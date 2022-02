Blue Horizon Spike Shoe Extreme – Multi-Resonanz Diffusor

Mit den neuen Blue Horizon Spike Shoe Extreme erweitert das Unternehmen Blue Horizon Ideas Ltd. im Bereich des HiFi-Zubehör um eine besonders spannende Lösung, die sich der optimalen Aufstellung von HiFi-Komponenten aber auch Lautsprecher-Systemen widmet. Hierbei handelt es sich um einen so genannten Multi-Resonanz Diffusor, der immer dann zum Einsatz kommen soll, wenn es um eine besonders effektive Unterdrückung von Resonanzen und Vibrationen geht.

Der neue Blue Horizon Spike Shoe Extreme sei ein besonders ausgeklügeltes System, das auf hohe Masse setzt und Energie besonders schnell und effektiv durch einen minimalen Kontaktpunkt ableitet.

Blue Horizon Spike Shoe Extreme – Das ultimative Tool zur Eliminierung von Resonanzenergie

Auffallend ist bereits die durchaus ungewöhnliche Bauform, die der Spezialist aus England hier anwendet, denn der neue Blue Horizon Spike Shoe Extreme präsentiert sich in Form eines Kegels, wobei man hierbei als Werkstoff auf Edelstahl setzt.

Dieses präzisionsgefertigte Gehäuse trägt, dies kann man klar sagen, zum überaus eleganten Erscheinungsbild des Blue Horizon Spike Shoe Extreme bei, erfüllt aber allen voran eine ganz praktische Aufgabe.

Schon allein die spezielle Form soll, so der Hersteller, maßgeblich zur Effektivität der Wirkweise beitragen, indem Resonanzen so schnell wie möglich mit hoher Effizienz abgebaut werden. Zudem bildet die Kegelform aus Edelstahl den soliden Rahmen für ein komplexes System zum Abbau von Vibrationen.

Foto © Blue Horizon Ideas Ltd. | Blue Horizon Spike Shoe Extreme

So finden sich an der Oberseite in einer Vertiefung drei gehärtete Stahlkugel, die wiederum auf einem Elastomer aufliegen, bei dem der Hersteller von einem chaotischen Resonance Deadening Compound, kurz auch RDC genannt, spricht. Hinzu kommt, das an der Unterseite des Blue Horizon Spike Shoe Extreme eine verdichtete Kork- und Gummi-Mischung als Auflage zum Einsatz kommt.

Damit kombiniert man Materialien mit gänzlich unterschiedlichen Eigenschaften die Dichte und Elastizität und damit letztlich die Dämpfung betreffend, sodass sich insgesamt der versprochene Multi-Resonanz Diffusor zur Eliminierung klangschädigender Resonanzen als auch zum Abbau von Vibrationen ergibt.

Ausdrücklich verweist der Hersteller darauf, dass der Blue Horizon Spike Shoe Extreme keine tonale Signatur oder Charakteristik aufweise, sodass er den Klang eines Audio-Systems nicht in die eine oder andere Richtung verschiebe, sondern schlicht neutral seinen Dienst verrichtet.

Immens belastbar

Hervor heben muss man, dass der neue Blue Horizon Spike Shoe Extreme mit einer beeindruckenden Belastbarkeit auftrumpft. Der Blue Horizon Spike Shoe Extreme wird in Vierer-Sets angeboten, wobei jeder davon eine Punktbelastung von über 100 kg aufweist.

Foto © Blue Horizon Ideas Ltd. | Blue Horizon Spike Shoe Extreme

Man kann diese somit für wirklich jedwede HiFi-Komponente einsetze und selbst massive Lautsprecher-Systeme stellen für den Blue Horizon Spike Shoe Extreme keine echte Herausforderung dar.

Der Blue Horizon Spike Shoe Extreme misst 55 mm im Durchmesser und weist eine Höhe von 20 mm auf.

Preise und Verfügbarkeit

Wie eben beschrieben, wird der neue Blue Horizon Spike Shoe Extreme im Vierer-Set angeboten, wobei der empfohlene Verkaufspreis mit € 499,- ausgewiesen wird. Der Blue Horizon Spike Shoe Extreme soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein.

Wir meinen…

Als besonders effektive Lösung zur Vermeidung von Vibrationen und klangschädigenden Resonanzen soll sich der neue Blue Horizon Spike Shoe Extreme erweisen, den das Unternehmen von Keith Martin, Blue Horizon Ideas Ltd., vorstellt. Hier kommen nach Angaben des Herstellers gleich zwei mechanische Systeme parallel, und zwar eines, das Gehäuse- und Lautsprecher-Resonanzen abbaut, ein zweites, das Resonanzen über einen weiten Frequenzbereich hinweg eliminiert. In Summe ergibt dies einen Multi-Resonanz Diffusor, der für eine präzisere Wiedergabe Sorge trägt. Dass man hier ein wenig tiefer in die Tasche greifen muss, ist einerseits natürlich der ausgeklügelten Wirkweise, aber durchaus auch der hochwertigen Verarbeitung geschuldet, die für eine beeindruckende Tragkraft und damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten sorgt.

Produkt Blue Horizon Spike Shoe Extreme Preis € 499,-