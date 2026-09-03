In aller Kürze Die Audio Tuning Vertriebs GmbH hat den europaweiten Vertrieb von Andover Audio übernommen. Die 2018 gegründete Marke aus Boston entwickelt kompakte HiFi- und Vinyl-Lösungen für moderne Wohnräume, darunter die Andover-One Systeme und die SpinBase-Familie. Eine Schlüsseltechnologie ist IsoGroove, mit der akustische Rückkopplungen zwischen Plattenspieler und integriertem Lautsprechersystem minimiert werden sollen. Besonders naheliegend ist die Kombination der Andover-Lösungen mit Plattenspielern von Pro-Ject Audio Systems.

Mit Andover Audio erweitert die Audio Tuning Vertriebs GmbH ihr Markenportfolio um einen Hersteller, dessen Ansatz erstaunlich gut zur Entwicklung des HiFi-Markts der vergangenen Jahre passt. Statt den Anwender mit einer Vielzahl einzelner Komponenten, Lautsprechern und Kabeln zu konfrontieren, versucht das Unternehmen aus Boston hochwertige Musikwiedergabe in kompakte, einfach zu integrierende Systeme zu verpacken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Vinyl – und genau hier ergeben sich durch die Übernahme des europaweiten Vertriebs interessante Synergien mit Pro-Ject Audio Systems.

Key Facts Vertriebsübernahme Andover Audio durch Audio Tuning Vertriebs GmbH

Audio Tuning Vertriebs GmbH übernimmt den europaweiten Vertrieb von Andover Audio

Andover Audio wurde 2018 in Boston gegründet

Fokus auf kompakte HiFi-Lösungen für moderne Wohnräume

besonderer Schwerpunkt auf integrierten Vinyl-Systemen

Andover-One als ursprüngliches Referenzkonzept der Marke

SpinBase als aktives Lautsprechersystem direkt unter dem Plattenspieler

IsoGroove-Technologie zur Reduzierung akustischer Rückkopplungen

Entwicklung maßgeblich geprägt durch Audioingenieur Bob Hazelwood

Kombinationen mit Plattenspielern von Pro-Ject Audio Systems vorgesehen

HiFi soll wieder selbstverständlicher Teil des Wohnraums werden

Der Ansatz von Andover Audio lässt sich recht einfach zusammenfassen: Hochwertige Musikwiedergabe soll nicht voraussetzen, dass ein Raum rund um eine klassische HiFi-Anlage geplant werden muss.

Das Unternehmen verfolgt deshalb einen deutlich stärker wohnraumorientierten Ansatz. Elektronik, Lautsprecher und bei manchen Lösungen auch der Plattenspieler werden so zusammengeführt, dass möglichst wenig zusätzliche Stellfläche benötigt wird. Bedienung und Installation sollen gleichzeitig so unkompliziert bleiben, dass die Systeme nicht ausschließlich eine klassische audiophile Zielgruppe ansprechen.

Damit positioniert sich Andover Audio in einem Bereich, der zwischen traditionellem HiFi und modernen Lifestyle-Audio-Lösungen liegt. Entscheidend ist jedoch, dass die Vereinfachung des Systems nicht mit einer Abkehr vom Anspruch an hochwertige Musikwiedergabe einhergehen soll.

Foto © Andover Audio | Audio Tuning übernimmt europaweiten Vertrieb von Andover Audio Foto © Andover Audio | Audio Tuning übernimmt europaweiten Vertrieb von Andover Audio Foto © Andover Audio | Audio Tuning übernimmt europaweiten Vertrieb von Andover Audio Foto © Andover Audio | Audio Tuning übernimmt europaweiten Vertrieb von Andover Audio Foto © Andover Audio | Audio Tuning übernimmt europaweiten Vertrieb von Andover Audio

Andover-One legte die Basis

Diese Philosophie zeigte sich bereits beim Andover-One. Das als vollständiges Plattenspielersystem konzipierte Produkt sollte Vinyl-Wiedergabe, Verstärkung und Lautsprecher in einer besonders kompakten Lösung zusammenführen.

Als Andover-One Premier lässt sich das Konzept um einen eigens entwickelten Standfuß und einen Subwoofer erweitern. Damit entsteht ein vertikal aufgebautes Musiksystem, das gleichzeitig Stauraum für Schallplatten bereitstellt und deutlich weniger Stellfläche beansprucht als eine klassische Kombination aus HiFi-Rack und separaten Lautsprechern.

Maßgeblich geprägt wurde die technische Entwicklung von Bob Hazelwood. Der erfahrene Audioingenieur und Designer war zuvor unter anderem für a/d/s/, JBL und Cambridge Soundworks tätig.

