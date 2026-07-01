In aller Kürze Mit der AVID Pellar II Phono Stage präsentiert AVID HiFi Ltd. eine neue Phono-Vorstufe für MM- und MC-Tonabnehmer. Drei Gain-Stufen, anpassbare Abschlussimpedanz, niedriges Rauschen und ein intern geregeltes Netzteil sollen Vinyl-Systemen mehr Ruhe, Präzision und musikalische Geschlossenheit verleihen.

Mit der AVID Pellar II Phono Stage rückt AVID HiFi Ltd. die kompakte Phono-Vorstufe erneut in den Mittelpunkt analoger HiFi-Ketten, die man bereits 2012 auf den Markt brachte. Der Hersteller spricht nunmehr von einer deutlich weiterentwickelten Lösung, die gegenüber dem Vorgängermodell vor allem in den Bereichen Rauscharmut, Auflösung, Dynamik und musikalische Geschlossenheit zulegen soll. Bemerkenswert ist dabei, dass AVID die Pellar II nicht als bloße Modellpflege versteht, sondern als klaren Schritt nach vorn innerhalb der eigenen Phono-Linie. Technisch setzt die neue Phono Stage auf Unterstützung für MM- und MC-Tonabnehmer, variable Gain-Stufen und eine praxisgerechte Anpassung der Abschlussimpedanz. Auch das Gehäuse wurde überarbeitet und soll sich optisch stärker an den Laufwerken des britischen Spezialisten orientieren.

Key Facts AVID Pellar II Phono Stage

Neue Phono-Vorstufe von AVID HiFi Ltd.

Geeignet für MM- und MC-Tonabnehmer

Drei Verstärkungsstufen mit 48 dB, 60 dB und 70 dB

Abschlussimpedanz 47 kOhm, 500 Ohm oder Custom

Anpassung über Resistance Loading Plugs

RIAA-Entzerrung von 5 Hz bis 70 kHz ±0,5 dB

Rauschabstand: kleiner als -81 dB MM, kleiner als -67 dB MC

Verzerrungen kleiner als 0,001 Prozent

Intern geregeltes Netzteil mit 25 VA Transformator

Abmessungen: 160 x 253 x 70 mm

Gewicht: 1,9 kg

Preis: € 1.995,-

Weltweiter Verkaufsstart: 1. Juli 2026

AVID Pellar II Phono Stage – Neue Generation einer kompakten Phono-Vorstufe

Die Phono-Vorstufe ist eine jener Komponenten, bei denen sich technische Sorgfalt unmittelbar bemerkbar macht. Das Signal eines Tonabnehmers ist klein, empfindlich und gnadenlos ehrlich gegenüber allem, was ihm auf dem Weg zum Verstärker widerfährt. Rauschen, unsaubere Entzerrung, unpassende Abschlusswerte oder mangelnde Dynamikreserven werden hier nicht kaschiert, sondern verstärkt.

Genau an diesem Punkt setzt AVID HiFi Ltd. mit der AVID Pellar II Phono Stage an. Der Hersteller verweist auf eine verbesserte Bauteileauswahl, die von den eigenen Referenz-Elektronik-Entwicklungen abgeleitet sei. Ziel war eine niedrigere Rauschschwelle, eine höhere Auflösung und eine präzisere Darstellung von Feindynamik, Timing und tonaler Balance.

Das ist durchaus typisch für AVID: Die Briten behandeln Vinyl-Wiedergabe nicht als nostalgisches Ritual, sondern als technische Disziplin. Eine Phono Stage muss dem Tonabnehmer die passende elektrische Umgebung bieten, sie muss die RIAA-Entzerrung präzise umsetzen und zugleich so wenig Eigencharakter wie möglich hinzufügen. Die AVID Pellar II Phono Stage soll genau diesen Anspruch in einer vergleichsweise kompakten und noch immer bezahlbaren Lösung bündeln.

Foto © AVID HiFi Ltd. | AVID Pellar II Phono Stage Foto © AVID HiFi Ltd. | AVID Pellar II Phono Stage Foto © AVID HiFi Ltd. | AVID Pellar II Phono Stage

MM und MC – Flexibel für unterschiedliche Tonabnehmer

Die AVID Pellar II Phono Stage ist für Moving Magnet- und Moving Coil-Tonabnehmer ausgelegt. Damit spricht sie keineswegs nur Einsteiger in die hochwertige analoge Wiedergabe an, sondern auch Anwender, die unterschiedliche Tonabnehmer-Konzepte nutzen oder später auf ein anspruchsvolleres MC-System wechseln wollen.

Bei der Verstärkung stehen drei Gain-Stufen zur Verfügung: 48 dB, 60 dB und 70 dB. Damit lässt sich die Phono-Vorstufe an unterschiedliche Ausgangsspannungen anpassen, vom klassischen MM-System bis hin zu MC-Tonabnehmern mit niedrigerem Pegel.

Die Abschlussimpedanz gibt AVID mit 47 kOhm, 500 Ohm sowie Custom an. Die Anpassung erfolgt über Resistance Loading Plugs. Das ist eine sachlich sinnvolle Lösung, weil sie eine gezielte Anpassung erlaubt, ohne das Gerät mit unnötiger Bedienlogik zu überfrachten.

