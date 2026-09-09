In aller Kürze Der Audio-Technica ATH-AL5NC ist der erste kabellose offene Kopfhörer von Audio-Technica. Seine 53 mm Treiber, Bluetooth mit LDAC, AAC und SBC sowie eine Wiedergabe mit bis zu 24 Bit 96 kHz sollen HiFi-Anspruch und Wireless Komfort verbinden. Hinzu kommen Noise Reduction, Bluetooth Multipoint, ein Sound Leakage Reduction Mode und eine Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden. Erhältlich ist der neue Over-ear Kopfhörer ab dem 9. September 2026 zum empfohlenen Verkaufspreis von € 249,-.

Audio-Technica Ltd. erweitert sein Angebot offener Kopfhörer um ein Modell, das innerhalb des bisherigen Sortiments eine Sonderstellung einnimmt. Der neue Audio-Technica ATH-AL5NC ist als offener Over-ear Kopfhörer ausgeführt, verzichtet im Unterschied zu den Modellen der Audio-Technica R-Series und Audio-Technica ADX-Series jedoch auf die Beschränkung auf den rein kabelgebundenen Betrieb. Bluetooth, eine Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden, Noise Reduction und eine App-basierte Klangregelung sollen ihn gleichermaßen für konzentriertes Musikhören, Home Office, Gaming und Video-Wiedergabe interessant machen. An den grundsätzlichen Eigenschaften eines offenen Kopfhörers ändert das freilich nichts: Außengeräusche bleiben wahrnehmbar und Schall dringt konstruktionsbedingt nach außen.

Key Facts Audio-Technica ATH-AL5NC

Offener dynamischer Over-ear Kopfhörer

Speziell entwickelte 53 mm Treiber

Bluetooth mit LDAC, AAC und SBC

Wiedergabe mit bis zu 24 Bit 96 kHz über LDAC

Bluetooth Multipoint für zwei Quellgeräte

Noise Reduction im kabellosen und kabelgebundenen Betrieb

Sound Leakage Reduction Mode über die Audio-Technica A-T Connect App

Bis zu 75 Stunden Akkulaufzeit, bis zu 50 Stunden mit Noise Reduction

Schnellladefunktion: bis zu acht Stunden Wiedergabe nach 15 Minuten

Gewicht: 240 g

Offene Konstruktion trifft auf Bluetooth

Die offene Bauweise ist der entscheidende Unterschied zu den meisten Wireless Kopfhörern. Während geschlossene Ohrmuscheln den Schall möglichst stark vom Umfeld abschirmen, erlauben offene Systeme einen weitgehend ungehinderten Luftaustausch an der Rückseite der Treiber. Damit verbindet sich typischerweise eine freiere, räumlich großzügigere Wiedergabe, allerdings auch eine deutlich geringere akustische Isolation.

Audio-Technica sieht den ATH-AL5NC daher vor allem für den Einsatz in den eigenen vier Wänden vor. Er richtet sich an Anwender, die beim Musikhören, Arbeiten oder Spielen nicht an ein Kabel gebunden sein wollen, zugleich aber gezielt die Charakteristik eines offenen Kopfhörers suchen. Für öffentliche Verkehrsmittel, Flugreisen oder andere besonders laute Umgebungen bleibt ein geschlossenes Modell konstruktionsbedingt die naheliegendere Wahl.

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Speziell entwickelte 53 mm Treiber

Für die Wiedergabe setzt Audio-Technica auf eigens für den ATH-AL5NC entwickelte dynamische 53 mm Treiber. Sie sollen nach Angaben des Herstellers ein natürliches, detailreiches Klangbild mit großzügiger räumlicher Abbildung ermöglichen.

Die offenen Ohrmuscheln dienen nicht allein der akustischen Abstimmung. Durch den permanenten Luftaustausch soll sich bei längeren Hörsitzungen weniger Wärme innerhalb der Polster stauen. Dazu passt das vergleichsweise geringe Gewicht von 240 g, mit dem Audio-Technica den ATH-AL5NC ausdrücklich für eine Nutzung über viele Stunden auslegt.

