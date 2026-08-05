In aller Kürze Das Audeze Maxwell 2 ANC kombiniert 90 mm Planar-Magnet-Treiber mit adaptivem Hybrid-ANC, Bluetooth 5.3 und FILTER AI-Mikrofon. Die Ausführungen für Sony PlayStation und Microsoft Xbox sind ab € 479,- erhältlich.

Audeze LLC. positioniert das neue Audeze Maxwell 2 ANC oberhalb des Audeze Maxwell 2 und ergänzt die bestehende Plattform erstmals um eine adaptive Hybrid-Geräuschunterdrückung. Das System soll Außengeräusche um bis zu 35 dB reduzieren, ohne die für Spiele entscheidende räumliche Ortung zu beeinträchtigen. Damit richtet sich das geschlossene Over-ear Headset nicht allein an Spieler in ruhiger Umgebung, sondern ebenso an Nutzer, die bei Turnieren, im gemeinsam genutzten Wohnraum oder unterwegs möglichst wenig vom Geschehen außerhalb des Spiels mitbekommen wollen.

Key Facts Audeze Maxwell 2 ANC

Geschlossenes Over-ear Gaming-Headset für Sony PlayStation und Microsoft Xbox

90 mm Planar-Magnet-Treiber mit Fluxor-Magnetanordnung, Fazor-Waveguides und SLAM-Technologie

Frequenzbereich von 10 Hz bis 50 kHz, maximaler Schalldruckpegel von mehr als 115 dB

Adaptives Hybrid-ANC mit Feedforward- und Feedback-Technologie sowie Transparenzmodus

USB-C-Funk-Dongle, Bluetooth 5.3, USB-C-Audio und 3,5 mm TRRS

Bluetooth mit Auracast, LE Audio, LC3, LC3+, LDAC, AAC, SBC und Multipoint

Abnehmbares Hypernieren-Mikrofon mit FILTER AI-Geräuschunterdrückung

1.800 mAh Akku, bis zu 40 Stunden ohne ANC und 35 Stunden mit ANC

Adaptive Geräuschunterdrückung für die Spielpraxis

Beim Audeze Maxwell 2 ANC ist die Geräuschunterdrückung nicht lediglich als Zusatz für Musik und Reisen gedacht. Feedforward- und Feedback-Mikrofone erfassen Störgeräusche außen und innerhalb der Hörmuscheln, die Signalverarbeitung passt die Filterung fortlaufend an. Nach Angaben von Audeze LLC erreicht das System eine Reduktion um bis zu 35 dB. Der Hersteller spricht von ANC in „Aviation-Qualität“ und betont, dass die klangliche Abstimmung unabhängig davon erhalten bleiben soll, ob die Geräuschunterdrückung ein- oder ausgeschaltet ist.

Soll die Umgebung bewusst wahrnehmbar bleiben, steht ein latenzarmer Transparenzmodus bereit. Darüber hinaus nennt der Hersteller KI-gestützte ANC-Parameter und eine Sprachsteuerung. Gerade beim Gaming muss eine wirkungsvolle Abschirmung die räumliche Präzision des Audiosignals bewahren.

90 mm Planar-Magnet-Treiber mit SLAM-Technologie

Die akustische Basis übernimmt das Audeze Maxwell 2 ANC vom Audeze Maxwell 2. Zum Einsatz kommen 90 mm Planar-Magnet-Treiber mit Uniforce-Membranen, Fluxor-Magnetanordnung und Fazor-Waveguides. Die zum Patent angemeldete SLAM-Technologie soll insbesondere die räumliche Darstellung sowie eine kontrollierte Tieftonwiedergabe unterstützen.

Audeze LLC gibt einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 50 kHz, einen maximalen Schalldruckpegel von mehr als 115 dB und einen Klirrfaktor von weniger als 0,1 Prozent bei 100 dB an. Zwei symmetrisch arbeitende Verstärker mit jeweils 1,4 W treiben die Wandler an. Über den USB-C-Funk-Dongle und die kabelgebundene USB-C-Verbindung verarbeitet das Headset Audiosignale mit bis zu 24 Bit und 96 kHz.

Für Spatial Audio unterstützt die Plattform Dolby Atmos beziehungsweise Sony Tempest 3D. In geeigneten Anwendungen kann zudem das integrierte, selbstkalibrierende Head Tracking genutzt werden. Bei der Xbox-Ausführung gehört eine Lizenz für die Dolby-Access-App unter Windows und auf der Microsoft Xbox zum Lieferumfang; mit der PlayStation-Ausführung lässt sich die App unter Windows ebenfalls nutzen, die Lizenz ist hier jedoch nicht enthalten.

