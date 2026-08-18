In aller Kürze Der Block OPUS S und der Block OPUS L verbinden ein markantes rundes Design mit einem 19 Zoll LCD-Display und einem vollwertigen Drei-Wege-Lautsprechersystem. Der Block OPUS S bietet 170 W, der Block OPUS L 220 W Gesamtleistung; WLAN, Bluetooth 5.4 und Smartphone-Steuerung sind bei beiden an Bord. Ein Pairing von jeweils zwei identischen Modellen ist bereits angekündigt und soll demnächst verfügbar sein.

Mit dem Block OPUS S und dem Block OPUS L schlägt das deutsche Unternehmen Audioblock GmbH einen durchaus eigenständigen Weg ein. Statt einen weiteren klassischen Wireless Speaker zu präsentieren, kombiniert man ein leistungsfähiges Lautsprechersystem mit einem zentral angeordneten, kreisrunden 19 Zoll LCD-Display und macht damit auch die visuelle Darstellung zu einem wesentlichen Bestandteil des Konzepts. Liedtexte können ebenso angezeigt werden wie Fotos und Videos vom Smartphone, zudem ist eine Displayspiegelung vorgesehen. Die auffällige kreisrunde Gestaltung der beiden Modelle unterstreicht diesen Ansatz und hebt sie deutlich von konventionellen Netzwerklautsprechern oder All-in-One-Systemen ab.

Technisch setzt Audioblock bei beiden Varianten auf ein Drei-Wege-Konzept, wobei sich Block OPUS S und Block OPUS L vor allem bei Abmessungen und Verstärkerleistung unterscheiden. Der Block OPUS S ist mit insgesamt 170 W ausgelegt, der größere Block OPUS L stellt 220 W bereit. WLAN, Bluetooth 5.4 und eine App-Steuerung gehören jeweils zur Ausstattung. Beide Lösungen sind ab sofort erhältlich.

Key Facts Block OPUS S und Block OPUS L

Block OPUS S und Block OPUS L als Smart Display Speaker mit 19 Zoll LCD-Runddisplay

Drei-Wege-Lautsprechersystem mit 10 Zoll Tieftöner, zwei Mitteltönern und zwei Hochtönern

170 W Gesamtleistung beim Block OPUS S, 220 W Gesamtleistung beim Block OPUS L

Liedtextanzeige sowie Darstellung von Fotos und Videos vom Smartphone

Displayspiegelung vom Smartphone

WLAN, Bluetooth 5.4 und App-Steuerung mittels HiSounds App

UPnP als dlna-zertifizierte Streaming-Clients, Spotify Connect, Deezer, Amazon Music

Pairing von jeweils zwei Block OPUS S beziehungsweise zwei Block OPUS L angekündigt

Ausführungen in Schwarz und Champagner

Ein Smart Display Speaker als bewusstes Designobjekt

Schon die Formgebung macht deutlich, dass Audioblock mit den neuen Lösungen nicht allein klassische HiFi-Kriterien bedienen will. Block OPUS S und Block OPUS L präsentieren sich als große kreisrunde Konstruktionen, die auf drei schlanken Beinen stehen und deren Zentrum vom ebenfalls runden LCD-Display bestimmt wird.

Damit wird der Bildschirm nicht einfach als kleines Bedienfeld in ein Lautsprechergehäuse integriert, sondern zum prägenden Element des gesamten Konzepts. Audioblock bezeichnet die neuen Modelle entsprechend als Smart Display Speaker und positioniert sie als Verbindung aus HiFi-Wiedergabe, visueller Präsentation und wohnraumorientierter Gestaltung.

19 Zoll LCD-Runddisplay für Liedtexte, Fotos und Videos

Das Display weist bei beiden Modellen eine Diagonale von 19 Zoll auf. Neben der Liedtextanzeige können Fotos und Videos vom Smartphone wiedergegeben werden, darüber hinaus lässt sich dessen Display spiegeln.

