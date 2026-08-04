In aller Kürze Die Bauer Audio OM 25 ist ein kompakter Jubiläumslautsprecher mit nach oben gerichtetem 165 mm Mittel-/Tieftöner, spezieller Aluminium-Hochtonkalotte und einem Preis von € 5.400,- pro Paar.

Bauer Audio feiert das 25-jährige Bestehen der Münchner Manufaktur mit einem Lautsprecher, der ebenso wenig dem Gewohnten folgt wie der Plattenspieler Bauer Audio dps, mit dem Willi Bauer weithin bekannt wurde. Die Bauer Audio OM 25 ist ein kompakter Zwei-Wege-Standlautsprecher für normal bedämpfte Räume bis etwa 30 m². Ihr entscheidendes Merkmal verbirgt sich auf den ersten Blick: Der Mittel-/Tieftöner sitzt nicht auf der Front, sondern strahlt von der Oberseite des Gehäuses in den Raum.

Key Facts Bauer Audio OM 25

Zwei-Wege-Standlautsprecher mit Bassreflexsystem

25,4 mm Aluminium-Hochtonkalotte auf der Gehäusefront

Nach oben gerichteter 165 mm Mittel-/Tieftöner mit ungefärbter Papyrus-Membran

Chassis von SB Acoustics beziehungsweise aus dessen Satori-Reihe

Belastbarkeit: 60 Watt RMS

Impedanz: 4 Ohm

Kennschalldruck: 84,5 dB bei 2,8 Volt/1 m

Frequenzgang: 50 Hz bis 22 kHz ±2 dB, 38 Hz bei -3 dB

Abmessungen mit Sockel und Füßen: 850 × 260 × 260 mm

Gewicht: 14 kg

Ausführungen: Nussbaum, Wildeiche und Weiß

25 Jahre Bauer Audio

Der Plattenspieler Bauer Audio dps wurde vor mehr als 25 Jahren vorgestellt und hat sich längst einen festen Platz unter den modernen Klassikern des analogen High-end gesichert. Dies war der Beginn dessen, was nunmehr als kleine, aber durchaus sehr feine HiFi-Schmiede Bauer Audio bekannt ist. Dabei beschränkt sich das Schaffen von Unternehmensgrüner Willi Bauer allerdings keineswegs auf Plattenspieler. Über die Jahre entstanden ebenso verschiedene Stand- und Regallautsprecher, die mit eigenständigen konstruktiven Ansätzen bewusst abseits des Mainstreams positioniert waren.

An diese Linie knüpft die Bauer Audio OM 25 an. Das Jubiläumsmodell folgt auf die Bauer Audio OM 2, übernimmt deren grundlegendes Abstrahlprinzip und entwickelt es mit neuen Chassis weiter.

Foto © Bauer Audio | Bauer Audio OM 25 Foto © Bauer Audio | Bauer Audio OM 25 Foto © Bauer Audio | Bauer Audio OM 25 Foto © Bauer Audio | Bauer Audio OM 25

Mittel-/Tieftöner auf der Gehäuseoberseite

Von vorne betrachtet ist bei der Bauer Audio OM 25 lediglich der Hochtöner zu erkennen. Der 165 mm Mittel-/Tieftöner befindet sich an der Oberseite des Gehäuses und strahlt damit vertikal nach oben sowie gleichmäßig in die Horizontale ab.

Völlig neu ist dieses Prinzip nicht. Entsprechende Konstruktionen gab es bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren, unter anderem bei Entwicklungen von Roy Allison für Acoustic Research und Allison Acoustics. Dennoch ist diese Auslegung heute selten zu finden.

Bauer Audio sieht ihren wesentlichen Vorteil in der gleichmäßigen Verteilung der Mitteltonenergie im Raum. Statt die Raumakustik möglichst weit auszublenden, soll sie gezielt in die Wiedergabe einbezogen werden. Der Hersteller verspricht sich davon eine realistischere Bühne und eine ausgeprägtere räumliche Abbildung.

Annäherung an die Punktschallquelle

Die ungewöhnliche Positionierung der beiden Chassis hat noch einen zweiten konstruktiven Hintergrund. Obwohl Hoch- und Mittel-/Tieftöner in unterschiedliche Richtungen abstrahlen, liegen ihre Schwingspulen im Inneren des Lautsprechers sehr nahe beieinander.

Damit nähert sich die Bauer Audio OM 25 nach Angaben des Herstellers dem Ideal einer Punktschallquelle an. Sie soll den breiten Übertragungsbereich eines Zwei-Wege-Systems mit der zeitlichen Geschlossenheit und räumlichen Darstellung eines Breitbandlautsprechers verbinden.

Neue Chassis gegenüber der Bauer Audio OM 2

Für das Jubiläumsmodell überarbeitete Bauer Audio beide Schallwandler. Der neue 165 mm Mittel-/Tieftöner stammt erneut aus der Satori-Reihe von SB Acoustics, verwendet nun jedoch eine ungefärbte Papyrus-Membran. Durch den Verzicht auf die Einfärbung soll die Membran leichter und zugleich steifer ausfallen.

