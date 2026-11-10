In aller Kürze Audiogravity 1.0 ist eine neue Streaming-Software aus Frankreich, die einen Raspberry Pi oder Mini-PC mit Linux-Betriebssystem zur vielseitigen digitalen HiFi-Quelle macht. Die Anwendung führt unterschiedliche Streaming-Dienste, lokale Musikbibliotheken und etablierte Audio-Engines wie MPD, Roon und HQPlayer unter einer zentralen Bedienoberfläche zusammen. Neben einer kostenlosen Starter-Version steht eine Pro-Edition mit erweiterten Funktionen für anspruchsvolle HiFi-Systeme bereit.

Das Projekt Audiogravity verfolgt einen interessanten Ansatz: Anstatt eine weitere, vollständig eigenständige Streaming-Plattform zu etablieren, führt die Software unterschiedliche, in der HiFi-Welt längst bewährte Technologien unter einer gemeinsamen Bedienoberfläche zusammen. Ein Raspberry Pi oder ein kompakter Mini-PC mit Linux-Betriebssystem soll damit zur flexibel konfigurierbaren digitalen HiFi-Quelle werden, die sich über Smartphone, Tablet oder Webbrowser komfortabel steuern lässt. Hinter dem Projekt steht der französische Entwickler Alexandre Di Marco, der mit Audiogravity 1.0 insbesondere technisch ambitionierte Musikliebhaber ansprechen will, die ihre Streaming-Lösung möglichst individuell gestalten möchten.

Key Facts Audiogravity 1.0

Streaming-Software für Raspberry Pi und Mini-PCs

Unterstützt Debian 13, DietPi und Raspberry Pi OS

Kompatibel mit ARM64- und x86-64-Systemen

Integration von Qobuz, TIDAL und HIGHRESAUDIO

Unterstützung für MPD, HQPlayer und Roon Bridge

Apple AirPlay sowie UPnP/DLNA und OpenHome

Wiedergabe von PCM und DSD über MPD, einschließlich Native DSD und DoP

Zentrale Steuerung über Webbrowser, Smartphone und Tablet

Konfigurierbare Wiedergabeprofile und Linux-Systemoptimierung

Kostenlose Starter-Version und kostenpflichtige Pro-Edition

Audiogravity 1.0 – Unterschiedliche Streaming-Welten unter einer Oberfläche

Wer einen Raspberry Pi oder Mini-PC als hochwertigen Musik-Streamer einsetzen möchte, findet dafür bereits zahlreiche spezialisierte Software-Lösungen. Allerdings erfordert die Kombination unterschiedlicher Dienste und Wiedergabesysteme häufig einigen Konfigurationsaufwand. Genau hier setzt Audiogravity 1.0 an.

Die Anwendung übernimmt die Installation, Einrichtung und Verwaltung verschiedener Audio-Engines und stellt deren Funktionen über eine einheitliche Benutzeroberfläche zur Verfügung. So lassen sich lokale Musikbibliotheken ebenso verwalten wie Streaming-Angebote oder Musikserver innerhalb des eigenen Netzwerks.

Eine Besonderheit besteht darin, dass Audiogravity 1.0 keine eigene Audio-Engine als zwingende Grundlage der Wiedergabe voraussetzt. Stattdessen greift die Software auf etablierte Lösungen zurück und koordiniert deren Zusammenspiel.

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Qobuz, TIDAL und HIGHRESAUDIO direkt integriert

Zu den wichtigsten Funktionen der Pro-Edition zählt die direkte Einbindung der Streaming-Dienste Qobuz, TIDAL und HIGHRESAUDIO. Musikliebhaber können damit auf ihre bevorzugten Streaming-Angebote zugreifen, ohne für jeden Dienst eine separate Anwendung bedienen zu müssen.

Unterstützt werden unter anderem Favoriten und Playlists sowie bei Qobuz und HIGHRESAUDIO auch erworbene Musikdownloads. Insbesondere HIGHRESAUDIO wird umfassend integriert, einschließlich des HIGHRESAUDIO Vault, redaktioneller Playlists und differenzierter Suchmöglichkeiten nach Künstlern, Komponisten, Labels, Erscheinungsjahr, Audioformat oder musikalischer Stimmung.

Ergänzend lassen sich lokal gespeicherte Musikdateien von USB-Datenträgern oder NAS-Systemen einbinden. Auch Internetradio ist Bestandteil des Funktionsumfangs, wobei die Software auf das Radio-Browser-Verzeichnis zugreift und unter anderem eine gezielte Auswahl von Sendern mit verlustfreier Audioübertragung erlaubt.

