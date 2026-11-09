In aller Kürze Bluetooth HDT erhöht die maximale Funkdatenrate von Bluetooth LE auf 7,5 MBit/s und soll ab 2027 die Grundlage für standardisiertes Lossless Audio und Hi-res Audio bilden. Die Technologie ist allerdings optional und setzt neue kompatible Hardware sowie entsprechende Audio-Spezifikationen voraus.

Kaum eine Funktechnologie hat die Art und Weise, wie wir Musik hören, so nachhaltig verändert wie Bluetooth. Vom einfachen Kopfhörer für unterwegs bis hin zu anspruchsvollen Wireless-Systemen ist die Schnittstelle nahezu allgegenwärtig. Ausgerechnet dort, wo es um möglichst kompromisslose Audioqualität geht, stößt sie jedoch seit Jahren auf technische Grenzen. Unterschiedliche Codecs, proprietäre Erweiterungen und die Frage, ob Musik tatsächlich verlustfrei übertragen wird, gehören deshalb zu den wiederkehrenden Diskussionen im Personal-Audio-Segment.

Mit der am 4. November 2026 offiziell verabschiedeten Technologie Bluetooth High Data Throughput, kurz Bluetooth HDT, könnte sich diese Situation grundlegend verändern. Die Bluetooth Special Interest Group, jene Organisation, die für die Weiterentwicklung des Standards verantwortlich zeichnet, erweitert damit die Möglichkeiten von Bluetooth Low Energy erheblich. Entscheidend ist dabei nicht allein die höhere Übertragungsrate, sondern die Perspektive, anspruchsvolle drahtlose Audiowiedergabe künftig auf einer breiter einsetzbaren, standardisierten technischen Grundlage zu realisieren.

Key Facts – Bluetooth HDT

Bluetooth High Data Throughput (Bluetooth HDT) am 4. November 2026 offiziell verabschiedet

Optionale Funktion innerhalb der Bluetooth Core 7.0 Spezifikation

Neue physikalische Übertragungsschicht für Bluetooth Low Energy

Maximale nominelle Funkdatenrate von 7,5 MBit/s

Bisherige Bluetooth LE 2M PHY mit maximal 2 MBit/s

Unterstützte HDT-Datenraten von 2, 3, 4, 6 und 7,5 MBit/s

Verbesserte spektrale Effizienz, Übertragungsrobustheit und potenzielle Energieeffizienz

Standardisierte Premium-Audio-Anwendungen für 2027 angekündigt

Lossless Audio, Hi-res Audio, Mehrkanal-Audio und Spatial Audio als vorgesehene Einsatzbereiche

Kompatible Hardware auf Sender- und Empfängerseite erforderlich

Bluetooth HDT – Warum die bisherige Übertragungstechnik an Grenzen stößt

Die Geschichte hochwertiger drahtloser Audiowiedergabe ist auch eine Geschichte technischer Kompromisse. Während Streaming-Dienste inzwischen Musikinhalte in verlustfreier Qualität und teilweise mit sehr hohen Auflösungen bereitstellen, muss die Übertragung vom Smartphone oder Digital Audio Player zum Kopfhörer häufig mit deutlich geringeren Datenraten auskommen.

Dabei liegt das Problem keineswegs allein an der Qualität der verwendeten Codecs. Vielmehr bestimmt die verfügbare Funkbandbreite, welche Datenmengen innerhalb einer bestimmten Zeit übertragen werden können. Die Hersteller müssen daher einen geeigneten Kompromiss zwischen Audioqualität, Übertragungsstabilität, Energieverbrauch und Latenz finden.

Bluetooth Classic Audio arbeitet traditionell mit dem A2DP-Profil und unterschiedlichen Audio-Codecs. Bluetooth LE Audio verfolgt dagegen eine modernere Architektur mit dem Codec LC3, der insbesondere auf Effizienz, Flexibilität und eine robuste drahtlose Wiedergabe ausgelegt ist. Allerdings bietet die bisherige Bluetooth LE 2M PHY lediglich eine nominelle Funkdatenrate von maximal 2 MBit/s.

Für viele alltägliche Audioanwendungen ist das vollkommen ausreichend. Bei verlustfreier Stereoübertragung, höheren Abtastraten oder komplexen Mehrkanalanwendungen wird die verfügbare Datenrate jedoch zu einer entscheidenden Einschränkung.

