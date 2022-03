+Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition, so bezeichnet das englische Unternehmen +Audio, eine Marke der IMS&M Technology Ltd., jene Lösungen, mit denen man sich an Anwender richtet, die ein tunlichst kompaktes, so genanntes All-in-One System wünschen, dabei aber nicht auf Schallplatte verzichten wollen. Denn genau das sind diese Lösungen, All-in-One Systeme, die als primäre Quelle auf einen Schallplatten-Spieler setzen. Der Hersteller spricht von Produkten mit hochwertiger Audio-Leistung bei kompaktem Formfaktor und elegantem Design.

Hinter diesem Unternehmen stehen Alexander Åhnebrink als Produkt-Designer, Bob Hazelwood als Ingenieur, und Gordon Cook als Akustik-Ingenieur. Alle drei bezeichnen sich als leidenschaftliche Musik-Liebhaber, die zudem auf jahrelange Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Design, Fertigung und Vertrieb vorweisen können.

Aus eigener Entwicklung

Explizit betont das Unternehmen +Audio, dass alle Lösungen aus eigener Entwicklung stammen, man im Gegensatz zu so manch anderen Unternehmen keine Lösungen von der Stange verwende, und auf diese allein das eigene Logo klebe. Tatsächlich beschreibt es das Unternehmen aus London so: Das Design stamme von Alexander Åhnebrink aus Mailand in Italien, die Entwicklung fand in Boston durch Bob Hözelwood und Gordon Cook in den USA statt, und gefertigt wird dann letztlich in China.

Hierbei setze man allein auf hochwertige Komponenten und Materialien und arbeite mit handverlesenen Herstellern zusammen, um höchste Qualitätsstandards zu erzielen.

Diese Beschreibung ist ein durchaus wesentlicher Hinweis, schließlich gibt es am Markt so manch Hersteller, der sich auch Lösungen angenommen hat, die als All-in-One Systeme rund um einen Schallplatten-Spieler aufgebaut sind. Diese können allerdings kaum den hohen Erwartungen gerecht werden, die Konsumenten allen voran mit der Musik-Wiedergabe von Schallplatte verbinden.

Bei den Produkten von +Audio soll dies jedoch der Fall sein, man verspricht eine Darbietung, die man von einer HiFi-Lösung erwarten darf, zudem langlebige Produkte für anhaltenden Musikgenuss über viele Jahre hinweg.

+Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition

Die Lösungen +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition bezeichnet der Hersteller als All-in-One Phono-Systeme, die erstmals einen leistungsstarken Stereo Verstärker aufweisen, hochwertige Lautsprecher-Systeme nutzen, und – besonders wichtig – auch auf einen hochwertigen Schallplatten-Spieler setzen.

Kennern der Szene werden die hier eingesetzten Laufwerke durchaus vertraut vorkommen, man setzt hierbei auf nicht weniger als auf Lösungen des Weltmarktführers im Bereich Schallplatten-Spieler Pro-Ject Audio Systems, wobei man basierend auf dem Laufwerk auch zwischen den beiden Lösungen +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition unterscheidet.

So setzt das +Audio THE+RECORD Player auf einen Tonarm gefertigt aus Aluminium und ist ab Werk mit dem MM Tonabnehmer-System Ortofon OM10 bestückt. Auch beim +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition kommt ein MM Tonabnehmer-System des Spezialisten Ortofon A/S zum Einsatz, allerdings ein besonders feines seiner Klasse, das Ortofon 2M Red. Dieses ist hier an einem Tonarm gefertigt aus Carbon vormontiert.

Von Schallplatte bis hin zu Streaming

Bei der Wiedergabe von Schallplatte kann der Anwender natürlich problemlos zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Minute wechseln, um nicht nur LPs, sondern ebenso Singles abzuspielen. Ein wohl für viele Anwender nicht unwesentliches Merkmal der beiden Systeme +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition ist zudem, dass diese über einen USB-Port verfügen, sodass man sie mit einem PC oder Mac verbinden, und damit Schallplatten direkt digitalisieren kann.

Dieser USB-Port funktioniert aber auch in die andere Richtung, wenn man es so ausdrücken will, man kann damit auch den PC oder Mac als Quelle nutzen, um Audio-Daten direkt vom Computer oder über diverse Streaming-Anbieter wiederzugeben.

Damit nicht genug, auch Bluetooth steht zur Verfügung, sodass auch Smartphones und Tablets direkt als Quelle genutzt werden können um allen voran auf Inhalte verschiedenster Streaming-Dienste zugreifen zu können. Ob Spotify, Amazon Music, Apple Music, TIDAL oder Deezer, es ist stets nur eine Frage der App, die man auf dem mobilen Device installiert haben muss.

Wer weitere Quellen anschließen will, dem stehen zwei analoge Eingänge sowie eine optische S/PDIF-Schnittstelle zur Verfügung. Erwähnt sei zudem, dass diese Lösungen auch einen Pre Out aufweisen, um etwa einen Subwoofer einzubinden.

Über einen USB-Port kann man auch externe Lösungen wie etwa Streaming-Devices oder Smart Home Lösungen von Google oder Amazon mit Strom versorgen (5 V, 1 A), während man diese über die beschriebenen analogen bzw. besser den digitalen Eingang als Quelle nutzt.

