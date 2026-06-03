In aller Kürze SEO- und AI-optimierter Kurztext Audio Reference GmbH präsentiert auf der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna einen umfangreichen High-end Audio Messeauftritt auf 2.000 m2. In drei zentralen Präsentationsbereichen – Konzertsaal, Lounge und Perlisten-Kino – zeigt der Hamburger Vertrieb sorgfältig abgestimmte Systeme mit Marken wie Wilson Audio, Dan D’Agostino, dCS, Perlisten, SME, Nordost, VTL und Velodyne Acoustics. Für ausgewählte Vorführungen können Besucher kostenfreie Zeitslots reservieren.

Audio Reference GmbH zählt seit Jahren zu jenen Vertrieben, die High-end Audio nicht allein über einzelne Produkte erklären, sondern über das Zusammenspiel ganzer Systeme, und das mit stets bemerkenswertem Engagement. Zur HIGH END Vienna 2026 will das Hamburger Familienunternehmen rund um Mansour Mamaghani diesen Ansatz in besonders großem Maßstab zeigen: Auf nicht weniger als 2.000 m2 entstehen im Austria Center Vienna mehrere eigenständige Hörbereiche, vom großen Konzertsaal-Setup über eine wohnraumnahe Lounge bis hin zum Perlisten-Kino. Der Auftritt ist damit nicht als reine Produktschau angelegt, sondern als konzentrierte Demonstration dessen, was sorgfältig abgestimmte Ketten, passende Raumakustik und die Präsenz der Hersteller selbst bewirken können. Für drei ausgewählte Präsentationen können Besucher vorab kostenfreie Zeitslots buchen, wobei für den Messebesuch selbst zusätzlich ein reguläres Ticket der HIGH END Vienna 2026 erforderlich ist.

Key Facts

Audio Reference GmbH auf 2.000 m2 im Austria Center Vienna

Drei zentrale Vorführbereiche: Konzertsaal, Lounge und Perlisten-Kino

Kostenfreie Zeitslot-Reservierung für ausgewählte Präsentationen

Internationale Referenzmarken wie Wilson Audio, Dan D’Agostino, dCS, Perlisten, SME, Nordost, VTL und Velodyne Acoustics

Herstellerexpertise vor Ort, unter anderem mit Daryl Wilson und Dan D’Agostino

Premiere des limitierten Velodyne Acoustics 1824 in Wien

Audio Reference GmbH – Familienunternehmen mit internationalem Anspruch

Audio Reference GmbH zählt zu den wichtigsten High-end Vertrieben der DACH Region und wurde von Mansour Mamaghani gegründet, der das Unternehmen bis heute als Familienunternehmen führt. Gemeinsam mit seiner Frau und inzwischen auch mit seinen beiden Kindern arbeitet er daran, dem qualifizierten Fachhandel als verlässlicher, kompetenter und langfristig denkender Partner zur Seite zu stehen. Die Faszination für hochwertige Musikwiedergabe, brillante Bildqualität und handwerklich perfekt gearbeitete Produkte prägt dabei seit jeher die Ausrichtung des Unternehmens. Audio Reference sucht weltweit nach Herstellern, die diesen Anspruch glaubwürdig verkörpern, und vertreibt diese exklusiv in Deutschland, der Schweiz und Österreich über ein ausgesuchtes Fachhändlernetz. Zum Vertriebssortiment gehören Marken wie Amina Sound, Bassocontinuo, Dan D’Agostino, dCS, Garrard Turntables, Krell, Loricraft Audio, Magnetar, Meridian Audio, Millennium Audio Vision, Nordost, Perlisten Audio, SME, Velodyne Acoustics, Vicoustic, VPI Industries, VTL, Western Electric und Wilson Audio.

High-end Audio nicht als Produktinsel, sondern als System

Messen können leicht zu einer Aneinanderreihung von Einzelgeräten werden: hier ein Lautsprecher, dort ein Verstärker, daneben ein Quellgerät. Audio Reference GmbH verfolgt in Wien laut eigenen Angaben einen anderen Ansatz. Die Präsentationen sollen als vollständige Klangwelten aufgebaut sein, bei denen Lautsprecher, Elektronik, Verkabelung, Rack, Raumakustik und Präsentationsumgebung bewusst aufeinander abgestimmt werden.

