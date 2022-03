Mit dem Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition steht eine weitere Modellvariante des Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen zur Verfügung, die das Unternehmen Bang & Olufsen erstmals im Juni 2020 auf den Markt brachte und als Waterproof Bluetooth Speaker bezeichnete. Seit dem widmete man sich dieser Lösung mit verschiedenen Sondermodellen, das neueste entstand in Zusammenarbeit mit der dänischen Industrie-Designerin Cecilie Manz.

Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Waterproof Bluetooth Speaker

Gleichgültig, wohin man gehe, was immer man auch tue, mit dem neuen Bang & Olufsen BeoSound A1 2nd Gen Waterproof Bluetooth Speaker habe man den richtigen Begleiter zur Hand. Eleganz in besonders kompakter Form, so bewirbt Bang & Olufsen diese Lösung, weist aber zudem ausdrücklich darauf hin, dass man hier trotz besagter geringer Abmessungen eine Lösung zur Hand habe, die überzeugenden Klang liefere.

Im Inneren werkt hier ein 3,5 Zoll Woofer sowie ein 3/5 Zoll Tweeter und soll, betrieben durch ein Verstärker-Modul in Class D mit zweimal 30 Watt, einen Schalldruck von immerhin 92 dB entfalten und einen Frequenzbereich zwischen 55 Hz und 20 kHz abbilden.

Über Bluetooth 5.1 können natürlich allen voran Smartphones und Tablets direkt als Quelle genutzt werden, wobei diese Lösung Apple Fast Pair, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair unterstützt. Auf Wunsch lassen sich über Bluetooth auch zwei Speaker zu einem Stereo-Paar verbinden.

Drei integrierte Mikrofone, die als Array kombiniert sind, sollen eine exzellente Sprachverständlichkeit bei Telefonaten bieten und sorgen zudem dafür, dass man diese Lösung auch für Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Assistant nutzen kann.

Ein 3.000 mAh Akku garantierte eine Spieldauer von bis zu 18 Stunden, wobei dieser in gut zweieinhalb Stunden über USB-C wieder vollständig geladen ist.

Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition

Wie bereits erwähnt, diente Bang & Olufsen der Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen schon als Vorlage für so manch Sondermodell, das neueste in dieser Reihe stellt der nunmehr angekündigte Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition dar.

Dieser wird in limitierter Auflage von lediglich 100 nummerierten Stück angeboten und wurde von der dänischen Industrie-Designerin Cecile Manz konzipiert.

„Es war uns eine Freude, erneut mit Cecilie Manz zusammenzuarbeiten, da wir eine gemeinsame Leidenschaft für moderne Handwerkskunst und innovatives Design hegen. Für diese Sonderedition wollten wir das ikonische Design des Lautsprechers feiern und gleichzeitig die Materialeigenschaften von Aluminium erforschen, indem wir Manz, die den ikonischen A1 ursprünglich entworfen hat, die Möglichkeit gaben, das Aluminiumgitter kreativ zu gestalten. Auf dieser Grundlage wurde eine neue und revolutionäre Technik entwickelt, die in den Färbevorgang integriert wurde.“ Michael Henriksson, VP of Product Marketing bei Bang & Olufsen

Das laut Bang & Olufsen einzigartige, von Manz entworfene Farbverlaufs-Design wird von Hand gefertigt, indem zwei Farben durch ein speziell von Bang & Olufsen in der Factory 5 entwickeltes, langwieriges und anspruchsvolles Eloxier-Verfahren zusammengeführt werden. Nach umfangreicher Forschung und vielen Versuchen habe das Expertenteam von Bang & Olufsen eine perfekte Methode entwickelt, um die Farben durch Farbverläufe miteinander zu verbinden. Statt einer Spritzlackierung, die unerwünschte Farbtröpfchen auf dem Gitter hinterlassen würde, wird die Farbe durch Eloxierung des Metalls aufgebracht, was jedes Produkt zu einem Unikat macht.

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition

Die Farbtöne Matchagrün und Rotbeige auf dem Aluminiumgitter verschmelzen nahtlos mit der hellgrauen Unterseite des Lautsprechers, so die Beschreibung des Herstellers. Das Lederband erinnert an die Farbe von Sanddünen und ist mit einer Aluminiumplakette versehen, in die auf der einen Seite das Bang & Olufsen Logo und auf der anderen Seite die Nummer des Unikats eingraviert ist.

„Im Laufe meiner langjährigen Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen habe ich gelernt, Aluminium zu lieben und zu schätzen, und die Liebe zum Detail, die das Unternehmen seinen Produkten widmet, ist absolut inspirierend. Die Farben, die ich für diese handgearbeitete Edition gewählt habe, spiegeln meine Persönlichkeit sehr stark wider. Ich habe mir diese gedämpften Töne vorgestellt, die ineinander übergehen, wie die Farben, die man in der Natur findet: an einem Strand an der Westküste Dänemarks, mit Blick auf das Meer. Der A1 liegt wie ein runder Kieselstein in der Hand, ein Stück Technologie, das sich warm und äußerst angenehm anfühlt und dessen wichtigste Zutaten Funktionalität und Ästhetik sind.“ Cecilie Manz, Industrie-Designerin

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition soll ab dem 24. März 2022 allein bei Bang & Olufsen im Online-Store zur Verfügung stehen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um eine limitierte Auflage von lediglich 100 Stück. Der Verkaufspreis wird mit € 500,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Gemessen daran, dass es sich beim neuen Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition um einen portablen Bluetooth Speaker handelt, erscheint der dafür ausgerufene Verkaufspreis von immerhin € 500,- doch recht ambitioniert. Allerdings soll es sich hierbei um eine allein in limitierter Auflage von 100 Stück gefertigte Sonderserie handeln, die mit einem außergewöhnlichen Finish aufwartet, das von der dänischen Industrie-Designerin Cecilie Manz gemeinsam mit Bang & Olufsen konzipiert wurde.

Produkt Bang & Olufsen Beosound A1 Dune Crafted Edition Preis € 500,-