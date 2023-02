In aller Kürze 360° Sound, modernes, elegantes Design und praktische Funktionen, damit soll der neue Audioblock The Flame aufwarten können, der Bluetooth Speaker und stimmungsvolles Tischfeuer gleichermaßen ist.

Mit dem neuen Audioblock The Flame präsentiert Audioblock GmbH ein wahrlich außergewöhnliches Produkt, bei dem man im wahrsten Sinne des Wortes das Interesse so manches Kunden auf Grund seiner einzigartigen Merkmale das Feuer der Begeisterung entfachen kann. Bluetooth Speaker gibt es ja fürwahr schon reichlich am Markt, in unterschiedlichsten Preisklassen, unterschiedlichsten Formen und mit unterschiedlichster Ausstattung. Man könnte also meinen, es gibt nichts, was was nichts gibt…

Audioblock GmbH belehrt uns aber nun ganz klar eines Besseren, denn so etwas, wie den neuen Audioblock The Flame gab es bislang noch nicht am Markt.

Audioblock The Flame – Neu bei den Block Specials

Es sind Lösungen, die nicht alltäglich sind, die etwas Besonderes darstellen, die das deutsche Unternehmen Audioblock GmbH als so genannte Block Specials präsentiert. Dazu gehört nunmehr auch der neue Audioblock The Flame als herausragender Bluetooth Speaker.

Man könnte hier von einer Art Tischleuchte sprechen, wenn man den neuen Audioblock The Flame in aller Kürze beschreiben will, wobei man hier ganz klar den seit geraumer Zeit zu beobachtenden Trend hin zu Ethanol-Lampen aufgreift.

Genau um eine solche handelt es sich nämlich beim neuen Audioblock The Flame, der somit seiner Bezeichnung vollends gerecht wird.

Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker

Audioblock The Flame als Tischleuchte mit Flame basierend auf Ethanol

Zahlreiche Hersteller bieten derartige Lösungen an, wobei aber bislang keiner so weit ging, eine Tischleuchte mit echter Flamme basierend auf Ethanol in Form eines Bluetooth Speakers zu realisieren, was Audioblock GmbH mit dem neuen Audioblock The Flame tut.

Der neue Audioblock The Flame misst immerhin 412 mm in der Höhe und 166 mm im Durchmesser und bringt es damit auf 3,4 kg. Damit ist ein solider Stand im Freien garantiert, selbst so mancher Windstoss kann dieser Lösung somit nichts anhaben.

Wie es sich für eine Tischleuchte gehört, ist der Oberteil mit einem Glaszylinder ausgeführt, der Unterteil beherbergt den Ethanol-Brenner sowie die gesamte Elektronik.

Ausdrücklich verweist der Hersteller übrigens darauf, dass man den Einsatz von Brenngel empfiehlt, einer Einschätzung, der wir uns aus eigener Erfahrung mit derartigen Brennstoffen nur anschließen können. Im Vergleich zu flüssigem Bioethanol ist Brenngel zwar teurer, aber deutlich einfacher und zudem sicherer in der Handhabung.

Erwähnt sei zudem, dass Audioblock The Flame auch über eine LED Beleuchtung verfügt, es also nicht zwingend erforderlich ist, eine Flamme zu entzünden, um für stimmungsvolle Verhältnisse zu sorgen, wenngleich das Ergebnis wohl nicht an das „Original“ heran kommt.

Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Foto © Audioblock GmbH | Audioblock The Flame Bluetooth Speaker

Bluetooth Speaker mit 360° Sound

Audioblock The Flame fungiert natürlich auch als Bluetooth Speaker, wobei man hierbei natürlich allen voran auf Smartphones als Quelle setzt. Diese können direkt über eine Touch-Funktion am Audioblock The Flame gesteuert werden. Als Alternative bietet der Audioblock The Flame aber auch einen analogen Eingang in Form einer 3,5 mm Stereo MIni-Klinke

Immerhin 15 Watt soll der neue Audioblock The Flame aufbieten, und damit einen Breitband-Treiber befeuern, der für einen 360° Rundum-Klang sorgen soll.

Der beim neuen Audioblock The Flame integrierte Akku mit 7,4 V und 2.400 mAh soll nach Angaben des Herstellers eine Spieldauer von bis zu sieben Stunden bieten. Das reicht problemlos für einen entspannten Abend auf der Terrasse, da darf es dann auch schon einmal etwas später werden. Geladen wird über eine USB-C Schnittstelle.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Audioblock The Flame steht ab sofort zur Verfügung, und zwar wahlweise in Schwarz oder Weiss. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 299,- ausgewiesen. Im Lieferumfang ist übrigens alles enthalten, was man für den Betrieb benötigt, also auch jene Utensilien, die für den integrierten Ethanol-Brenner erforderlich sind.

Wir meinen…

Audioblock GmbH ist immer für eine Überraschung gut, so erstaunt es auch nicht, dass man mit dem neuen Audioblock The Flame einen Bluetooth Speaker der ganz besonderen Art auf den Markt bringt. Hierbei handelt es sich um eine Lösung, die nicht nur für feinen Klang auf der Terrasse sorgen soll, sondern hier auch als elegante Tischlampe basierend auf einem Ethanol-Brenner fungiert und damit eine besonders gemütliche Stimmung vermitteln kann.

PRODUKT Audioblock The Flame Bluetooth Speaker Preis € 299,-