Damit soll der Bildschirm je nach Nutzung eine ganz unterschiedliche Rolle übernehmen können: als visuelle Ergänzung zur Musikwiedergabe ebenso wie zur Darstellung eigener Bilder und Videos. Gerade angesichts der zentralen Positionierung des Runddisplays ist diese Funktionalität ein wesentlicher Bestandteil des gesamten OPUS-Konzepts und nicht nur eine zusätzliche Anzeige für grundlegende Wiedergabeinformationen.

Foto © Audioblock GmbH | Block OPUS S und Block OPUS L Foto © Audioblock GmbH | Block OPUS S und Block OPUS L Foto © Audioblock GmbH | Block OPUS S und Block OPUS L Foto © Audioblock GmbH | Block OPUS S und Block OPUS L Foto © Audioblock GmbH | Block OPUS S und Block OPUS L Foto © Audioblock GmbH | Block OPUS S und Block OPUS L

Block OPUS L – 220 W und 10 Zoll Tieftöner

Der Block OPUS L ist die größere und leistungsstärkere Variante. Audioblock setzt hier auf einen 10 Zoll Tieftöner mit 120 W, zwei 4 Zoll Mitteltöner mit jeweils 30 W sowie zwei 2 Zoll Hochtöner mit jeweils 20 W. Daraus ergibt sich eine Gesamtleistung von 220 W.

Mit Abmessungen von 730 × 900 × 260 mm und einem Gewicht von rund 21 kg ist der Block OPUS L durchaus als ausgewachsene Lautsprecherlösung konzipiert.

Block OPUS S – kompakter mit 170 W

Der Block OPUS S übernimmt grundsätzlich dasselbe Konzept, fällt jedoch etwas kompakter aus. Auch hier kommt ein 10 Zoll Tieftöner zum Einsatz, dessen Verstärker mit 100 W arbeitet. Hinzu kommen zwei 4 Zoll Mitteltöner mit jeweils 25 W sowie zwei 2 Zoll Hochtöner mit jeweils 10 W. Die Gesamtleistung beträgt damit 170 W.

Der Block OPUS S misst 630 × 820 × 220 mm und bringt rund 18 kg auf die Waage. Damit bleibt auch dieses Modell eine durchaus stattliche Lösung, benötigt gegenüber dem Block OPUS L jedoch etwas weniger Platz.

WLAN, Bluetooth 5.4 und App-Steuerung

Für die Einbindung mobiler Geräte stehen sowohl WLAN als auch Bluetooth 5.4 zur Verfügung. Darüber hinaus nennt Audioblock ausdrücklich die komfortable Steuerung mittels der HiSounds App für Apple iOS und Google Android, sodass die Bedienung intuitiv über Smartphone oder Tablet erfolgen kann.

Die Smart Display Speaker Opus L und Opus S der Audioblock GmbH bieten vielseitige Streaming-Optionen für Audio- und Medieninhalte. Für den Zugriff auf lokale Netzwerkspeicher (PC oder NAS) unterstützen die Geräte als dlna-zertifizierte Streaming-Clients den Industrie-Standard UPnP. Mobilgeräte lassen sich über Screen-Mirroring zur Bildschirmspiegelung auf das integrierte 19 Zoll Display oder via Bluetooth für die reine Audiowiedergabe anbinden. Neben dem Empfang von Internetradio über das vTuner-Protokoll sind zudem Musikdienste wie Spotify Connect, Amazon Music und Deezer direkt integriert. Für die Raumsteuerung und das synchrone Zusammenspiel mehrerer Geräte nutzen die Modelle das UNDOK-Multiroom-Protokoll sowie True-Wireless-Stereo-Pairing (TWS). Letztgenanntes wird allerdings erst später nachgereicht.

Pairing zweier Block OPUS Modelle angekündigt

Konkret heisst dies, das über einen so genannten Pairing-Modus zwei Block OPUS S beziehungsweise zwei Block OPUS L miteinander kombiniert werden können und so als Stereo-Paar fungieren. Audioblock spricht dabei ausdrücklich von bis zu zwei identischen Geräten.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Außergewöhnliches Konzept: Lautsprechersystem und großformatiges Runddisplay bilden eine gestalterische Einheit.

Lautsprechersystem und großformatiges Runddisplay bilden eine gestalterische Einheit. 19 Zoll LCD-Display: Liedtexte, Fotos und Videos lassen sich direkt auf dem Lautsprecher darstellen.

