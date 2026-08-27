In aller Kürze Der Bluesound PULSE SUB (SW200) kombiniert 350 Watt Verstärkerleistung mit zwei gegenüberliegenden 6,5 Zoll Tieftönern und Smart DSP. Über BluOS lässt er sich drahtlos mit kompatiblen Bluesound-Lösungen koppeln und über die App hinsichtlich Pegel, Übergangsfrequenz und Phase konfigurieren. WiFi, Ethernet sowie ein analoger Low-Line-Level-Eingang erlauben zudem eine flexible Integration über das reine Bluesound-Ökosystem hinaus.

Bluesound International, eine Division von Lenbrook Industries Limited, erweitert sein BluOS-Ökosystem um einen komplett neu entwickelten Aktiv-Subwoofer. Der neue Bluesound PULSE SUB (SW200), vom Hersteller auch als Bluesound PULSE SUB Wireless Powered Subwoofer bezeichnet, soll dabei deutlich mehr sein als lediglich eine Ergänzung für Soundbar-basierte Heimkino-Lösungen. Mit zwei eigens entwickelten, gegenüberliegend angeordneten 6,5 Zoll Tieftönern, einem 350 Watt Verstärker samt Smart DSP Amplifier Technology sowie einer Einbindung über WiFi oder Ethernet richtet sich das neue Modell ebenso an Nutzer der Bluesound PULSE CINEMA und Bluesound PULSE CINEMA MINI wie an Anwender eines Bluesound POWERNODE, Bluesound PULSE M oder Bluesound PULSE FLEX. Die Einrichtung und Abstimmung erfolgt direkt über die BluOS Controller App, wobei sich Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase an Raum und System anpassen lassen. Gleichzeitig soll ein komplett neues Gehäusekonzept dafür sorgen, dass sich der Subwoofer mit vergleichsweise kompakten Abmessungen und zurückhaltendem Design unkompliziert in moderne Wohnräume integriert.

Key Facts Bluesound PULSE SUB (SW200) Wireless Powered Subwoofer

Zwei gegenüberliegend angeordnete 6,5 Zoll Tieftöner

350 Watt Gesamtleistung

Smart DSP Amplifier Technology

BluOS

WiFi 5 und Ethernet

Drahtlose Kopplung mit kompatiblen Bluesound-Playern

Regelung von Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase über die BluOS Controller App

Analoger Low-Line-Level-Eingang

Abnehmbare magnetische Stoffabdeckungen

Abmessungen von 292 × 330 × 315 mm

Gewicht von 10 kg

Ausführungen Schwarz sowie Weiß/Tan

Ein Subwoofer, der nicht auf sich aufmerksam machen soll

Bei einem Subwoofer geht es letztlich nicht allein darum, möglichst viel Energie im unteren Frequenzbereich bereitzustellen. Entscheidend ist vielmehr, wie kontrolliert diese Energie in den Raum abgegeben wird. Genau an diesem Punkt setzt Bluesound beim neuen Bluesound PULSE SUB (SW200) an.

Im Inneren arbeiten zwei speziell entwickelte 6,5 Zoll Tieftöner, die einander gegenüberliegend angeordnet sind. Dieses sogenannte Dual-Opposed-Konzept nutzt die Tatsache, dass die beiden Treiber mechanische Kräfte in entgegengesetzte Richtungen erzeugen. Ein erheblicher Teil jener Kräfte, die bei konventionellen Konstruktionen Gehäusewände zu Schwingungen anregen können, soll sich damit gegenseitig kompensieren.

Das Ziel ist ein Gehäuse, das auch bei höherem Pegel möglichst ruhig bleibt, während die Chassis selbst die eigentliche Arbeit verrichten. Resonanzen und unerwünschte Vibrationen sollen reduziert und der Bass dadurch sauberer sowie präziser wiedergegeben werden.

