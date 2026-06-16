In aller Kürze Der beyerdynamic DT 30 IE ist ein neuer professioneller In-Ear-Monitor mit 11 mm Treiber, bis zu 39 dB Isolation, IP54-Schutz und abnehmbarem MMCX-Kabel. Er richtet sich an Musiker, ist aber auch für HiFi-Liebhaber interessant, die Kopfhörer als robuste Werkzeuge für konzentriertes Hören verstehen.

Die beyerdynamic GmbH & Co. KG erweitert ihre beyerdynamic DT IE Series um einen neuen In-Ear-Monitor für den professionellen Einsatz: den beyerdynamic DT 30 IE. Entwickelt wurde das in Deutschland konzipierte Modell für Musiker, die auf der Bühne, im Proberaum und im Studio eine robuste, klanglich ausgewogene und verlässliche Monitoring-Lösung benötigen. Für sempre-audio.at ist der neue DT 30 IE aber auch deshalb interessant, weil eine Lösung, die dem harten Alltag eines Musikers standhält, ebenso für jene HiFi-Liebhaber reizvoll sein kann, die Kopfhörer nicht als Lifestyle-Produkt, sondern als solides Werkzeug für konzentriertes Hören verstehen. Im Mittelpunkt stehen ein dynamischer 11 mm Treiber, bis zu 39 dB passive Schallisolation, IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser sowie ein abnehmbares, Kevlar-verstärktes MMCX-Kabel. Damit positioniert beyerdynamic den DT 30 IE als nüchtern-praktische, belastbare In-Ear-Lösung, die Bühne, Studio und anspruchsvollen privaten Höralltag miteinander verbindet.

Key Facts

Professioneller In-Ear-Monitor der beyerdynamic DT IE Series

Für Bühne, Proberaum und Studio entwickelt

Auch für HiFi-Liebhaber interessant, die robuste Kopfhörer als Werkzeug verstehen

Dynamischer 11 mm Treiber mit ausgewogener Monitoring-Abstimmung

Bis zu 39 dB passive Schallisolation für konzentriertes Hören

IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Abnehmbares, Kevlar-verstärktes MMCX-Kabel

Verfügbar ab 16. Juni 2026 zum Preis von € 119,-

Ein In-Ear-Monitor mit klarer Aufgabe

Der beyerdynamic DT 30 IE ist kein In-Ear für beiläufiges Musikhören nebenbei, sondern ein bewusst funktional ausgelegtes Werkzeug. Das zeigt bereits die technische und ergonomische Ausrichtung: geschlossenes Arbeitsprinzip, hohe passive Isolation, geringes Gewicht, wechselbares Kabel und eine Abstimmung, die laut Hersteller auf klare Vocals, definierte Instrumente und zuverlässige Monitoring-Mixe ausgelegt ist. Genau diese Eigenschaften sind auf der Bühne entscheidend, weil Musiker dort nicht in idealen Hörsituationen arbeiten, sondern unter wechselnden Bedingungen, mit hohen Pegeln, schwieriger Raumakustik und ständigem Bewegungsdruck.

Im Inneren setzt beyerdynamic auf einen dynamischen 11 mm Treiber, der einen Übertragungsbereich von 5 Hz bis 20.000 Hz abdecken soll. Die Nennimpedanz liegt bei 18 Ohm, der Schalldruckpegel wird mit 111 dB SPL bei 1 kHz und 1 mW beziehungsweise 128 dB SPL bei 1 kHz und 1 Vrms angegeben. Der maximale Schalldruckpegel beträgt laut Hersteller 137 dB SPL. Für den eigentlichen Einsatzzweck wichtiger als reine Zahlen ist jedoch die Zielsetzung: Der DT 30 IE soll nicht durch Effekthascherei auffallen, sondern Orientierung schaffen, Stimmen verständlich abbilden und Instrumente im Mix sauber nachvollziehbar halten.

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Warum das auch für HiFi-Liebhaber spannend ist

Gerade diese professionelle Nüchternheit macht den beyerdynamic DT 30 IE auch außerhalb des Musikerumfelds interessant. Viele Kopfhörer werden heute stark über Design, Lifestyle und Zusatzfunktionen positioniert. Das kann reizvoll sein, sagt aber wenig darüber aus, wie zuverlässig ein Produkt im täglichen Gebrauch funktioniert, wie gut es Außengeräusche abschirmt, wie angenehm es über längere Zeit sitzt und wie einfach sich Verschleißteile ersetzen lassen.

