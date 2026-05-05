In aller Kürze Bang & Olufsen zeigte zur Milan Design Week 2026 erstmals den Beosound Haven, einen kommenden Outdoor Landscape Speaker für hochwertige Außenbereiche. Das Konzept verbindet Klang, skulpturales Aluminiumdesign und Naturstein in Zusammenarbeit mit Antolini.

Bang & Olufsen nutzte die Milan Design Week 2026 nicht für eine klassische Produktpräsentation, sondern für einen ersten Blick auf ein Thema, das im Premium-Audiosegment zunehmend an Bedeutung gewinnt: hochwertige Musikwiedergabe im Außenbereich. Mit dem Bang & Olufsen Beosound Haven gab das dänische Unternehmen eine Vorschau auf einen kommenden so genannten Outdoor Landscape Speaker, der sich nicht als bloß wetterfester Lautsprecher versteht, sondern als gestaltendes Element für Gärten, Terrassen und anspruchsvolle Außenräume.

Präsentiert wurde der Bang & Olufsen Beosound Haven im Rahmen einer Installation gemeinsam mit Antolini, einem italienischen Spezialisten für Naturstein. Der Ort ist entsprechend gewählt: Während der Milan Design Week 2026 wurde im Antolini MilanoDuomo Stoneroom eine Inszenierung gezeigt, die Klang, Naturstein, Wasser, Pflanzen und Licht zu einem räumlichen Erlebnis verbinden soll. Für Bang & Olufsen ist dies ein durchaus konsequenter Schritt, denn die Marke versteht Design seit jeher nicht als nachträgliche Hülle für Technik, sondern als integralen Bestandteil des Produkts.

Key Facts

Produkt: Bang & Olufsen Beosound Haven

Kategorie: Outdoor Landscape Speaker

Erste Präsentation: Milan Design Week 2026

Konzept: Lautsprecher für hochwertige Außenbereiche, Gärten und Terrassen

Designansatz: Klang als architektonisches Element im Außenraum

Materialien: präzisionsgefertigtes Aluminium in Kombination mit Naturstein

Partner: Antolini, italienischer Spezialist für Naturstein

Besonderheit: skulpturale Kugelform im Rahmen des Bang & Olufsen Atelier Programms

Status: Vorschau auf ein kommendes Produkt, finale technische Daten noch nicht kommuniziert

Bang & Olufsen Beosound Haven – Kein klassischer Gartenlautsprecher

Outdoor-Lautsprecher sind im HiFi- und Custom-Installation-Umfeld längst keine Randerscheinung mehr. Viele Lösungen konzentrieren sich jedoch primär auf Robustheit, Beschallung und dezente Integration. Der Bang & Olufsen Beosound Haven geht erkennbar einen anderen Weg. Bang & Olufsen spricht von einem Landscape Speaker, also von einem Lautsprecher, der bewusst in die Gestaltung eines Außenbereichs eingebunden werden soll.

Damit rückt das Produkt näher an Architektur, Gartenplanung und hochwertiges Interior beziehungsweise Exterior Design heran. Klang soll hier nicht nur funktionieren, sondern Atmosphäre schaffen. Gerade in privaten Outdoor-Living-Bereichen, auf großzügigen Terrassen, in Innenhöfen oder Gärten kann ein solcher Ansatz relevant sein, wenn Technik nicht sichtbar dominieren, zugleich aber als hochwertiges Objekt wahrgenommen werden soll.

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beosound Haven

Milan Design Week 2026 – Bang & Olufsen und Antolini inszenieren Klang im Außenraum

Die Präsentation des Bang & Olufsen Beosound Haven erfolgte nicht zufällig während der Milan Design Week 2026. Mailand war dieser Tage wieder einmal einer der wichtigsten Schauplätze für Design, Architektur, Materialinnovation und gehobene Wohnkultur. Bang & Olufsen und Antolini nutzten diesen Rahmen, um den Lautsprecher nicht isoliert zu zeigen, sondern in einer gestalteten Umgebung.

Die Installation verband grüne Elemente, Natursteinflächen und eine zentrale reflektierende Wasserfläche, bei der fallende Tropfen Klangwellen sichtbar und erfahrbar machen sollten. Damit wurde ein Gedanke visualisiert, der für den Bang & Olufsen Beosound Haven zentral sein dürfte: Klang im Außenraum ist nicht nur Schallausbreitung, sondern Teil der Wahrnehmung eines Ortes. Materialien, Oberflächen, Licht, Pflanzen und Sound sollen gemeinsam eine Atmosphäre formen.

Besonders im Fokus stand dabei Antolini Taj Mahal Quarzit in matter Ausführung. Dieser Naturstein soll mit seiner ruhigen Tonalität und fein strukturierten Oberfläche einen Gegenpol zur präzisionsgefertigten Aluminiumarbeit von Bang & Olufsen bilden. Das Zusammenspiel ist bewusst gesetzt: kühles, technisch perfektioniertes Metall trifft auf gewachsene Materialität.

Aluminium, Naturstein und skulpturale Form

Bang & Olufsen verweist beim Beosound Haven auf das eigene Atelier Programm. Dieses steht bei der Marke für individualisierte Ausführungen, besondere Materialkonzepte und eine besonders sorgfältige Umsetzung. Beim Bang & Olufsen Beosound Haven wird Aluminium, eines der zentralen Materialien in der Bang & Olufsen Geschichte, zu einer markanten Kugelform geformt und mit Naturstein kombiniert.