Das ist gerade im High-end Segment mehr als ein dekoratives Detail. Wer Systeme dieser Klasse erleben will, hört nicht nur einen einzelnen Lautsprecher oder einen Verstärker, sondern immer das gesamte Gefüge. Die Qualität der Quelle, die Kontrolle der Verstärkung, die mechanische Basis, die Signalführung und der Raum entscheiden mit darüber, ob aus teurer Technik ein überzeugendes musikalisches Erlebnis wird. Genau darauf scheint Audio Reference GmbH den Fokus des Messeauftritts zu legen.

Drei Schwerpunkte: Konzertsaal, Lounge und Perlisten-Kino

Im Zentrum stehen drei Präsentationsbereiche, für die Audio Reference GmbH ein eigenes Buchungssystem vorsieht. Der große Konzertsaal soll jene Dimension abbilden, in der High-end Audio mit großem Anspruch, souveräner Dynamik und entsprechendem Raumvolumen erlebbar wird. Die Lounge wiederum dürfte den wohnraumorientierten Zugang betonen: hochwertiges Hören in einem Umfeld, das näher an realen Nutzungssituationen liegt als ein streng technischer Vorführraum.

Eine eigene Rolle nimmt das Perlisten-Kino ein. Perlisten zählt zu den Marken, die im Grenzbereich zwischen audiophilem Anspruch und modernem Home Cinema eine besondere Stellung einnehmen. Damit deckt Audio Reference GmbH auch jenen Bereich ab, in dem sich klassische HiFi-Tugenden, Mehrkanal-Kompetenz, Pegelfestigkeit und kontrollierte Raumabbildung verbinden müssen. Gerade auf einer Messe wie der HIGH END Vienna 2026 dürfte dieses Konzept ein wichtiges Signal sein: High-end endet nicht beim Stereo-Dreieck, sondern reicht längst bis in anspruchsvolle Film- und Mehrkanal-Installationen.

Kostenfreie Zeitslots für konzentrierte Vorführungen

Für den Konzertsaal, die Lounge und das Perlisten-Kino können Besucher vorab kostenfreie Zeitslots über das Ticketing-System von Audio Reference GmbH reservieren. Das ist ein sinnvoller Schritt, denn hochwertige Vorführungen leiden auf Messen oft darunter, dass Räume überfüllt sind, Besucher während der Wiedergabe kommen und gehen oder die Hörbedingungen stark schwanken.

Mit begrenzten Plätzen lassen sich Präsentationen deutlich konzentrierter gestalten. Wer gezielt hören will, erhält damit bessere Chancen auf eine ruhige, strukturierte Vorführung. Audio Reference GmbH weist allerdings darauf hin, dass die Zeitslots ausschließlich für die jeweiligen Präsentationen gelten; für den Zugang zur HIGH END Vienna 2026 selbst ist weiterhin ein reguläres Messeticket erforderlich.

Wilson Audio, Dan D’Agostino, dCS und SME als starke Achsen

Zu den ersten genannten Highlights zählt Wilson Audio. Die Wilson Audio Autobiography soll in Wien zu den außergewöhnlichen Exponaten des Audio-Reference-Auftritts gehören und steht exemplarisch für jene kompromisslose Lautsprecherentwicklung, mit der die Marke seit Jahrzehnten verbunden wird. Gerade in Kombination mit Elektronik von Dan D’Agostino Master Audio Systems ergibt sich daraus eine der prominentesten Achsen des Messeauftritts.

Dan D’Agostino steht für Verstärkerarchitektur mit hohem konstruktivem Aufwand, markantem Design und ausgeprägtem Leistungsanspruch. dCS wiederum bringt digitale Quellentechnik auf Referenzniveau in das Konzept ein, während SME die analoge Seite mit Laufwerks- und Tonarmkompetenz abdeckt. Damit spannt Audio Reference GmbH den Bogen von analoger Präzision über digitale High-end Quellen bis hin zu Verstärkung und Lautsprechern der absoluten Spitzenklasse.

Velodyne Acoustics 1824 – Tiefbass als kontrollierte Ausnahmeerscheinung

Ein besonderer Blickfang dürfte der Velodyne Acoustics 1824 werden. Das limitierte Subwoofer-Modell feiert in Wien seine Premiere und ist nicht als gewöhnlicher Tieftonergänzer zu verstehen. Velodyne Acoustics verbindet mit diesem Modell laut Hersteller extreme Leistungsfähigkeit mit Kontrolle und Präzision. Entscheidend ist dabei nicht allein maximale Lautstärke oder spektakulärer Effekt, sondern die Fähigkeit, tiefste Frequenzen nachvollziehbar, stabil und sauber in ein hochwertiges System einzubinden.