Hi-res Audio über LDAC

Die kabellose Signalübertragung erfolgt über Bluetooth. Neben SBC und AAC unterstützt der Audio-Technica ATH-AL5NC den Codec LDAC, über den nach Herstellerangaben Audiosignale mit bis zu 24 Bit 96 kHz übertragen werden können.

Bluetooth Multipoint erlaubt es, den Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Quellgeräten zu verbinden. Damit kann der ATH-AL5NC beispielsweise mit einem Notebook und einem Smartphone gekoppelt bleiben, ohne dass für einen Wechsel der Quelle jedes Mal eine neue Bluetooth-Verbindung hergestellt werden muss.

Noise Reduction bei offener Bauweise

Ungewöhnlich ist die Kombination der offenen Konstruktion mit einer elektronischen Noise Reduction. Die Funktion lässt sich über eine Taste an der rechten Ohrmuschel aktivieren und soll vor allem gleichförmige Hintergrundgeräusche von Klimaanlagen, Verkehr oder technischen Geräten reduzieren.

Eine vollständige Abschirmung von der Umgebung kann und soll der ATH-AL5NC aufgrund seiner offenen Bauweise nicht erreichen. Die Noise Reduction ist daher eher als gezielte Verringerung störender Hintergrundanteile denn als Ersatz für die Isolation eines geschlossenen Active Noise Cancelling Kopfhörers einzuordnen. Bemerkenswert ist, dass die Funktion laut Audio-Technica auch bei Verwendung des Audiokabels zur Verfügung steht.

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Sound Leakage Reduction Mode mit konstruktionsbedingten Grenzen

Ein offener Kopfhörer gibt stets einen Teil des wiedergegebenen Schalls an seine Umgebung ab. Für gemeinsam genutzte Räume stattet Audio-Technica den ATH-AL5NC deshalb mit einem Sound Leakage Reduction Mode aus, der über die Audio-Technica A-T Connect App aktiviert werden kann.

Audio-Technica weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sich der Schallaustritt damit nicht vollständig verhindern lässt. Das gilt insbesondere bei höheren Lautstärken. Zudem verändert der Sound Leakage Reduction Mode den Klangcharakter des Kopfhörers. Er ist somit als praktische Option für bestimmte Situationen zu verstehen, nicht als vollständige Aufhebung der physikalischen Eigenschaften des offenen Konzepts.

Audio-Technica A-T Connect App

Über die Audio-Technica A-T Connect App stehen verschiedene Möglichkeiten zur individuellen Anpassung bereit. Dazu zählt ein Equalizer ebenso wie ein Low Latency Mode, der die Verzögerung zwischen Bild und Ton bei Spielen und Videos reduzieren soll.

Die Soundscape-Funktion stellt Natur- und Umgebungsgeräusche bereit, die je nach Auswahl der Konzentration oder Entspannung dienen sollen. Auch der Sound Leakage Reduction Mode wird über die App aufgerufen.

Bis zu 75 Stunden Akkulaufzeit

Ohne aktivierte Noise Reduction erreicht der Audio-Technica ATH-AL5NC nach Herstellerangaben eine Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden. Wird die elektronische Geräuschreduzierung verwendet, sollen bis zu 50 Stunden möglich sein.

Die Schnellladefunktion stellt nach 15 Minuten Ladezeit bis zu acht Stunden Wiedergabe bereit. Bei aktivierter Noise Reduction reduziert sich dieser Wert auf bis zu fünf Stunden.

Alternativ lässt sich der Kopfhörer über das mitgelieferte, 1,2 m lange Audiokabel betreiben. Dieses ist mit einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke sowie einem Inline-Mikrofon und Bedienelementen ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Kopfhörer selbst über ein integriertes Mikrofon für Telefonate, Online Meetings und Sprachkommunikation beim Gaming.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Offene Wireless Konstruktion: Der ATH-AL5NC verbindet die räumliche Charakteristik eines offenen Kopfhörers mit kabelloser Bewegungsfreiheit.

Der ATH-AL5NC verbindet die räumliche Charakteristik eines offenen Kopfhörers mit kabelloser Bewegungsfreiheit. Hi-res Audio über LDAC: Unterstützte Quellgeräte können Audiosignale mit bis zu 24 Bit 96 kHz übertragen.

