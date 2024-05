AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush – Mit 1.086.000 Kohlefasern

Follow on X

In aller Kürze Es ist die neueste Generation der Schallplatten-Bürste von AudioQuest, die nunmehr mit der neuen AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush bereit steht.

Eins ist gewiss, Staub ist der ständige Gegner eines Schallplatten-Liebhabers, dem es mit unterschiedlichsten Hilfsmitteln zu begegnen gilt. Die wohl simpelste Lösung stellt hierbei eine Schallplatten-Bürste dar, wie sie verschiedenste Anbieter in unterschiedlichsten Ausführungen anbieten. Darunter auch das US-amerikanische Unternehmen AudioQuest, das eigentlich als ausgewiesener Spezialist im Bereich Kabel gilt.

Mit der neuen AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush stellt das Unternehmen nunmehr die neueste Generation seiner Schallplatten-Bürste vor.

Gegen statische Aufladung, Staub und andere Verschmutzungen

Wie der Name schon erkennen lässt, handelt es sich bei der neuen AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush um eine Lösung, die in erster Linie statische Aufladungen von Schallplatten beseitigen soll. Ebenso wirke sie sehr effektiv gegen Staub und andere Verschmutzungen, so das Versprechen des Herstellers.

Millionen an Borsten aus Kohlefaser

Die neue AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush verfügt über 1.086.000 leitfähige Kohlenstoff-Fasern und einen unbeschichteten Metallgriff, der, so der Hersteller, sorgfältig positioniert wurde, um die Benutzung zu erleichtern und eine gute elektrische Verbindung zur Hand des Benutzers zu gewährleisten.

Nach lediglich ein paar Umdrehungen soll mit der AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush die Schallplatte spielbereit sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, wie der Hersteller angibt. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit wohlfeilen € 19,95 ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit der AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush steht die neueste Generation der Schallplatten-Bürste aus dem Hause AudioQuest bereit, einer Lösung also, die sich schon in den bislang verfügbaren Ausführungen als überaus effektiv für die schnelle Reinigung von Vinyl unmittelbar vor dem Abspielen erwiesen hat.

PRODUKT AudioQuest Silver Anti-Static Record Brush Preis € 19,95

Marke AudioQuest Hersteller AudioQuest Vertrieb Österreich Audio Tuning Vertriebs GmbH Vertrieb Deutschland AudioQuest Vertrieb Schweiz AudioQuest Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

