibt konturiert und präzise, ohne den offenen Charakter des Kopfhörers einzuschränken. Gleichzeitig unterstützt die offene Bauweise eine weiträumige, luftige Bühnenabbildung mit klar definierter Staffelung.

Technische Eckdaten mit professioneller Ausrichtung

Der angegebene Frequenzgang von 5 Hz bis 50 kHz unterstreicht den Anspruch, auch feinste Details darzustellen. Mit einer Impedanz von 30 Ohm und einer Empfindlichkeit von 90 dB pro 1 mW verlangt der LCD-5s nach einem leistungsfähigen Kopfhörerverstärker. Empfohlen wird eine Verstärkerleistung von mehr als 500 mW, womit sich der Kopfhörer klar an stationäre Setups im Bereich Desktop Audio, Studio oder High-End-HiFi richtet.

Ein maximaler Schalldruckpegel von über 130 dB sowie ein sehr niedriger Klirrfaktor unterstreichen die professionelle Ausrichtung des Modells.

Materialwahl, Ergonomie und Signalführung

Carbonfaser, Magnesium, echtes Leder und poliertes Polymeracetat prägen das Erscheinungsbild des AUDEZE LCD-5s. Trotz der robusten Bauweise liegt das Gewicht bei 475 g, was für einen planar-magnetischen Kopfhörer dieser Klasse moderat ausfällt.

Neu entwickelte, ergonomisch geformte Ohrpolster sollen den Tragekomfort über viele Stunden hinweg gewährleisten und gleichzeitig akustische Reflexionen minimieren. Ein ultrahochreines OCC-Kupferkabel mit geringer Kapazität und niedrigem Widerstand komplettiert das Konzept und zielt auf eine möglichst verlustarme Signalübertragung ab – insbesondere relevant bei hochauflösenden Quellen im Bereich Hi-res Audio.

Anschlüsse am Kopfhörer und Kabel

Der AUDEZE LCD-5s ist als rein kabelgebundener, offener Referenzkopfhörer ausgelegt und verfügt über keine integrierten Funk- oder Digitalschnittstellen. Am Kopfhörer selbst kommen beidseitig 4-Pin Mini-XLR Anschlüsse zum Einsatz, über die das abnehmbare Kabel geführt wird.

Diese Lösung erlaubt eine saubere Kanaltrennung und unterstützt bei entsprechendem Verstärker eine symmetrische Signalführung. Das mitgelieferte Kabel ist mit einem 4-Pin XLR Stecker für den symmetrischen Betrieb ausgestattet, wie er insbesondere bei hochwertigen Desktop- und Studio-Kopfhörerverstärkern üblich ist.

Zusätzlich stehen Adapterlösungen zur Verfügung, sodass der Anschluss auch über eine 6,3 mm Stereo-Klinke sowie über eine 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke erfolgen kann. Dadurch lässt sich der LCD-5s flexibel sowohl in professionellen symmetrischen Setups als auch an klassischen HiFi-Komponenten oder portablen Quellen betreiben.

Preis und Verfügbarkeit

Der AUDEZE LCD-5s ist ab Februar im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 5.571,- inklusive Mehrwertsteuer.

Abschließende Einschätzung – Werkzeug für höchste Ansprüche

Mit dem LCD-5s schärft Audeze LLC. das Profil seiner Referenzlinie konsequent weiter. Das neue Treiberdesign, die optimierte Magnetstruktur und das SLAM Akustik-Management zielen klar auf maximale Präzision und Kontrolle. Der LCD-5s versteht sich nicht als klanglich gefärbtes Genussprodukt, sondern als analytisches Instrument für professionelle Produktionen und ambitionierte High-End-Setups – und positioniert sich damit eindeutig im oberen Marktsegment.

Technische Daten

Produkt AUDEZE LCD-5s Planar Magnetic Headphones Charakterisierung Offener planar-magnetischer Over-Ear Kopfhörer Bauweise Offen, Over-Ear Treiber Planar-magnetisch Magnetstruktur Fluxor Magnetfeld Phasenmanagement Fazor Akustik-Management SLAM Magnettyp Neodym N50 Membran Ultra-Thin Uniforce Schallwandlergröße 90 mm Frequenzgang 5 Hz – 50 kHz Maximaler Schalldruck >130 dB Klirrfaktor <0,1 % bei 100 dB SPL Empfindlichkeit 90 dB pro 1 mW Impedanz 30 Ohm Maximale Belastbarkeit 5 W RMS Empfohlene Mindestleistung >100 mW Empfohlene Leistung >500 mW Gewicht 475 g

Marke Audeze LLC. Hersteller Audeze LLC. Vertrieb Mega Audio GmbH

