In aller Kürze Der Audio-Technica AT-MCD1 ist das neue MC-Flaggschiff von Audio-Technica Ltd. und wurde zur HIGH END Vienna 2026 vorgestellt. Das Dual Moving Coil Stereo Cartridge kombiniert einen einteiligen Diamant-Nadelträger mit neuem Shibata-Schliff, PCOCC-Spulen, resonanzoptimiertem Hybrid-Gehäuse und handveredelter Fertigung in Japan. Der Preis beträgt € 11.000,-.

Ein Tonabnehmer-System für € 11.000,- ist keine beiläufige Produktneuheit, sondern eine klare Ansage, speziell dann, wenn diese von einem der renommiertesten Analog-Spezialisten, im konkreten Fall dem japanischen Unternehmen Audio-Technica Ltd. gemacht wird. Audio-Technica Ltd. präsentierte im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 mit dem Audio-Technica AT-MCD1 ein neues Flaggschiff unter den MC-Tonabnehmern, das technisch eng an das aufwendig konzipierte Jubiläumsmodell Audio-Technica AT-MC2022 anknüpft. Der neue Tonabnehmer übernimmt dessen auffälligste konstruktive Idee, nämlich einen einteiligen Diamant-Nadelträger samt Abtastspitze, führt diese aber mit reduziertem Gewicht, neuem Shibata-Schliff und weiter verfeinerter Generator-Architektur fort. Damit positioniert Audio-Technica Ltd. das Audio-Technica AT-MCD1 nicht als nostalgische Liebeserklärung an Vinyl, sondern als hochpräzises Mess- und Musikinstrument für analoge Spitzenlaufwerke.

Key Facts Audio-Technica AT-MCD1

Neues MC-Flaggschiff von Audio-Technica Ltd. zur HIGH END Vienna 2026

Einteiliger Diamant-Nadelträger mit integrierter Shibata-Abtastspitze

Weiterentwicklung der Technologie des Jubiläumsmodells Audio-Technica AT-MC2022

Dual Moving Coil Generator mit hoher Kanaltrennung und breitem Frequenzgang

Hybrid-Gehäuse aus Titan, Aluminium und Elastomer zur Resonanzkontrolle

Handgefertigt und handveredelt in Japan, inklusive individueller Seriennummer

Lieferung in massiver Kirschholz-Schatulle

Preis: € 11.000,-

Diamant statt Kompromiss – Die zentrale Idee des Audio-Technica AT-MCD1

Beim Audio-Technica AT-MCD1 steht nicht allein die Wahl eines edlen Abtastdiamanten im Mittelpunkt, sondern die Art, wie Audio-Technica Ltd. Nadelspitze und Nadelträger konstruktiv zusammenführt. Statt eines konventionellen Aufbaus, bei dem Diamantspitze und Cantilever mechanisch verbunden werden, setzt das neue System auf eine integrierte Lösung aus einem einzigen Labor-Diamanten. Dadurch soll laut Hersteller jene zusätzliche Übergangsstelle entfallen, an der bei herkömmlichen Konstruktionen Energie verloren gehen oder unerwünschte Verzerrung entstehen kann.

Der Nadelträger selbst ist als quadratischer Diamantstab mit lediglich 0,22 mm Kantenlänge ausgeführt. Audio-Technica Ltd. verweist hier auf die sehr hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit des Materials, die eine besonders direkte Übertragung der Bewegungsenergie aus der Plattenrille ermöglichen soll. Praktisch zielt diese Konstruktion auf eine sehr schnelle Ansprache, saubere Ausschwingvorgänge und eine feine, nicht vordergründige Hochtonwiedergabe ab. Gerade bei sehr guten Schallplattenpressungen kann ein solcher Ansatz entscheidend sein, weil die kleinsten Modulationen der Rille nicht durch Masse, Verklebungen oder mechanische Übergänge maskiert werden sollen.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge

CVD-Diamant – Laborpräzision für analoge Abtastung

Für den Diamant-Nadelträger des Audio-Technica AT-MCD1 nutzt Audio-Technica Ltd. das CVD-Verfahren, also Chemical Vapor Deposition. Dabei entstehen synthetische Diamanten durch chemische Gasphasenabscheidung, indem Kohlenstoffatome schichtweise aufgebaut werden. Laut Hersteller erlaubt dieses Verfahren eine besonders hohe Materialgleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit, was bei einem derart kleinen, mechanisch hoch belasteten Bauteil entscheidend ist.

Die Wahl eines Labor-Diamanten ist hier also weniger als Materialstatement zu verstehen, sondern als technischer Ansatz für kontrollierte Fertigungsqualität. Bei einem Tonabnehmer-System, dessen Aufgabe darin besteht, mikroskopisch kleine Bewegungen in elektrische Signale zu übertragen, ist Homogenität des Materials ein zentraler Punkt. Audio-Technica Ltd. knüpft damit an die Philosophie des Audio-Technica AT-MC2022 an, das zum 60-jährigen Jubiläum des Unternehmens vorgestellt wurde, will mit dem neuen Audio-Technica AT-MCD1 aber nochmals mehr Präzision, Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit erreichen.

