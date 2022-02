Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox – Der Blu-ray Internet Receiver

Die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox setzt eine Tradition fort, die das deutsche Unternehmen Audioblock GmbH seit geraumer Zeit überaus erfolgreich verfolgt, und zwar auf besonders vielseitige, damit flexibel einzusetzende All-in-One Lösungen zu vertrauen. Dem Anwender soll damit in besonders kompakter, gleichzeitig eleganter Form ein System angeboten werden, das einfach in jeden Wohnraum zu integrieren ist, und dennoch eine Vielzahl an Funktionen abdecken kann.

Beim neuen Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox geht dies sogar soweit, dass der Anwender hiermit tatsächlich eine Lösung erwirbt, die dem Begriff All-in-One alle Ehre macht, denn nicht einmal Lautsprecher-Systeme werden hier benötigt, denn beginnend vom Blu-ray Player über Streaming und Radio bis hin zum Verstärker und eben Speaker ist hier alles mit an Bord.

Edel im Design, hochwertig in der Verarbeitung

Der Hersteller spricht beim neuen Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox von einer Lösung, die sich im neuen Design präsentiert, tatsächlich weist dieses System einen in vielen Details überarbeiteten Look auf und reiht sich damit in das aktuelle Produktsortiment des Unternehmens ein.

Was natürlich allen voran für die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox spricht, ist deren kompaktes Auftreten, denn sie misst nicht mehr als 540 x 120 x 330 mm und bringt es damit auf exakt 11 kg.

Foto © Audioblock GmbH | Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox

Damit passt sie problemlos in jedwedes Wohnumfeld, findet nahezu überall ihren Platz und erfüllt somit schon einmal die wichtigsten Voraussetzungen, um als flexibles Audio-System rund ums TV-Gerät zu fungieren. Und genau hier gehört sie auch hin, denn letztlich dient die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox als Alternative zu einer Soundbar, allerdings mit bemerkenswertem Funktionsumfang.

Das Gehäuse ist komplett aus Metall, wobei die Front aus Aluminium gefertigt ist. Der Kunde kann sich hierbei zwischen einer silbernen und schwarzen Ausführung entscheiden, wobei im Fall der silbernen Variante die Lautsprecher-Abdeckungen in Schwarz einen besonders reizvollen Kontrast bilden.

Diese besagten Lautsprecher-Systeme nehmen gut zwei Drittel der Front ein, in der Mitte ist zentral ein großzügig ausgelegtes Farbdisplay zu finden, das stets alle Informationen klar ablesbar darstellen soll. Im Standby-Modus werden hier Zeit und Datum angezeigt. Flankiert wird dieses Display von einer Reihe an Tastern, die im Zusammenspiel mit einem Drehgeber eine komfortable Steuerung direkt am Gerät garantieren.

Flexibilität – Verschiedenste Quellen

Beeindruckend ist, dass die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox, wie bereits beschrieben, eine enorme Flexibilität bietet. Wie der Name schon erkennen lässt, stellt ein Blu-ray Laufwerk die zentrale Komponente dar, wobei damit nicht nur Filme von Blu-ray und DVD wiedergegeben werden können, sondern natürlich ebenso Audio CDs und Datenträger mit MP3-Dateien.

Und dann gibt es die Möglichkeit zum Streaming, wobei die Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox einfach mittels Netzwerk-Kabel oder das integrierte WiFi Modul ins Netzwerk eingebunden werden kann.

Als Basis fürs Musik-Streaming übers Netzwerk dient UPnP, da die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox als dlna-zertifizierter Streaming-Client ausgewiesen wird und damit auch im Verbund mit weiteren Streaming-Lösungen im Haushalt eingesetzt werden kann. Die Kontrolle übernimmt dabei die UNDOK App, die auch den Zugriff auf Streaming-Angebote wie etwa Spotify erlaubt, wobei allerdings auch Spotify Connect unterstützt wird, sodass man die Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox direkt über die Spotify App für Apple iOS oder Google Android auswählen kann.

