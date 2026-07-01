In aller Kürze Der neue AudioQuest DragonFly Copper ist da: Der portable USB-DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker wurde erstmals auf der HIGH END Vienna 2026 präsentiert und steht nun zum Preis von € 249,- zur Verfügung. Mit ESS Sabre DAC, kupferbeschichtetem Gehäuse und höherer Ausgangsleistung soll er Computer, Smartphones, Tablets und Streamer klanglich deutlich aufwerten.

Mit dem AudioQuest DragonFly Copper präsentiert AudioQuest das neueste und laut Hersteller bislang anspruchsvollste Modell der vielfach ausgezeichneten AudioQuest DragonFly Series. Die kompakte Lösung versteht sich als USB-DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker und richtet sich damit an Anwender, die unterwegs, am Arbeitsplatz oder im HiFi-System eine möglichst einfache, aber klanglich hochwertige Lösung suchen. Der AudioQuest DragonFly Copper umgeht die in Computern, Smartphones und Tablets integrierten Audioschaltungen und gibt das Signal direkt an Kopfhörer, Aktiv-Lautsprecher oder komplette Audio-Systeme aus. Erstmals war die neue Lösung im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 zu sehen, nun ist sie auch tatsächlich verfügbar. Als Besonderheiten nennt AudioQuest unter anderem einen ESS Sabre DAC, ein kupferbeschichtetes Gehäuse zur Ableitung von HF-Störungen und die doppelte Ausgangsleistung bisheriger AudioQuest DragonFly-Modelle.

Key Facts AudioQuest DragonFly Copper

Neues Modell der AudioQuest DragonFly-Serie

USB-DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker

ESS ES9038Q2M mit Minimum-Phase Slow Roll-Off Filter

Bis zu 24 Bit und 96 kHz

2,1 Volt Ausgangsleistung über 3,5 mm Stereo Mini-Klinke

Kupferbeschichtes und HF-ableitendes Gehäuse

Kompatibel mit Computer, Tablets, Streamer und mobile Geräte

Lieferumfang DragonTail USB-A auf USB-C Adapter

Preis € 249,-

AudioQuest DragonFly Copper – Der neue portable USB-DAC

Die AudioQuest DragonFly-Serie zählt seit Jahren zu den bekanntesten Lösungen im Bereich portabler USB-DACs. Das Prinzip ist bewusst einfach gehalten: Man steckt den kompakten Wandler an einen Computer, ein Notebook, ein Smartphone oder Tablet an und umgeht damit die oftmals nur zweckmäßig ausgelegte interne Audio-Sektion dieser Geräte.

Genau hier setzt auch der neue AudioQuest DragonFly Copper an. Er soll Musik von Streaming-Diensten, lokalen Musikdateien, Videos, Podcasts und hochauflösenden Audio-Angeboten mit mehr Klarheit, Dynamik und natürlicher Ausdruckskraft wiedergeben. AudioQuest verweist dabei ausdrücklich auf Inhalte von MP3 bis hin zu MQA und Hi-res Audio.

Foto © AudioQuest | AudioQuest DragonFly Copper Foto © AudioQuest | AudioQuest DragonFly Copper

USB-DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker in einem

Der AudioQuest DragonFly Copper ist nicht allein als reiner USB-DAC ausgelegt. AudioQuest beschreibt die Lösung vielmehr als USB-Digital-zu-Analog-Wandler, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker.

Damit lässt sich der AudioQuest DragonFly Copper flexibel einsetzen. Direkt am Kopfhörer übernimmt er die Rolle eines kompakten Kopfhörer-Verstärkers, an Aktiv-Lautsprechern dient er als variable Quelle, und in einem klassischen HiFi-System kann er auch als fester Ausgang an einen Vorverstärker oder AV-Receiver angeschlossen werden.

ESS Sabre DAC und Minimum-Phase Slow Roll-Off Filter

Im Zentrum des AudioQuest DragonFly Copper steht ein ESS ES9038Q2M DAC-Chip. Dieser setzt auf einen Minimum-Phase Slow Roll-Off Filter, den AudioQuest für einen besonders natürlichen, musikalisch fließenden Klangcharakter einsetzt.

Der AudioQuest DragonFly Copper verarbeitet Audiodaten bis hin zu 24 Bit und 96 kHz. Damit bleibt AudioQuest der Philosophie der DragonFly-Serie treu: keine komplizierte Treiber- oder Konfigurationslösung, sondern eine möglichst direkte, einfach nutzbare Audio-Schnittstelle für verschiedenste Quellen.

Kupferbeschichtetes Gehäuse gegen HF-Störungen

Eine Besonderheit des neuen AudioQuest DragonFly Copper ist sein kupferbeschichtetes Gehäuse. Dieses soll HF-Störungen ableiten und damit zu einer saubereren Signalverarbeitung beitragen.

Gerade bei mobilen Geräten, Notebooks und Computern spielt dieses Thema eine zentrale Rolle, da WLAN, Bluetooth und Mobilfunktechnik stets in unmittelbarer Nähe arbeiten. AudioQuest verweist beim AudioQuest DragonFly Copper daher auf eine besonders sorgfältige Auslegung, um Rauschen und Störeinflüsse zu reduzieren.

