In aller Kürze Mit der AVID Pulsus II Phono Stage präsentiert AVID HiFi Ltd. die zweite Generation seiner 2010 erstmals vorgestellten Phono-Vorstufe. Die neue Lösung bietet MM- und MC-Unterstützung, flexible Anpassung, ein separates geregeltes Netzteil und ein neues Gehäuse-Design.

Im Jahr 2010 brachte AVID HiFi Ltd. die erste Generation der AVID Pulsus Phono Stage auf den Markt, nun folgt mit der AVID Pulsus II Phono Stage die konsequent weiterentwickelte Neuauflage. Sie richtet sich an Vinyl-Liebhaber, die eine besonders flexible, sauber aufgebaute und klanglich ambitionierte Phono-Lösung suchen, ohne bereits in die kompromisslosen Top-Regionen des AVID-Portfolios vorzustoßen. Im Mittelpunkt stehen eine überarbeitete Schaltung, eine aufwendigere Bauteileauswahl, eine präzisere Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer-Systeme und ein eigenständiges Netzteil. Damit soll die Avid Pulsus II Phono Stage gegenüber ihrem Vorgänger vor allem bei Auflösung, Dynamik, Kontrolle und Ruhe nochmals deutlich zulegen.

Key Facts AVID Pulsus II Phono Stage

Nachfolger der 2010 eingeführten AVID Pulsus Phono Stage

Phono-Vorstufe für MM- und MC-Tonabnehmer

Drei Gain-Stufen mit 40 dB, 60 dB und 70 dB

Sieben Abschlusswiderstände von 100 Ohm bis 47 kOhm

Schaltbare Kapazität mit 100 pF, 200 pF und 500 pF

Überarbeitete Schaltung und verbesserte Bauteileauswahl

Separates geregeltes Netzteil mit 35 VA Transformator

Neues Gehäuse-Design im Stil der AVID Laufwerkslinie

Weltweiter Verkaufsstart am 1. Juli 2026

Preis: € 3.995,-

AVID Pulsus II Phono Stage – Die zweite Generation einer bewährten Phono-Lösung

Mit der AVID Pulsus II Phono Stage setzt AVID HiFi Ltd. nicht einfach auf Modellpflege, sondern auf eine Neuinterpretation einer Lösung, die im Portfolio des britischen Spezialisten eine besondere Rolle einnimmt. Die Pulsus war seit ihrer ersten Generation eine Phono-Vorstufe für Hörer, die bereits sehr genau wissen, was sie von analoger Wiedergabe erwarten: saubere Anpassung, niedrige Verzerrungen, hohe Dynamik und eine stabile, klanglich kontrollierte Basis.

Die neue AVID Pulsus II Phono Stage soll genau hier ansetzen. AVID HiFi Ltd. spricht von einer klaren Steigerung bei Auflösung, Dynamik und Kontrolle. Grundlage dafür sind eine überarbeitete Schaltungstopologie und eine sorgfältigere Auswahl der eingesetzten Bauteile. Ziel ist es, Rauschen und Verzerrungen weiter zu reduzieren und so feinere Details, stabilere Abbildung und eine souveränere musikalische Darstellung zu ermöglichen.

MM und MC – Flexible Anpassung für unterschiedliche Tonabnehmer

Die AVID Pulsus II Phono Stage ist für MM- und MC-Tonabnehmer ausgelegt und bietet dabei drei Verstärkungsstufen. Für MM-Systeme stehen 40 dB Gain zur Verfügung, für MC-Tonabnehmer lassen sich 60 dB oder 70 dB wählen. Damit deckt die Phono-Vorstufe ein breites Spektrum an Tonabnehmern ab, von klassischen Moving Magnet Systemen bis hin zu MC-Abtastern mit niedriger Ausgangsspannung.

Auch bei der Abschlussimpedanz zeigt sich die neue AVID Pulsus II Phono Stage praxisgerecht flexibel. Sieben Widerstandswerte stehen bereit: 100 Ohm, 300 Ohm, 500 Ohm, 1 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm und 47 kOhm. Ergänzt wird dies durch eine schaltbare Kapazität mit 100 pF, 200 pF und 500 pF. Damit lässt sich die Phono-Vorstufe gezielt auf den verwendeten Tonabnehmer und die jeweilige Anlage abstimmen.

Foto © AVID HiFi Ltd. | AVID Pulsus II Phono Stage Foto © AVID HiFi Ltd. | AVID Pulsus II Phono Stage Foto © AVID HiFi Ltd. | AVID Pulsus II Phono Stage

Separate Stromversorgung als klares Qualitätsmerkmal

Ein wesentliches Merkmal der AVID Pulsus II Phono Stage ist ihr zweiteiliger Aufbau. Die eigentliche Phono-Einheit wird von einem separaten Netzteil, der AVID Pulsus II PSU, versorgt. Dieses ist geregelt und verfügt über einen 35 VA Transformator.

