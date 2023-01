Audio Tuning Vertriebs GmbH neuer Distributor von Graham Engineering Inc. in Europa

In aller Kürze Das Unternehmen Audio Tuning Vertriebs GmbH kann nunmehr als neuer Vertrieb die herausragenden Tonarme von Graham Engineering Inc. am europäischen Markt anbieten.

Graham Engineering Inc. gilt seit Jahr und Tag als Produzent herausragender Tonarme, wobei so manch audiophiler Vinyl-Enthusiast gar davon überzeugt ist, dass es sich um die besten Tonarme überhaupt am Markt handle, die Bob Graham in Woburn im US-Bundesstaat Massachusetts entwickelt und fertigt. Dazu gehört auch Heinz Lichtenegger, Gründer und Geschäftsführer der Audio Tuning Vertriebs GmbH, der nunmehr mit seinem Unternehmen dafür Sorge trägt, dass die Tonarme von Graham Engineering Inc. wieder in Europa verfügbar sind.

Ein Wunder an Präzision

Die Tonarme aus dem Hause Graham Engineering Inc. sollen sich allen voran durch ihre herausragende Technologie, aber ebenso eine einzigartige Präzision in der Fertigung sowie ein cleveres Design und ausgewählte Materialien auszeichnen, zumindest sind all dies die Merkmale, die eingeschworene Liebhaber der Marke stets aufs Neue als wichtigste Argumente anführen.

Das Ergebnis all dieser Merkmale sei jedenfalls, dass man mit den Tonarmen aus dem Hause Graham Engineering Inc. eine immens mitreissende, besonders klare und exakte Darbietung erziele, die zudem mit einer besonders akkuraten, breit und tief aufgestellten Stereo-Abbildung einher gehe.

Intensive Zusammenarbeit mit Audio Tuning Vertriebs GmbH

Wie bereits erwähnt, zählt Heinz Lichtenegger ganz klar zu jenen Audiophilen, die von den Tonarmen von Bob Graham seit jeher begeistert sind, sodass sein Unternehmen Audio Tuning Vertriebs GmbH diese Lösungen in Österreich seit jeher im Sortiment führt.

Ein großes Problem allerdings bestand stets darin, dass man mit extrem langen Lieferzeiten rechnen musste. Unumwunden gibt man an, dass Bob Graham zwar ein brillanter Ingenieur sei, aber, wie dieser auch selbst einräumt, kein guter Geschäftsmann.

Jedenfalls besteht zwischen Bob Graham und Heinz Lichtenegger seit Jahren eine enge Freundschaft, die nunmehr auch als Grundlage dafür dient, dass man geschäftlich noch enger als bislang, zudem auf gänzlich neuem Niveau, zusammen arbeite.

Ende 2021 beschloss man, eine engere Zusammenarbeit zu etablieren, um die Produkte aus dem Hause Graham Engineering Inc. besser auf dem Markt verfügbar zu machen.

So übernahm Heinz Lichtenegger einen großen Teil der Produktionsfinanzierung und man machte sich zudem daran, auch den Vertrieb neu aufzustellen.

Foto © Audio Tuning Vertriebs GmbH | Heinz Lichtenegger, CEO Audio Tuning Vertriebs GmbH, der neue Distributor von Graham Engineering Inc. in Europa

Audio Tuning Vertriebs GmbH neuer Distributor für ganz Europa

Nach einem Jahr harter Arbeit und umfangreichen Investitionen sei man nunmehr in der Lage, eine komplett neu aufgestellte Vertriebsstruktur für Europa zu präsentieren, wobei Audio Tuning Vertriebs GmbH selbst für ganz Europa verantwortlich zeichnet, in den einzelnen Ländern aber mit lokalen Partnern zusammen arbeiten werde. Für einzelne Länder gäbe es bereits entsprechende Partner und man arbeite intensiv daran, ein lückenloses Netz in ganz Europa anbieten zu können.

Was aber bereits jetzt gesichert ist, ist die Warenverfügbarkeit, kurzum, Kunden, die sich für eine Lösung von Graham Engineering Inc. begeistern, müssen sich nunmehr nicht mehr auf lange Lieferzeiten einstellen, Audio Tuning Vertriebs GmbH sei in der Lage, stets eine ausreichende Menge aller Tonarm-Varianten für Europa direkt über das Headquarter des Unternehmens in Niederösterreich bereit stellen zu können.

Wir meinen…

Heinz Lichtenegger, Gründer und Geschäftsführer der Audio Tuning Vertriebs GmbH, gelang es nunmehr in enger Zusammenarbeit mit Graham Engineering Inc. deren herausragende Lösungen als neuer Vertrieb für ganz Europa wieder verfügbar zu machen. Ein Jahr nahm es in Anspruch und erforderte große Investitionen in die Fertigung, nun aber sei man bestens aufgestellt, um die Lösungen von Bob Graham europäischen Audiophilen anbieten zu können.