Für HiFi-Liebhaber, die unterwegs, am Schreibtisch, im Hotelzimmer oder in ruhiger Umgebung konzentriert Musik hören wollen, können genau diese Punkte entscheidend sein. Ein In-Ear-Monitor, der für Bühne und Studio konzipiert wurde, muss schließlich mit Schweiß, Staub, Transport, langen Sessions, häufigem Ein- und Auspacken sowie wechselnden Einsatzorten zurechtkommen. Das ist eine andere Ausgangslage als bei einem reinen Consumer-In-Ear. Wer also einen Kopfhörer als verlässliches Werkzeug und nicht als modisches Accessoire versteht, findet im DT 30 IE eine interessante Alternative im bezahlbaren Bereich.

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Bis zu 39 dB passive Schallisolation

Ein zentrales Argument des beyerdynamic DT 30 IE ist die passive Schallisolation von bis zu 39 dB. Auf der Bühne hilft eine starke Abschirmung, den persönlichen Monitor-Mix besser zu kontrollieren und nicht permanent gegen Drums, Gitarren-Amps, Publikum oder Bühnenlärm ankämpfen zu müssen. In privaten Hörsituationen ist der Nutzen ähnlich klar: Je weniger Außengeräusche ins Ohr gelangen, desto weniger muss man die Lautstärke erhöhen, um Details, Stimmen und feine Strukturen der Musik nachvollziehen zu können.

Damit adressiert der DT 30 IE einen Aspekt, der im Alltag oft unterschätzt wird. Gute Isolation ist nicht nur eine Frage der Ruhe, sondern auch der Hörkontrolle. Wer leiser hören kann und dennoch mehr Details wahrnimmt, profitiert nicht nur auf langen Reisen oder in lauter Umgebung, sondern auch beim konzentrierten Hören zu Hause. Die im Lieferumfang enthaltenen Silikon- und Schaumstoff-Ohrpassstücke in den Größen S, M und L sind dabei mehr als bloß Zubehör: Sie entscheiden wesentlich über Sitz, Komfort, Bassfundament und Isolation.

Robustheit als Teil des Konzepts

Der beyerdynamic DT 30 IE wiegt laut Hersteller lediglich 2,7 g pro Ohrhörer, jeweils ohne Kabel und Ohrpassstück. Das kompakte, ergonomisch geformte Gehäuse soll auch bei längeren Proben, Studio-Sessions oder bewegungsintensiven Shows sicher im Ohr sitzen. Für Musik-Liebhaber bedeutet das im besten Fall ein In-Ear-System, das auch bei längerer Nutzung unaufdringlich bleibt und nicht schon nach kurzer Zeit durch Druckstellen oder schlechten Halt stört.

Ein wichtiger Punkt ist der Schutz nach IP54. Der DT 30 IE ist damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Im Bühnenalltag sind Schweiß, Staub, schnelle Umbauten, Outdoor-Bedingungen und enge Transportlösungen keine Ausnahme, sondern Teil der Realität. Für den privaten Einsatz mag das weniger dramatisch klingen, praktisch ist es dennoch: Ein Kopfhörer, der auf Belastbarkeit ausgelegt ist, wirkt langfristig oft überzeugender als ein Produkt, das bereits bei rauerem Alltagseinsatz empfindlich erscheint.

Wechselbares MMCX-Kabel statt Wegwerflogik

Das Kabel des beyerdynamic DT 30 IE ist abnehmbar und wird über MMCX-Steckverbindungen angeschlossen. Es misst 1,4 m, ist beidseitig geführt und laut Hersteller Kevlar-verstärkt. Vergoldete Steckverbindungen sollen für zuverlässigen Kontakt sorgen, während integrierter Memory-Draht im Bereich der Ohrführung den Sitz stabilisiert.

Das wechselbare Kabel ist nicht nur für Musiker wichtig, sondern auch für anspruchsvolle Nutzer im Alltag. Gerade Kabel zählen bei mobilen Kopfhörern zu den am stärksten belasteten Komponenten. Wenn sich ein Kabel tauschen lässt, verlängert das die Nutzungsdauer des gesamten Produkts deutlich. Auch separat erhältliche Ersatzteile passen zu diesem Ansatz. Der DT 30 IE folgt damit eher einer Werkzeuglogik als einer Wegwerf- oder Lifestyle-Logik.