Foto © IMS&M Technology Ltd. | +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition

Foto © IMS&M Technology Ltd. | +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition

Foto © IMS&M Technology Ltd. | +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition

Foto © IMS&M Technology Ltd. | +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition

Zweiwege-Lautsprecher-System mit Class D Verstärker

Herzstück der Signalverarbeitung ist ein DSP, der eine optimale Ansteuerung der mittels Class D Verstärker-Modul befeuerten Lautsprecher-Systeme garantieren soll. Zum Einsatz kommen hier zwei 3,5 Zoll Tieftöner sowie zwei 1 Zoll Softdome-Tweeter, man hat es also im Prinzip mit einem Zweiwege-System zu tun. Die Verstärker-Module in Class D liefern zweimal 35 Watt für die Tieftöner sowie weitere zweimal 15 Watt für die Hochtöner, in Summe ergibt sich damit eine durchaus satte Leistung von 100 Watt.

Die eben erwähnte DSP-basierte Signalverarbeitung soll hier aber noch einen Vorzug mit sich bringen, und zwar einen so genannten Wide Listening Mode. Da hier wie bei allen derartigen Lösungen die Speaker für den linken und rechten Kanal sehr knapp nebeneinander angeordnet sind, wäre die Abbildung der Stereo-Bühne nicht optimal. Der besagte Wide Listening Mode soll genau dies aber auch bei derart kompakten Abmessungen garantieren.

Foto © IMS&M Technology Ltd. | +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition

Simple Steuerung

Die Kontrolle übernimmt der Anwender bei den Lösungen +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition ganz einfach über das Frontpanel, das zentral angeordnet alle wesentlichen Taster bereit hält, um die Quelle zu wählen, die Lautstärke zu kontrollieren, und auch, wie bereits beschrieben, die Drehzahl des Schallplatten-Spielers zu bestimmen. Den Betriebszustand zeigt ein simples, aber klar ablesbares Display an.

Natürlich ist aber auch eine passende Infrarot-Fernbedienung Teil des Lieferumfangs, die für eine simple Steuerung exakt die Tasten aufweist, die auch auf dem eben beschriebenen Bedienpanel direkt am Gerät zu finden sind.

Erwähnt sei zudem, das hier einer der bereits erwähnten analogen Eingänge als 3,5 m Stereo Mini-Klinke, zudem aber auch ein Anschluss für Kopfhörer zur Verfügung steht, der ebenfalls als 3,5 mm Stereo Klinke ausgeführt wurde.

Hochwertiges Gehäuse

Explizit betont der Hersteller mehrfach die hochwertige Verarbeitung, und das bezieht sich natürlich insbesondere auch auf das Gehäuse der Systeme +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition.

So kommen als Grundgerüst Konstruktionen aus Aluminium zum Einsatz, wobei der Anwender aber allen voran ein edles Finish in Nussbaum beim +Audio THE+RECORD Player, sowie Ahorn beim +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition zu sehen bekommt. Der Unterteil ist stets mit einem Textilgewebe in Anthrazit bespannt und die Oberseite des Schallplatten-Spielers präsentiert sich ebenfalls in mattem Schwarz, sodass etwa das in Aluminium gefertigte Bedienpanel einen reizvollen Kontrast bildet.

+Audio THE+SYSTEM und +Audio THE+SYSTEM Special Edition

Wir haben es einleitend bereits erwähnt, der Hersteller begnügt sich nicht allein mit den beiden All-in-One Systemen, er stellt zudem auch Lösungen bereit, die ein komplettes Möbelstück ergeben, wenn man es so umschreiben will.

So kann man die beiden All-in-One Systeme +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition auch als +Audio THE+SYSTEM bzw. +Audio THE+SYSTEM Special Edition erwerben und erhält damit jeweils das All-in-One System mit passendem HiFi-Rack, das reichlich Platz für zahlreiche Schallplatten bietet.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lösungen +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition sowie die jeweiligen Erweiterungen um Rack-Systeme +Audio THE+SYSTEM und +Audio THE+SYSTEM Special Edition stehen ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis für das +Audio THE+RECORD Player wird mit € 1.799,- ausgewiesen, jener für das +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition mit € 1.999,- Wer sich für die Ausführungen mit passendem HiFi-Rack entscheidet, der muss für das +Audio THE+SYSTEM € 2.100,- und für das +Audio THE+SYSTEM Special Edition € 2.300,- veranschlagen.

Wir meinen…

Bislang waren All-in-One Systeme, die auf einen Schallplatten-Spieler als primäre Quelle setzen, vielfach mit Vorsicht zu genießen. Der Markt wurde hier mit zumeist sehr billig produzierten Lösungen geradezu überschwemmt, die man zumeist als billige „Plastik-Bomber“, im günstigsten Fall als irgendwie ganz nette, aber letztlich aus Sicht der damit erzielbaren Qualität ebenfalls nicht wirklich empfehlenswerte Lösung klassifizieren musste. Das Unternehmen IMS&M Technology Ltd. will dies bei den Lösungen der Marke +Audio aber anders angehen, hier soll Qualität im Fokus stehen, hochwertige Komponenten, hochwertige Materialien und nicht zuletzt ein solider Aufbau mit eleganten Design sollen die Produkte +Audio THE+RECORD Player und +Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition auszeichnen.

Produkt +Audio THE+RECORD Player

+Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition Preis +Audio THE+RECORD Player € 1.799,-

+Audio THE+RECORD PLAYER Special Edition € 1.999,-

+Audio THE+SYSTEM € 2.100,-

+Audio THE+SYSTEM Special Edition € 2.300,-