MPD als Grundlage für hochwertige Musikwiedergabe

Für die direkte Audioausgabe kann Audiogravity 1.0 auf den Music Player Daemon, kurz MPD, zurückgreifen. Diese bewährte Open-Source-Lösung ermöglicht die Wiedergabe zahlreicher Audioformate und unterstützt auch DSD, wahlweise nativ oder über DSD over PCM, kurz DoP.

Bei entsprechender Konfiguration und auf 100 Prozent eingestellter Lautstärke soll eine Bit-perfect-Wiedergabe möglich sein. Die digitalen Audiodaten werden dabei ohne zusätzliche Veränderung an den angeschlossenen D/A-Wandler übertragen.

Audiogravity übernimmt die Einrichtung und Verwaltung von MPD, sodass die sonst vielfach erforderliche manuelle Bearbeitung von Konfigurationsdateien entfallen soll.

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Audiogravity 1.0 mit umfassender HQPlayer-Integration

Besonders interessant erscheint die Unterstützung von HQPlayer, einer Software, die insbesondere unter anspruchsvollen HiFi-Enthusiasten aufgrund ihrer umfangreichen Möglichkeiten zur digitalen Signalverarbeitung geschätzt wird.

Audiogravity 1.0 unterstützt sowohl die Desktop-Version von HQPlayer als auch HQPlayer Embedded. Dabei kann HQPlayer direkt auf dem verwendeten Computer oder auf einem separaten System betrieben werden. Im zweiten Fall lässt sich der mit Audiogravity ausgestattete Raspberry Pi oder Mini-PC als Network Audio Adapter, kurz NAA, einsetzen.

Die Auswahl von Digitalfiltern, Noise-Shaping-Verfahren und Betriebsmodi kann direkt über die Audiogravity-Oberfläche erfolgen. Änderungen sollen damit auch während der Musikwiedergabe bequem über Smartphone oder Tablet möglich sein.

Darüber hinaus lassen sich Streams von Qobuz, TIDAL und HIGHRESAUDIO über HQPlayer wiedergeben und dessen digitale Signalverarbeitung nutzen. Audiogravity selbst übernimmt dabei keine entsprechende Audioverarbeitung, sondern fungiert als zentrale Steuerungsinstanz.

Roon Bridge, Apple AirPlay und UPnP/DLNA

Neben MPD und HQPlayer unterstützt Audiogravity 1.0 auch Roon Bridge. Ein entsprechend konfigurierter Raspberry Pi oder Mini-PC kann damit als Wiedergabe-Endpunkt innerhalb eines bestehenden Roon-Systems dienen.

Die Pro-Edition ermöglicht darüber hinaus den Zugriff auf die Roon-Musikbibliothek, vorhandene Wiedergabezonen und die zugehörigen Transportfunktionen.

Für die Einbindung von Apple-Geräten steht Apple AirPlay zur Verfügung. Musik lässt sich somit beispielsweise von einem Apple iPhone, Apple iPad oder Apple Mac an das System übertragen.

Umfangreich fällt auch die UPnP-Unterstützung aus. Audiogravity kann selbst als UPnP-Renderer fungieren, entsprechende Medienserver im Netzwerk durchsuchen und darüber hinaus als Control Point andere UPnP/DLNA-kompatible Wiedergabegeräte steuern. Dazu zählen beispielsweise Netzwerk-Player oder aktive Lautsprechersysteme mit entsprechender Schnittstelle.

Wiedergabeprofile vermeiden Konflikte zwischen Audio-Diensten

Ein praktisches Detail von Audiogravity 1.0 ist die Möglichkeit, unterschiedliche Wiedergabeprofile anzulegen. Diese legen fest, welche Dienste für eine bestimmte Anwendung aktiviert werden sollen und welche gegebenenfalls zu deaktivieren sind.

Das kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn mehrere Audio-Engines auf denselben D/A-Wandler zugreifen möchten. Beispielsweise können MPD und Roon Bridge nicht ohne Weiteres gleichzeitig eine exklusiv genutzte Audio-Schnittstelle verwenden. Audiogravity übernimmt die Verwaltung solcher Abhängigkeiten und soll einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Konfigurationen mit einem einzigen Bedienschritt ermöglichen.

Linux-Optimierung für anspruchsvolle Audioanwendungen

Über die eigentliche Musikverwaltung hinaus bietet die Pro-Edition Möglichkeiten zur gezielten Optimierung des zugrunde liegenden Linux-Systems. Dazu zählen unter anderem Echtzeit-Prioritäten für einzelne Prozesse, spezielle Einstellungen der Prozessorverwaltung sowie die Reservierung bestimmter CPU-Kerne für Audioaufgaben.

