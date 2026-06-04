In aller Kürze Audio Physic GmbH präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue Audio Physic STREAM LINE. Die Serie startet mit dem Regallautsprecher Audio Physic STREAM 1 und dem Standlautsprecher Audio Physic STREAM 3, beide mit Carbon-Treibertechnologie und Preisen ab € 1.990,- pro Paar.

Audio Physic GmbH nutzt die HIGH END Vienna 2026 für eine besonders wichtige Premiere: Mit der neuen Audio Physic STREAM LINE präsentiert der deutsche Lautsprecher-Spezialist eine vollständig neue Produktlinie. Sie soll den Einstieg in die Welt von Audio Physic neu definieren und zugleich zeigen, wie viel High End Anspruch sich in einem zugänglicheren Preisbereich realisieren lässt. Zum Start umfasst die Serie den kompakten Regallautsprecher Audio Physic STREAM 1 und den schlanken Standlautsprecher Audio Physic STREAM 3. Beide Modelle setzen auf moderne Carbon-Membran-Technologie, hochwertige Gehäuseausführung und eine klare Designsprache für klassische Stereo-Systeme ebenso wie für anspruchsvolle Wohnraumanwendungen.

Key Facts

Audio Physic STREAM LINE als neue Einstiegslinie des deutschen Lautsprecher-Spezialisten

Erste Präsentation zur HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna

Zum Start mit Audio Physic STREAM 1 und Audio Physic STREAM 3

Carbon-Membran-Technologie aus höheren Entwicklungsbereichen

45 mm Thin Ply Carbon Diaphragm Hochtöner und Carbon-Kevlar Tief- beziehungsweise Tiefmitteltöner

Echtholz-Furnier in Walnuss matt sowie Lackierungen in Schwarz matt und Weiß matt

Fachhandelspreise ab € 1.990,- pro Paar

Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 1 und Audio Physic STREAM 3 Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 1 und Audio Physic STREAM 3

Neue Einstiegslinie mit klar hohem Anspruch

Mit der Audio Physic STREAM LINE öffnet Audio Physic GmbH eine neue Produktkategorie innerhalb des eigenen Portfolios. Die Serie ist nicht als bloße Vereinfachung bestehender Konzepte angelegt, sondern als neu entwickelte Linie, die typische Merkmale der Marke in ein attraktiveres Preisumfeld überführen soll. Im Mittelpunkt steht laut Hersteller eine Kombination aus akustischer Präzision, Alltagstauglichkeit und einer Gestaltung, die sich ohne demonstrative Technikoptik in moderne Wohnräume integrieren lässt.

Damit adressiert Audio Physic Musikliebhaber, die nicht zwingend mit den größeren High End Modellen der Marke einsteigen wollen, aber dennoch Wert auf eine saubere räumliche Abbildung, dynamische Wiedergabe und hochwertige Verarbeitung legen. Die Serie soll Leichtigkeit, Energie und emotionale Musikalität verbinden – also jene Eigenschaften, die bei Audio Physic traditionell stark mit Timing, Auflösung und räumlicher Darstellung verbunden sind.

Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 1 Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 1 Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 1

Audio Physic STREAM 1 – Kompakter Lautsprecher mit erwachsenem Anspruch

Der Audio Physic STREAM 1 ist als kompakter 2-Wege-Regallautsprecher konzipiert. Er richtet sich an Hörer, die ein vollwertiges Stereo-System aufbauen möchten, aber nicht den Platz für große Standlautsprecher haben. Mit einem Frequenzgang von 42 Hz bis 40 kHz, einem Wirkungsgrad von 89 dB und einer Impedanz von 8 Ohm soll er sich vergleichsweise unkompliziert in unterschiedliche Anlagen integrieren lassen.

