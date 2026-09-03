In aller Kürze Der beyerdynamic AVENTHO Y kombiniert Bluetooth 6.0, Multipoint, ANC und bis zu über 90 Stunden Akkulaufzeit mit austauschbaren Ohrpolstern und Akku. Ein optionales USB-C-Dongle samt Bügelmikrofon erweitert ihn ab Oktober 2026 zum Headset.

Mit dem neuen beyerdynamic AVENTHO Y setzt die beyerdynamic GmbH & Co. KG auf einen vergleichsweise vielseitig ausgelegten Wireless Over-Ear-Kopfhörer, bei dem nicht allein die mobile Musikwiedergabe im Mittelpunkt steht. Bluetooth 6.0 mit Multipoint-Unterstützung, Active Noise Cancelling, eine besonders lange Akkulaufzeit und austauschbare Komponenten sollen den Kopfhörer gleichermaßen für Musik, Streaming, mobiles Arbeiten und den Einsatz zuhause interessant machen. Hinzu kommen vier bewusst unterschiedlich gestaltete Farbvarianten sowie ein optionales Zubehörpaket, mit dem sich der AVENTHO Y um USB-C-Dongle und Bügelmikrofon erweitern lässt. Der Marktstart erfolgt unmittelbar zur Präsentation des neuen Modells rund um die IFA 2026.

Key Facts beyerdynamic AVENTHO Y

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit geschlossenem Konzept

Dynamischer 45 mm Treiber

Bluetooth 6.0 mit Multipoint

Bluetooth-Codecs SBC und AAC

Active Noise Cancelling

Zwei integrierte Mikrofone mit ENC

Mehr als 90 Stunden Akkulaufzeit ohne ANC

Mehr als 60 Stunden Akkulaufzeit mit ANC

Fast Charging: fünf Minuten für bis zu sechs Stunden Wiedergabe

Austauschbare Ohrpolster und austauschbarer Akku

Optionales Upgrade-Paket mit USB-C-Dongle und Bügelmikrofon

Vier Farben: Peach Blush, Blue Fusion, Soft Jade und Liquid Black

Gewicht: 316 g

UVP: € 149,-

beyerdynamic AVENTHO Y als vielseitiger Wireless Over-Ear-Kopfhörer

beyerdynamic positioniert den AVENTHO Y nicht ausschließlich als klassischen mobilen Kopfhörer. Vielmehr soll das Modell unterschiedliche Nutzungssituationen vom Musikhören unterwegs über Streaming und Entertainment bis hin zum konzentrierten Arbeiten abdecken.

Eine wichtige Grundlage dafür bildet Bluetooth 6.0. Die integrierte Multipoint-Funktion erlaubt die gleichzeitige Einbindung mehrerer Geräte und soll damit beispielsweise einen komfortablen Wechsel zwischen Smartphone und Notebook ermöglichen. Als Bluetooth-Profile werden HFP, A2DP und AVRCP unterstützt, bei den Audio-Codecs beschränkt sich der AVENTHO Y laut Herstellerangaben auf SBC und AAC. Die Funkreichweite wird mit bis zu 20 m angegeben.

Gerade der Verzicht auf weiterführende Bluetooth-Codecs macht deutlich, dass beyerdynamic den Schwerpunkt hier weniger auf möglichst umfangreiche Codec-Unterstützung als vielmehr auf Alltagstauglichkeit, Laufzeit und eine unkomplizierte Verbindung mit unterschiedlichen Quellen legt.

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45 mm Treiber und Active Noise Cancelling

Für die Schallwandlung setzt beyerdynamic auf einen dynamischen Treiber mit 45 mm Durchmesser. Der Hersteller gibt einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz an. Als Over-Ear-Modell umschließt der AVENTHO Y das Ohr vollständig und sorgt damit bereits konstruktionsbedingt für eine gewisse passive Abschirmung gegenüber der Umgebung.

Zusätzlich steht Active Noise Cancelling zur Verfügung, um störende Außengeräusche weiter zu reduzieren. Für Sprachkommunikation verfügt der Kopfhörer über zwei integrierte Mikrofone, bei denen eine ENC-Geräuschunterdrückung zum Einsatz kommt.

Mehr als 90 Stunden ohne ANC

Ein besonders interessantes Merkmal des beyerdynamic AVENTHO Y ist die Akkulaufzeit. Der integrierte Akku weist eine Kapazität von 650 mAh auf und soll ohne aktiviertes ANC mehr als 90 Stunden Wiedergabe ermöglichen. Selbst bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung nennt der Hersteller noch mehr als 60 Stunden.

Die vollständige Ladezeit wird mit einer Stunde angegeben. Über Fast Charging sollen bereits fünf Minuten am Ladegerät für bis zu sechs weitere Stunden Wiedergabe ausreichen. Geladen wird über USB-C.

Bemerkenswert ist zudem, dass beyerdynamic nicht nur die Ohrpolster, sondern auch den Akku als austauschbare Komponente auslegt. Damit adressiert das Unternehmen einen Punkt, der für die langfristige Nutzung eines kabellosen Kopfhörers durchaus entscheidend sein kann.

Optional vom Kopfhörer zum Headset

Eine weitere Besonderheit folgt ab Oktober 2026. Dann will beyerdynamic ein optionales Upgrade-Paket anbieten, das aus einem USB-C-Dongle und einem farblich abgestimmten Bügelmikrofon besteht.