Eine neue physikalische Grundlage statt eines weiteren Audio-Codecs

Bluetooth HDT setzt genau an dieser Stelle an. Die Technologie führt eine neue physikalische Übertragungsschicht ein, die sogenannte PHY. Sie definiert, wie digitale Informationen über das Funksignal übertragen werden, und erweitert damit die grundlegenden Fähigkeiten von Bluetooth Low Energy.

Anders als ein Audio-Codec bestimmt Bluetooth HDT nicht, wie Musikdaten komprimiert, codiert oder wieder decodiert werden. Vielmehr stellt die Technologie einen leistungsfähigeren Transportweg bereit, über den sich größere Datenmengen übertragen lassen.

Dazu kommen effizientere Modulationsverfahren und eine verbesserte Fehlerabsicherung zum Einsatz. Die neue Architektur erlaubt Übertragungsraten von 2, 3, 4, 6 und maximal 7,5 MBit/s. Die beiden höchsten Geschwindigkeitsstufen sind optional, weshalb selbst Geräte mit Bluetooth-HDT-Unterstützung nicht zwangsläufig die maximale Datenrate erreichen werden.

Gerade diese Unterscheidung ist wichtig: Bluetooth HDT ist zunächst eine Weiterentwicklung der Funktechnik und noch keine vollständige Spezifikation für verlustfreie Musikwiedergabe. Erst das Zusammenspiel aus Funkübertragung, geeigneten Audio-Codecs, entsprechenden Profilen und kompatiblen Geräten wird darüber entscheiden, welche Möglichkeiten tatsächlich zur Verfügung stehen.

Was bedeuten 7,5 MBit/s für die Musikwiedergabe?

Die höhere Datenrate klingt zunächst nach einem rein technischen Fortschritt. Ihre Bedeutung für die Audiowiedergabe wird allerdings deutlich, wenn man sie mit den Datenmengen unkomprimierter Musiksignale vergleicht.

Ein Stereo-Signal mit 16 Bit und 44,1 kHz benötigt unkomprimiert rund 1,41 MBit/s. Bei 24 Bit und 96 kHz steigt dieser Wert bereits auf rund 4,61 MBit/s. Noch anspruchsvoller wird die Übertragung bei 24 Bit und 192 kHz, wo rund 9,22 MBit/s erforderlich sind.

Audioformat Unkomprimierte Stereo-Datenrate 16 Bit / 44,1 kHz 1,41 MBit/s 16 Bit / 48 kHz 1,54 MBit/s 24 Bit / 48 kHz 2,30 MBit/s 24 Bit / 96 kHz 4,61 MBit/s 24 Bit / 192 kHz 9,22 MBit/s

Damit wird deutlich, warum die neue Funktechnik für hochwertige Audiowiedergabe so interessant ist. Bluetooth HDT bietet prinzipiell ausreichend Kapazität, um selbst unkomprimierte Stereo-Signale mit 24 Bit und 96 kHz innerhalb der maximalen nominellen Funkdatenrate unterzubringen.

Allerdings darf die Funkdatenrate nicht mit der tatsächlich für Musik verfügbaren Nutzdatenrate gleichgesetzt werden. Protokollinformationen, Fehlerabsicherung und weitere Übertragungsmechanismen benötigen ebenfalls Bandbreite. Ob ein bestimmtes Audioformat unkomprimiert und zuverlässig übertragen werden kann, hängt deshalb von der konkreten Implementierung und den jeweiligen Funkbedingungen ab.

Für besonders hohe Auflösungen bleiben verlustfreie Kompressionsverfahren interessant. Sie reduzieren die zu übertragende Datenmenge, ohne die ursprünglichen Audiodaten bei der Decodierung zu verändern. Gerade darin könnte eine wesentliche Stärke künftiger Bluetooth-HDT-Audioanwendungen liegen.

Lossless Audio und Hi-res Audio sind nicht dasselbe

Eine weitere Unterscheidung verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Begriffe Lossless Audio und Hi-res Audio werden im Marketing häufig miteinander verbunden, beschreiben technisch jedoch unterschiedliche Eigenschaften.

Lossless Audio bedeutet, dass ein Audiosignal ohne Informationsverlust übertragen beziehungsweise rekonstruiert werden kann. Das ist bereits bei der klassischen CD-Auflösung von 16 Bit und 44,1 kHz möglich. Hi-res Audio wiederum bezeichnet üblicherweise digitale Audiosignale mit höheren Auflösungen als dem CD-Standard.

