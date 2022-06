Block:BODS – True Wireless In-ear Kopfhörer von Audioblock GmbH

In aller Kürze Audioblock GmbH präsentiert erstmals True Wireless In-ear Kopfhörer, und zwar mit den neuen Block:BODS.

Block:BODS, so taufte Audioblock GmbH die nunmehr verfügbaren True Wireless In-ear Kopfhörer, die sich nach Ansicht des deutschen Unternehmens als besonders flexible, komfortable Lösungen für den täglichen Einsatz erweisen sollen und mit feinem Klang überzeugen können. Allen voran eine lange Spieldauer sowie eine robuste Auslegung für den Einsatz selbst unter widrigsten Bedingungen stechen hier ganz besonders hervor.

Block:BUDS – Die perfekten Begleiter

Audioblock GmbH spricht davon, mit den neuen Block:BUDS die perfekten Begleiter für den Einsatz immer und überall konzipiert zu haben. Speziell die simple Handhabung streicht man ganz besonders hervor. Einfach die Bluetooth Kopfhörer mit dem Smartphone verbinden, schon könne man immer und überall Musik genießen und natürlich auch Anrufe führen sowie smarte Funktionen des mobilen Devices nutzen.

Bluetooth 5.2

Mit ein Grund für die schon erwähnte vergleichsweise lange Akku-Laufzeit der neuen Block:BODS ist, dass man hier für die Signalübertragung auf den neuesten Standard Bluetooth 5.2 setzt, der unter anderem besonders Ressourcen-schonend arbeitet, zudem aber auch eine sehr stabile, zuverlässige Verbindung zum Quellgerät garantiert.

Foto © Audioblock GmbH | Block:BODS Foto © Audioblock GmbH | Block:BODS Foto © Audioblock GmbH | Block:BODS

Aktive Geräusch-Unterdrückung und Ambient Aware Modus

Ein weiteres wesentliches Merkmal ist, dass die neuen Block:BODS über eine aktive Geräusch-Unterdrückung verfügen, die eine Dämpfung von Umgebungsgeräuschen von bis zu 38 dB erzielen soll. Da In-ear Kopfhörer ohnehin schon recht gut passiv Außengeräusche unterbinden, soll man sich mit den Block:BODS ganz und gar auf dIe Musik fokussieren können.

Bewegt man sich aber etwa im Strassenverkehr oder will noch wesentliche Informationen seines Umfelds mitbekommen, so empfiehlt es sich den Ambient Aware Modus der neuen Block:BODS zu nutzen.

Foto © Audioblock GmbH | Block:BODS Foto © Audioblock GmbH | Block:BODS Foto © Audioblock GmbH | Block:BODS

Simple Bedienung

Dieser Ambient Aware Modus ist, wie alle übrigen Funktionen der Kopfhörer auch, ganz einfach über eine integrierte Touch-Steuerung direkt an den Ohrstöpseln abrufbar. So lässt sich auch die Lautstärke kontrollieren und die Wiedergabe steuern. Auch Anrufe lassen sich auf diese Art und Weise annehmen bzw. beenden.

Natürlich erlauben die Block:BODS auch die Nutzung von Sprachsteuerung, sei es nun Apple Siri bei Apple iOS oder auch Google Assistant bei Google Android.

Robuster Aufbau

Die neuen Block:BODS sollen sich, wie bereits beschrieben, für den Einsatz unter allen Bedingungen eignen, bis hin zum Sport im Freien unter jedweden Witterungsbedingungen. Die Block:BODS sind dafür nach IPX5 zertifiziert und somit Schweiß- und Wasser-abweisend ausgeführt und bieten Schutz vor Spritz- und Strahlwasser.

Lange Akku-Laufzeit

Mit den Block:BODS kommt man problemlos über den ganzen Tag, denn für diese wird die Akku-Laufzeit mit bis zu neun Stunden ausgewiesen. Selbst für Telefonate und Video Calls ist man damit bestens gerüstet, denn diese dürfen bis zu sechs Stunden betragen.

Geladen werden die Block:BODS natürlich in einem passenden Transport-Case, das wiederum mit einer USB-C Schnittstelle ausgestattet ist. Das passende Ladekabel ist Teil des Lieferumfangs und nach lediglich ein bis zwei Stunden sollen die Block:BODS wieder vollständig einsatzbereit sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Block:BODS stehen ab sofort zur Verfügung, und zwar in den Ausführungen Weiss und Schwarz. Wie bereits beschrieben ist ein Transport-Case, ein Ladekabel Teil des Lieferumfangs, nicht so üppig ist hingegen die Ausstattung mit verschiedenen Ohrpass-Stücken, denn davon finden sich nur zwei Varianten aus Silikon in der Packung. Der empfohlene Verkaufspreis für die Block:BODS wird mit € 129,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit den neuen Block:BODS präsentiert Audioblock GmbH neue In-ear Kopfhörer, und zwar so genannte True Wireless In-ear Kopfhörer. Anstatt auf ein Kabel setzt man somit auf Bluetooth 5.2 und damit den aktuellsten Standard zur drahtlosen Signalübertragung, garantiert damit eine besonders lange Akku-Laufzeit, liefert eine integrierte Geräusch-Unterdrückung plus Ambient Aware Modus, und legt die Kopfhörer so aus, dass diese resistent gegenüber allen Witterungsverhältnissen sind.

PRODUKT Block:BODS Preis € 129,-

