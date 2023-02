Audiolab DC Block 6 – Netzfilter und Gleichstrom-Blocker

In aller Kürze Als Netzteil mit sechs Anschlüssen sowie Netzfilter und Gleichstrom-Blocker ist der neue Audiolab DC Block 6 ausgelegt.

Mit dem neuen Audiolab DC Block 6 nimmt sich IAG Group Ltd. mit einer Lösung der Marke Audiolab der Thematik optimale Stromversorgung an, und zwar mit einem Produkt, das so ausgelegt ist, dass man es problemlos in ein HiFi-Rack samt anderen Produkten der Marke Audiolab platzieren kann, da es deren Design-Linie aufgreift und sich als elegante HiFI-Kompomente präsentiert.

Tatsächlich aber handelt es sich um ein Netzteil mit immerhin sechs Anschlüssen, sodass ausreichend Kapazitäten selbst für eine gut bestückte HiFi-Kette geboten werden, und ein Netzfilter sowie Gleichstrom-Blocker sollen „sauberen Strom“ garantieren.

Audiolab DC Block 6 für besseren Klang

Der Hersteller zeigt sich überzeugt davon, dass „sauberer Strom“ die entscheidende Grundlage für besseren Klang sei. Das sei aber nicht immer garantiert, wobei man insbesondere zwei wesentliche Probleme anführt.

Zum einen gäbe es nach Ansicht von IAG Group Ltd. das Problem, dass kein reiner Wechselstrom aus der Steckdose komme, sondern eine geringe, aber deutlich hörbare Gleichspannung enthalten ist. Diese kann beispielsweise Ringkern-Transformatoren in die Sättigung treiben und hörbare mechanische Vibrationen versuchen.

Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6

Der Audiolab DC Block 6 korrigiert den Gleichstrom-Offset und gleicht die Sinuswelle im Netz wieder aus, so das Versprechen des Herstellers rund um diese neue Lösung.

Auf der anderen Seite entfernt eine leistungsstarke Filterschaltung die RFI/EMI-Verunreinigungen aus der Netzversorgung. Dadurch werden sowohl das Differenzialrauschen, das durch billige Schaltnetzteile anderer Geräte im Haushalt verstärkt wird, als auch das Gleichtaktrauschen, erzeugt durch Interferenzen von Telefonen, WLAN-Netzwerken und Bluetooth, wirksam reduziert.

So sorge der Audiolab DC Block 6 für optimierte Klangqualität bei allen Geräten, die an einen der sechs IEC-Stromausgänge angeschlossen sind.

Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6 Foto © IAG Group Ltd. | Audiolab DC Block 6

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Audiolab DC Block 6 steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 399,- Dem Kunden steht diese Lösung wahlweise in Schwarz oder Weiss zur Verfügung.

Wir meinen…

Mit dem neuen Audiolab DC Block 6 bietet IAG Group Ltd. ein Netzteil mit sechs Anschlüssen an, das zudem mit einem Netzfilter und Gleichstrom-Blocker ausgestattet ist. Man richtet sich damit natürlich in erster Linie an Anwender, die eine HiFi-Kette der Marke Audiolab ihr Eigen nennen, greift man doch deren Design-Linie auf und sorgt damit für eine besonders elegante Kombination mit diesen im HiFi-Rack.

PRODUKT Audiolab DC Block 6 Preis € 399,-