Die Software integriert außerdem das Werkzeug cyclictest, mit dem sich die tatsächlich erreichten Systemlatenzen messen lassen. Diese Angaben dienen der Beurteilung des Echtzeitverhaltens der Plattform, sind allerdings nicht unmittelbar mit der Klangqualität gleichzusetzen.

Eine weitere Funktion stellt den aktuellen Signalweg grafisch dar. Dabei werden die beteiligten Komponenten und die jeweiligen Audioformate entlang der Wiedergabekette angezeigt.

Komfortable Steuerung ohne klassische App-Installation

Die Bedienung von Audiogravity 1.0 erfolgt über eine webbasierte Benutzeroberfläche, die sich auf Computern ebenso nutzen lässt wie auf Smartphones und Tablets. Auf mobilen Geräten kann die Anwendung direkt aus dem Browser installiert werden, ohne dass dafür ein klassischer App Store erforderlich ist. Neben grundlegenden Wiedergabefunktionen stehen eine Anzeige der tatsächlich verwendeten Audioformate, Informationen über aktive Dienste und umfangreiche Verwaltungsoptionen bereit.

Die Pro-Edition ergänzt diese Funktionen um zwei klassische VU-Meter, die anstelle des Albumcovers angezeigt werden können. Hinzu kommen Statistiken über Hörgewohnheiten, verwendete Musikquellen und häufig gespielte Titel.

Für die Administration sind unterschiedliche Benutzerrollen vorgesehen. Die Anmeldung kann über ein Passwort oder einen Passkey erfolgen, während Benachrichtigungen beispielsweise auf ausgefallene Dienste, erhöhte Prozessortemperaturen oder verfügbare Updates aufmerksam machen.

Auch Software-Updates sollen sich direkt über die Oberfläche installieren lassen. Sollte dabei ein Fehler auftreten, ist eine automatische Rückkehr zur vorherigen Version vorgesehen.

Aus einem persönlichen HiFi-Projekt entstanden

Audiogravity ist, wie schon einleitend erwähnt, das Projekt des französischen Entwicklers Alexandre Di Marco. Die Idee entstand nach eigenen Angaben aus dem Wunsch, unterschiedliche digitale Wiedergabesysteme innerhalb seiner persönlichen HiFi-Anlage komfortabler miteinander kombinieren zu können.

„Ich habe Audiogravity für mein eigenes System entwickelt: MPD, Roon und HQPlayer, einen Heed Abacus DAC, einen Naim NAC 52 und NAP 250 sowie ATC SL20 Lautsprecher. Diese Audio-Engines sind ausgezeichnet, doch ihr Betrieb erforderte Konfigurationsdateien und ein Terminal. Audiogravity installiert, konfiguriert und koordiniert sie, ohne eine davon zu ersetzen.“ Alexandre Di Marco, Entwickler von Audiogravity

Auch die technische Architektur spiegelt diesen Ansatz wider. Während die Benutzeroberfläche als Open Source unter der MIT-Lizenz bereitsteht, bleibt der eigentliche Software-Kern proprietär.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Flexible Hardware-Wahl: Raspberry Pi und Mini-PCs lassen sich als individuell konfigurierbare HiFi-Streamer einsetzen.

Raspberry Pi und Mini-PCs lassen sich als individuell konfigurierbare HiFi-Streamer einsetzen. Zentrale Musikverwaltung: Unterschiedliche Streaming-Dienste und lokale Musikbibliotheken sind über eine Oberfläche zugänglich.

Unterschiedliche Streaming-Dienste und lokale Musikbibliotheken sind über eine Oberfläche zugänglich. Bewährte Audio-Engines: MPD, HQPlayer und Roon können entsprechend den persönlichen Anforderungen genutzt werden.

MPD, HQPlayer und Roon können entsprechend den persönlichen Anforderungen genutzt werden. Umfangreiche Netzwerk-Integration: Apple AirPlay und UPnP/DLNA erleichtern die Einbindung in bestehende HiFi-Systeme.

Apple AirPlay und UPnP/DLNA erleichtern die Einbindung in bestehende HiFi-Systeme. Komfortable Konfiguration: Die Software übernimmt zahlreiche Aufgaben, die sonst manuelle Eingriffe in Linux erfordern.

Die Software übernimmt zahlreiche Aufgaben, die sonst manuelle Eingriffe in Linux erfordern. Individuelle Wiedergabeprofile: Unterschiedliche Anwendungsszenarien lassen sich schnell und ohne Konflikte zwischen Audio-Diensten aktivieren.

Unterschiedliche Anwendungsszenarien lassen sich schnell und ohne Konflikte zwischen Audio-Diensten aktivieren. Erweiterte Systemkontrolle: Pro-Nutzer erhalten Werkzeuge zur Optimierung und Analyse des Linux-Systems.