Foto © Bluesound International | Bluesound PULSE SUB (SW200) Foto © Bluesound International | Bluesound PULSE SUB (SW200) Foto © Bluesound International | Bluesound PULSE SUB (SW200) Foto © Bluesound International | Bluesound PULSE SUB (SW200) Foto © Bluesound International | Bluesound PULSE SUB (SW200) Foto © Bluesound International | Bluesound PULSE SUB (SW200)

„Guter Bass muss nicht laut und dröhnend sein. Er sollte einen näher an die musikalischen Details dessen bringen, was man sieht oder hört – ohne dabei auf sich selbst aufmerksam zu machen. Beim PULSE SUB haben wir Akustik und Industriedesign komplett neu durchdacht, um mehr als doppelt so viel Leistung zu liefern und ihn dabei kompakt, kontrolliert und alltagstauglich zu halten. Kombiniert mit PULSE CINEMA und PULSE FLEX erhält man ein komplettes kabelloses Surround-Sound-System, das denkbar einfach einzurichten ist, sich aber wie im Kino anfühlt.“ Matt Simmonds, VP of Bluesound Product Development

350 Watt und Smart DSP statt bloßer Membranfläche

Angetrieben werden die beiden Tieftöner von einer Verstärkereinheit mit einer Gesamtleistung von 350 Watt. Bluesound spricht hier von der Smart DSP Amplifier Technology, über die Verstärker, Chassis und die Signalverarbeitung als abgestimmtes Gesamtsystem arbeiten sollen.

Verglichen mit der vorherigen Generation soll damit laut Hersteller die 2,5-fache Verstärkerleistung bereitstehen. Das zusätzliche Leistungspotential zielt dabei nicht allein auf spektakuläre Heimkino-Effekte ab. Auch bei Musik soll der Bluesound PULSE SUB (SW200) für mehr Fundament sorgen, ohne den Charakter des eigentlichen Lautsprecher-Systems durch einen überbetonten Tieftonbereich zu überlagern.

Gerade die Kombination aus höherer Verstärkerleistung, DSP-basierter Kontrolle und Dual-Opposed-Konfiguration erscheint dabei interessanter als ein bloßer Vergleich anhand von Watt-Angaben oder Chassis-Durchmessern. Bluesound versucht ganz offensichtlich, hohe Dynamik mit einem möglichst wohnraumtauglichen Gehäuse zu verbinden.

Der logische Partner für Bluesound PULSE CINEMA

Eine zentrale Rolle spielt der neue Subwoofer natürlich innerhalb der aktuellen Heimkino-Lösungen von Bluesound. Der Hersteller nennt allen voran die Bluesound PULSE CINEMA und Bluesound PULSE CINEMA MINI als natürliche Spielpartner.

Die Verbindung erfolgt dabei ohne separates Signalkabel. Sobald der Bluesound PULSE SUB (SW200) über WiFi oder Ethernet ins Netzwerk eingebunden wurde, lässt er sich in der BluOS Controller App einem kompatiblen Bluesound-Player beziehungsweise einer Soundbar zuordnen.

Das dürfte insbesondere Anwender ansprechen, die ein Heimkino-System mit möglichst geringem Installationsaufwand realisieren wollen. Kombiniert man etwa eine Bluesound PULSE CINEMA mit einem Bluesound PULSE SUB (SW200) und entsprechenden Bluesound PULSE FLEX als Surround-Lautsprechern, lässt sich nach Vorstellung des Herstellers ein weitgehend kabelloses Surround-System aufbauen, ohne auf einen klassischen AV-Receiver und eine entsprechend umfangreiche Lautsprecher-Verkabelung setzen zu müssen.

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Nicht nur fürs Heimkino gedacht

Interessant ist allerdings, dass Bluesound den neuen Subwoofer keineswegs ausschließlich als Heimkino-Erweiterung versteht. Der Bluesound PULSE SUB (SW200) lässt sich ebenso mit weiteren kompatiblen Lösungen des Unternehmens kombinieren, darunter Bluesound POWERNODE, Bluesound PULSE M und Bluesound PULSE FLEX.

Damit kann der Subwoofer auch in einem klassischen Stereo-Setup mit einem Streaming-Verstärker oder zur Erweiterung einzelner Bluesound Wireless Speaker eingesetzt werden. Gerade bei kompakteren Lautsprecher-Systemen kann ein Subwoofer schließlich nicht nur mehr Tiefgang liefern, sondern die Hauptlautsprecher auch dort unterstützen, wo deren physikalische Grenzen erreicht werden.

Die Abstimmung erfolgt wiederum zentral über die BluOS Controller App. Für den Subwoofer stehen dort die wichtigsten Parameter zur Verfügung: Lautstärke, variable Übergangsfrequenz und variable Phase. Damit lässt sich die Einbindung sowohl an die verwendeten Lautsprecher als auch an die konkrete Aufstellung im Raum anpassen.