Einordnung innerhalb der beyerdynamic DT IE Series

beyerdynamic verweist darauf, dass die DT IE Series bereits 2025 mit mehreren In-Ear-Modellen eingeführt wurde und seither im professionellen Umfeld eingesetzt wird. Der neue DT 30 IE erweitert diese Linie um eine besonders zugängliche Lösung, die zentrale Eigenschaften der Serie aufgreift: passive Isolation, robuste Auslegung, wechselbare Komponenten und eine auf Monitoring ausgerichtete Klangabstimmung.

Interessant ist dabei vor allem der Preis. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 119,- bewegt sich der DT 30 IE in einem Bereich, in dem viele Produkte eher als Consumer-In-Ears vermarktet werden. beyerdynamic geht hier einen anderen Weg und bietet ein klar professionell geprägtes Konzept zu einem vergleichsweise moderaten Preis an. Das macht den DT 30 IE gerade für Einsteiger ins In-Ear-Monitoring, aber auch für HiFi-Liebhaber mit pragmatischem Anspruch spannend.

Alle Vorteile auf einen Blick

Professionelle Auslegung statt reiner Lifestyle-Positionierung

Hohe passive Isolation für Bühne, Reise, Büro und konzentriertes Hören

Robustes Gehäuse mit IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Sehr geringes Gewicht für lange Sessions

Wechselbares MMCX-Kabel für längere Nutzungsdauer

Kevlar-verstärktes Kabel als praxisnahes Detail

Silikon- und Schaumstoff-Ohrpassstücke in drei Größen im Lieferumfang

Ersatzteile separat erhältlich

Sachliche Abstimmung für Stimmen, Instrumente und kontrollierte Mixe

Attraktiver Einstiegspreis für einen professionell ausgerichteten In-Ear-Monitor

Preis und Verfügbarkeit

Der beyerdynamic DT 30 IE ist ab dem 16. Juni 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt die beyerdynamic GmbH & Co. KG mit € 119,- inklusive Mehrwertsteuer an. Angeboten wird der neue In-Ear-Monitor über den Online-Shop des Herstellers sowie über autorisierte Fachhändler. Austauschbare Komponenten und Ersatzteile sollen separat nachbestellt werden können.

Wir meinen…

Mit dem beyerdynamic DT 30 IE stellt beyerdynamic GmbH & Co. KG einen In-Ear-Monitor vor, der seine Herkunft aus dem professionellen Umfeld nicht versteckt, sondern genau daraus seine Stärke gewinnt. Hohe passive Isolation, geringes Gewicht, IP54-Schutz, wechselbares MMCX-Kabel und ein moderater Preis ergeben ein stimmiges Paket für Musiker, die eine zuverlässige Monitoring-Lösung suchen. Für sempre-audio.at ist aber besonders spannend, dass diese nüchterne, robuste Auslegung auch HiFi-Liebhaber anspricht, die Kopfhörer nicht als Lifestyle-Accessoire verstehen. Wer konzentriert hören will, ein belastbares Produkt sucht und auf austauschbare Komponenten Wert legt, findet im DT 30 IE eine überraschend bodenständige, praxisnahe Alternative. Er verspricht nicht Glamour, sondern Verlässlichkeit – und genau das kann im Alltag das stärkere Argument sein.

Produkt beyerdynamic MMX 230 WIRELESS Preis € 249,-

Technische Daten beyerdynamic DT 30 IE

Produkt beyerdynamic DT 30 IE Charakterisierung Professioneller In-Ear-Monitor für Bühne, Studio, Probe und konzentriertes Musikhören Wandlerprinzip Dynamisch Arbeitsprinzip Geschlossen Trageart In-Ear Treiber 11 mm Treiber Übertragungsbereich 5 Hz bis 20.000 Hz Nennimpedanz 18 Ohm Schalldruckpegel bei 1 kHz und 1 mW 111 dB SPL Schalldruckpegel bei 1 kHz und 1 Vrms 128 dB SPL Klirrfaktor bei 1 mW 0,08 % bei 500 Hz, 0,09 % bei 1 kHz Maximaler Schalldruckpegel 137 dB SPL Isolation von Außengeräuschen Bis zu 39 dB Gewicht 2,7 g pro Ohrhörer, ohne Kabel und Ohrpassstück Kabel Glattes Kabel, 1,4 m, steckbar, beidseitig geführt Anschluss MMCX auf 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, dreipolig Schutz Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54 Lieferumfang DT 30 IE Ohrhörer, 1,4 m Kabel mit MMCX-Anschluss und 3,5 mm Stecker, Silikon-Ohrpassstücke S/M/L, Schaumstoff-Ohrpassstücke S/M/L, Cerumenfilter, Kurzanleitung, Transporttasche

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