Gerade bei einer Phono-Vorstufe ist eine saubere Stromversorgung von zentraler Bedeutung, da hier besonders kleine Signale verstärkt werden. Jede Störung, jedes Rauschen und jede Unsauberkeit im Aufbau kann sich unmittelbar auf das Klangbild auswirken. Die Auslagerung der Stromversorgung ist daher kein kosmetisches Detail, sondern eine technisch sinnvolle Maßnahme, um die empfindliche Signalverarbeitung bestmöglich von Netzteil-Einflüssen fernzuhalten.

Neues Gehäuse im Stil der AVID Laufwerke

Auch äußerlich wurde die AVID Pulsus II Phono Stage neu gestaltet. AVID HiFi Ltd. spricht von einem komplett neuen Gehäuse-Design, das sich optisch an der aktuellen Laufwerkslinie des Unternehmens orientiert. Die Phono-Einheit und das separate Netzteil treten damit als klar zusammengehöriges System auf.

Das Design wirkt bewusst nüchtern, technisch und solide. Statt verspielter Akzente setzt AVID auf klare Linien, kompakte Abmessungen und die markante Frontgestaltung, die die AVID Pulsus II Phono Stage optisch näher an die Plattenspieler des Hauses rückt. Damit fügt sich die neue Phono-Vorstufe nicht nur technisch, sondern auch formal in das analoge Ökosystem des britischen Herstellers ein.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Breite Tonabnehmer-Kompatibilität: MM- und MC-Systeme lassen sich dank dreier Gain-Stufen und umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten flexibel integrieren.

MM- und MC-Systeme lassen sich dank dreier Gain-Stufen und umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten flexibel integrieren. Feinabstimmung statt Pauschallösung: Sieben Widerstandswerte und drei Kapazitätswerte erlauben eine gezielte Anpassung an Tonabnehmer und Anlage.

Sieben Widerstandswerte und drei Kapazitätswerte erlauben eine gezielte Anpassung an Tonabnehmer und Anlage. Mehr Ruhe im Signalweg: Die überarbeitete Schaltung und die verbesserte Bauteileauswahl sollen Rauschen und Verzerrungen weiter reduzieren.

Die überarbeitete Schaltung und die verbesserte Bauteileauswahl sollen Rauschen und Verzerrungen weiter reduzieren. Separate Stromversorgung: Das ausgelagerte, geregelte Netzteil schafft eine solide Grundlage für stabile, störungsarme Signalverarbeitung.

Das ausgelagerte, geregelte Netzteil schafft eine solide Grundlage für stabile, störungsarme Signalverarbeitung. Optisch näher an AVID Laufwerken: Das neue Gehäuse-Design sorgt für eine einheitlichere Anmutung innerhalb hochwertiger AVID Analog-Systeme.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue AVID Pulsus II Phono Stage von AVID HiFi Ltd. soll weltweit ab dem 1. Juli 2026 über autorisierte Fachhändler verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 3.995,-.

Wir meinen…

Mit der AVID Pulsus II Phono Stage legt AVID HiFi Ltd. ein Modell neu auf, das keineswegs als bloßer Begleiter eines Plattenspielers verstanden werden sollte. Hier geht es um eine Phono-Vorstufe für Anwender, die ihr Tonabnehmer-System präzise einbinden und ihrer analogen Kette eine belastbare elektrische Grundlage geben wollen. Der Schritt zur zweiten Generation wirkt dabei folgerichtig: mehr Einstellmöglichkeiten, überarbeitete Elektronik, separates Netzteil, neues Gehäuse. Die AVID Pulsus II Phono Stage positioniert sich damit als ernstzunehmende Lösung für ambitionierte Vinyl-Systeme, bei denen die Phono-Stufe nicht nachträglich ergänzt, sondern bewusst gewählt wird.

Produkt AVID Pulsus II Phono Stage Preis € 3.995,-

Technische Daten AVID Pulsus II Phono Stage

Produkt AVIDPulsus II Phono Stage Charakterisierung Phono-Vorstufe mit separatem Netzteil Geeignet für MM- und MC-Tonabnehmer Gain 40 dB, 60 dB, 70 dB Abschlusswiderstände 100 Ohm, 300 Ohm, 500 Ohm, 1 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm, 47 kOhm Kapazität 100 pF, 200 pF, 500 pF Rauschen < -81 dB MM, < -67 dB MC Verzerrungen < 0,001 Prozent RIAA 5 Hz bis 70 kHz, ±0,5 dB Ausgangsimpedanz 20 Ohm Netzteil Geregeltes Netzteil mit 35 VA Transformator Spannungsversorgung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme maximal 10 Watt Abmessungen Phono-Einheit 160 x 239 x 70 mm Abmessungen Netzteil 160 x 247 x 70 mm Gewicht Phono-Einheit 1,3 kg Gewicht Netzteil 1,9 kg

Marke AVID HiFi Hersteller AVID HiFi Vertrieb audioNEXT GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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