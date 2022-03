beyerdynamic SPACE – Neues Personal Speakerphone

beyerdynamic SPACE, damit stehe der ideale Begleiter für Calls im Home Office, Konferenzen im Büro, oder aber fürs Musikhören in der Freizeit zur Verfügung, davon zeigt sich das deutsche Unternehmen beyerdynamic GmbH & Co. KG überzeugt und spricht in diesem Zusammenhang von einem Personal Speakerphone.

Es handelt sich natürlich um eine portable Lösung, die sich mit einem eleganten Design präsentiert, und die somit laut beyerdynamic GmbH & Co. KG perfekt in den modernen Arbeitsalltag ebenso passt, wie als Lösung für die flexible Nutzung in der Freizeit.

Portabler Bluetooth Speaker

In erster Linie handelt es sich beim neuen beyerdynamic SPACE im Wesentlichen natürlich um einen portablen Bluetooth Speaker, der sich mit Abmessungen von 132 x 132 x 40 mm sehr kompakt präsentiert und damit in jede Tasche passt. Mit einem Gewicht von lediglich 354 g kann man diese Lösung auch problemlos überall hin mit nehmen.

Der Hersteller spricht hierbei von einer Lösung, die von modernem Interior-Design inspiriert wurde und auf einen spannenden Kontrast aus matten Oberflächen und hochwertigen antibakteriellem Textilgewebe setze. Wie es sich für eine derartige Lösung gehört, steht der neue beyerdynamic SPACE natürlich in zumindest drei Design-Varianten zur Verfügung, der Kunde kann sich somit zwischen Nordic Grey, Charcoal und Aquamarine entscheiden.

Aus rein technischer Sicht hat man es beim neuen beyerdynamic SPACE mit einem Bluetooth Speaker zu tun, der über einen 1,5 Zoll Full-range Speaker verfügt, dem zwei Passivradatoren zur Seite stehen. Angetrieben von einem Verstärker-Modul in Class D mit einer Leistung von 5 Watt soll er einen Schalldruck von immerhin bis zu 81 dB erzielen und einen Frequenzbereich zwischen 90 Hz und 15 kHz abbilden können.

Bluetooth 5.0 oder USB-C

In erster Linie wird man den neuen beyerdynamic SPACE natürlich über dessen Bluetooth 5.0 Modul mit Quellgeräten verbinden, hierbei unterstützt dieser die Profile HFP und A2DP sowie die Codeces SBC und AAC.

Auf Wunsch lassen sich zwei beyerdynamic SPACE zu einem Stereo-Paar verbinden, wobei der Hersteller hierbei von True Stereo spricht und einen besonders satten Klang trotz kompaktester Abmessungen verspricht. Damit lassen sich auch Präsentationen mit entsprechender Klanguntermalung besonders imposant mit Einsatz geringster Mittel bewerkstelligen, so das Versprechen von beyerdynamic GmbH & Co. KG. Und auch das Entspannen bei Musik soll so mit besonderer Qualität garantiert sein.

Eine weitere Möglichkeit, den beyerdynamic SPACE mit einem Quellgerät zu verbinden, stellt dessen USB-C Port dar.

Für eine erweiterte Remote-Kompatibilität zwischen Personal Speakerphone und Kommunikationslösungen wie etwa Microsoft Teams oder Zoom bietet der Hersteller zudem einen optionalen USB Bluetooth Adapter an.

Optimale Sprachqualität steht im Fokus

Als Personal Speakerphone steht natürlich allen voran eine optimale Sprachqualität im Mittelpunkt, wobei das deutsche Unternehmen auf eine jahrzehntelange Expertise im Bereich der Mikrofon-Entwicklung verweist.

Die jüngste Innovation, so beyerdynamic GmbH & Co. KG, stelle die beyerdynamic 360° Smart Mic Technology dar, die sich im neuen beyerdynamic SPACE finde, und die für maximale Sprachverständlichkeit und Bewegungsfreiheit bei beruflichen oder privaten Telefonaten zuhause oder bei Meetings mit bis zu sechs Teilnehmern vor Ort sorgen soll.

Das Mikrofonsystem mit setzt auf vier MEMS Mikrofone und erkennt automatisch, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt und blendet unerwünschten Hall, Echos oder Rückkopplungen aus.

Darüber hinaus wird die Lautstärke der Stimme selbstständig angepasst. Full-Duplex-Audio erlaubt, dass die Teilnehmer gleichzeitig sprechen und gehört werden können, ganz ohne Aussetzer oder abgeschnittene Stimmen. Dies bilde die Basis für eine stets harmonische Gesprächssituation, selbst wenn mehrere Teilnehmer daran Teil haben.

Für die jeweilige Anwendung wechselt das flexible Personal Speakerphone selbstständig zwischen dem Voice Mode, für eine verständliche Sprachwiedergabe, und dem Music Mode für eine lebendige Musikwiedergabe.

Im Business-Umfeld sehr wesentlich ist, dass der neue beyerdynamic SPACE über einen Kensington Lock als Diebstahl-Schutz verfügt und im so genannten Business Mode verhindet, dass er sich ungewollt mit umliegenden Bluetooth Geräten verbindet.

Sprachsteuerung inklusive

Selbstverständlich ist es mit dem neuen beyerdynamic SPACE möglich, Sprachsteuerungslösungen direkt zu nutzen, sei es nun Apple Siri, Google Android oder Amazon Alexa, dies hängt allein vom Quellgerät ab, mit dem man den beyerdynamic SPACE verbindet.

Laden über USB

Geladen wir der neue beyerdynamic SPACE natürlich über die schon erwähnte USB-C Schnittstelle, wobei im Lieferumfang ein USB-C auf USB-A Kabel enthalten ist.

Der hier eingesetzte Lithium-Ionen-Akku soll eine Batterielaufzeit von bis zu 20 Stunden bieten, wobei das Laden an einem Universal-Netzteil mit 5 V und 1,5 A in rund zweieinhalb Stunden erledigt sein soll.

Preise und Verfügbarbeit

Der neue beyerdynamic SPACE steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis für diese Lösung wird vom Hersteller mit € 179,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen Personal Speakerphone beyerdynamic SPACE reagiert das Unternehmen beyerdynamic GmbH & Co. KG auf eine Arbeitswelt im Wandel, in der arbeitsbezogene und freizeitorientierte Aktivitäten immer mehr miteinander verschmelzen. Man hat hier wohl allen voran Freiberufler im Fokus, aber auch Menschen, deren Arbeitswelt sich immer mehr ins Home Office verlagert und wohl auf für den Bereich Home Schooling ist diese Lösung durchaus spannend.

Produkt beyerdynamic SPACE Preis € 179,-