Eine Übertragung mit 24 Bit und 96 kHz ist deshalb nicht automatisch verlustfrei. Ebenso kann eine verlustfreie Übertragung mit 16 Bit und 44,1 kHz technisch korrekt als Lossless Audio bezeichnet werden, ohne deshalb Hi-res Audio zu sein.

Für die künftige Bewertung von Bluetooth-HDT-Produkten wird diese Differenzierung entscheidend sein. Nicht die höchste beworbene Abtastrate allein, sondern die tatsächlich verwendete Übertragungskette bestimmt, ob Musik verlustfrei beim Wiedergabegerät ankommt.

Bluetooth HDT und die etablierten Audio-Codecs – Was ändert sich für aptX, LDAC und LC3?

Für die Hersteller hochwertiger Kopfhörer stellt sich damit eine besonders interessante Frage: Welche Bedeutung werden die bisher verwendeten Audio-Codecs künftig besitzen?

Mit aptX, aptX HD, aptX Adaptive und aptX Lossless hat Qualcomm über Jahre hinweg unterschiedliche Lösungen entwickelt, um die Möglichkeiten der Bluetooth-Übertragung zu erweitern. Besonders aptX Lossless ist dabei relevant, da die Technologie unter geeigneten Funkbedingungen eine bitgenaue Übertragung von Audio in CD-Qualität ermöglichen soll.

Sony wiederum verfolgt mit LDAC einen anderen Ansatz. Der Codec unterstützt hochauflösende Audiosignale und Übertragungsraten von bis zu 990 kBit/s, arbeitet allerdings mit verlustbehafteter Kompression. Eine Unterstützung von 24 Bit und 96 kHz bedeutet bei LDAC deshalb nicht, dass sämtliche ursprünglichen Audiodaten unverändert übertragen werden.

Bluetooth LE Audio verwendet mit LC3 einen standardisierten Codec, der vor allem eine effiziente Übertragung bei vergleichsweise geringen Datenraten ermöglichen soll. Auch hier steht bislang nicht die verlustfreie Übertragung besonders hochauflösender Musiksignale im Mittelpunkt.

Bluetooth HDT könnte diese Ausgangslage verändern, weil die höhere verfügbare Bandbreite neue Möglichkeiten für die Audioübertragung schafft. Daraus folgt allerdings keineswegs, dass bestehende Codecs unmittelbar überflüssig werden. Im Gegenteil: Effiziente Codierung bleibt gerade bei mobilen Geräten wichtig, da sie den Energieverbrauch reduzieren, die Funkverbindung stabilisieren und die Übertragung unter schwierigen Bedingungen erleichtern kann.

Entscheidend wird sein, welche Audio-Spezifikationen die Bluetooth SIG auf Grundlage von HDT entwickelt und wie konsequent die Hersteller diese implementieren.

Offener Standard statt proprietärer Insellösungen?

Das eigentliche Potenzial von Bluetooth HDT liegt möglicherweise weniger in der absoluten Übertragungsrate als in der Aussicht auf eine herstellerübergreifende Lösung für hochwertige drahtlose Audiowiedergabe.

Bislang müssen Musikliebhaber bei der Auswahl eines Wireless-Kopfhörers häufig darauf achten, welche Codecs ihr Smartphone, Tablet oder Digital Audio Player unterstützt. Ein Kopfhörer mit aptX Lossless bietet beispielsweise nur dann die entsprechenden Möglichkeiten, wenn auch der Zuspieler kompatibel ist. Ähnliche Abhängigkeiten bestehen bei anderen proprietären Technologien.

Eine standardisierte Premium-Audio-Spezifikation auf Grundlage von Bluetooth HDT könnte diese Situation vereinfachen. Voraussetzung wäre allerdings, dass sich die Hersteller auf gemeinsame Audiofunktionen verständigen und diese in ihren Geräten auch tatsächlich anbieten.

Ein offener Standard garantiert nämlich noch keine vollständige Interoperabilität. Bluetooth HDT ist innerhalb von Bluetooth Core 7.0 ausdrücklich optional, und auch die maximale Datenrate gehört nicht zu den zwingend erforderlichen Eigenschaften jeder HDT-Implementierung.