Niedriges Rauschen, präzise RIAA-Entzerrung

Gerade bei Phono-Vorstufen sind Zahlen nicht alles, aber sie sind keineswegs nebensächlich. AVID nennt für die AVID Pellar II Phono Stage einen Rauschwert von kleiner als -81 dB im MM-Betrieb und kleiner als -67 dB im MC-Betrieb. Die Verzerrungen sollen unter 0,001 Prozent liegen.

Die RIAA-Entzerrung wird mit 5 Hz bis 70 kHz ±0,5 dB angegeben. Das deutet auf eine breitbandige und sorgfältig ausgelegte Schaltung hin, die nicht nur den hörbaren Bereich sauber abdeckt, sondern auch an den Frequenzenden Reserven bietet.

Für die Praxis heißt das: Die Phono Stage soll den Tonabnehmer nicht unnötig einengen. Mehr Laufruhe, klarere Konturen, eine stabilere Abbildung und eine überzeugendere Dynamik stehen im Zentrum jener Verbesserungen, die AVID für die Pellar II in Aussicht stellt.

Überarbeitetes Gehäuse im Stil der AVID-Laufwerke

Neben der Elektronik wurde auch das Gehäuse der AVID Pellar II Phono Stage überarbeitet. AVID betont, dass sich das Casework nun stärker an der Formensprache der eigenen Plattenspieler orientiert. Das ist mehr als Kosmetik, denn gerade in analogen Ketten ist ein solides, sauber verarbeitetes Gehäuse Teil des technischen Gesamtkonzepts.

Die Front zeigt sich sachlich, kompakt und unverkennbar AVID. Auf der Rückseite finden sich die analogen Ein- und Ausgänge, Erdungsklemme und Netzanschluss. Die Abmessungen bleiben mit 160 x 253 x 70 mm angenehm wohnraum- und rackfreundlich, das Gewicht liegt bei 1,9 kg.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Für MM und MC gerüstet: Die AVID Pellar II Phono Stage lässt sich mit unterschiedlichen Tonabnehmer-Konzepten einsetzen und bleibt damit auch bei späteren Systemwechseln flexibel.

Die AVID Pellar II Phono Stage lässt sich mit unterschiedlichen Tonabnehmer-Konzepten einsetzen und bleibt damit auch bei späteren Systemwechseln flexibel. Praxisgerechte Gain-Auswahl: Mit 48 dB, 60 dB und 70 dB stehen drei Verstärkungsstufen zur Verfügung, die den Einsatz mit verschiedenen Ausgangspegeln ermöglichen.

Mit 48 dB, 60 dB und 70 dB stehen drei Verstärkungsstufen zur Verfügung, die den Einsatz mit verschiedenen Ausgangspegeln ermöglichen. Anpassung per Loading-Plugs: Die Abschlussimpedanz kann über Resistance Loading Plugs angepasst werden, was gerade bei MC-Tonabnehmern klanglich relevant sein kann.

Die Abschlussimpedanz kann über Resistance Loading Plugs angepasst werden, was gerade bei MC-Tonabnehmern klanglich relevant sein kann. Niedriges Rauschen: Die angegebenen Rauschwerte unterstreichen den Anspruch, auch feine Details und leise Passagen sauber aus der Rille zu holen.

Die angegebenen Rauschwerte unterstreichen den Anspruch, auch feine Details und leise Passagen sauber aus der Rille zu holen. Kompakte Bauform: Mit 160 mm Breite bleibt die Phono-Vorstufe gut integrierbar, ohne den Anspruch einer ernsthaften analogen Lösung aufzugeben.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue AVID Pellar II Phono Stage von AVID HiFi Ltd. soll weltweit ab dem 1. Juli 2026 über autorisierte Fachhändler verfügbar sein. Der Preis wird mit € 1.995,- angegeben.

Wir meinen…

Mit der AVID Pellar II Phono Stage bleibt AVID HiFi Ltd. seiner Linie treu: Die neue Phono-Vorstufe wirkt wie eine bewusst kompakte, aber keineswegs simple Lösung für Vinyl-Hörer, die ihrem Tonabnehmer eine saubere, rauscharme und flexible Arbeitsumgebung bieten wollen. MM, MC, drei Gain-Stufen, anpassbare Abschlussimpedanz und ein intern geregeltes Netzteil ergeben ein sehr stimmiges Paket. Gerade in dieser Preisklasse könnte die Pellar II eine spannende Option für all jene werden, die eine seriöse Phono Stage suchen, ohne gleich in die großen Referenzlinien aufsteigen zu müssen.

Produkt AVID Pellar II Phono Stage Preis € 1.995,-

Technische Daten AVID Pellar II Phono Stage

Produkt AVID Pellar II Phono Stage Charakterisierung Kompakte, flexibel anpassbare Phono-Vorstufe für hochwertige Vinyl-Wiedergabe, ausgelegt für MM- und MC-Tonabnehmer-Systeme Gain 48 dB, 60 dB, 70 dB Abschlussimpedanz 47 kOhm, 500 Ohm, Custom Kapazität 100 pF RIAA-Entzerrung 5 Hz bis 70 kHz ±0,5 dB Rauschen kleiner als -81 dB MM, kleiner als -67 dB MC Verzerrungen kleiner als 0,001 Prozent Ausgangsimpedanz 20 Ohm Netzteil Intern geregelt, 25 VA Transformator Abmessungen 160 x 253 x 70 mm Gewicht 1,9 kg

Marke AVID HiFi Hersteller AVID HiFi Vertrieb audioNEXT GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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