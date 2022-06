Block Aurora – Der neue Alleskönner aus dem Hause Audioblock GmbH

In aller Kürze Mit dem neuen Block Aurora soll ein besonders flexibles, elegantes Radio modernster Art zur Verfügung stehen.

Block Aurora, damit soll der Nachfolger des Block SR-50 zur Verfügung stehen, so das Unternehmen Audioblock GmbH, das diese neue Lösung auch als Smartradio bezeichnet und damit schon klar darauf hinweist, dass das neue Block Aurora weit mehr ist als „nur“ ein Radio. Der deutsche Spezialist für preisgünstige Audio-Lösungen will mit dem Block Aurora nicht weniger als eine besonders innovative, moderne Interpretation eines Radios feilbieten, das auf kleinster Fläche eine Vielzahl an Funktionen mit einfacher Bedienung, elegantem Design und natürlich feinem Klang in sich vereint.

Block Aurora – Das Smartradio als Multitalent

Smart, kompakt und gut ausgestattet und ein kräftiger Sound, so bewirbt Audioblock GmbH den neuen Blick Aurora. Und tatsächlich zeigt schon ein erster Blick ins Datenblatt, dass man es hier mit einem Alleskönner zu tun hat. Radio über UKW und DAB+ sowie Internet Radio, Streaming übers Netzwerk oder Bluetooth, integrierter CD-Player, USB-Port für entsprechende Speichermedien, und nicht zu vergessen diverse Komfort-Funktionen, die diese Lösung allen voran als optimal etwa für den Einsatz im Schlafzimmer auf dem Nachtkästchen erscheinen lassen.

Radio über UKW, DAB+ unter Internet

Zuallererst ist das neue Block Aurora aber dann doch einfach ein Radio, wobei man hier zwischen UKW, DAB+ sowie Internet Radio wählen kann. Es gibt also unterm Strich keine Station weltweit, die man hier nicht hören könnte.

Über Stationsspeicher-Tasten direkt am Gerät sind die einzelnen Lieblingssender auch direkt auf Knopfdruck abrufbar, auch das sei an dieser Stelle ausdrücklich angeführt. Für jede Empfangsart stehen übrigens jeweils zehn Sendespeicher zur Verfügung.

Audio CD-Player

An der Front findet sich ein als Slot-in Laufwerk ausgeführter CD-Player, wobei damit nicht allein Redbook-kompatible Audio CDs wiedergegeben werden können, sondern ebenso Datenträger mit MP3-Daten in Form von CD-R und CD-RW, sofern man derartige Discs noch sein Eigen nennt.

Streaming übers Netzwerk

Bindet man das neue Block Aurora über das integrierte WiFi Modul ins Netzwerk ein, so steht Musik-Streaming über UPnP zur Verfügung, wobei das Block Aurora hierbei als dlna-zertifizierter Streaming-Client fungiert und allen voran von der von Audioblock GmbH favorisierten UNDOK App für Apple iOS und Google Android gesteuert werden kann.

Inhalte über Spotify kann man ebenfalls abrufen, wobei Dank Unterstützung von Spotify Connect dies direkt über die Spotify App erfolgen kann.

Bluetooth als Alternative

Doch auch ohne Netzwerk kann man etwa das Smartphone oder Tablet direkt als Quelle nutzen, denn das neue Block Aurora verfügt über ein integriertes Bluetooth Modul. Nicht zuletzt damit stehen auch alle anderen Streaming-Dienste zur Verfügung, denn es bedarf allein der entsprechenden App auf dem Smartphone bzw. Tablet.

Foto © Audioblock GmbH | Block Aurora Smartradio

USB-Port für Speichermedien, AUX Eingang und Kopfhörer-Anschluss

Wer etwa einen USB-Stick direkt anschließen will um darauf hinterlegte Audio-Daten abzuspielen, der kann dies beim Block Aurora ebenfalls tun, wobei hierbei Daten in den Formaten MP3, AAC, AAC+, WAV, WMA und FLAC unterstützt werden.

Wer externe Quellen anschließen will, der kann dies über einen analogen Eingang in Form einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke. Ebenfalls als 3,5 mm Stereo Mini-Klinke ist der Kopfhörer-Anschluss beim neuen Block Aurora ausgeführt.

Satter Sound

Für satten Klang sollen beim neuen Block Aurora zwei 3 Zoll Full-range Chassis plust Subwoofer Sorge tragen, die mittels Verstärker in Class D mit immerhin 36 Watt befeuert werden. Der Frequenzgang wird vom Hersteller mit 20 Hz bis hin zu 25 kHz angegeben, dies sei der Vollständigkeit wegen angeführt.

Sleep Timer, Weck-Funktion und kabelloses Laden

Wir haben es schon erwähnt, das neue Block Aurora bietet so manch Funktion, die für ein Radio unerlässlich ist, allen voran einen Sleep Timer als auch eine Weckfunktion. Damit das Block Aurora wirklich alle Aufgaben erfüllt, die eine derartige Lösung etwa auf dem Nachtkästchen im Schlafzimmer aufbieten sollte, ist es auch mit einer kabellosen Ladefunktion fürs Smartphone ausgestattet. Einfach das Smartphone auf das Block Aurora legen, und schon wird dieses geladen.

Simple Bedienung, kompakte, elegante Erscheinung

An der Front hält das neue Block Aurora nicht nur die schon erwähnten Stationstasten bereit, sondern auch Taster zur Wiedergabesteuerung und zwei Drehgeber. Alle relevanten Informationen werden über ein dimmbares 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay dargestellt.

Zum Lieferumfang gehört außerdem eine passende Systemfernbedienung, auch dies sei nicht vergessen zu erwähnen.

Das neue Block Aurora misst 305 x 146 x 216 mm und bringt es damit auf 2,5 kg. Dies liegt daran, dass die Entwickler auf ein solides, elegantes Holzgehäuse setzen, was natürlich dem ansprechenden Klang zuträglich ist.

Preise und Verfügbarkeit

Wer sich für das neue Block Aurora begeistert, der findet dies ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von € 449,- im Fachhandel. Zur Auswahl stehen die Ausführungen Anthrazit, Hochglanz Weiss, Hochglanz Schwarz sowie Walnuss.

Wir meinen…

Kompakte Audio-Systeme wie das neue Block Aurora von Audioblock GmbH stehen bei vielen Anwendern hoch im Kurs. Es handelt sich hierbei letztlich um die moderne Interpretation eines Radios in seiner ursprünglichsten Form, das nunmehr allerdings derart flexibel ausgestattet ist, dass man von einem Smartradio und einem wahren Alleskönner spricht.

PRODUKT BLOCK Aurora Preis € 449,-