Für Käufer wird es deshalb künftig nicht ausreichen, allein auf die Versionsnummer Bluetooth 7.0 zu achten. Vielmehr werden konkrete Angaben zur Unterstützung von Bluetooth HDT, den verfügbaren Audioformaten und den tatsächlich erreichbaren Übertragungsqualitäten erforderlich sein.

Mehr als Stereo – Neue Möglichkeiten für Surround Sound und Spatial Audio

Die Bluetooth SIG nennt ausdrücklich auch Mehrkanal-Audio und Spatial Audio als künftige Anwendungsbereiche. Damit könnte Bluetooth HDT langfristig über die klassische Verbindung zwischen Smartphone und Kopfhörer hinaus Bedeutung erlangen.

Gerade bei drahtlosen Mehrkanalsystemen steigen die Anforderungen an die Übertragung erheblich. Neben der reinen Datenrate spielen die Synchronisation der einzelnen Audiokanäle, geringe und möglichst konstante Latenzen sowie eine zuverlässige Verbindung eine entscheidende Rolle.

Die höhere Übertragungskapazität von Bluetooth HDT schafft dafür zusätzliche technische Reserven. Sie allein löst jedoch noch nicht sämtliche Herausforderungen einer synchronisierten Mehrkanalwiedergabe. Entsprechende Audio-Profile, Zeitsteuerungsmechanismen und abgestimmte Gerätearchitekturen bleiben erforderlich.

Interessant könnte die Technologie beispielsweise für kompakte Surround-Systeme, drahtlose Lautsprecherkombinationen und künftige Personal-Audio-Anwendungen werden. Ob sich Bluetooth HDT tatsächlich als Alternative zu WiFi-basierten Wireless-Heimkino-Systemen etablieren kann, lässt sich derzeit allerdings noch nicht beurteilen.

Was bedeutet Bluetooth HDT für Auracast und LE Audio?

Mit Bluetooth LE Audio hat die Bluetooth SIG bereits eine umfassende Weiterentwicklung der drahtlosen Audiotechnik geschaffen. Dazu gehört neben dem Codec LC3 auch Auracast, eine Technologie zur Übertragung eines Audiosignals an mehrere kompatible Empfangsgeräte.

Bluetooth HDT ist davon zu unterscheiden. Während LE Audio die grundlegenden Funktionen und Übertragungsverfahren für moderne Audioanwendungen definiert, erweitert HDT die Möglichkeiten der zugrunde liegenden Funktechnik.

Die beiden Entwicklungen könnten sich langfristig ergänzen. Höhere Datenraten wären beispielsweise interessant, wenn künftig anspruchsvollere Audioformate innerhalb entsprechender LE-Audio-Anwendungen unterstützt werden sollen.

Allerdings bedeutet die Einführung von Bluetooth HDT nicht automatisch, dass bestehende Auracast-Geräte höhere Datenraten oder verlustfreie Audiowiedergabe unterstützen. Ebenso wenig ist bereits festgelegt, welche konkreten Funktionen eine künftige Premium-Audio-Spezifikation mit Auracast kombinieren wird.

Für Hersteller ergibt sich damit zunächst eine zusätzliche technologische Option, nicht die Verpflichtung, sämtliche bisherigen LE-Audio-Konzepte grundlegend zu verändern.

Höhere Datenrate und geringerer Energieverbrauch – Ein Widerspruch?

Bei mobilen Audioprodukten ist die Akkulaufzeit mindestens ebenso wichtig wie die Audioqualität. Eine höhere Datenrate könnte deshalb zunächst den Eindruck erwecken, zwangsläufig auch einen höheren Energieverbrauch zu verursachen.

Die Bluetooth SIG verweist jedoch ausdrücklich auf mögliche Effizienzvorteile von Bluetooth HDT. Werden größere Datenmengen innerhalb kürzerer Zeit übertragen, kann die Funkhardware unter geeigneten Bedingungen früher wieder in einen energiesparenden Betriebszustand wechseln.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein HDT-Kopfhörer automatisch länger mit einer Akkuladung auskommt als ein bisheriges Modell. Die tatsächliche Leistungsaufnahme hängt unter anderem von der gewählten Übertragungsrate, den Funkbedingungen, der verwendeten Hardware und der Audioverarbeitung ab.

Zudem kann eine höhere Audioqualität selbst zusätzliche Rechenleistung erfordern. Für die Hersteller wird es deshalb weiterhin darauf ankommen, die gesamte Übertragungskette möglichst effizient auszulegen.