Neuer Shibata-Schliff für feinere Rillenabtastung

Erstmals bei Audio-Technica kommt beim Audio-Technica AT-MCD1 ein neu entwickelter Shibata-Schliff mit einem Radius von R2,7 × r0,08 mil zum Einsatz. Dieser besonders fein ausgeführte Schliff soll die komplexen Modulationen der Plattenrille noch exakter nachzeichnen und dadurch jene Informationen erschließen, die einfache Schliffgeometrien nicht in gleichem Maß erfassen können.

Der Shibata-Schliff ist seit jeher eng mit hoher Auflösung, sauberer Hochtonabtastung und reduzierter Verzerrung verbunden, sofern Tonarm, Justage und Phono-Stufe auf entsprechend hohem Niveau arbeiten. Beim Audio-Technica AT-MCD1 wird dieser Schliff nun direkt mit dem einteiligen Diamant-Nadelträger kombiniert. Audio-Technica Ltd. beschreibt das Ergebnis als besonders detailreiche, dichte und zugleich geschmeidige Wiedergabe, bei der Stimmen präzise fokussiert, Bassbereiche kontrolliert und hohe Frequenzen frei von aufdringlicher Härte erscheinen sollen.

Dual Moving Coil Generator mit hoher Kanaltrennung

Der Audio-Technica AT-MCD1 ist als Iron-Core Moving Coil Tonabnehmer mit Dual Moving Coil Generator ausgeführt. Zwei unabhängig arbeitende PCOCC-Spulen sitzen dabei am Drehpunkt des Nadelträgers und sollen die Signale beider Kanäle besonders sauber übertragen. PCOCC steht für Pure Copper by Ohno Continuous Casting, ein Verfahren zur Herstellung hochreinen Kupfers mit möglichst geringer Störung der Signalübertragung.

Audio-Technica Ltd. gibt für das neue System eine Kanaltrennung von 28 dB bei 1 kHz an. Der Übertragungsbereich reicht von 20 Hz bis 50 kHz, die Ausgangsspannung liegt bei 0,55 mV bei 1 kHz und 5 cm/s. Damit positioniert sich das Audio-Technica AT-MCD1 klar als hochwertiges Low-Output-MC-System, das eine entsprechend rauscharme und fein auflösende Phono-Vorstufe verlangt. Die empfohlene Abschlussimpedanz liegt bei mindestens 100 Ohm, sofern ein Head Amp beziehungsweise eine geeignete MC-Phono-Stufe eingesetzt wird.

Magnetkreis aus der High-class MC-Entwicklung

Ein weiterer zentraler Baustein ist der speziell für hochwertige MC-Tonabnehmer von Audio-Technica Ltd. entwickelte Magnetkreis. Er soll eine hohe magnetische Flussdichte und damit eine im Verhältnis zur Spulenimpedanz gesteigerte Ausgangsspannung ermöglichen. Laut Hersteller trägt dies zu einer plastischeren Abbildung, stabilerer Ortung und höherer Präsenz des Klangbilds bei.

Technisch interessant ist dabei, dass Audio-Technica Ltd. nicht versucht, die Ausgangsspannung durch höhere Spulenimpedanz zu erkaufen. Das wäre im MC-Bereich ein heikler Kompromiss, weil zusätzliche Wicklungen wiederum Masse und Induktivität beeinflussen können. Stattdessen soll der effizientere Magnetkreis die elektrische Ausbeute verbessern, ohne die für feine Abtastung entscheidende Beweglichkeit des Generators unnötig einzuschränken.

Titan, Aluminium und Elastomer – Gehäuse mit klarer Aufgabe

Auch das Gehäuse des Audio-Technica AT-MCD1 ist nicht bloß eine optische Hülle. Audio-Technica Ltd. kombiniert eine präzisionsgefertigte Titan-Housing-Struktur mit einer Aluminium-Basis und einer Elastomer-Unterseite. Diese Hybridkonstruktion soll unerwünschte Resonanzen kontrollieren und zugleich eine stabile mechanische Referenz für Generator, Nadelträger und Headshell schaffen.

Titan bringt eine hohe Steifigkeit bei vergleichsweise geringem Gewicht ein, Aluminium sorgt für eine kontrollierte Basis, während das Elastomer gezielt dämpfende Eigenschaften übernimmt. Das Gewicht des Tonabnehmers beträgt 9,5 g, womit das System in viele hochwertige Tonarme integrierbar sein sollte. Praktisch hilfreich sind zudem die Gewindebohrungen mit M2,6, die die Montage an passenden Headshells oder integrierten Tonarmen erleichtern.