Audio Physic positioniert den STREAM 1 als vielseitigen Lautsprecher für klassische Stereo-Anwendungen, aber auch für hochwertige Wohnraumsysteme. Sein Gehäuse misst 380 × 195 × 300 mm und besteht aus mehrfach verstrebtem MDF. Geliefert wird der Lautsprecher paarweise inklusive magnetischer Stoffblenden.

Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 3 Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 3 Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic STREAM LINE – Audio Physic STREAM 3

Audio Physic STREAM 3 – Schlanker Standlautsprecher der neuen Serie

Der Audio Physic STREAM 3 übernimmt zum Start die Rolle des größten Modells der neuen Linie. Der 2,5-Wege-Standlautsprecher kombiniert ein schlankes Gehäuse mit höherer Leistungsfähigkeit und soll laut Hersteller eine besonders stabile Balance aus Dynamik, Kontrolle und räumlicher Präzision bieten. Mit einem Frequenzgang von 36 Hz bis 40 kHz, einem Wirkungsgrad von 91 dB und einer empfohlenen Verstärkerleistung von 25 bis 170 Watt ist er klar für anspruchsvollere Stereo-Setups ausgelegt.

Trotz seiner ausgewachsenen Rolle innerhalb der neuen STREAM LINE bleibt der STREAM 3 optisch bewusst zurückhaltend. Mit 1.035 × 195 × 300 mm wirkt er schlank und wohnraumfreundlich, bringt aber mit 18 kg pro Lautsprecher eine solide konstruktive Basis mit. Auch hier setzt Audio Physic auf ein mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse sowie auf magnetische Stoffblenden im Lieferumfang.

Carbon-Technologie im Einstiegsbereich

Ein zentrales technisches Merkmal der Audio Physic STREAM LINE ist der Einsatz moderner Carbon-Membran-Technologie in einer zugänglicheren Produktklasse. Audio Physic spricht von einem erstmaligen Einsatz dieser Technologie im eigenen Einstiegsbereich. Verwendet werden 45 mm Thin Ply Carbon Diaphragm Hochtöner, kurz TPCD beziehungsweise HHCT, sowie 180 mm Tief- und Tiefmitteltöner mit Carbon-Kevlar-Membran.

Diese Materialkombination soll eine besonders schnelle und präzise Signalverarbeitung ermöglichen. Der Hochtöner ist auf hohe Impulstreue, feine Detailauflösung und verzerrungsarme Wiedergabe auch bei höheren Pegeln ausgelegt. Die Tief- und Tiefmitteltöner sollen zugleich Druck, Kontrolle und eine natürlich wirkende Mitteltonwiedergabe liefern. Audio Physic verweist dabei auf Materialtechnologien aus Luft- und Raumfahrt sowie Motorsport, also auf eine Kombination aus geringem Gewicht, hoher Steifigkeit und Belastbarkeit.

Gehäuse, Anschlüsse und Aufstellung

Auch bei der Konstruktion bleibt die neue Serie näher am Anspruch klassischer HiFi-Lautsprecher als an rein preisoptimierten Einstiegslösungen. Die Gehäuse bestehen aus mehrfach verstrebtem MDF und sollen auf hohe Stabilität sowie möglichst geringe Resonanzen ausgelegt sein. Als Oberflächen stehen Walnuss matt als Echtholz-Furnier sowie Schwarz matt und Weiß matt als Lackvarianten zur Verfügung.

Für den Anschluss setzt Audio Physic auf WBT nextGEN Anschlussklemmen mit Aluminium-Terminal. Die Bassreflexkonstruktion unterscheidet sich je nach Modell: Beim Audio Physic STREAM 1 ist sie rückseitig ausgeführt, beim Audio Physic STREAM 3 rück- sowie unterseitig. Damit will der Hersteller eine kräftige Bassausbeute mit praxisgerechter Aufstellung verbinden.

