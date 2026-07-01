Avid Pulsus II Phono Stage – AVID HiFi Ltd. legt seine ambitionierte Phono-Vorstufe neu auf
Die AVID Pulsus II Phono Stage tritt die Nachfolge eines Modells an, das bereits 2010 vorgestellt wurde und seither als feste Größe im Phono-Programm von AVID HiFi Ltd. gilt. Die neue Generation setzt auf überarbeitete Schaltungstechnik, verbesserte Bauteile, flexible Anpassung an MM- und MC-Tonabnehmer sowie ein separates, geregeltes Netzteil. Der weltweite Verkaufsstart über autorisierte Fachhändler ist für den 1. Juli 2026 vorgesehen, der Preis beträgt € 3.995,-.
- Mit der AVID Pulsus II Phono Stage präsentiert AVID HiFi Ltd. die zweite Generation seiner 2010 erstmals vorgestellten Phono-Vorstufe. Die neue Lösung bietet MM- und MC-Unterstützung, flexible Anpassung, ein separates geregeltes Netzteil und ein neues Gehäuse-Design.
Im Jahr 2010 brachte AVID HiFi Ltd. die erste Generation der AVID Pulsus Phono Stage auf den Markt, nun folgt mit der AVID Pulsus II Phono Stage die konsequent weiterentwickelte Neuauflage. Sie richtet sich an Vinyl-Liebhaber, die eine besonders flexible, sauber aufgebaute und klanglich ambitionierte Phono-Lösung suchen, ohne bereits in die kompromisslosen Top-Regionen des AVID-Portfolios vorzustoßen. Im Mittelpunkt stehen eine überarbeitete Schaltung, eine aufwendigere Bauteileauswahl, eine präzisere Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer-Systeme und ein eigenständiges Netzteil. Damit soll die Avid Pulsus II Phono Stage gegenüber ihrem Vorgänger vor allem bei Auflösung, Dynamik, Kontrolle und Ruhe nochmals deutlich zulegen.
Key Facts AVID Pulsus II Phono Stage
- Nachfolger der 2010 eingeführten AVID Pulsus Phono Stage
- Phono-Vorstufe für MM- und MC-Tonabnehmer
- Drei Gain-Stufen mit 40 dB, 60 dB und 70 dB
- Sieben Abschlusswiderstände von 100 Ohm bis 47 kOhm
- Schaltbare Kapazität mit 100 pF, 200 pF und 500 pF
- Überarbeitete Schaltung und verbesserte Bauteileauswahl
- Separates geregeltes Netzteil mit 35 VA Transformator
- Neues Gehäuse-Design im Stil der AVID Laufwerkslinie
- Weltweiter Verkaufsstart am 1. Juli 2026
- Preis: € 3.995,-
AVID Pulsus II Phono Stage – Die zweite Generation einer bewährten Phono-Lösung
Mit der AVID Pulsus II Phono Stage setzt AVID HiFi Ltd. nicht einfach auf Modellpflege, sondern auf eine Neuinterpretation einer Lösung, die im Portfolio des britischen Spezialisten eine besondere Rolle einnimmt. Die Pulsus war seit ihrer ersten Generation eine Phono-Vorstufe für Hörer, die bereits sehr genau wissen, was sie von analoger Wiedergabe erwarten: saubere Anpassung, niedrige Verzerrungen, hohe Dynamik und eine stabile, klanglich kontrollierte Basis.
Die neue AVID Pulsus II Phono Stage soll genau hier ansetzen. AVID HiFi Ltd. spricht von einer klaren Steigerung bei Auflösung, Dynamik und Kontrolle. Grundlage dafür sind eine überarbeitete Schaltungstopologie und eine sorgfältigere Auswahl der eingesetzten Bauteile. Ziel ist es, Rauschen und Verzerrungen weiter zu reduzieren und so feinere Details, stabilere Abbildung und eine souveränere musikalische Darstellung zu ermöglichen.
MM und MC – Flexible Anpassung für unterschiedliche Tonabnehmer
Die AVID Pulsus II Phono Stage ist für MM- und MC-Tonabnehmer ausgelegt und bietet dabei drei Verstärkungsstufen. Für MM-Systeme stehen 40 dB Gain zur Verfügung, für MC-Tonabnehmer lassen sich 60 dB oder 70 dB wählen. Damit deckt die Phono-Vorstufe ein breites Spektrum an Tonabnehmern ab, von klassischen Moving Magnet Systemen bis hin zu MC-Abtastern mit niedriger Ausgangsspannung.
Auch bei der Abschlussimpedanz zeigt sich die neue AVID Pulsus II Phono Stage praxisgerecht flexibel. Sieben Widerstandswerte stehen bereit: 100 Ohm, 300 Ohm, 500 Ohm, 1 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm und 47 kOhm. Ergänzt wird dies durch eine schaltbare Kapazität mit 100 pF, 200 pF und 500 pF. Damit lässt sich die Phono-Vorstufe gezielt auf den verwendeten Tonabnehmer und die jeweilige Anlage abstimmen.
Separate Stromversorgung als klares Qualitätsmerkmal
Ein wesentliches Merkmal der AVID Pulsus II Phono Stage ist ihr zweiteiliger Aufbau. Die eigentliche Phono-Einheit wird von einem separaten Netzteil, der AVID Pulsus II PSU, versorgt. Dieses ist geregelt und verfügt über einen 35 VA Transformator.
Gerade bei einer Phono-Vorstufe ist eine saubere Stromversorgung von zentraler Bedeutung, da hier besonders kleine Signale verstärkt werden. Jede Störung, jedes Rauschen und jede Unsauberkeit im Aufbau kann sich unmittelbar auf das Klangbild auswirken. Die Auslagerung der Stromversorgung ist daher kein kosmetisches Detail, sondern eine technisch sinnvolle Maßnahme, um die empfindliche Signalverarbeitung bestmöglich von Netzteil-Einflüssen fernzuhalten.
Neues Gehäuse im Stil der AVID Laufwerke
Auch äußerlich wurde die AVID Pulsus II Phono Stage neu gestaltet. AVID HiFi Ltd. spricht von einem komplett neuen Gehäuse-Design, das sich optisch an der aktuellen Laufwerkslinie des Unternehmens orientiert. Die Phono-Einheit und das separate Netzteil treten damit als klar zusammengehöriges System auf.
Das Design wirkt bewusst nüchtern, technisch und solide. Statt verspielter Akzente setzt AVID auf klare Linien, kompakte Abmessungen und die markante Frontgestaltung, die die AVID Pulsus II Phono Stage optisch näher an die Plattenspieler des Hauses rückt. Damit fügt sich die neue Phono-Vorstufe nicht nur technisch, sondern auch formal in das analoge Ökosystem des britischen Herstellers ein.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Breite Tonabnehmer-Kompatibilität: MM- und MC-Systeme lassen sich dank dreier Gain-Stufen und umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten flexibel integrieren.
- Feinabstimmung statt Pauschallösung: Sieben Widerstandswerte und drei Kapazitätswerte erlauben eine gezielte Anpassung an Tonabnehmer und Anlage.
- Mehr Ruhe im Signalweg: Die überarbeitete Schaltung und die verbesserte Bauteileauswahl sollen Rauschen und Verzerrungen weiter reduzieren.
- Separate Stromversorgung: Das ausgelagerte, geregelte Netzteil schafft eine solide Grundlage für stabile, störungsarme Signalverarbeitung.
- Optisch näher an AVID Laufwerken: Das neue Gehäuse-Design sorgt für eine einheitlichere Anmutung innerhalb hochwertiger AVID Analog-Systeme.
Preis und Verfügbarkeit
Die neue AVID Pulsus II Phono Stage von AVID HiFi Ltd. soll weltweit ab dem 1. Juli 2026 über autorisierte Fachhändler verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 3.995,-.
Wir meinen…
Mit der AVID Pulsus II Phono Stage legt AVID HiFi Ltd. ein Modell neu auf, das keineswegs als bloßer Begleiter eines Plattenspielers verstanden werden sollte. Hier geht es um eine Phono-Vorstufe für Anwender, die ihr Tonabnehmer-System präzise einbinden und ihrer analogen Kette eine belastbare elektrische Grundlage geben wollen. Der Schritt zur zweiten Generation wirkt dabei folgerichtig: mehr Einstellmöglichkeiten, überarbeitete Elektronik, separates Netzteil, neues Gehäuse. Die AVID Pulsus II Phono Stage positioniert sich damit als ernstzunehmende Lösung für ambitionierte Vinyl-Systeme, bei denen die Phono-Stufe nicht nachträglich ergänzt, sondern bewusst gewählt wird.
|Produkt
|AVID Pulsus II Phono Stage
|Preis
|€ 3.995,-
Technische Daten AVID Pulsus II Phono Stage
|Produkt
|AVIDPulsus II Phono Stage
|Charakterisierung
|Phono-Vorstufe mit separatem Netzteil
|Geeignet für
|MM- und MC-Tonabnehmer
|Gain
|40 dB, 60 dB, 70 dB
|Abschlusswiderstände
|100 Ohm, 300 Ohm, 500 Ohm, 1 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm, 47 kOhm
|Kapazität
|100 pF, 200 pF, 500 pF
|Rauschen
|< -81 dB MM, < -67 dB MC
|Verzerrungen
|< 0,001 Prozent
|RIAA
|5 Hz bis 70 kHz, ±0,5 dB
|Ausgangsimpedanz
|20 Ohm
|Netzteil
|Geregeltes Netzteil mit 35 VA Transformator
|Spannungsversorgung
|100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
|Leistungsaufnahme
|maximal 10 Watt
|Abmessungen Phono-Einheit
|160 x 239 x 70 mm
|Abmessungen Netzteil
|160 x 247 x 70 mm
|Gewicht Phono-Einheit
|1,3 kg
|Gewicht Netzteil
|1,9 kg
|Marke
|AVID HiFi
|Hersteller
|AVID HiFi
|Vertrieb
|audioNEXT GmbH
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