Diese skulpturale Gestaltung ist mehr als ein Designmotiv. Eine Kugel wirkt im Außenraum weniger wie ein technisches Gehäuse, sondern eher wie ein Objekt, das zwischen Architektur, Gartenkunst und Klanginstallation vermittelt. Damit passt der Beosound Haven in jene Welt, in der Audio-Komponenten nicht versteckt werden müssen, sondern Teil eines bewusst gestalteten Ambientes sind.

Antolini bringt in diese Zusammenarbeit seine Erfahrung mit Naturstein ein. Das Familienunternehmen aus Verona arbeitet seit Jahrzehnten mit Marmor und Naturstein für Architektur- und Designprojekte. Für die Installation werden verschiedene Steine mit jeweils eigener Zeichnung, Tiefe und haptischer Qualität herangezogen. Bang & Olufsen nutzt dieses Materialumfeld, um den Beosound Haven als Lautsprecher zu zeigen, der sich über Oberflächen, Form und Kontext definiert.

Klang als architektonische Ebene

Interessant ist beim Bang & Olufsen Beosound Haven vor allem der Anspruch, Klang als architektonische Ebene zu begreifen. Im Innenraum ist diese Idee im Premiumsegment bereits vertraut: Lautsprecher, Akustik, Möblierung und Raumgestaltung werden gemeinsam gedacht. Im Außenbereich ist das deutlich anspruchsvoller, denn hier ändern sich akustische Bedingungen stärker. Es gibt keine geschlossenen Wände, weniger definierte Reflexionsflächen, mehr Umgebungsgeräusche und eine andere räumliche Wahrnehmung.

Bang & Olufsen positioniert den Beosound Haven daher nicht als reines Lifestyle-Objekt, sondern als Teil eines räumlichen Gesamtkonzepts. Wie konkret dies technisch umgesetzt wird, lässt das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Angaben zu Treiberbestückung, Verstärkerleistung, Abstrahlverhalten, Schutzklasse, Streaming-Funktionen oder Installationsoptionen wurden bislang nicht kommuniziert. Für eine finale Einordnung bleibt daher abzuwarten, wie Bang & Olufsen die akustische Umsetzung im Detail löst.

Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beolab 18 Foto © Bang & Olufsen | Bang & Olufsen Beolab 18

Bang & Olufsen Beolab 18 als weiterer Teil der Materialstudie

Die Zusammenarbeit zwischen Bang & Olufsen und Antolini beschränkte sich während der Milan Design Week 2026 nicht allein auf den Bang & Olufsen Beosound Haven. Zusätzlich werden auch Bang & Olufsen Beolab 18 Lautsprecher mit Naturstein-Interpretationen gezeigt. Genannt werden unter anderem Amazonite, Retro Black Petrified Wood, Patagonia Original, Dalmata, Cipollino GreyWave und Taj Mahal, jeweils in matter Ausführung.

Diese limitierten Interpretationen sind für Bang & Olufsen insofern passend, als die Beolab 18 selbst längst zu den designprägenden Aktiv-Lautsprechern der Marke zählen. Im Kontext der aktuellen Präsentation unterstreichen sie den gemeinsamen Ansatz: Klangprodukte sollen nicht nur technisch und akustisch funktionieren, sondern über Material, Oberfläche und Präsenz Teil eines Raumes werden.

Preis und Verfügbarkeit

Bang & Olufsen nennt den Bang & Olufsen Beosound Haven derzeit ausdrücklich als kommenden Outdoor Landscape Speaker. Konkrete Angaben zu Preis, Marktstart, Ausführungen, technischen Daten oder Vertriebswegen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Fazit

Mit dem Bang & Olufsen Beosound Haven deutet Bang & Olufsen an, wie hochwertiger Klang im Außenbereich künftig stärker gedacht werden könnte: nicht als nachträgliche Beschallung, sondern als gestaltendes Element eines Außenraums. Die Zusammenarbeit mit Antolini, die Kombination aus Aluminium und Naturstein sowie die Inszenierung zur Milan Design Week 2026 zeigen klar, wohin die Reise geht. Der Beosound Haven soll offenbar nicht nur Musik in den Garten bringen, sondern Outdoor-Living akustisch und ästhetisch auf ein neues Niveau heben.

Noch bleibt vieles offen, vor allem die technische Ausführung. Entscheidend wird sein, ob Bang & Olufsen den hohen gestalterischen Anspruch mit einer entsprechend überzeugenden akustischen und praktischen Lösung verbindet. Als Konzept ist der Bang & Olufsen Beosound Haven aber schon jetzt eines der spannenderen Outdoor-Audio-Projekte im Premiumsegment.

Produkt Bang & Olufsen Beosound Haven Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Bang & Olufsen Beosound Haven Produktkategorie Outdoor Landscape Speaker Hersteller Bang & Olufsen Erste Präsentation Milan Design Week 2026 Einsatzbereich Außenbereiche, Gärten, Terrassen, hochwertige Outdoor-Living-Umgebungen Designansatz Lautsprecher als architektonisches und atmosphärisches Element Formgebung skulpturale Kugelform Materialien Aluminium, Naturstein Programm Bang & Olufsen Atelier Kooperationspartner Antolini Technische Ausstattung noch nicht kommuniziert Streaming und Schnittstellen noch nicht kommuniziert Schutzklasse noch nicht kommuniziert Preis noch nicht kommuniziert Verfügbarkeit noch nicht kommuniziert

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