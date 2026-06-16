In aller Kürze Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 sind neue Ohrstöpsel für gezielten Geräuschschutz. Der AT-ERP3 ist für Alltag, Arbeit und Pendeln ausgelegt, der AT-ERP5 für Konzerte, Festivals und Musiker.

Audio-Technica Ltd. erweitert sein Portfolio um ein Zubehör, das zwar unscheinbar wirkt, im Alltag vieler Musikliebhaber aber durchaus relevant sein kann: Ohrstöpsel als gezielter Geräuschschutz. Mit den neuen Modellen Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 adressiert das Unternehmen zwei unterschiedliche Situationen, nämlich einerseits konzentriertes Arbeiten, Pendeln und urbane Umgebungen, andererseits Konzerte, Festivals und andere laute Musikereignisse. Interessant ist daran vor allem, dass Audio-Technica den Schutz nicht als bloßes Abdichten des Ohres versteht, sondern je nach Modell unterschiedliche Filter- und Dämpfungskonzepte verfolgt. Für HiFi-Enthusiasten ist das durchaus naheliegend: Wer Musik bewusst hört, sollte auch im Alltag darauf achten, sein Gehör zuverlässig zu schützen, ohne Klang grundsätzlich zu entstellen.

Key Facts Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5

Zwei neue Ohrstöpsel für gezielten Geräuschschutz im Alltag und bei Live-Musik

Audio-Technica AT-ERP3 mit stärkerer Dämpfung für Büro, Stadt, Reise und Konzentration

Audio-Technica AT-ERP5 mit offenerem Filterkonzept für Konzerte, Festivals und Musiker

Geprüfter Gehörschutz nach internationalen Normen

Weiches Silikon, kompakte Transportbox und zurückhaltendes Design

Verfügbar ab sofort zu Preisen von € 20,- beziehungsweise € 25,-

Audio-Technica AT-ERP3 – Ruhe für Alltag, Arbeit und unterwegs

Der Audio-Technica AT-ERP3 ist jenes Modell, das Audio-Technica Ltd. für alltägliche Situationen vorsieht. Gemeint sind Umgebungen, in denen Lärm nicht spektakulär laut sein muss, aber dauerhaft stört: Großraumbüro, öffentliche Verkehrsmittel, Stadtverkehr, Café, Wartebereich oder auch elektronische Geräuschquellen im Umfeld. Hier geht es weniger um den Schutz vor extremen Pegeln, sondern um eine spürbare Reduktion jener Geräuschkulisse, die Konzentration und Entspannung im Alltag erschwert.

Technisch setzt der Audio-Technica AT-ERP3 auf ein geschlossenes Konzept, das laut Hersteller die Dämpfung vor allem im mittleren bis hohen Frequenzbereich fokussiert. Genau dort liegen viele störende Alltagsgeräusche, etwa Stimmengewirr, Tastaturen, Verkehrslärm oder hochfrequente Nebengeräusche. Der angegebene SNR-Wert liegt bei 26 dB, der NRR-Wert bei 19 dB. Damit ist der Audio-Technica AT-ERP3 das stärker dämmende Modell der beiden neuen Lösungen.

Die Ohrstöpsel bestehen aus weichem Silikon und sollen durch ihre an die Ohrform angepasste Gestaltung auch über längere Zeit angenehm sitzen. Audio-Technica spricht zudem von einem unauffälligen Erscheinungsbild in sanften, natürlichen Farben. Angeboten wird der Audio-Technica AT-ERP3 in Schwarz und Grau, jeweils mit farblich abgestimmter Tragetasche samt integrierter Schlaufe.

Audio-Technica AT-ERP5 – Schutz für Konzerte und Live-Musik

Der Audio-Technica AT-ERP5 verfolgt einen anderen Ansatz. Dieses Modell wurde laut Hersteller speziell für Konzertbesucher, Festivalgäste und Musiker entwickelt, also für Situationen, in denen hohe Pegel Teil des Erlebnisses sind, das Gehör aber dennoch geschützt werden soll. Entscheidend ist hier nicht maximale Abschottung, sondern eine möglichst gleichmäßige Reduktion des Schallpegels, damit Musik in ihrer Balance erhalten bleibt.

Dafür setzt Audio-Technica beim Audio-Technica AT-ERP5 auf zweischichtige Filterdämpfer und ein offener gestaltetes Ohrstöpsel-Konzept. Die Dämpfung soll dadurch über den Frequenzbereich hinweg gleichmäßiger erfolgen, sodass Live-Musik nicht dumpf oder unausgewogen wirkt. Der angegebene SNR-Wert beträgt 21 dB, der NRR-Wert 14 dB. Im Vergleich zum Audio-Technica AT-ERP3 fällt die Dämpfung damit geringer aus, ist aber stärker auf musikalische Transparenz und Natürlichkeit ausgelegt.