Liedtexte, Fotos und Videos lassen sich direkt auf dem Lautsprecher darstellen. Displayspiegelung: Inhalte vom Smartphone können auf das integrierte Display übertragen werden.

Inhalte vom Smartphone können auf das integrierte Display übertragen werden. Drei-Wege-System: Beide Modelle kombinieren einen großen Tieftöner mit separaten Mittel- und Hochtönern.

Beide Modelle kombinieren einen großen Tieftöner mit separaten Mittel- und Hochtönern. Bis zu 220 W Gesamtleistung: Der Block OPUS L bietet nochmals höhere Leistungsreserven als der kompaktere Block OPUS S.

Der Block OPUS L bietet nochmals höhere Leistungsreserven als der kompaktere Block OPUS S. Wireless-Anbindung: WLAN und Bluetooth 5.4 stehen bei beiden Modellen zur Verfügung.

WLAN und Bluetooth 5.4 stehen bei beiden Modellen zur Verfügung. Smartphone-Steuerung: Die Bedienung ist über eine App vorgesehen.

Die Bedienung ist über eine App vorgesehen. Pairing vorbereitet: Zwei identische Block OPUS Modelle sollen sich künftig miteinander kombinieren lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Block OPUS S ist ab sofort in Schwarz und Champagner zum Preis von € 1.699,- erhältlich. Der Block OPUS Lsteht ebenfalls ab sofort in Schwarz und Champagner zur Verfügung und wird mit € 1.999,- ausgewiesen. Audioblock nennt für beide Modelle aktuell eine Lieferzeit von ein bis drei Tagen.

Wir meinen…

Mit dem Block OPUS S und dem Block OPUS L präsentiert die Audioblock GmbH zwei Lösungen, die sich schon durch ihre Gestaltung klar von üblichen Wireless Speakern absetzen. Das 19 Zoll Runddisplay ist hier kein kleines Zusatzfeature, sondern bestimmt den Charakter des gesamten Produkts und erweitert die Musikwiedergabe um Liedtexte, Fotos, Videos und Smartphone-Spiegelung. Dass Audioblock dafür zugleich ein ausgewachsenes Drei-Wege-System mit 170 W beziehungsweise 220 W vorsieht, macht deutlich, dass hinter dem auffälligen Design durchaus ein ambitioniertes Lautsprecherkonzept steht. Besonders interessant dürfte schließlich der angekündigte Pairing-Modus werden, sobald dieser verfügbar ist.

Technische Daten Block OPUS S

Produkt Block OPUS S Konzept Smart Display Speaker, Drei-Wege-System Display 19 Zoll LCD-Runddisplay Anzeige Liedtexte, Bilder und Videos vom Smartphone, Displayspiegelung Tieftöner 1 × 10 Zoll, 100 W Mitteltöner 2 × 4 Zoll, je 25 W Hochtöner 2 × 2 Zoll, je 10 W Gesamtleistung 170 W Bluetooth Bluetooth 5.4 Netzwerk WLAN Steuerung App Pairing bis zu zwei Block OPUS S, demnächst verfügbar Leistungsaufnahme 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 2 A max. Abmessungen 630 × 820 × 220 mm Gewicht ca. 18 kg Farben Schwarz, Champagner

Technische Daten Block OPUS L

Produkt Block OPUS L Konzept Smart Display Speaker, Drei-Wege-System Display 19 Zoll LCD-Runddisplay Anzeige Liedtexte, Bilder und Videos vom Smartphone, Displayspiegelung Tieftöner 1 × 10 Zoll, 120 W Mitteltöner 2 × 4 Zoll, je 30 W Hochtöner 2 × 2 Zoll, je 20 W Gesamtleistung 220 W Bluetooth Bluetooth 5.4 Netzwerk WLAN Steuerung App Pairing bis zu zwei Block OPUS L, demnächst verfügbar Leistungsaufnahme 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 2 A max. Abmessungen 730 × 900 × 260 mm Gewicht ca. 21 kg Farben Schwarz, Champagner

Das könnte Sie auch interessieren

Über Audioblock GmbH

Quelle Audioblock GmbH