Alle Vorteile auf einen Blick

Neue Audio Physic Einstiegslinie mit klarem High End Anspruch

Zwei Modelle für unterschiedliche Raumgrößen und Anlagenkonzepte

Audio Physic STREAM 1 als kompakter Regallautsprecher für flexible Setups

Audio Physic STREAM 3 als schlanker Standlautsprecher mit höherer Dynamikreserve

Carbon-Membran-Technologie in einer zugänglicheren Preisklasse

45 mm Thin Ply Carbon Diaphragm Hochtöner für feine Hochtonauflösung

Carbon-Kevlar Tief- und Tiefmitteltöner für kontrollierte Bass- und Mitteltonwiedergabe

WBT nextGEN Anschlussklemmen mit Aluminium-Terminal

Wohnraumfreundliche Oberflächen in Walnuss matt, Schwarz matt und Weiß matt

Magnetische Stoffblenden im Lieferumfang

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Audio Physic STREAM LINE wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna präsentiert. Im Fachhandel soll die Serie ab Juli 2026 erhältlich sein. Der Audio Physic STREAM 1 wird zum Preis von € 1.990,- pro Paar angeboten, der Audio Physic STREAM 3 zum Preis von € 3.190,- pro Paar. Beide Modelle stehen in Walnuss matt, Schwarz matt und Weiß matt zur Verfügung.

Wir meinen…

Mit der Audio Physic STREAM LINE setzt Audio Physic GmbH genau dort an, wo ein starker Einstieg in anspruchsvolle Musikwiedergabe heute besonders interessant ist: bei Lautsprechern, die technisch ernsthaft konstruiert sind, optisch nicht dominieren und preislich nicht sofort in die großen High End Regionen vorstoßen. Der Audio Physic STREAM 1 und der Audio Physic STREAM 3 wirken auf dem Papier wie zwei bewusst klar positionierte Modelle – kompakt und flexibel hier, schlank und leistungsstärker dort. Entscheidend wird sein, wie konsequent Audio Physic die versprochene Verbindung aus Carbon-Technologie, räumlicher Präzision und emotionaler Spielfreude in dieser Preisklasse umsetzt.

Produkt Audio Physic STREAM 1 und Audio Physic STREAM 3 Preis Audio Physic STREAM 1 € 1.999,-

Audio Physic STREAM 3 € 3.190,-

Technische Daten

Produkt Audio Physic STREAM 1 Audio Physic STREAM 3 Charakterisierung Kompakter 2-Wege-Regallautsprecher Schlanker 2,5-Wege-Standlautsprecher Prinzip 2-Wege-System 2,5-Wege-System Hochtöner 45 mm Thin Ply Carbon Diaphragm Hochtöner 45 mm Thin Ply Carbon Diaphragm Hochtöner Tief-/Mitteltöner 180 mm Carbon-Kevlar-Membran 180 mm Carbon-Kevlar-Membran Frequenzgang 42 Hz bis 40 kHz 36 Hz bis 40 kHz Wirkungsgrad 89 dB 91 dB Impedanz 8 Ohm 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 20 bis 120 Watt 25 bis 170 Watt Gehäuse MDF, mehrfach verstärkt MDF, mehrfach verstärkt Bassreflex rückseitig rück- und unterseitig Anschluss WBT nextGEN Anschlussklemmen mit Aluminium-Terminal WBT nextGEN Anschlussklemmen mit Aluminium-Terminal Oberflächen Walnuss matt, Schwarz matt, Weiß matt Walnuss matt, Schwarz matt, Weiß matt Abmessungen 380 × 195 × 300 mm 1.035 × 195 × 300 mm Gewicht nicht ausgewiesen 18 kg Lieferumfang 1 Paar Lautsprecher inkl. magnetischer Stoffblenden 1 Paar Lautsprecher inkl. magnetischer Stoffblenden

Marke Audio Physic GmbH Hersteller Audio Physic GmbH Vertrieb Audio Physic GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über Audio Physic GmbH

Quelle Audio Physic GmbH