Bluetooth HDT im Wettbewerb mit WiFi-basierten Audiolösungen

Während Bluetooth HDT die Möglichkeiten klassischer Bluetooth-Verbindungen erweitert, verfolgen andere Unternehmen bereits alternative Ansätze für besonders anspruchsvolle drahtlose Audioanwendungen.

Qualcomm etwa kombiniert bei entsprechenden Snapdragon-Sound-Technologien Bluetooth mit WiFi-basierten Übertragungsverfahren. Solche Konzepte können insbesondere dann interessant sein, wenn höhere Datenraten, größere Reichweiten oder komplexere Anwendungen gefordert sind.

Auch zahlreiche Wireless-HiFi-Systeme setzen seit Jahren auf WiFi oder proprietäre Funkverbindungen. Die Vorteile liegen unter anderem in der verfügbaren Bandbreite und der Möglichkeit, mehrere Geräte innerhalb eines Netzwerks zu koordinieren.

Bluetooth HDT wird diese Lösungen nicht zwangsläufig ersetzen. Vielmehr könnte die Technologie dazu beitragen, dass Bluetooth künftig einen größeren Teil jener Anwendungen abdeckt, für die bislang alternative Übertragungswege erforderlich waren.

Gerade bei Kopfhörern und mobilen Audiogeräten dürfte die einfache direkte Verbindung zwischen Zuspieler und Wiedergabegerät ein wesentlicher Vorteil bleiben. Bei umfangreichen Multiroom- und Heimkino-Systemen werden dagegen weiterhin zusätzliche Anforderungen an Netzwerkarchitektur, Synchronisation und Systemsteuerung gestellt.

Bluetooth Core 7.0 – Warum neue Hardware erforderlich ist

Für Besitzer hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer ist eine Frage besonders wichtig: Lässt sich Bluetooth HDT möglicherweise durch ein Firmware-Update nachrüsten?

Die Antwort fällt in den meisten Fällen eindeutig aus. Da Bluetooth HDT eine neue physikalische Übertragungsschicht mit entsprechenden Anforderungen an Modulation und Signalverarbeitung verwendet, müssen die beteiligten Funkchips diese Technologie unterstützen. Ein gewöhnliches Software-Update kann die fehlenden Eigenschaften der Funkhardware nicht ersetzen. Bei bestehenden Produkten ohne geeignete Hardware ist eine nachträgliche Unterstützung daher nicht zu erwarten.

Darüber hinaus müssen sowohl der Sender als auch der Empfänger Bluetooth HDT unterstützen. Ein entsprechend ausgestatteter Kopfhörer allein genügt nicht, wenn das Smartphone oder der Digital Audio Player lediglich bisherige Bluetooth-Verfahren beherrscht.

Die Versionsnummer Bluetooth 7.0 ist dabei ebenfalls kein ausreichender Nachweis, da HDT als optionale Funktion definiert wurde. Für die Praxis werden eindeutige Kompatibilitätsangaben der Hersteller unerlässlich sein.

2027 als nächster Meilenstein – Was bereits feststeht und was noch offen ist

Mit der offiziellen Verabschiedung von Bluetooth HDT ist zunächst die technische Grundlage geschaffen. Die Bluetooth SIG kündigt für 2027 eine standardisierte Premium-Audio-Anwendung an, die auf der neuen Übertragungstechnologie aufbauen soll.

Damit ist allerdings noch kein verbindlicher Termin für konkrete Kopfhörer, Smartphones oder Wireless-Lautsprecher verbunden. Ebenso wenig liegen bereits abschließende Angaben darüber vor, welche Audioformate, Codecs und Funktionen von einer entsprechenden Spezifikation verbindlich vorgeschrieben werden.

Die nächsten entscheidenden Schritte werden deshalb die Veröffentlichung der Audio-Spezifikation, die Verfügbarkeit geeigneter Funkchips und die ersten konkreten Produktankündigungen sein.

Erst dann wird sich zeigen, ob Bluetooth HDT tatsächlich zu einer weitreichenden Vereinheitlichung hochwertiger drahtloser Audiowiedergabe führt oder ob sich erneut unterschiedliche Implementierungen und zusätzliche proprietäre Erweiterungen etablieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick

Neue technische Grundlage: Bluetooth HDT erweitert die Funkübertragung von Bluetooth Low Energy erheblich und ermöglicht nominell bis zu 7,5 MBit/s.