Foto © Audeze LLC. | Audeze Maxwell 2 ANC Foto © Audeze LLC. | Audeze Maxwell 2 ANC Foto © Audeze LLC. | Audeze Maxwell 2 ANC Foto © Audeze LLC. | Audeze Maxwell 2 ANC Foto © Audeze LLC. | Audeze Maxwell 2 ANC Foto © Audeze LLC. | Audeze Maxwell 2 ANC

FILTER AI-Mikrofon für Gaming und Streaming

Für die Kommunikation liefert Audeze LLC ein abnehmbares Hypernieren-Mikrofon mit Pop-Filter mit. Die neue Generation der FILTER AI-Geräuschunterdrückung arbeitet laut Hersteller mit doppelter Bandbreite und soll Hintergrundgeräusche herausfiltern, ohne die Stimme unnatürlich wirken zu lassen. Ein zusätzlich integriertes Mikrofon steht für Chat-Anwendungen bereit.

Lautstärke und weitere zentrale Funktionen lassen sich direkt am Headset regeln. Damit bleiben die wichtigsten Einstellungen auch dann erreichbar, wenn während eines Spiels nicht zur App oder zum Betriebssystem gewechselt werden soll.

Vier Anschlusswege und parallele Audiosignale

Für eine Funkverbindung mit besonders niedriger Latenz gehört ein USB-C-Dongle zum Lieferumfang. Bluetooth 5.3 deckt Auracast, LE Audio, LC3, LC3+, LDAC, AAC und SBC ab; auch Multipoint-Verbindungen werden unterstützt. Kabelgebunden stehen USB-C-Audio und ein aktiver analoger 3,5 mm TRRS-Anschluss bereit. Zudem kann das Audeze Maxwell 2 ANC kabelgebundenes Audio und ein Bluetooth-Signal gleichzeitig wiedergeben.

Die Kompatibilität reicht je nach gewählter Variante von PC und Apple Mac über Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox bis zu Nintendo Switch, Apple iOS und Google Android. Die jeweilige Konsolenausführung ist daher vor dem Kauf zu beachten.

Überarbeiteter Tragekomfort und austauschbare Abdeckungen

Ein breiter, belüfteter Kopfbügel und neu gestaltete Memory-Foam-Ohrpolster sollen den Druck bei langen Spielsessions gleichmäßig verteilen. Die Polster werden magnetisch befestigt und lassen sich entsprechend einfach austauschen. Das geschlossene Headset bringt laut Hersteller 560 g auf die Waage.

Auch die Außenseiten der Hörmuscheln sind magnetisch ausgeführt. Über das ReSkin-System können die Abdeckungen gegen andere Designs getauscht werden; Audeze LLC kündigt dafür regelmäßig neue Motive und limitierte Editionen an.

Neue Audeze App für Klang, ANC und Smart Audio

Mit dem Audeze Maxwell 2 ANC startet zugleich eine überarbeitete Audeze App für Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS und Google Android. Sie bündelt Klangprofile, ANC-Einstellungen, Transparenzmodus und weitere Smart-Audio-Funktionen in einer neu gestalteten Bedienoberfläche. Die Anwendung unterstützt sowohl das Audeze Maxwell 2 als auch das Audeze Maxwell 2 ANC.

Ausdauer zugunsten der Geräuschunterdrückung

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku weist eine Kapazität von 1.800 mAh auf. Audeze LLC nennt bei Bluetooth-Wiedergabe mit 80 dBA bis zu 40 Stunden Laufzeit bei ausgeschaltetem ANC und bis zu 35 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung. Über USB-C soll der Akku nach 20 Minuten wieder zu 25 Prozent geladen sein, eine vollständige Ladung nimmt rund zwei Stunden in Anspruch.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Weniger Ablenkung: Das adaptive Hybrid-ANC reduziert störende Außengeräusche laut Hersteller um bis zu 35 dB.

Das adaptive Hybrid-ANC reduziert störende Außengeräusche laut Hersteller um bis zu 35 dB. Präzise Raumdarstellung: Die 90 mm Planar-Magnet-Treiber sind auf klare Richtungsinformationen und eine differenzierte Wiedergabe ausgelegt.

Die 90 mm Planar-Magnet-Treiber sind auf klare Richtungsinformationen und eine differenzierte Wiedergabe ausgelegt. Direkter Funkweg: Der USB-C-Dongle überträgt Audiosignale mit besonders niedriger Latenz und bis zu 24 Bit und 96 kHz.

Der USB-C-Dongle überträgt Audiosignale mit besonders niedriger Latenz und bis zu 24 Bit und 96 kHz. Flexible Quellenwahl: Bluetooth 5.3, USB-C-Audio und 3,5 mm TRRS decken mobile Geräte, Computer und Konsolen ab.

Bluetooth 5.3, USB-C-Audio und 3,5 mm TRRS decken mobile Geräte, Computer und Konsolen ab. Zwei Signale gleichzeitig: Kabelgebundenes Audio und Bluetooth lassen sich parallel wiedergeben.