Auch beim Audio-Technica AT-ERP5 kommen Silikon-Ohrstöpsel zum Einsatz. Das Modell soll sicher im Ohr sitzen und auch bei aktiveren Bewegungen, etwa bei Live-Auftritten oder Konzerten, stabil bleiben. Optisch hebt es sich mit metallischen Akzenten etwas deutlicher ab und wird in Schwarz sowie Gold angeboten. Eine kompakte Transportbox mit integrierter Schlaufe gehört auch hier zum Lieferumfang.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5

Zwei Modelle, zwei akustische Aufgaben

Dass Audio-Technica Ltd. zwei getrennte Modelle anbietet, ist sinnvoll, denn Geräuschschutz ist nicht in jeder Situation dasselbe. Wer im Zug, im Büro oder in der Stadt Ruhe sucht, braucht eine andere Abstimmung als jemand, der ein Konzert erleben möchte, ohne das Gehör unnötig zu belasten. Der Audio-Technica AT-ERP3 dämpft stärker und richtet sich an Nutzer, die störende Umweltgeräusche möglichst deutlich reduzieren möchten. Der Audio-Technica AT-ERP5 hingegen ist auf Live-Sound abgestimmt und soll die musikalische Wahrnehmung bewahren, während der Pegel sinkt.

Gerade für Musikliebhaber ist dieser Unterschied nicht nebensächlich. Ein guter Gehörschutz darf Musik nicht zu einem dumpfen Restereignis machen, soll aber zugleich wirksam vor längerer Lärmbelastung schützen. Audio-Technica positioniert den Audio-Technica AT-ERP5 daher nicht als klassischen Alltagsstöpsel, sondern als Zubehör für jene, die Konzerte, Club-Abende oder Festivals bewusster und langfristig gehörschonender erleben wollen.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5

Komfort und Ausstattung

Beide Modelle setzen auf weiches Silikon und eine Form, die sich sicher im Ohr platzieren lassen soll. Audio-Technica nennt zudem eine unabhängige Prüfung und die Einhaltung internationaler Normen für Gehörschutz. Die Vergleichsdaten führen EN352 als relevante Norm an. Zum Lieferumfang gehört jeweils eine kompakte Tragetasche mit integrierter Schlaufe, sodass die Ohrstöpsel unterwegs geschützt transportiert und etwa an Tasche, Schlüsselbund oder Rucksack befestigt werden können.

Ein kleines, aber praxisrelevantes Detail ist die farbliche Abstimmung von Ohrstöpseln und Etui. Der Audio-Technica AT-ERP3 bleibt mit Schwarz und Grau besonders zurückhaltend, während der Audio-Technica AT-ERP5 mit Schwarz und Gold stärker in Richtung Accessoire gedacht ist. Damit vermeidet Audio-Technica den rein medizinischen Charakter klassischer Gehörschutzlösungen und rückt die Produkte näher an alltägliches Audio-Zubehör.

Alle Vorteile auf einen Blick

Zwei klar getrennte Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche

Audio-Technica AT-ERP3 für Konzentration, Pendeln, Büro und urbane Umgebung

Audio-Technica AT-ERP5 für Konzerte, Festivals und Musiker

Unterschiedliche Filterkonzepte statt Einheitslösung

Geprüfter Gehörschutz nach internationalen Normen

Weiches Silikon für längeres Tragen

Kompakte Tragetasche mit integrierter Schlaufe

Dezente Farbvarianten für Alltag und Live-Einsatz

Niedrige Einstiegspreise

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Ohrstöpsel Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5 sollen ab sofort erhältlich sein. Der Audio-Technica AT-ERP3 wird zu einem Preis von € 20,- angeboten, der Audio-Technica AT-ERP5 zu einem Preis von € 25,-. Damit positioniert Audio-Technica Ltd. beide Modelle als niedrigschwellige Zubehörlösungen für Anwender, die ihr Gehör im Alltag oder bei Live-Musik bewusster schützen möchten.

Wir meinen…

Gehörschutz ist kein glamouröses Thema, aber für Musikliebhaber ein wichtiges. Audio-Technica Ltd. macht mit dem Audio-Technica AT-ERP3 und dem Audio-Technica AT-ERP5 einen sinnvollen Schritt, weil die beiden Modelle nicht einfach nur dämpfen, sondern unterschiedliche Hörsituationen berücksichtigen. Der eine Ohrstöpsel ist für Ruhe und Konzentration gedacht, der andere für Live-Musik mit reduzierter Belastung. Gerade das macht die beiden Lösungen interessanter als einfache Standardstöpsel aus der Drogerie.

Technische Daten Audio-Technica AT-ERP3 und Audio-Technica AT-ERP5

Produkt Audio-Technica AT-ERP3 Audio-Technica AT-ERP5 Charakterisierung Ohrstöpsel für Geräuschschutz im Alltag Ohrstöpsel für Gehörschutz bei Konzerten und Live-Musik Einsatzbereich Büro, Stadt, öffentliche Verkehrsmittel, Konzentration, Alltag Konzerte, Festivals, Musiker, Live-Auftritte Gehörschutz Nach internationalen Normen, EN352 Nach internationalen Normen, EN352 SNR 26 dB 21 dB NRR 19 dB 14 dB Filtermethode Geschlossenes Konzept mit Fokus auf mittlere bis hohe Frequenzen Offenes Konzept mit gleichmäßiger Dämpfung über den Frequenzbereich Material Antibakterielle Silikon-Ohrstöpsel Antibakterielle Silikon-Ohrstöpsel Farben Schwarz, Grau Schwarz, Gold Zubehör Tragetasche mit integrierter Schlaufe Tragetasche mit integrierter Schlaufe

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