IsoGroove macht den ungewöhnlichen Aufbau möglich

Eine der zentralen Entwicklungen von Andover Audio ist die IsoGroove-Technologie. Sie adressiert ein Problem, das bei der Verbindung von Plattenspielern und Lautsprechern normalerweise kaum zu umgehen ist: mechanische und akustische Rückkopplungen.

Wer einen Plattenspieler unmittelbar auf einem Lautsprecher positioniert, schafft grundsätzlich denkbar ungünstige Bedingungen für die empfindliche Abtastung der Schallplatte. Schwingungen des Lautsprechers können sich auf Laufwerk und Tonabnehmer übertragen und wiederum verstärkt über die Lautsprecher wiedergegeben werden.

IsoGroove wurde entwickelt, um genau diesen Kreislauf zu unterbrechen und Vibrationen möglichst direkt an ihrer Entstehung zu kontrollieren. Dadurch können Andover-Systeme so konstruiert werden, dass ein Plattenspieler unmittelbar über dem Lautsprechersystem positioniert wird.

SpinBase – Lautsprecher und Plattenspieler auf derselben Stellfläche

Besonders konsequent setzt Andover Audio dieses Prinzip mit der SpinBase-Familie um. Hier handelt es sich um aktive Stereo-Lautsprechersysteme, die exakt jene Fläche nutzen, die ohnehin für einen Plattenspieler benötigt wird: Der Lautsprecher steht direkt darunter.

Damit richtet sich das Konzept insbesondere an Anwender, die Schallplatten hören wollen, aber weder Platz noch den Wunsch nach einem klassischen Paar Lautsprecher samt Verstärker haben.

Gerade für Wohnungen, kleinere Räume oder ein zusätzliches Vinyl-System kann dieser Ansatz interessant sein. Gleichzeitig bleibt das Konzept ausbaufähig, etwa durch die Einbindung zusätzlicher Komponenten oder eines Subwoofers.

Naheliegende Verbindung mit Pro-Ject Audio Systems

Für Audio Tuning besitzt Andover Audio noch einen weiteren entscheidenden Reiz: Die Lösungen lassen sich unmittelbar mit Plattenspielern von Pro-Ject Audio Systems kombinieren.

Entsprechend sollen auch abgestimmte Kombinationen aus Andover SpinBase und ausgewählten Pro-Ject Plattenspielern angeboten werden. Für den Anwender entsteht damit ein weitgehend vorkonfiguriertes Vinyl-System, das mit vergleichsweise geringem Installationsaufwand auskommt.

Auch aus Sicht des Fachhandels ist diese Kombination interessant. Statt ausschließlich einzelne Komponenten anzubieten, lässt sich ein vollständiges, wohnraumfreundliches Vinyl-System präsentieren, dessen Konzept ohne lange Erklärung unmittelbar nachvollziehbar ist.

Europaweiter Vertrieb über Audio Tuning

Mit der Übernahme des europaweiten Vertriebs erhält Andover Audio nun eine zentrale Vertriebsstruktur für den europäischen Markt.

Für die Audio Tuning Vertriebs GmbH wiederum ergänzt die Marke ein Portfolio, das bereits stark von Analog- und HiFi-Lösungen geprägt ist. Besonders die Verbindung zu Pro-Ject Audio Systems dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen, denn beide Marken adressieren zwar teilweise unterschiedliche Käufergruppen, lassen sich im Bereich kompakter Vinyl-Systeme jedoch sehr unmittelbar miteinander verbinden.

Damit könnte Andover Audio nicht nur für klassische HiFi-Fachhändler interessant sein. Das stark wohnraumorientierte Konzept eröffnet ebenso Möglichkeiten überall dort, wo Design, geringer Platzbedarf und einfache Bedienung eine ebenso große Rolle spielen wie die eigentliche Klangqualität.

Wir meinen…

Andover Audio ist eine durchaus schlüssige Ergänzung für das Portfolio der Audio Tuning Vertriebs GmbH. Besonders spannend erscheint weniger ein einzelnes Produkt als vielmehr das grundlegende Konzept: Vinyl soll sich auch dort hochwertig nutzen lassen, wo klassische HiFi-Anlagen schlicht zu viel Raum beanspruchen. Die enge Verbindung mit Pro-Ject Audio Systems macht den Schritt zusätzlich interessant – für Konsumenten ebenso wie für Fachhändler, die kompakte Komplettlösungen für eine zunehmend wohnraumorientierte Kundschaft anbieten wollen.

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Quelle Audio Tuning Vertriebs GmbH