Pro-Nutzer erhalten Werkzeuge zur Optimierung und Analyse des Linux-Systems. Attraktives Lizenzmodell: Eine dauerhaft kostenlose Basisversion und eine Pro-Lizenz ohne Abonnement ermöglichen einen kostengünstigen Einstieg.

Preis und Verfügbarkeit

Audiogravity 1.0 steht ab sofort zur Verfügung und kann auf kompatiblen Systemen mit Debian 13 oder neuer installiert werden. Unterstützt werden auch darauf aufbauende Distributionen wie DietPi und Raspberry Pi OS. Die Installation erfolgt über einen einzelnen Terminal-Befehl.

Zum Kennenlernen bietet der Entwickler eine kostenlose Testphase von 30 Tagen, während der sämtliche Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Anschließend kann Audiogravity 1.0 in der dauerhaft kostenlosen Starter-Edition weiterverwendet werden. Diese umfasst unter anderem die Wiedergabe lokaler Musikdateien, Internetradio, Apple AirPlay sowie grundlegende UPnP-Funktionen und die Verwaltung der Wiedergabedienste.

Die Audiogravity 1.0 Pro-Edition ist zum einmaligen Preis von € 49,- erhältlich. Die Lizenz gilt für einen Computer und erweitert den Funktionsumfang unter anderem um Qobuz, TIDAL, HIGHRESAUDIO, Roon, HQPlayer, VU-Meter, Wiedergabestatistiken und die erweiterten Linux-Optimierungsfunktionen.

Ein laufendes Abonnement für Audiogravity selbst ist nicht erforderlich. Updates innerhalb der Version 1.x sind in beiden Editionen enthalten. Zu beachten ist allerdings, dass für die Nutzung kostenpflichtiger Streaming-Dienste entsprechende Abonnements und für Roon beziehungsweise HQPlayer gegebenenfalls separate Software-Lizenzen benötigt werden.

Wir meinen…

Audiogravity 1.0 könnte insbesondere für jene HiFi-Enthusiasten interessant sein, die sich bewusst für einen Raspberry Pi oder Mini-PC als digitale Musikquelle entscheiden, gleichzeitig aber nicht ihre Zeit mit der Administration unterschiedlicher Linux-Dienste verbringen möchten. Die Idee, etablierte Audio-Engines wie MPD, Roon und HQPlayer unter einer gemeinsamen Oberfläche zu koordinieren, erscheint durchaus reizvoll, zumal sich damit sehr unterschiedliche Anforderungen an die Musikwiedergabe abdecken lassen.

Bemerkenswert ist vor allem, dass der Entwickler keine zusätzliche, proprietäre Wiedergabe-Engine in den Mittelpunkt stellt, sondern die Stärken vorhandener Lösungen nutzen möchte. Das Lizenzmodell mit kostenloser Basisversion und einmalig zu bezahlender Pro-Edition macht die App Audiogravity jedenfalls zu einem interessanten Kandidaten für individuell aufgebaute Streaming-Systeme.

Produkt Audiogravity 1.0 Preis Audiogravity 1.0 Starter Edition kostenlos

Audiogravity 1.0 Pro Edition € 49,-

Technische Daten Audiogravity 1.0

Produkt Audiogravity 1.0 Produkt Netzwerk-Audio-Software Entwickler Alexandre Di Marco, Frankreich Unterstützte Hardware Raspberry Pi, ARM64-Systeme, x86-64-Mini-PCs Betriebssystem Debian 13 oder neuer, DietPi, Raspberry Pi OS Audio-Engines MPD, HQPlayer, HQPlayer Embedded, Roon Bridge Streaming-Dienste Qobuz, TIDAL, HIGHRESAUDIO Weitere Musikquellen Lokale Musikbibliothek, USB-Speicher, NAS, Internetradio Netzwerkprotokolle Apple AirPlay, UPnP/DLNA, OpenHome UPnP-Funktionen Client, Control Point, Renderer Audioformate PCM, DSD (Native DSD, DoP über MPD) Audioausgabe Über kompatible D/A-Wandler und Netzwerkwiedergabegeräte Systemoptimierung Echtzeit-Prioritäten, CPU-Konfiguration, Latenzmessung (Pro) Bedienung Webbrowser, Smartphone, Tablet Benutzerverwaltung Admin, User, Guest Authentifizierung Passwort, Passkey Software-Updates Über Bedienoberfläche mit automatischem Rollback Lizenzmodelle Trial, Starter, Pro

Marke Audiogravity Hersteller Audiogravity Vertrieb Audiogravity Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Audiogravity