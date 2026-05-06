In aller Kürze Barco hat die Übernahme der VerVent Audio Holding abgeschlossen und damit Focal sowie Naim offiziell in seine Entertainment-Sparte integriert. Die beiden Premium-Audio-Marken werden künftig als Consumer Experience Business Unit innerhalb der Barco Entertainment Division geführt.

Barco hat nach eigenen Angaben die Übernahme der VerVent Audio Holding wie geplant mit Ende April 2026 abgeschlossen. Damit gehören die renommierten Marken Focal und Naim nun offiziell zum belgischen Technologieunternehmen, das bislang vor allem für Visualisierung, Projektion, Cinema- und Immersive-Experience-Lösungen bekannt ist.

Für Focal und Naim beginnt damit ein neues Kapitel innerhalb eines Konzerns, der seine Entertainment-Sparte breiter aufstellt. Was Anfang März 2026 angekündigt – sempre-audio.at berichtete – wurde, ist nun vollzogen: Die beiden Premium-Audio-Marken werden Teil der Barco Entertainment Division und dort als eigene Consumer Experience Business Unit geführt.

Key Facts

Barco hat die Übernahme der VerVent Audio Holding abgeschlossen

Zur VerVent Audio Holding gehören die Marken Focal und Naim

Die Transaktion war Anfang März 2026 angekündigt worden

Das Closing erfolgte am 30. April 2026

Barco übernimmt 100 Prozent der Anteile

Der Enterprise Value wurde mit rund € 135 Mio. angegeben

VerVent Audio Holding erzielt laut Barco einen Jahresumsatz von rund € 110 Mio.

Focal und Naim werden als Consumer Experience Business Unit Teil der Barco Entertainment Division

Focal und Naim als neue Audio-Säule bei Barco

Mit Focal und Naim erweitert Barco seine Kompetenz deutlich in Richtung hochwertiger Audio-Lösungen. Focal steht für Lautsprecher, Kopfhörer, Custom Installation, Studio-Monitore und Automotive-Audio, Naim für Verstärker, Streaming-Lösungen, Netzwerk-Audio und hochwertige All-in-One-Systeme.

Damit ergänzt Barco seine bisher stark visuell geprägte Entertainment-Ausrichtung um zwei etablierte Audio-Marken. Die neue Consumer Experience Business Unit soll innerhalb der Entertainment Division neben den Bereichen Cinema und Immersive Experience stehen.

Für Barco ist dies ein strategischer Schritt hin zu umfassenderen AV-Lösungen. Gerade in High-end Residential, Home Cinema, Custom Installation und professionellen Entertainment-Umgebungen werden Bild und Ton längst nicht mehr getrennt gedacht. Barco kann nun Projektion, Visualisierung und immersive Bildlösungen mit Marken kombinieren, die im Premium-Audio-Segment fest etabliert sind.

Eigenständigkeit bleibt entscheidend

Für die HiFi-Branche wird entscheidend sein, wie Barco mit der Identität von Focal und Naim umgeht. Beide Marken besitzen ein klares Profil: Focal mit französischer Lautsprecher- und Kopfhörerkompetenz, Naim mit britischer Elektronik- und Streaming-Tradition.

Barco stellt die Übernahme als Erweiterung seiner Entertainment-Strategie dar, nicht als Neupositionierung der Marken. Auch Cédrick Boutonet, CEO von Focal und Naim, betont Wachstum, Innovation und umfassendere Premium-Lösungen, zugleich aber auch Handwerk, Technologie und Qualität als Kern der beiden Marken.

Kurzfristig sind keine konkreten Produktänderungen angekündigt. Mittel- bis langfristig könnten vor allem jene Bereiche profitieren, in denen hochwertige Audio- und Bildlösungen enger zusammenrücken: Home Cinema, High-end Residential, Custom Installation, vernetzte Systeme und immersive Entertainment-Konzepte.

Fazit

Mit der abgeschlossenen Übernahme der VerVent Audio Holding erweitert Barco seine Entertainment-Sparte um zwei starke Premium-Audio-Marken. Focal und Naim bringen Lautsprecher-, Elektronik- und Streaming-Kompetenz in ein Unternehmen ein, das bislang vor allem für hochwertige Bild- und Visualisierungslösungen stand.

Für die HiFi- und AV-Branche ist dies ein relevanter Schritt, weil Barco Bild und Ton künftig stärker gemeinsam denken will. Entscheidend bleibt, dass Focal und Naim ihre gewachsene Markenidentität behalten. Dann könnte aus der Übernahme ein interessanter Impuls für hochwertige integrierte AV-Lösungen entstehen.

Thema Barco übernimmt Focal und Naim Barco

Marke Focal-JMlab Hersteller Focal-JMlab Vertrieb Horn Distribution S.A. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Barco