In aller Kürze Der Audio Pro A15 W kombiniert WiiM-basiertes Multiroom-Streaming mit Bluetooth, Akku, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect.

Ein Streaming-Lautsprecher fürs Zuhause und ein mobiler Bluetooth-Lautsprecher für Terrasse, Garten oder Reise müssen nicht zwingend zwei verschiedene Geräte sein. Genau diese beiden Einsatzbereiche führt die schwedische Audio Pro AB im Audio Pro A15 W zusammen. Im heimischen Netzwerk greift das kompakte Aktivsystem auf die von WiiM bereitgestellte Streaming-Plattform zu und lässt sich in Multiroom-Konfigurationen einbinden. Unterwegs übernimmt Bluetooth 4.2 die Zuspielung, während der integrierte Akku den Betrieb unabhängig von einer Steckdose erlaubt. Der Wasserschutz nach IPX2 erweitert den Aktionsradius, sollte allerdings nicht mit der Robustheit eines vollständig wetterfesten Outdoor-Lautsprechers verwechselt werden.

Key Facts Audio Pro A15 W

Portabler Aktiv- und Multiroom-Lautsprecher

Streaming-Plattform powered by WiiM

Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Audio Pro Multiroom

WiFi 802.11 b/g/n mit 2,4 und 5 GHz sowie Bluetooth 4.2

1 Zoll Textilkalotte und 4,5 Zoll Tieftöner mit Bassreflex-Unterstützung

Class D Verstärker mit 10 Watt und 30 Watt

Frequenzgang von 45 Hz bis 22 kHz

Integrierter Akku mit bis zu elf Stunden Laufzeit

Wasserschutz nach IPX2

3,5 mm Stereo Mini-Klinke und Anschluss für einen kabelgebundenen Subwoofer

Sechs frei belegbare Preset-Tasten

Preis: € 399,-

Netzwerklautsprecher und mobile Lösung in einem

Im Unterschied zu klassischen portablen Bluetooth-Lautsprechern ist der Audio Pro A15 W für den dauerhaften Einsatz im heimischen Netzwerk ausgelegt. Die neue Audio Pro App greift dabei auf eine von WiiM bereitgestellte Streaming-Plattform zurück. Dadurch lässt sich der Lautsprecher nicht nur gemeinsam mit weiteren kompatiblen Audio Pro Produkten einsetzen, sondern auch mit geeigneten Komponenten von WiiM kombinieren.

Zu den unterstützten Streaming- und Übertragungsstandards gehören AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect sowie Audio Pro Multiroom. Über die App sollen zudem Dienste wie Amazon Music, Deezer, Qobuz, Spotify und TIDAL zugänglich sein. Mehrere Lautsprecher können gruppiert, unterschiedlichen Zonen zugeordnet oder für die Wiedergabe in Stereo konfiguriert werden.

Audio Pro nennt sowohl aktuelle Modelle mit dem Zusatz W als auch verschiedene unmittelbar vorausgegangene Generationen als kompatibel. Ältere WiFi-Lautsprecher des Unternehmens bleiben weiterhin über die bisherige Audio Pro App nutzbar.

Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker

Bluetooth und Akku für den Einsatz abseits des Netzwerks

Ist kein WiFi verfügbar, erfolgt die drahtlose Wiedergabe über Bluetooth 4.2. Analoge Quellen lassen sich über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke anschließen. Damit kann der Audio Pro A15 W auch mit mobilen Zuspielern oder anderen Geräten verwendet werden, die weder Streaming noch Bluetooth bereitstellen.

Der integrierte Akku soll nach aktueller Produktangabe eine Laufzeit von bis zu elf Stunden ermöglichen. Für den Einsatz auf der Terrasse oder im Garten ist das Gehäuse nach IPX2 gegen Wasser geschützt. Diese Klassifizierung bietet eine grundlegende Absicherung, macht den Lautsprecher jedoch nicht wetterfest und erlaubt keinen dauerhaften ungeschützten Betrieb im Freien.

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Zweiwege-Konzept mit 40 Watt Class D

Audio Pro setzt auf ein Zweiwege-System mit einer 1 Zoll Textilkalotte und einem 4,5 Zoll Tieftöner. Beide Chassis werden getrennt angesteuert: Für den Hochtöner stehen 10 Watt, für den Tieftöner 30 Watt zur Verfügung. Die Verstärker arbeiten in Class D.

Der Tieftöner wird von einem Bassreflex-System unterstützt. Der ausgewiesene Frequenzgang reicht von 45 Hz bis 22 kHz, die Übergangsfrequenz liegt bei 2,8 kHz. Für Anwendungen, in denen mehr Tiefgang oder höherer Pegel im Bass gefragt ist, kann ein kabelgebundener Subwoofer angeschlossen werden.

Über die kompatiblen Apps stehen laut Hersteller außerdem Equalizer- und Einmessfunktionen zur Verfügung. Damit soll sich der Audio Pro A15 W an den jeweiligen Aufstellungsort und persönliche Klangvorlieben anpassen lassen.

Direkte Bedienung über sechs Preset-Tasten

Obwohl die App für Streaming, Multiroom-Konfiguration und Klangeinstellungen benötigt wird, bleiben die wesentlichen Wiedergabefunktionen direkt am Lautsprecher erreichbar. Das Bedienfeld auf der Oberseite umfasst eine zentrale Lautstärkeregelung sowie Tasten für Wiedergabe, Pause, Titelsprung und Quellenwahl. LED-Anzeigen informieren über den aktiven Eingang und den Ladezustand des Akkus.