Im Netzwerk eingebunden steht auch Internet Radio zur Verfügung, man kann also auf Abertausende Radio-Stationen weltweit zugreifen. Dies ergänzt jene Möglichkeiten, die die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox über ihren integrierten UKW sowie DAB+ Tuner rund um Radio bietet. Für UKW sowie DAB+ stehen übrigens jeweils zehn Sendespeicher zur Verfügung.

Foto © Audioblock GmbH | Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox

Ganz wesentlich ist auch, dass die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox über Bluetooth verfügt, denn damit lassen sich etwa Smartphones und Tablets direkt als Quelle nutzen, ohne diese dafür ins Netzwerk einbinden zu müssen.

Hervor heben muss man in diesem Zusammenhang, dass die Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox über einen Bluetooth Transceiver verfügt, also Audio-Signale nicht nur empfangen, sondern auch senden kann, man also die Möglichkeit hat, Bluetooth Kopfhörer damit anzusteuern. Eine separate Taster direkt an der Front erleichtert das Koppeln von Bluetooth Kopfhörern.

Digitale und analoge Schnittstellen

Natürlich findet man an der Rückseite der neuen Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox allen voran einen HDMI-Ausgang, um diese mit einem TV-Gerät zu verbinden. Zur Not findet man zudem einen analogen Video Out in Form eines Cinch-Anschluss. Für digitale Audio-Signale bietet die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox gleich zwei optische sowie eine koaxiale S/PDIF-Schnittstelle und über einen USB-Port an der Rückseite sowie einen weiteren direkt an der Front lassen sich entsprechende Speichermedien als Quelle nutzen, wobei hierbei Daten in MP3, AAC, WMA, WAV und FLAC abgespielt werden.

Für analoge Quellen stehen natürlich zwei Line In ausgeführt als Cinchbuchsen-Pärchen an der Rückseite, ein weiterer Line In direkt an der Front zur Verfügung, zudem verfügt diese Lösung über einen Pre Out und Record Out.

Und wenn man nicht, wie bereits angeführt, auf einen Bluetooth Kopfhörer setzt, sondern ein klassisches Modell mit Kabel, so steht natürlich direkt an der Front ein passender Anschluss dafür zur Verfügung.

Integrierter Verstärker und Speaker

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der neuen Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox um eine Lösung, die den Begriff All-in-One wörtlich nimmt, neben einem integrierten Verstärker stehen hier auch integrierte Speaker zur Verfügung.

Der Hersteller verspricht hierbei eine durchaus satte Leistung gemessen an den kompakten Abmessungen des Systems, denn die beiden direkt in die Front integrierten Speaker der neuen Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox werden mit 70 Watt befeuert. Um das System den eigenen Vorstellungen entsprechend anzupassen, steht eine Klangregelung zur Verfügung.

Foto © Audioblock GmbH | Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox

Was es noch zu sagen gibt…

Das neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox verfügt über einen integrierten Wecker, Sleep-Timer und wird mit einer passenden System-Fernbedienung ausgeliefert. Zudem weist es eine Fernbedienungs-Lernfunktion auf, sodass es etwa direkt mit der Fernbedienung eines Fernsehers gesteuert werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox soll ab sofort zur Verfügung stehen, wobei der empfohlene Verkaufspreis mit € 1.799,- ausgewiesen wird. Der Kunde kann sich zwischen einer schwarzen oder silbernen Ausführung entscheiden, wobei der Hersteller selbst von Diamantsilber sowie Saphirschwarz spricht.

Wir meinen…

Als Blu-ray Internet Receiver mit integriertem Lautsprecher-System und Verstärker mit immerhin 70 Watt präsentiert sich die neue Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox, die Audioblock GmbH als spannende Alternative für Soundbar-Systeme ausgelegt ist. In kompakter und auch eleganter Form erhält der Anwender hier eine Lösung, die sich als flexibles Audio-System fürs Wohnzimmer präsentiert.

Produkt Block BB-200 Hi-Fi Blu-ray Boombox Preis € 1.799,-