Handveredelung in Japan und Kirschholz-Schatulle

Audio-Technica Ltd. betont beim Audio-Technica AT-MCD1 ausdrücklich die Fertigung und Endbearbeitung in Japan. Nach der mechanischen Bearbeitung wird das Gehäuse von erfahrenen Handwerkern spiegelpoliert und anschließend mit einem ionenplattierten Finish versehen. Das Ergebnis ist ein tiefschwarzer, hochglänzender Auftritt, der der Positionierung als Flaggschiff angemessen ist, ohne in bloße Schaustellerei abzugleiten.

Jedes Exemplar trägt eine individuelle Seriennummer und wird in einer massiven Schatulle aus Kirschholz ausgeliefert. Zum Lieferumfang zählen unter anderem ein nichtmagnetischer Schraubendreher, eine Bürste, Montageschrauben, Unterlegscheiben, ein Schutz sowie die Holzbox. Das unterstreicht den Anspruch des Systems: Der Audio-Technica AT-MCD1 ist kein Zubehörteil, sondern ein eigenständiges High End Produkt innerhalb einer konsequent analogen Wiedergabekette.

Alle Vorteile auf einen Blick

Sehr direkte Signalübertragung durch einteiligen Diamant-Nadelträger

Feine Rillenabtastung durch neu entwickelten Shibata-Schliff

Hohe Detailauflösung bei kontrollierter Hochtonwiedergabe

Dual Moving Coil Aufbau für präzise Kanalabbildung und geringe Verzerrung

PCOCC-Spulen für saubere Signalführung

Effizienter Magnetkreis mit 0,55 mV Ausgangsspannung

Resonanzoptimiertes Hybrid-Gehäuse aus Titan, Aluminium und Elastomer

Einfache Montage durch Gewindebohrungen

Hochwertige Handveredelung und individuelle Seriennummer

Exklusive Präsentation mit massiver Kirschholz-Schatulle

Preis und Verfügbarkeit

Der Audio-Technica AT-MCD1 wurde von Audio-Technica Ltd. im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 vorgestellt und wird als neues Flaggschiff im Bereich der Moving Coil Tonabnehmer-Systeme positioniert. Der Preis wird mit € 11.000,- angegeben. Damit richtet sich das System klar an ambitionierte Vinyl-Enthusiasten, Sammler hochwertiger Tonabnehmer und Besitzer entsprechend fein abgestimmter Laufwerk-, Tonarm- und Phono-Ketten, bei denen ein Tonabnehmer dieser Klasse sein Potenzial überhaupt erst entfalten kann.

Wir meinen…

Mit dem Audio-Technica AT-MCD1 zeigt Audio-Technica Ltd., wie weit sich klassische Analogtechnik noch treiben lässt, wenn Materialwahl, Fertigung und Generator-Architektur kompromisslos gedacht werden. Der einteilige Diamant-Nadelträger samt integrierter Shibata-Abtastspitze ist nicht nur ein spektakuläres Detail, sondern der eigentliche technische Kern dieses Systems. Spannend ist vor allem, dass Audio-Technica Ltd. den Ansatz des Audio-Technica AT-MC2022 nicht einfach wiederholt, sondern daraus ein reguläres neues Flaggschiff entwickelt. € 11.000,- sind eine klare Ansage, doch für jene Vinyl-Liebhaber, die ihre Schallplattensammlung mit einem entsprechend hochwertigen Laufwerk, Tonarm und Phono-Vorverstärker erschließen wollen, dürfte der Audio-Technica AT-MCD1 zu den bemerkenswertesten MC-Neuheiten dieses Jahres zählen.

Produkt Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Preis € 11.000,-

Technische Daten Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge

Produkt Audio-Technica AT-MCD1 Dual Moving Coil Stereo Cartridge Charakterisierung Dual Moving Coil Stereo Cartridge, Iron-Core Moving Coil Tonabnehmer-System Typ MC Nadelträger 0,22 mm quadratischer Diamant-Nadelträger, einteilig mit Abtastspitze Abtastnadel Shibata, integrierter Cantilever-Typ Verrundungsradius R2,7 × r0,08 mil Frequenzgang 20 Hz bis 50 kHz Kanaltrennung 28 dB bei 1 kHz Ausgangsspannung 0,55 mV bei 1 kHz und 5 cm/s Ausgangsbalance 0,5 dB bei 1 kHz Spulenimpedanz 12 Ohm bei 1 kHz Gleichstromwiderstand 12 Ohm Spuleninduktivität 25 μH bei 1 kHz Empfohlene Abschlussimpedanz mindestens 100 Ohm Vertikaler Abtastwinkel 20° Auflagekraft 1,7 g bis 1,9 g, empfohlen 1,8 g Statische Nadelnachgiebigkeit 21 × 10⁻⁶ cm/dyne Dynamische Nadelnachgiebigkeit 15 × 10⁻⁶ cm/dyne bei 100 Hz Gehäuse Titan-Housing, Aluminium-Basis, Elastomer-Unterseite Befestigung M2,6 Gewindebohrungen Abmessungen 17,3 × 17,7 × 26,7 mm Gewicht 9,5 g Lieferumfang Nichtmagnetischer Schraubendreher, Bürste, Unterlegscheiben, Montageschrauben, Schutz, Holzbox

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