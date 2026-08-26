In aller Kürze Der Audio-Technica ATH-M20xSTS überträgt das bewährte StreamSet-Konzept in eine preislich besonders interessante Klasse. Statt auf ein umfangreiches Zusatzpaket setzt Audio-Technica auf die wesentlichen Elemente eines Streaming-Headsets: präzises Monitoring, ein Kondensatormikrofon für klare Sprache, hohen Tragekomfort und unkomplizierte kabelgebundene Konnektivität.

Nach dem Audio-Technica ATH-M50xSTS und Audio-Technica AHTM50xSTS erweitert Audio-Technica Ltd. seine Audio-Technica StreamSet Series um ein weiteres Modell, das sich gleichermaßen an Streamer, Gamer und Content Creator richtet. Der neue Audio-Technica ATH-M20xSTS greift dabei ein naheliegendes Konzept auf: Audio-Technica kombiniert die Technik seines etablierten professionellen Monitor-Kopfhörers Audio-Technica ATH-M20x mit Mikrofontechnologie aus der eigenen 20er-Serie und formt daraus ein komplettes Kommunikations- und Monitoring-System. Mit 40 mm Treibern, einem AT20-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik, einem Gewicht von rund 230 g und flexiblen Anschlussmöglichkeiten soll das Headset insbesondere dort punkten, wo eine saubere Wiedergabe und verständliche Sprachübertragung gleichermaßen gefragt sind.

Key Facts Audio-Technica ATH-M20xSTS

Audio-Technica ATH-M20xSTS aus der Audio-Technica StreamSet Series

40 mm Treiber mit CCAW-Schwingspulen

Breite Bandbreite und linear ausgelegter Frequenzgang

AT20-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik

Flexibler Mikrofonarm mit Flip-to-Mute-Funktion

Rund 230 g Gewicht und atmungsaktive Ohrpolster aus Mesh

Abnehmbares Kabel mit 3,5 mm TRRS-Anschluss

USB Typ A und USB Typ C Adapter

Kompatibel mit PCs, Konsolen und mobilen Geräten

Vom Monitor-Kopfhörer zum Streaming-Headset

Das Grundprinzip der Audio-Technica StreamSet Series bleibt auch beim neuen Modell erhalten. Anstatt ein klassisches Gaming-Headset von Grund auf neu zu konstruieren, greift Audio-Technica auf Technologien aus zwei bereits etablierten Produktbereichen zurück: professionelle Monitor-Kopfhörer auf der einen und Mikrofone auf der anderen Seite.

Beim Audio-Technica ATH-M20xSTS bildet der Over-ear Kopfhörer Audio-Technica ATH-M20x die klangliche Grundlage. Die Audio-Technica M-Series zählt seit Jahren zum festen Bestandteil des Kopfhörer-Portfolios des japanischen Spezialisten und kommt nach Angaben des Unternehmens weltweit auf mehr als zwei Millionen verkaufte Exemplare.

Für das StreamSet wird dieses Konzept um eine fest integrierte Mikrofonlösung ergänzt. Damit soll der Audio-Technica ATH-M20xSTS nicht allein für Gaming interessant sein, sondern ebenso für Live-Streams, Podcasts, Video-Produktionen oder andere Anwendungen, bei denen Wiedergabe und Sprachaufnahme über eine gemeinsame Lösung erfolgen sollen.

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40 mm Treiber für präzises Monitoring

Im Kopfhörerbereich setzt Audio-Technica auf 40 mm Treiber mit CCAW-Schwingspulen. Der Hersteller spricht von einer breiten Bandbreite und einem linearen Frequenzgang, wodurch sich das Headset nicht nur für effektvolles Gaming, sondern auch für präzises Monitoring eignen soll.

Gerade für Content Creator ist dieser Ansatz durchaus relevant. Wer Sprache, Musik, Soundeffekte oder einen kompletten Stream kontrolliert, benötigt schließlich nicht allein eine spektakuläre Wiedergabe, sondern vor allem eine möglichst nachvollziehbare Darstellung dessen, was tatsächlich im Audiosignal enthalten ist.

Elliptisch ausgeführte Ohrmuscheln sollen zugleich eine verbesserte passive Geräuschisolierung ermöglichen. Dadurch soll sich der Anwender leichter auf relevante Details des Audiomaterials konzentrieren können.

AT20-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik

Eine zentrale Rolle spielt naturgemäß das Mikrofon. Audio-Technica stattet den Audio-Technica ATH-M20xSTS mit einem AT20-Kondensatormikrofon aus, das eine Nierencharakteristik aufweist. Diese Auslegung soll die Stimme klar erfassen und gleichzeitig unerwünschte Umgebungsgeräusche reduzieren.

Das Mikrofon sitzt an einem flexiblen, zugleich stabil ausgeführten Schwenkarm. Dadurch lässt es sich möglichst nahe am Mund positionieren und soll seine Position auch bei Bewegungen des Kopfes zuverlässig beibehalten.

Für den praktischen Einsatz besonders hilfreich ist die unmittelbar in den Mikrofonarm integrierte Stummschaltung: Wird der Arm nach oben geklappt, wird das Mikrofon automatisch stummgeschaltet. Eine separate Taste muss damit während eines Streams oder Spiels nicht erst gesucht werden.