Auch beim Hochtöner setzt Bauer Audio auf eine Lösung von SB Acoustics. Die 25,4 mm Aluminiumkalotte mit Aluguss-Frontplatte wird eigens für die Münchner Manufaktur gefertigt. Die Konstruktion soll laut Bauer Audio die Schnelligkeit einer Metallkalotte mit einer fein aufgelösten, von klanglicher Härte freien Wiedergabe verbinden.

Versteiftes Gehäuse und verdecktes Bassreflexrohr

Das Gehäuse der Bauer Audio OM 25 ist an ausgewählten Stellen versteift und bedämpft. Dadurch sollen Vibrationen reduziert und deren Übertragung auf die Chassis minimiert werden.

Das Bassreflexrohr ist unsichtbar in den Sockel des Lautsprechers integriert. Höhenverstellbare Füße stellen den für die Funktion der Bassreflexöffnung erforderlichen Abstand zum Boden her und erleichtern zugleich die exakte Ausrichtung.

Mit einer Gesamthöhe von 85 cm und einer Grundfläche von 26 × 26 cm bleibt die Bauer Audio OM 25 ausgesprochen kompakt. Konzipiert wurde sie für normal bedämpfte Hörräume bis zu einer Größe von rund 30 m². Trotz des vergleichsweise kleinen Gehäuses verspricht Bauer Audio einen bis 38 Hz reichenden Bass und eine auch bei höheren Lautstärken souveräne Wiedergabe.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Gleichmäßige Schallverteilung: Der nach oben abstrahlende Mittel-/Tieftöner verteilt die Mitteltonenergie breit im Raum.

Der nach oben abstrahlende Mittel-/Tieftöner verteilt die Mitteltonenergie breit im Raum. Ausgeprägte Räumlichkeit: Die bewusste Einbeziehung der Raumakustik soll eine realistischere Bühne ermöglichen.

Die bewusste Einbeziehung der Raumakustik soll eine realistischere Bühne ermöglichen. Annäherung an eine Punktschallquelle: Die eng beieinanderliegenden Schwingspulen sollen eine zeitlich geschlossene Wiedergabe begünstigen.

Die eng beieinanderliegenden Schwingspulen sollen eine zeitlich geschlossene Wiedergabe begünstigen. Neue Papyrus-Membran: Der ungefärbte Konus soll leichter und steifer als jener des Vorgängermodells ausfallen.

Der ungefärbte Konus soll leichter und steifer als jener des Vorgängermodells ausfallen. Speziell gefertigter Hochtöner: Die Aluminiumkalotte wurde von SB Acoustics eigens für Bauer Audio entwickelt.

Die Aluminiumkalotte wurde von SB Acoustics eigens für Bauer Audio entwickelt. Wohnraumfreundliche Abmessungen: Mit 85 cm Höhe beansprucht die Standbox vergleichsweise wenig Stellfläche.

Mit 85 cm Höhe beansprucht die Standbox vergleichsweise wenig Stellfläche. Verdecktes Bassreflexsystem: Das Reflexrohr ist unauffällig in den Sockel integriert.

Das Reflexrohr ist unauffällig in den Sockel integriert. Individuelle Gestaltung: Neben den Standardausführungen sind weitere Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Die Bauer Audio OM 25 ist ab sofort erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 5.400,- pro Paar. Angeboten wird der Jubiläumslautsprecher in den Ausführungen Nussbaum, Wildeiche und Weiß. Weitere Oberflächen können auf Anfrage realisiert werden. Bauer Audio gewährt eine Garantie von drei Jahren.

Wir meinen…

Die Bauer Audio OM 25 ist kein Jubiläumsmodell, das sich allein durch eine besondere Oberfläche oder eine Plakette vom bestehenden Angebot unterscheidet. Willi Bauer greift vielmehr ein selten eingesetztes, technisch schlüssiges Lautsprecherprinzip auf und entwickelt die Bauer Audio OM 2 mit zwei neuen Chassis gezielt weiter. Besonders interessant ist dabei, dass die Raumakustik nicht als grundsätzliches Problem behandelt, sondern bewusst zum Bestandteil der Wiedergabe gemacht wird. Ein eigenständiger Ansatz für Musikliebhaber, die kompakte Abmessungen suchen, sich bei der Konstruktion ihres Lautsprechers aber ausdrücklich keine Konvention wünschen – ganz im Sinne von Bauer Audio.

Produkt Bauer Audio OM 25 Preis € 5.400,-

Technische Daten Bauer Audio OM 25

Produkt Bauer Audio OM 25 Prinzip Zwei-Wege-Standlautsprecher mit Bassreflexsystem Hochtöner 25,4 mm Aluminiumkalotte Mittel-/Tieftöner 165 mm Papyruskonus, ungefärbt Belastbarkeit 60 Watt RMS Impedanz 4 Ohm Kennschalldruck 84,5 dB bei 2,8 Volt/1 m Frequenzgang 50 Hz bis 22 kHz ±2 dB; 38 Hz bei -3 dB Abmessungen ohne Sockel 800 × 190 × 190 mm Abmessungen mit Sockel und Füßen 850 × 260 × 260 mm Gewicht 14 kg Ausführungen Nussbaum, Wildeiche, Weiß; weitere auf Anfrage Garantie 3 Jahre

Marke Bauer Audio Hersteller Bauer Audio Vertrieb Bauer Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Bauer Audio