Damit passt der Velodyne Acoustics 1824 gut in das größere Bild des Audio-Reference-Auftritts. Tiefton ist im High-end Bereich oft ein heikles Thema, weil er Raum, Aufstellung und Integration besonders stark fordert. Ein Subwoofer dieser Klasse zeigt erst dann seine eigentliche Qualität, wenn er nicht als Effektgerät auffällt, sondern Fundament, Raumgröße und physische Glaubwürdigkeit erweitert.

Hersteller, Entwickler und Markenverantwortliche vor Ort

Audio Reference GmbH will in Wien nicht nur Produkte zeigen, sondern auch die Menschen hinter den Marken an den Stand bringen. Unter anderem werden Daryl Wilson von Wilson Audio und Dan D’Agostino von Dan D’Agostino Master Audio Systems vor Ort erwartet. Das verleiht dem Messeauftritt eine zusätzliche Dimension, denn gerade bei Produkten dieser Klasse ist die technische und klangliche Philosophie eines Herstellers oft eng mit den handelnden Personen verbunden.

Für Besucher, Fachhändler und Branchenpartner kann genau das den Unterschied ausmachen. Wer die Möglichkeit hat, mit Entwicklern, Produktspezialisten oder Markeninhabern direkt zu sprechen, bekommt Einblicke, die weit über Datenblätter und Prospekte hinausgehen. Bei einem Portfolio dieser Breite entsteht daraus nicht nur eine Präsentation, sondern ein konzentrierter Treffpunkt der internationalen High-end Szene.

Internationale Markenbreite mit klarer Handschrift

Das Markenportfolio, das Audio Reference GmbH in Wien auffächert, ist breit, aber nicht beliebig. Genannt werden unter anderem Wilson Audio, Dan D’Agostino, dCS, Perlisten, VTL, Nordost, Vicoustic, VPI, SME, Magnetar, Bassocontinuo und Velodyne Acoustics. Damit reicht das Spektrum von analogen Laufwerken und digitalen Quellen über Verstärkung, Lautsprecher, Subwoofer, Verkabelung, Racks und Raumakustik bis hin zu hochwertigen AV- und Heimkino-Lösungen.

Gerade diese Breite macht den Auftritt interessant. Audio Reference GmbH kann damit nicht nur einzelne Spitzengeräte herausstellen, sondern komplette Systemzusammenhänge demonstrieren. Für Fachbesucher ist das ebenso relevant wie für ambitionierte Musikliebhaber, die verstehen wollen, wie unterschiedlich High-end Audio in der Praxis gedacht werden kann: puristisch analog, digital auf Referenzniveau, wohnraumfreundlich integriert oder als großformatiges Kino- und Konzertsaal-Erlebnis.

Wann und Wo – Alle Fakten

Audio Reference GmbH präsentiert sich auf der HIGH END Vienna 2026 von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna. Der Messeauftritt befindet sich auf Level 1 in den Sälen L1, L2 und L3. Im Mittelpunkt stehen drei zentrale Vorführbereiche: der große Konzertsaal, die Lounge und das Perlisten-Kino. Für diese Präsentationen können Besucher kostenfreie Zeitslots über das Ticketing-System von Audio Reference GmbH reservieren; für den Messezugang selbst ist zusätzlich ein reguläres Ticket der HIGH END Vienna 2026 erforderlich. Zu den angekündigten Marken und Highlights zählen unter anderem Wilson Audio, Dan D’Agostino, dCS, Perlisten, SME, VTL, Nordost, Vicoustic, VPI, Magnetar, Bassocontinuo und Velodyne Acoustics, inklusive der Wiener Premiere des limitierten Velodyne Acoustics 1824.

Wir meinen…

Audio Reference GmbH nutzt die HIGH END Vienna 2026 einmal mehr dazu, mit bemerkenswertem Engagement und mit immensem Aufwand, High-end HiFi sowie High-end Home Cinema in allen Spielarten und als bewusst groß angelegtes Erlebnis zu präsentieren. Das ist der richtige Weg für einen Vertrieb, dessen Portfolio von einigen der anspruchsvollsten Namen der internationalen High-end Szene geprägt wird. Spannend ist vor allem die klare Dreiteilung in Konzertsaal, Lounge und Perlisten-Kino, weil sie unterschiedliche Zugänge zu hochwertiger Wiedergabe zeigt: klassische High-end Souveränität, wohnraumnahe Musikkultur und moderne Heimkino-Kompetenz. Wenn all die Versprechungen eingehalten werden, und davon ist auszugehen, wird Audio Reference GmbH in Wien im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 einmal mehr den mit Abstand herausragendsten Messeauftritte der gesamten Messe liefern.

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