Sechs Preset-Tasten lassen sich mit Internetradiosendern, Playlists, Podcasts oder anderen bevorzugten Inhalten belegen. Ein einmal gespeichertes Angebot kann dadurch direkt am Lautsprecher gestartet werden, ohne dafür jedes Mal das Smartphone oder Tablet zur Hand nehmen zu müssen. Gerade beim Einsatz in Küche, Schlafzimmer oder Bad ist das praktischer als eine ausschließlich App-basierte Bedienung.

Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker Foto © Audio Pro AB | Audio Pro A15 W Wireless Speaker

Kompaktes Gehäuse mit Stoffbespannung

Der Audio Pro A15 W misst 206 × 286 × 137 mm und bleibt damit kompakt genug, um zwischen verschiedenen Räumen oder nach draußen mitgenommen zu werden. Die klare Gehäuseform und die großflächige Stoffbespannung folgen der für Audio Pro typischen zurückhaltenden Gestaltung.

Angeboten wird der Lautsprecher mit Stoffbezügen in Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau. Damit kann er sich im Wohnraum deutlich unauffälliger präsentieren als viele portable Lautsprecher, deren Gestaltung vorrangig auf den Outdoor-Einsatz ausgerichtet ist.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Zuhause und unterwegs einsetzbar: WiFi, Bluetooth und Akku decken zwei bislang oft getrennte Lautsprecher-Kategorien ab.

WiFi, Bluetooth und Akku decken zwei bislang oft getrennte Lautsprecher-Kategorien ab. Breite Streaming-Unterstützung: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect erleichtern die direkte Wiedergabe aus unterschiedlichen Apps.

AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect erleichtern die direkte Wiedergabe aus unterschiedlichen Apps. Herstellerübergreifendes Multiroom: Die WiiM-Plattform ermöglicht die Kombination mit geeigneten Audio Pro und WiiM Komponenten.

Die WiiM-Plattform ermöglicht die Kombination mit geeigneten Audio Pro und WiiM Komponenten. Betrieb ohne Steckdose: Der integrierte Akku erlaubt bis zu elf Stunden mobile Wiedergabe.

Der integrierte Akku erlaubt bis zu elf Stunden mobile Wiedergabe. Direkter Zugriff auf Favoriten: Sechs Presets starten Sender, Playlists oder Podcasts ohne vorherigen Griff zum Smartphone.

Sechs Presets starten Sender, Playlists oder Podcasts ohne vorherigen Griff zum Smartphone. Erweiterbarer Tieftonbereich: Ein kabelgebundener Subwoofer lässt sich bei Bedarf ergänzen.

Ein kabelgebundener Subwoofer lässt sich bei Bedarf ergänzen. Anpassung an den Aufstellungsort: Equalizer und Einmessfunktionen stehen über kompatible Apps bereit.

Equalizer und Einmessfunktionen stehen über kompatible Apps bereit. Wohnraumfreundliche Gestaltung: Das kompakte Gehäuse mit Stoffbespannung wird in drei neutralen Farbausführungen angeboten.

Preis und Verfügbarkeit

Der Audio Pro A15 W ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Angeboten werden die Farbausführungen Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau. Der vom Hersteller angegebene Preis beträgt € 399,-.

Wir meinen…

Die interessanteste Eigenschaft des Audio Pro A15 W ist nicht ein einzelner Streaming-Dienst und auch nicht der eingebaute Akku, sondern der unkomplizierte Wechsel zwischen zwei Rollen. Zuhause steht ein umfassend ausgestatteter Multiroom-Lautsprecher bereit, unterwegs übernimmt dasselbe Gerät die Wiedergabe per Bluetooth. Die von WiiM bereitgestellte Plattform, sechs Preset-Tasten und der Anschluss für einen Subwoofer gehen dabei deutlich über das hinaus, was übliche portable Lautsprecher bieten. Der Schutz nach IPX2 sollte zwar nicht überschätzt werden, für den flexiblen Wechsel zwischen Wohnraum, Terrasse und Garten ist das Konzept von Audio Pro AB dennoch schlüssig.

Produkt Audio Pro A15 W Preis € 399,-

Technische Daten Audio Pro A15 W

Produkt Audio Pro A15 W Charakterisierung Portabler Zweiwege-Aktivlautsprecher mit Streaming und Multiroom Streaming-Plattform Powered by WiiM Verstärker Class D, 10 Watt für den Hochtöner und 30 Watt für den Tieftöner Hochtöner 1 × 1 Zoll Textilkalotte Tieftöner 1 × 4,5 Zoll, Bassreflex-Unterstützung Frequenzgang 45 Hz bis 22 kHz Übergangsfrequenz 2,8 kHz Netzwerk WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 und 5 GHz Streaming und Multiroom AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Audio Pro Multiroom Unterstützte Dienste Amazon Music, Deezer, Qobuz, Spotify und TIDAL Bluetooth Bluetooth 4.2 Unterstützte Audioformate MP3, WMA, AAC, FLAC und Apple Lossless Analoger Eingang 3,5 mm Stereo Mini-Klinke Subwoofer Anschluss für einen kabelgebundenen Subwoofer Akku Integriert, bis zu elf Stunden Laufzeit Wasserschutz IPX2 Bedienung Lautstärke, Wiedergabe, Pause, Titelsprung, Quellenwahl, sechs Presets Anzeigen Aktive Quelle und Akkuladestand Energieverbrauch Standby/WiFi/Betrieb 0,48 Watt / 1,75 Watt / 5 Watt Abmessungen 206 × 286 × 137 mm Ausführungen Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau

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Über Audio Pro AB

Quelle Audio Pro AB