Kabelgebundenes Audio und Bluetooth lassen sich parallel wiedergeben. Verständliche Teamkommunikation: Das abnehmbare Hypernieren-Mikrofon nutzt FILTER AI zur Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche.

Das abnehmbare Hypernieren-Mikrofon nutzt FILTER AI zur Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche. Anpassbares Erscheinungsbild: Magnetische ReSkin-Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Designwechsel.

Magnetische ReSkin-Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Designwechsel. Plattformübergreifende Bedienung: Die neue Audeze App verwaltet Klangprofile, ANC und Transparenzmodus unter Windows, macOS, iOS und Android.

Preis und Verfügbarkeit

Das Audeze Maxwell 2 ANC soll laut Vertrieb seit Ende Juli 2026 im Fachhandel verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt für die Ausführung Audeze Maxwell 2 ANC PlayStation € 479,- inklusive Mehrwertsteuer. Das Audeze Maxwell 2 ANC Xbox wird zum empfohlenen Verkaufspreis von € 499,- inklusive Mehrwertsteuer angeboten und umfasst zusätzlich eine Lizenz für die Dolby-Access-App unter Windows und auf der Microsoft Xbox.

Wir meinen…

Das Audeze Maxwell 2 ANC ist keine bloße ANC-Variante mit neuem Namenszusatz. Adaptive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und die Möglichkeit, kabelgebundenes Audio parallel zu Bluetooth zu nutzen, erweitern das Einsatzgebiet der Maxwell 2 Plattform merklich. Dass dafür gegenüber dem Modell ohne ANC Abstriche bei der Akkulaufzeit in Kauf zu nehmen sind, sollte jedoch klar benannt werden: 35 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung bleiben ordentlich, liegen aber deutlich unter den mehr als 80 Stunden des Audeze Maxwell 2. Wer vor allem eine möglichst lange Laufzeit sucht, findet dort weiterhin die passendere Lösung; wer seine Spielumgebung wirksam ausblenden will, erhält mit dem neuen Spitzenmodell von Audeze LLC. die interessantere Ausführung.

Produkt Audeze Maxwell 2 ANC Preis Audeze Maxwell 2 ANC PlayStation € 479,-

Audeze Maxwell 2 ANC Xbox € 499,-

Technische Daten Audeze Maxwell 2 ANC

Produkt Audeze Maxwell 2 ANC Produkttyp Drahtloses Gaming-Headset Bauform Geschlossen, Over-ear Wandlerprinzip Planar-Magnet Treiber 90 mm Membran Uniforce Magnetanordnung Fluxor, Neodym N50 Phasenführung Fazor-Waveguides Akustiktechnologie SLAM Frequenzbereich 10 Hz bis 50 kHz Maximaler Schalldruckpegel Mehr als 115 dB Klirrfaktor Weniger als 0,1 Prozent bei 100 dB Verstärker Zweimal 1,4 W, symmetrischer Betrieb Digitale Auflösung Bis zu 24 Bit und 96 kHz über USB-C-Funk-Dongle und USB-C-Kabel Active Noise Cancelling Adaptives Hybrid-ANC, bis zu 35 dB Geräuschreduktion Umgebungsmodus Latenzarmer Transparenzmodus Spatial Audio Dolby Atmos, Sony Tempest 3D, Head Tracking in unterstützten Anwendungen Boom-Mikrofon Abnehmbar, Hyperniere, Pop-Filter, FILTER AI-Geräuschunterdrückung Internes Mikrofon Beamforming und Chat Funkverbindung USB-C-Dongle mit besonders niedriger Latenz Bluetooth Bluetooth 5.3 mit Auracast, LE Audio, LC3, LC3plus, LDAC, AAC, SBC und Multipoint Digitale Kabelverbindung USB-C-Audio mit zwei Audio-Endpunkten und Game/Chat Mix Analoge Verbindung 3,5 mm TRRS, aktiv Akku Lithium-Polymer, 1.800 mAh Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden ohne ANC, bis zu 35 Stunden mit ANC bei Bluetooth-Wiedergabe und 80 dBA Schnellladen 25 Prozent in 20 Minuten über USB-C, 5 V und maximal 1,8 A Vollständige Ladung Rund zwei Stunden Gewicht 560 g App Audeze App für Windows, macOS, iOS und Android Lieferumfang Headset, Boom-Mikrofon mit Pop-Filter, USB-C-Funk-Dongle, USB-C-auf-USB-C-Kabel mit 1,5 m, USB-C-auf-USB-A-Adapterkabel mit 0,3 m, 3,5-mm-TRRS-Kabel mit 1,2 m Ausführungen Audeze Maxwell 2 ANC PlayStation, Audeze Maxwell 2 ANC Xbox

Marke Audeze LLC. Hersteller Audeze LLC. Vertrieb Mega Audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren