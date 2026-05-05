In aller Kürze Der Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone erweitert die High-end True Wireless Earbuds von Bang & Olufsen um eine warme, metallische Farbvariante. Mit 12 mm Titanium-Treiber, Adaptive Active Noise Cancellation, Spatial Audio für Dolby Atmos, IP57-Schutz und langlebigem Akku-Management verbindet er tragbaren Klang mit luxuriösem Design.

Kabellose Kopfhörer werden meist über Funktionen erklärt: Noise Cancelling, lange Akkulaufzeit, komfortable Telefonie, vielseitige App, unterschiedliche Codeces, ergonomisches Gehäuse. Bang & Olufsen geht beim Beo Grace einen anderen Weg und rückt stärker in den Vordergrund, dass Earbuds längst auch Teil des persönlichen Stils geworden sind. Mit dem Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone stellt Bang & Olufsen nun eine neue Farbvariante vor, die genau diesen Anspruch betont: technisch ein High-end True Wireless Earbud, optisch aber näher an Schmuck, Uhr oder Accessoire als an klassischer Unterhaltungselektronik.

Die neue Ausführung Honey Tone ergänzt die bereits verfügbare Variante Natural Aluminium. Während Natural Aluminium den kühlen, präzisen Charakter polierten Aluminiums herausstellt, wirkt Honey Tone wärmer und weicher. Bang & Olufsen beschreibt den Farbton als metallische Oberfläche mit subtiler Tiefe und Strahlkraft. Der Hersteller spricht von einer Gestaltung, die Komfort, Eleganz und eine gewisse Zurückhaltung verbinden soll.

Key Facts

Neue Farbvariante: Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone ergänzt Natural Aluminium.

Designansatz: warme, metallische Oberfläche, inspiriert von Schmuck und fein gearbeiteten Accessoires.

Treiber: 12 mm Titanium-Treiber für hohe Klangtreue in kompakter Bauform.

Noise Cancelling: Adaptive Active Noise Cancellation für den mobilen Alltag.

Raumklang: Spatial Audio optimiert für Dolby Atmos.

Telefonie: ausgelegt auf klare Sprachqualität bei Anrufen.

Tragekomfort: neue ovale Ohrpassstücke für besseren Sitz und verbesserte Abdichtung.

Schutzklasse: IP57 gegen Staub und Wasser.

Akku-Konzept: laut Hersteller mit Battery-Health-Technologie in Zusammenarbeit mit Breathe entwickelt.

Verfügbarkeit: weltweit über Bang & Olufsen und ausgewählte Fachhändler.

Preis: € 1.200,-

Honey Tone als wärmere Designvariante

Bang & Olufsen ordnet den Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone klar als Design-Erweiterung ein, nicht als neues technisches Modell. Der Kern bleibt der Beo Grace, die neue Ausführung verändert aber die Wirkung des Produkts deutlich. Honey Tone soll eine wärmere, weichere Alternative zu Natural Aluminium bieten und sich laut Hersteller harmonisch mit kühlen wie warmen Metalltönen kombinieren lassen.

Das ist bei True Wireless Earbuds keineswegs nebensächlich. Earbuds werden sichtbar getragen, sitzen nahe am Gesicht und sind damit stärker Teil des Erscheinungsbildes als klassische Kopfhörer. Bang & Olufsen greift diesen Gedanken bewusst auf und spricht vom Beo Grace als „wearable sound“. Der Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone soll sich entsprechend nicht nur technisch, sondern auch ästhetisch in den Alltag einfügen.

Die Oberfläche bleibt dabei dem skulpturalen Ansatz des Beo Grace verpflichtet. Die Earbuds bestehen aus poliertem Aluminium, das Ladecase ist nahtlos ausgeführt und perlenstrahlbehandelt. Damit bleibt die Material- und Verarbeitungsqualität ein zentraler Bestandteil der Produktbotschaft. Bang & Olufsen nutzt Honey Tone also nicht als reine Farbvariante, sondern als Erweiterung jener Designlogik, die den Beo Grace insgesamt prägt.

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12 mm Titanium-Treiber und Adaptive Active Noise Cancellation

Im Zentrum des Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone arbeitet ein 12 mm Titanium-Treiber. Bang & Olufsen verspricht damit hohe Klangtreue in einer kompakten True Wireless Bauform. Entscheidend ist dabei weniger die reine Treibergröße allein, sondern das Zusammenspiel aus akustischer Abstimmung, digitaler Signalverarbeitung, Gehäuseform und Abdichtung im Ohr.

Gerade die Abdichtung ist bei In-ear-Systemen ein wesentlicher Punkt. Sie beeinflusst nicht nur den Bassbereich, sondern auch die Effektivität der aktiven Geräuschunterdrückung. Bang & Olufsen setzt beim Beo Grace auf ein aktualisiertes ovales Ohrpassstück, das den Tragekomfort erhöhen und zugleich den Sitz verbessern soll. Für den Alltag ist das relevant, weil True Wireless Earbuds oft über mehrere Stunden hinweg getragen werden, beim Pendeln ebenso wie im Büro, auf Reisen oder beim Telefonieren.

Die Adaptive Active Noise Cancellation soll störende Umgebungsgeräusche reduzieren und sich dynamisch an die jeweilige Umgebung anpassen. Damit positioniert Bang & Olufsen den Beo Grace Honey Tone nicht als reines Lifestyle-Accessoire, sondern als technisch anspruchsvolle mobile Audiolösung für Nutzer, die Design und Funktion nicht getrennt betrachten.

Spatial Audio für Dolby Atmos

Ein weiterer Schwerpunkt ist Spatial Audio, das beim Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone für Dolby Atmos optimiert wurde. Damit greift Bang & Olufsen einen Trend auf, der mobile Kopfhörer zunehmend prägt: Musik, Filme, Serien und Live-Inhalte sollen nicht mehr nur klassisch links und rechts wiedergegeben werden, sondern mit mehr Raumwirkung und plastischerer Staffelung.

Für Musikliebhaber bleibt dabei entscheidend, wie sorgfältig eine solche Funktion umgesetzt wird. Spatial Audio kann ein Gewinn sein, wenn es Bühne, Atmosphäre und Immersion unterstützt, ohne den Klang künstlich aufzublähen. Bang & Olufsen positioniert die Funktion entsprechend als Ergänzung zum akustischen Gesamtkonzept des Beo Grace, nicht als alleinigen Effekt.

Alltagstauglichkeit mit IP57 und langlebigem Akku-Konzept

Der Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone ist nach IP57 gegen Staub und Wasser geschützt. Damit eignet er sich nicht nur für den Einsatz im Wohnraum oder Büro, sondern auch für unterwegs, auf Reisen und in Situationen, in denen Feuchtigkeit oder Staub nicht ausgeschlossen sind. Für ein Produkt dieser Preisklasse ist das ein wichtiger Punkt, denn Luxus allein genügt im mobilen Segment nicht. Ein Premium-Earbud muss im Alltag bestehen.

Besonders hervor hebt Bang & Olufsen das Akku-Management. Die Technologie wurde laut Hersteller in Zusammenarbeit mit Breathe entwickelt, einem Spezialisten für Battery Intelligence. Das speziell entwickelte Battery-Management-System soll in internen Tests mehr als 2.000 Ladezyklen erreicht haben. Bang & Olufsen verweist dabei auf etwa 500 Ladezyklen als Vergleichswert bei vielen Produkten der Unterhaltungselektronik.

Damit rückt der Hersteller ein Thema in den Vordergrund, das bei True Wireless Earbuds oft zu kurz kommt: die langfristige Nutzbarkeit. Gerade bei kompakten Earbuds ist der Akku häufig der begrenzende Faktor. Ein auf Langlebigkeit ausgelegtes Akku-Konzept kann daher ein starkes Argument sein, insbesondere bei einem Produkt im Premium-Segment.

Preis und Verfügbarkeit

Der Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone ist ab sofort weltweit über bang-olufsen.com sowie in ausgewählten Stores erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 1.200,- angegeben.

Fazit

Mit dem Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone erweitert Bang & Olufsen den Beo Grace um eine Farbvariante, die den Charakter des Produkts sehr klar unterstreicht. Hier geht es nicht nur um kabellosen Klang, sondern um die Verbindung aus Akustik, Material, Form und persönlichem Stil. Technisch bleibt der Beo Grace Honey Tone ein aufwendig konzipierter True Wireless Earbud mit 12 mm Titanium-Treiber, Adaptive Active Noise Cancellation, Spatial Audio für Dolby Atmos, IP57-Schutz und einem laut Hersteller besonders langlebig ausgelegten Akku-Management. Der Preis macht deutlich, dass Bang & Olufsen hier nicht den Massenmarkt adressiert, sondern eine Zielgruppe, die mobile Audiotechnik als hochwertiges Designobjekt versteht.

Produkt Bang & Olufsen Grave Advance ANC Earbuds Preis Bang & Olufsen Grave Advance ANC Earbuds € 1.200,-

Bang & Olufsen Beo Grace Pouch € 300,-

Technische Daten

Produkt Bang & Olufsen Beo Grace Honey Tone Charakterisierung True Wireless Earbuds im High-end Segment Hersteller Bang & Olufsen Farbvariante Honey Tone Weitere Ausführung Natural Aluminium Bauweise Kabellose In-ear-Kopfhörer mit Ladecase Material Poliertes Aluminium, Ladecase mit perlenstrahlbehandelter Oberfläche Treiber 12 mm Titanium-Treiber Geräuschunterdrückung Adaptive Active Noise Cancellation Raumklang Spatial Audio optimiert für Dolby Atmos Telefonie Ausgelegt auf klare Sprachqualität Ohrpassstücke Aktualisierte ovale Ohrpassstücke Schutzklasse IP57, staub- und wassergeschützt Akku-Technologie Battery-Health-Technologie in Zusammenarbeit mit Breathe Ladezyklen Laut Hersteller mehr als 2.000 Ladezyklen in internen Tests

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