Damit lässt sich der AVENTHO Y bei Bedarf zu einem Headset erweitern, beispielsweise für Videokonferenzen, Sprachkommunikation oder andere Anwendungen, bei denen ein unmittelbar vor dem Mund positioniertes Mikrofon gegenüber den integrierten Mikrofonen Vorteile bieten kann. Einen Preis für dieses Zubehörpaket nennt beyerdynamic in den vorliegenden Unterlagen bislang nicht.

Vier Farben als Teil des Konzepts

Ein vergleichsweise großer Stellenwert kommt beim beyerdynamic AVENTHO Y dem Design zu. Das Unternehmen bietet den Kopfhörer in den vier Varianten Peach Blush, Blue Fusion, Soft Jade und Liquid Black an.

Dabei versteht beyerdynamic die Farben ausdrücklich als Teil seiner „Hear your Why“-Positionierung: Peach Blush soll Wärme und Nähe ausdrücken, Blue Fusion Ruhe und Entspannung, Soft Jade Klarheit und Leichtigkeit sowie Liquid Black Fokus und Tiefe.

„Musik ist etwas sehr Persönliches. Wir verbinden mit ihr Erinnerungen, Stimmungen und besondere Momente. Mit dem AVENTHO Y möchten wir diese Verbindung auf zwei Ebenen erlebbar machen. Durch die Klangqualität, für die beyerdynamic steht und durch ein Design, das Raum für individuellen Ausdruck lässt. Genau das ist der Gedanke hinter ‚Hear your Why‘.“ Kathrin Noe, Director Marketing Global bei beyerdynamic

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Sehr lange Akkulaufzeit: Mehr als 90 Stunden ohne beziehungsweise mehr als 60 Stunden mit aktiviertem ANC.

Mehr als 90 Stunden ohne beziehungsweise mehr als 60 Stunden mit aktiviertem ANC. Bluetooth 6.0 mit Multipoint: Mehrere Wiedergabegeräte lassen sich komfortabel in den Alltag integrieren.

Mehrere Wiedergabegeräte lassen sich komfortabel in den Alltag integrieren. Active Noise Cancelling: Störende Umgebungsgeräusche können auf Wunsch reduziert werden.

Störende Umgebungsgeräusche können auf Wunsch reduziert werden. Schnelles Laden: Fünf Minuten Ladezeit sollen bis zu sechs Stunden zusätzliche Wiedergabe ermöglichen.

Fünf Minuten Ladezeit sollen bis zu sechs Stunden zusätzliche Wiedergabe ermöglichen. Austauschbare Komponenten: Sowohl Ohrpolster als auch Akku können ersetzt werden.

Sowohl Ohrpolster als auch Akku können ersetzt werden. Optionale Headset-Erweiterung: USB-C-Dongle und Bügelmikrofon erweitern den Einsatzbereich.

USB-C-Dongle und Bügelmikrofon erweitern den Einsatzbereich. USB-C auch für Audio: Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C-Lade- und Audiokabel.

Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C-Lade- und Audiokabel. Vier Designvarianten: Peach Blush, Blue Fusion, Soft Jade und Liquid Black stehen zur Wahl.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue beyerdynamic AVENTHO Y ist ab dem 3. September 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 149,-. Angeboten wird der Wireless Over-Ear-Kopfhörer über den Online-Shop des Herstellers, Amazon sowie den Fachhandel. Ersatzteile und Ohrpolster sollen ebenfalls nachbestellt werden können. Das optionale Upgrade-Paket mit USB-C-Dongle und Bügelmikrofon ist für Oktober 2026 angekündigt; einen Preis nennt der Hersteller dafür bislang nicht.

Wir meinen…

Mit € 149,- setzt beyerdynamic beim AVENTHO Y einen durchaus attraktiven Preis an. Besonders interessant erscheinen die ausgesprochen lange Akkulaufzeit, Bluetooth 6.0 mit Multipoint sowie die Möglichkeit, Akku und Ohrpolster auszutauschen. Das angekündigte Headset-Upgrade erweitert das Einsatzspektrum zusätzlich. Weniger ambitioniert fällt dagegen die Codec-Unterstützung aus, denn neben SBC steht lediglich AAC zur Verfügung.

Produkt beyerdynamic AVENTHO Y Preis € 149,-

Technische Daten beyerdynamic AVENTHO Y

Produkt beyerdynamic AVENTHO Y Bauform Wireless Over-Ear, faltbar Schallwandler Dynamisch, 45 mm Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz Geräuschunterdrückung Active Noise Cancelling Bluetooth Bluetooth 6.0 Multipoint Ja Bluetooth-Profile HFP, A2DP, AVRCP Bluetooth-Codecs SBC, AAC Reichweite Bis zu 20 m Mikrofone 2 integrierte Mikrofone mit ENC Akku 650 mAh, austauschbar Laufzeit ohne ANC Mehr als 90 Stunden Laufzeit mit ANC Mehr als 60 Stunden Ladezeit Ca. 1 Stunde Fast Charging 5 Minuten für bis zu 6 Stunden Wiedergabe Anschluss USB-C Kabel USB-C-Lade- und Audiokabel Gewicht 316 g Farben Peach Blush, Blue Fusion, Soft Jade, Liquid Black Optionales Zubehör USB-C-Dongle und Bügelmikrofon, Velours-Ohrpolster Schwarz/Grau

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