BluOS als Schlüssel für eine einfache Einrichtung

Die möglichst unkomplizierte Integration zählt zu den wesentlichen Konzepten des Bluesound PULSE SUB (SW200). Der Hersteller will das Hinzufügen eines Subwoofers im eigenen Ökosystem letztlich kaum komplizierter gestalten als das Einbinden eines weiteren BluOS-Players.

Die Netzwerkanbindung kann über WiFi 5 oder kabelgebunden über Ethernet RJ45 erfolgen. Danach wird der gewünschte kompatible Bluesound-Player in der BluOS Controller App ausgewählt und mit dem Subwoofer gekoppelt. Die BluOS Controller App steht für Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows und Apple macOS zur Verfügung.

Im Inneren setzt Bluesound zudem auf einen ARM Cortex-A55 Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz pro Kern. Für einen Subwoofer mag eine solche Angabe zunächst ungewöhnlich erscheinen, sie unterstreicht allerdings, dass es sich beim Bluesound PULSE SUB (SW200) nicht um einen konventionellen Aktiv-Subwoofer mit lediglich einem Funkempfänger handelt, sondern um eine vollständig ins BluOS-Ökosystem eingebundene Netzwerk-Komponente.

Auch klassische Audio-Systeme bleiben nicht außen vor

Trotz der klaren Ausrichtung auf BluOS beschränkt Bluesound den neuen Subwoofer nicht auf das eigene Ökosystem. Ein analoger Low-Line-Level-Eingang erlaubt es, den Bluesound PULSE SUB (SW200) auch kabelgebunden an geeigneten Stereo-Verstärkern, AV-Komponenten oder anderen Audio-Systemen zu betreiben.

Damit bleibt die Lösung auch dann interessant, wenn im Laufe der Zeit einzelne Komponenten eines Systems gewechselt werden oder der Subwoofer in einem anderen Setup weiterverwendet werden soll. Die drahtlose Integration ist somit ein zentraler Bestandteil des Konzepts, aber keine zwingende Voraussetzung für den Betrieb.

Kompakt genug für den Wohnraum

Auch beim Industriedesign verfolgt Bluesound einen deutlich wohnraumorientierten Ansatz. Das komplett neu gestaltete Gehäuse misst 292 mm in der Breite, 330 mm in der Höhe und 315 mm in der Tiefe und bringt 10 kg auf die Waage.

Weich ausgeführte Konturen vermeiden die klassische Optik eines kantigen Subwoofer-Würfels. Dazu kommen matte Satin-Oberflächen sowie Stoffabdeckungen mit einem subtilen Webmuster. Die Abdeckungen sind magnetisch befestigt und können abgenommen werden.

Integrierte Kanäle für das Kabelmanagement sollen dafür sorgen, dass Netz- und gegebenenfalls Signalkabel möglichst unauffällig geführt werden können. Gerade bei einem Produkt, dessen wesentliches Argument die freie Platzierung durch eine drahtlose Signalanbindung darstellt, ist dieses Detail nicht ganz unwichtig.

Der Bluesound PULSE SUB (SW200) wird in den beiden Ausführungen Schwarz sowie Weiß/Tan angeboten und greift damit die Designsprache der jüngsten Bluesound PULSE-Lösungen auf.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Hohe Leistungsreserven: 350 Watt Verstärkerleistung sollen auch bei dynamischen Filmsequenzen und Musik ausreichend Reserven bereitstellen.

350 Watt Verstärkerleistung sollen auch bei dynamischen Filmsequenzen und Musik ausreichend Reserven bereitstellen. Dual-Opposed-Konzept: Zwei gegenüberliegende 6,5 Zoll Tieftöner reduzieren sich gegenseitig übertragende mechanische Kräfte und damit unerwünschte Gehäusevibrationen.

Zwei gegenüberliegende 6,5 Zoll Tieftöner reduzieren sich gegenseitig übertragende mechanische Kräfte und damit unerwünschte Gehäusevibrationen. Direkte BluOS-Integration: Der Bluesound PULSE SUB (SW200) lässt sich ohne separates Audiokabel mit kompatiblen Bluesound-Komponenten koppeln.

Der Bluesound PULSE SUB (SW200) lässt sich ohne separates Audiokabel mit kompatiblen Bluesound-Komponenten koppeln. Einfache Abstimmung: Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase können direkt über die BluOS Controller App angepasst werden.

Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase können direkt über die BluOS Controller App angepasst werden. Breites Einsatzgebiet: Neben Bluesound PULSE CINEMA und Bluesound PULSE CINEMA MINI werden unter anderem Bluesound POWERNODE, Bluesound PULSE M und Bluesound PULSE FLEX unterstützt.

Neben Bluesound PULSE CINEMA und Bluesound PULSE CINEMA MINI werden unter anderem Bluesound POWERNODE, Bluesound PULSE M und Bluesound PULSE FLEX unterstützt. Auch kabelgebunden nutzbar: Ein analoger Low-Line-Level-Eingang ermöglicht den Einsatz mit klassischen Audio-Systemen.

Ein analoger Low-Line-Level-Eingang ermöglicht den Einsatz mit klassischen Audio-Systemen. Wohnraumfreundliches Design: Abgerundete Formen, Stoffabdeckungen und matte Oberflächen sollen eine möglichst unauffällige Integration ermöglichen.

Abgerundete Formen, Stoffabdeckungen und matte Oberflächen sollen eine möglichst unauffällige Integration ermöglichen. Flexible Netzwerk-Anbindung: WiFi 5 und Ethernet stehen für die Integration ins Heimnetzwerk bereit.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Bluesound PULSE SUB (SW200) soll ab Januar 2027 im autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Bluesound bietet den Wireless Powered Subwoofer in den Ausführungen Schwarz sowie Weiß/Tan an. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 999,- inklusive Mehrwertsteuer.

Wir meinen…

Mit dem Bluesound PULSE SUB (SW200) geht Bluesound einen konsequenten Schritt: Statt den bisherigen Ansatz lediglich mit mehr Leistung fortzuführen, wurde das Konzept technisch wie gestalterisch deutlich neu aufgestellt. Besonders interessant erscheint die Kombination aus 350 Watt Verstärkerleistung, zwei gegenüberliegenden Tieftönern und einer vollständigen Integration in BluOS. Gerade bei einem Subwoofer, der möglichst frei im Raum positioniert werden soll, ist die unkomplizierte drahtlose Kopplung ein erhebliches Komfortmerkmal.

Ebenso richtig erscheint jedoch, dass Bluesound den PULSE SUB nicht vollständig im eigenen Ökosystem einschließt. Durch den analogen Eingang bleibt er auch in klassischen Audio-Systemen nutzbar. Mit € 999,- bewegt sich der Bluesound PULSE SUB (SW200) zwar klar im Premium-Segment kompakter Aktiv-Subwoofer, doch für Besitzer einer Bluesound PULSE CINEMA, eines Bluesound POWERNODE oder anderer BluOS-Lösungen könnte gerade die enge Systemintegration den entscheidenden Mehrwert darstellen.

Produkt Bluesound PULSE SUB (SW200) Preis € 999,-

Technische Daten Bluesound PULSE SUB (SW200)

Produkt Bluesound PULSE SUB (SW200) Charakterisierung Wireless Powered Subwoofer / kabelloser Aktiv-Subwoofer für BluOS und kabelgebundene Audio-Systeme Modell / SKU Bluesound PULSE SUB (SW200) Tieftöner 2 × 6,5 Zoll Tieftöner Treiberanordnung Dual-Opposed, gegenüberliegend angeordnet Gesamtleistung 350 Watt Verstärker-Technologie Smart DSP Amplifier Technology Betriebssystem BluOS Prozessor ARM Cortex-A55 Quad-Core, 1,8 GHz pro Kern App-Steuerung BluOS Controller App Unterstützte Betriebssysteme Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, Apple macOS Regelmöglichkeiten Lautstärke, variable Übergangsfrequenz, variable Phase Wireless WiFi 5 Netzwerk Ethernet RJ45 Analoger Eingang Low-Line-Level-Eingang Statusanzeige Dimmbare LED Abdeckungen Abnehmbare magnetische Stoffabdeckungen Oberfläche Matte Satin-Lackierung Ausführungen Schwarz, Weiß/Tan Netzanschluss 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme Netzwerk-Standby 8 Watt Abmessungen 292 × 330 × 315 mm Gewicht 10 kg Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C Lagertemperatur -10 °C bis 50 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit Lieferumfang Netzkabel, Safety/Warranty Guide, Quick Setup Guide

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Quelle Bluesound