Foto © AudioQuest | AudioQuest DragonFly Copper Foto © AudioQuest | AudioQuest DragonFly Copper

Doppelte Ausgangsleistung gegenüber bisherigen AudioQuest DragonFly-Modellen

Ein weiteres zentrales Merkmal des AudioQuest DragonFly Copper ist laut Hersteller die gegenüber bisherigen AudioQuest DragonFly-Modellen verdoppelte Ausgangsleistung. Der Ausgang ist mit 2,1 Volt spezifiziert.

Damit soll der AudioQuest DragonFly Copper eine breite Palette an Kopfhörern antreiben können, von leicht zu betreibenden In-ear-Lösungen bis hin zu anspruchsvolleren Kopfhörer-Modellen. Die 64 Bit bit-perfekte digitale Lautstärkeregelung soll dabei maximale Kontrolle und hohe Klangtreue sicherstellen.

Flexible Kompatibilität mit Computern und mobilen Geräten

Der AudioQuest DragonFly Copper ist für den Einsatz mit Apple- und Windows-Computern, Linux-Systemen sowie iOS- und Android-Geräten vorgesehen. Für mobile Geräte sind je nach Plattform entsprechende Adapter erforderlich.

AudioQuest legt dem AudioQuest DragonFly Copper einen passenden DragonTail Adapter von USB-A auf USB-C bei, ausgeführt auf AudioQuest Carbon-Level. Für iOS-Geräte mit Lightning-Anschluss ist weiterhin ein Apple Lightning-auf-USB-Adapter erforderlich.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Kompaktes Klang-Upgrade: Der AudioQuest DragonFly Copper ersetzt die interne Audio-Sektion von Computer, Smartphone oder Tablet durch eine spezialisierte externe Lösung.

Der AudioQuest DragonFly Copper ersetzt die interne Audio-Sektion von Computer, Smartphone oder Tablet durch eine spezialisierte externe Lösung. Universell einsetzbar: Ob Kopfhörer, Aktiv-Lautsprecher oder HiFi-System – der AudioQuest DragonFly Copper lässt sich flexibel in verschiedenste Setups integrieren.

Ob Kopfhörer, Aktiv-Lautsprecher oder HiFi-System – der AudioQuest DragonFly Copper lässt sich flexibel in verschiedenste Setups integrieren. Mehr Leistung für Kopfhörer: Die gegenüber bisherigen AudioQuest DragonFly-Modellen verdoppelte Ausgangsleistung soll auch anspruchsvollere Kopfhörer souverän antreiben.

Die gegenüber bisherigen AudioQuest DragonFly-Modellen verdoppelte Ausgangsleistung soll auch anspruchsvollere Kopfhörer souverän antreiben. Saubere Signalverarbeitung: Das kupferbeschichtete, HF-ableitende Gehäuse und die ausgelegte Stromversorgungsfilterung sollen Störungen durch WLAN, Bluetooth und Mobilfunk reduzieren.

Das kupferbeschichtete, HF-ableitende Gehäuse und die ausgelegte Stromversorgungsfilterung sollen Störungen durch WLAN, Bluetooth und Mobilfunk reduzieren. Einfaches Handling: Die Lösung bleibt dem DragonFly-Konzept treu: kompakt, unkompliziert, treiberarm und für den Alltag ausgelegt.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue AudioQuest DragonFly Copper wurde erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert und steht nunmehr zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 249,- angegeben.

Wir meinen…

Mit dem AudioQuest DragonFly Copper führt AudioQuest die Idee der AudioQuest DragonFly Series konsequent weiter: ein extrem kompakter USB-DAC, der ohne große Hürden mehr Klangqualität aus Computer, Smartphone, Tablet oder Streamer holen soll. Besonders spannend ist, dass AudioQuest nicht allein auf den bewährten Formfaktor setzt, sondern mit kupferbeschichtetem Gehäuse, ESS Sabre DAC und höherer Ausgangsleistung gezielt an den klanglich relevanten Punkten nachschärft. Für alle, die eine unkomplizierte, mobile und dennoch ambitionierte Lösung für Kopfhörer, Aktiv-Lautsprecher oder das HiFi-System suchen, ist der AudioQuest DragonFly Copper damit eine sehr interessante neue Option.

Produkt AudioQuest DragonFly Copper Preis € 249,-

Technische Daten AudioQuest DragonFly Copper

Produkt AudioQuest DragonFly Copper Charakterisierung Portabler USB-DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker DAC 32 Bit ESS Sabre DAC DAC-Chip ESS ES9038Q2M Filter Minimum-Phase Slow Roll-Off Filter Auflösung bis zu 24 Bit und 96 kHz Ausgang 2,1 Volt Lautstärkeregelung 64 Bit bit-perfekte digitale Lautstärkeregelung Gehäuse kupferbeschichtet, HF-ableitend Kompatibilität Desktop Microsoft Windows 7 und höher, Apple macOS 10.6.8 und höher, Linux Kompatibilität mobil Apple iOS 5 und höher, Google Android 5.0 und höher Einsatzbereiche Kopfhörer, Aktiv-Lautsprecher, Vorverstärker, AV-Receiver, HiFi-Systeme Adapter im Lieferumfang AudioQuest DragonTail USB-A auf USB-C Adapter auf AudioQuest Carbon-Level Konnektivität kabelgebunden Unterstützte Inhalte MP3 bis MQA und Hi-res Audio

Marke AudioQuest Hersteller AudioQuest Vertrieb Österreich Audio Tuning Vertriebs GmbH Vertrieb Deutschland AudioQuest Vertrieb Schweiz AudioQuest Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle AudioQuest