In aller Kürze Audirvāna Studio 3.1.0 zeigt mit dem neuesten Update Songtexte direkt im Player und in der Audirvāna Remote App an. Die Funktion steht für Qobuz und TIDAL zur Verfügung und ergänzt die hochwertige Musikwiedergabe um eine zusätzliche inhaltliche Ebene.

Die Software-Schmiede Audirvāna SAS versteht Audirvāna Studio seit jeher nicht als beliebiger Software-Player, sondern als Lösung für Musikliebhaber, die ihre lokale Musikbibliothek und Streaming-Dienste in einer hochwertigen Wiedergabeumgebung zusammenführen wollen. Mit dem neuesten Update Audirvāna Studio 3.1.0 ergänzt Audirvāna nun eine Funktion, die auf den ersten Blick schlicht wirkt, im Alltag aber durchaus Gewicht haben kann: Songtexte werden direkt in Audirvāna Studio sowie in der Audirvāna Remote App angezeigt.

Die neue Funktion steht für die aktuellen Streaming-Partner Qobuz und TIDAL zur Verfügung. Während ein Titel läuft, lassen sich die Songtexte über ein neues Songtext-Symbol neben dem Songtitel im Player aufrufen. Laut Audirvāna werden die Texte in Echtzeit angezeigt, sodass man dem Verlauf eines Songs unmittelbar folgen kann.

Key Facts

• Neue Songtext-Funktion für Audirvāna Studio

• Anzeige direkt im Player und in der Audirvāna Remote App

• Echtzeit-Darstellung während der Musikwiedergabe

• Verfügbar für Qobuz und TIDAL

• Aufruf über ein neues Songtext-Symbol neben dem Songtitel

• Mehr Kontext für Alben, Songs und musikalische Inhalte

Mehr Nähe zur Musik

Gerade bei Streaming-Diensten ist Musikhören längst nicht mehr nur eine Frage der Verfügbarkeit. Entscheidend ist zunehmend, wie gut eine Software Orientierung, Kontext und Vertiefung bietet. Audirvāna Studio setzt hier mit der neuen Songtext-Funktion an: Wer einen Titel über Qobuz oder TIDAL hört, kann den Text nun direkt aus der Wiedergabe heraus anzeigen lassen, ohne die Anwendung wechseln oder parallel im Web suchen zu müssen.

Das ist kein spektakulärer Systemumbau, aber eine sinnvolle Ergänzung. Songtexte helfen, die inhaltliche Ebene eines Stücks besser zu erfassen, Nuancen in der Interpretation nachzuvollziehen oder schlicht wieder bewusster zuzuhören. Besonders bei Singer-Songwriter, Jazz, Soul, Rock, Pop oder auch Klassik-Crossover kann diese zusätzliche Ebene den Zugang zu einem Titel deutlich vertiefen.

Auch für die Audirvāna Remote App ist die Funktion relevant. Wer Audirvāna Studio im Hörraum nutzt und die Wiedergabe bequem vom Smartphone oder Tablet steuert, kann Songtexte nun ebenfalls dort einsehen. Damit bleibt die Bedienung im gewohnten Ablauf und wird nicht durch einen Wechsel in andere Apps unterbrochen.

Preise und Verfügbarkeit

Für bestehende Kunden steht das Update von Audirvāna Studio natürlich kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich hierbei, um es nochmals zu betonen, um die Version Audirvāna Studio 3.1.0.

Fazit

Mit der neuen Songtext-Funktion erweitert die Software-Schmide Audirvāna SAS für Audirvāna Studio den Anspruch als anspruchsvoller Musik-Player um eine kleine, aber im Alltag sehr charmante Komponente. Die Echtzeit-Anzeige von Songtexten für Qobuz und TIDAL macht Musik nicht automatisch besser, aber sie macht sie zugänglicher, verständlicher und oft auch unmittelbarer. Für eine Software, die sich an bewusst hörende Musikliebhaber richtet, ist das eine naheliegende und willkommene Ergänzung.

Produkt Audirvāna Studio 3.1.0 Preis Audirvāna Studio bei monatlicher Zahlung € 7,99 pro Monat

Audirvāna Studio Abonnement bei jährlicher Zahlung € 79,99 pro Jahr

Technische Daten

Produkt Audirvāna Studio 3.1.0 Funktion Anzeige von Songtexten während der Musikwiedergabe Darstellung Direkt in Audirvāna Studio sowie in der Audirvāna Remote App Anzeigeart Echtzeit-Anzeige passend zum laufenden Titel Unterstützte Streaming-Dienste Qobuz und TIDAL Bedienung Aufruf über das Songtext-Symbol neben dem Songtitel im Player Einsatzbereich Streaming-Wiedergabe innerhalb von Audirvāna Studio Nutzen Mehr Kontext zur Musik, einfacheres Mitlesen und intensiveres Hörerlebnis

Marke Audirvāna SAS Hersteller Audirvāna SAS Vertrieb Audirvāna SAS Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Audirvāna SAS

Quelle Audirvāna SAS