Unterstützte Quellgeräte können Audiosignale mit bis zu 24 Bit 96 kHz übertragen. Lange Akkulaufzeit: Bis zu 75 Stunden Wiedergabe reduzieren die Zahl der notwendigen Ladevorgänge.

Bis zu 75 Stunden Wiedergabe reduzieren die Zahl der notwendigen Ladevorgänge. Bluetooth Multipoint: Zwei Quellgeräte können gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbunden bleiben.

Zwei Quellgeräte können gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbunden bleiben. Noise Reduction: Gleichförmige Hintergrundgeräusche lassen sich im kabellosen wie im kabelgebundenen Betrieb reduzieren.

Gleichförmige Hintergrundgeräusche lassen sich im kabellosen wie im kabelgebundenen Betrieb reduzieren. Anpassung per App: Equalizer, Low Latency Mode, Soundscape und Sound Leakage Reduction Mode stehen über die A-T Connect App bereit.

Equalizer, Low Latency Mode, Soundscape und Sound Leakage Reduction Mode stehen über die A-T Connect App bereit. Geringes Gewicht: Mit 240 g ist der Kopfhörer auf längere Hör- und Arbeitssitzungen ausgelegt.

Mit 240 g ist der Kopfhörer auf längere Hör- und Arbeitssitzungen ausgelegt. Kabelbetrieb als Alternative: Das mitgelieferte Audiokabel verfügt über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, Bedienelemente und ein Inline-Mikrofon.

Preis und Verfügbarkeit

Der Audio-Technica ATH-AL5NC ist nach Angaben des Herstellers ab dem 9. September 2026 im Fachhandel erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 249,-. Zum Lieferumfang gehören ein 1,2 m langes Audiokabel mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, Inline-Mikrofon und Bedienelementen sowie ein Ladekabel.

Wir meinen…

Mit dem Audio-Technica ATH-AL5NC wagt Audio-Technica Ltd. einen interessanten Schritt: Die offene Konstruktion wird nicht länger automatisch mit einem Kabel verbunden, sondern um Bluetooth, lange Akkulaufzeit und zeitgemäße Komfortfunktionen ergänzt. Besonders für Musikhörer im Home Office oder am heimischen Arbeitsplatz kann dieses Konzept reizvoll sein, da die offene Bauweise ein luftigeres Tragegefühl verspricht und die Umgebung weiterhin wahrnehmbar bleibt. Noise Reduction und Sound Leakage Reduction Mode erweitern die Möglichkeiten, beseitigen die konstruktionsbedingten Grenzen eines offenen Kopfhörers aber nicht – und Audio-Technica kommuniziert genau das erfreulich klar.

Produkt Audio-Technica ATH-AL5NC Preis € 249,-

Technische Daten Audio-Technica ATH-AL5NC

Produkt Audio-Technica ATH-AL5NC Produkttyp Wireless Over-ear Kopfhörer Akustisches Prinzip Offen Treiber Dynamische 53 mm Treiber Signalübertragung Bluetooth, kabelgebunden Bluetooth Audio Codecs LDAC, AAC, SBC Maximale Auflösung Bis zu 24 Bit 96 kHz über LDAC Bluetooth Multipoint Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten Geräuschreduzierung Noise Reduction, kabellos und kabelgebunden verfügbar Schallreduzierung nach außen Sound Leakage Reduction Mode über die A-T Connect App App Audio-Technica A-T Connect App App-Funktionen Equalizer, Low Latency Mode, Soundscape, Sound Leakage Reduction Mode Mikrofon Im Kopfhörer integriert Akkulaufzeit Bis zu 75 Stunden Akkulaufzeit mit Noise Reduction Bis zu 50 Stunden Schnellladefunktion 15 Minuten für bis zu acht Stunden Wiedergabe Schnellladen mit Noise Reduction 15 Minuten für bis zu fünf Stunden Wiedergabe Kabel 1,2 m mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, Inline-Mikrofon und Bedienelementen Gewicht 240 g

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