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Ein Kabel für PC, Konsole und mobile Geräte

Audio-Technica verzichtet beim neuen StreamSet auf eine komplizierte Anschlussarchitektur und setzt auf eine kabelgebundene Plug-and-Play-Lösung. Das abnehmbare Kabel endet zunächst in einem 3,5 mm TRRS-Anschluss, womit unter anderem kompatible Konsolen und mobile Geräte direkt angesprochen werden können.

Darüber hinaus gehören Adapter für USB Typ A und USB Typ C zum Konzept. Damit lässt sich das Audio-Technica ATH-M20xSTS ebenso unkompliziert an PCs und anderen entsprechend ausgestatteten Systemen einsetzen.

Das abnehmbare Kabel bringt darüber hinaus einen praktischen Vorteil für den längerfristigen Einsatz mit sich: Es kann bei Bedarf separat ersetzt werden, ohne dass deswegen das komplette Headset getauscht werden müsste.

Leichtbau für lange Sessions

Gerade bei einem Headset, das für Streaming und Gaming gleichermaßen konzipiert ist, spielt der Tragekomfort eine entscheidende Rolle. Audio-Technica gibt für den Audio-Technica ATH-M20xSTS ein Gewicht von rund 230 g an.

Zusätzlich kommen atmungsaktive Ohrpolster aus Mesh zum Einsatz. Die verbesserte Luftzirkulation soll insbesondere bei längeren Streaming-, Gaming- oder Produktions-Sessions für einen angenehmeren Sitz sorgen.

Damit setzt Audio-Technica beim ATH-M20xSTS nicht allein auf technische Eigenschaften aus dem professionellen Audiobereich, sondern berücksichtigt auch ganz bewusst die Anforderungen eines Produkts, das mitunter mehrere Stunden am Stück getragen wird.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Bewährte Kopfhörerbasis: Der Audio-Technica ATH-M20x bildet die Grundlage des neuen StreamSet-Modells.

Der Audio-Technica ATH-M20x bildet die Grundlage des neuen StreamSet-Modells. Klare Sprachübertragung: Das AT20-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik soll Sprache gezielt erfassen und Umgebungsgeräusche reduzieren.

Das AT20-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik soll Sprache gezielt erfassen und Umgebungsgeräusche reduzieren. Direkte Stummschaltung: Durch Hochklappen des Mikrofonarms lässt sich das Mikrofon unmittelbar deaktivieren.

Durch Hochklappen des Mikrofonarms lässt sich das Mikrofon unmittelbar deaktivieren. Breite Geräteunterstützung: PCs, Konsolen und mobile Geräte können über 3,5 mm TRRS sowie USB Typ A und USB Typ C eingebunden werden.

PCs, Konsolen und mobile Geräte können über 3,5 mm TRRS sowie USB Typ A und USB Typ C eingebunden werden. Geringes Gewicht: Rund 230 g sollen auch bei längeren Sessions einen angenehmen Tragekomfort ermöglichen.

Rund 230 g sollen auch bei längeren Sessions einen angenehmen Tragekomfort ermöglichen. Atmungsaktive Polster: Ohrpolster aus Mesh sollen die Luftzirkulation verbessern.

Ohrpolster aus Mesh sollen die Luftzirkulation verbessern. Wartungsfreundliches Konzept: Das Anschlusskabel ist abnehmbar und kann bei Bedarf separat ersetzt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Audio-Technica ATH-M20xSTS soll ab dem 1. September 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Audio-Technica nennt für das neue Modell einen Preis von € 99,-.

Wir meinen…

Mit dem Audio-Technica ATH-M20xSTS verfolgt Audio-Technica Ltd. einen erfreulich klaren Ansatz. Statt ein Gaming-Headset mit möglichst vielen Zusatzfunktionen zu überfrachten, kombiniert man eine bekannte Monitor-Kopfhörerplattform mit einem Kondensatormikrofon und praxisgerechter Konnektivität. Gerade die Kombination aus 3,5 mm TRRS sowie USB Typ A und USB Typ C macht das neue StreamSet flexibel, während das Gewicht von rund 230 g und die Mesh-Ohrpolster für lange Sessions interessant erscheinen. Bei einem Preis von € 99,- dürfte der Audio-Technica ATH-M20xSTS damit vor allem für Anwender spannend sein, die eine unkomplizierte kabelgebundene Lösung für Streaming, Gaming und Content Creation suchen.

Produkt Audio-Technica ATH-M20xSTS Preis € 99,-

Technische Daten Audio-Technica ATH-M20xSTS

Produkt Audio-Technica ATH-M20xSTS Charakterisierung Kabelgebundenes Streaming-Headset Treiber 40 mm Treiber mit CCAW-Schwingspulen Klangabstimmung Breite Bandbreite, linearer Frequenzgang Mikrofon AT20-Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Niere Mikrofonarm Flexibel, schwenkbar Stummschaltung Flip-to-Mute durch Hochklappen des Mikrofonarms Ohrmuscheln Elliptische Ausführung Ohrpolster Atmungsaktives Mesh Anschluss 3,5 mm TRRS Mini-Klinke Adapter USB Typ A, USB Typ C Kabel Abnehmbar Kompatibilität PCs, Konsolen, mobile Geräte Gewicht ca. 230 g

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