Bluetooth HDT erweitert die Funkübertragung von Bluetooth Low Energy erheblich und ermöglicht nominell bis zu 7,5 MBit/s. Perspektive für Lossless Audio: Die höhere Bandbreite schafft Voraussetzungen für standardisierte verlustfreie Musikübertragung.

Die höhere Bandbreite schafft Voraussetzungen für standardisierte verlustfreie Musikübertragung. Hi-res Audio: Anspruchsvollere Audioformate könnten künftig ohne die bisherigen Einschränkungen der Funkdatenrate übertragen werden.

Anspruchsvollere Audioformate könnten künftig ohne die bisherigen Einschränkungen der Funkdatenrate übertragen werden. Herstellerübergreifende Lösungen: Eine gemeinsame Premium-Audio-Spezifikation könnte die Abhängigkeit von proprietären Codec-Systemen verringern.

Eine gemeinsame Premium-Audio-Spezifikation könnte die Abhängigkeit von proprietären Codec-Systemen verringern. Neue Mehrkanalanwendungen: Surround Sound und Spatial Audio zählen ausdrücklich zu den vorgesehenen Einsatzbereichen.

Surround Sound und Spatial Audio zählen ausdrücklich zu den vorgesehenen Einsatzbereichen. Effizienz und Stabilität: Die neue Funktechnik soll neben höheren Datenraten auch eine verbesserte Übertragungsrobustheit ermöglichen.

Die neue Funktechnik soll neben höheren Datenraten auch eine verbesserte Übertragungsrobustheit ermöglichen. Keine automatische Kompatibilität: Bluetooth Core 7.0 garantiert weder HDT-Unterstützung noch die maximale Übertragungsrate.

Bluetooth Core 7.0 garantiert weder HDT-Unterstützung noch die maximale Übertragungsrate. Entscheidendes Jahr 2027: Erst mit den angekündigten Audio-Spezifikationen und entsprechenden Geräten wird sich das praktische Potenzial beurteilen lassen.

FAQ – Die wichtigsten Fragen zu Bluetooth HDT

Was ist Bluetooth HDT? Bluetooth High Data Throughput ist eine neue Funkübertragungstechnologie innerhalb von Bluetooth Core 7.0. Sie erweitert Bluetooth Low Energy um höhere Datenraten und soll unter anderem anspruchsvolle Audioanwendungen ermöglichen. Ist Bluetooth HDT ein neuer Audio-Codec? Nein. Bluetooth HDT beschreibt eine neue physikalische Übertragungsschicht und stellt damit zusätzliche Bandbreite bereit. Wie Audiodaten codiert und übertragen werden, bestimmen separate Audio-Codecs und Profile. Ermöglicht Bluetooth HDT verlustfreies Audio? Die Technologie schafft die technischen Voraussetzungen dafür. Ob ein konkretes Gerät Musik tatsächlich verlustfrei überträgt, hängt von den unterstützten Audioformaten, Codecs und der gesamten Implementierung ab. Kann Bluetooth HDT Hi-res Audio mit 24 Bit und 192 kHz übertragen? Unkomprimiertes Stereo-Audio mit 24 Bit und 192 kHz benötigt rund 9,22 MBit/s und liegt damit oberhalb der maximalen nominellen HDT-Datenrate. Mit geeigneter verlustfreier Kompression könnten entsprechende Formate dennoch möglich werden, sofern die verfügbare Nutzdatenrate und die jeweilige Implementierung ausreichen. Ersetzt Bluetooth HDT aptX Lossless oder LDAC? Das ist derzeit nicht absehbar. Bluetooth HDT stellt zunächst eine leistungsfähigere Funktechnik bereit. Bestehende Audio-Codecs können weiterhin verwendet werden, während künftige standardisierte Lösungen zusätzliche Möglichkeiten eröffnen könnten. Unterstützen alle Bluetooth-7.0-Geräte automatisch HDT? Nein. Bluetooth HDT ist eine optionale Funktion innerhalb von Bluetooth Core 7.0. Hersteller müssen die entsprechende Technik ausdrücklich implementieren. Kann Bluetooth HDT durch ein Firmware-Update nachgerüstet werden? Bei Geräten ohne geeignete Funkhardware ist dies nicht möglich. Die neue physikalische Übertragungstechnik stellt Anforderungen an die Hardware, die sich nicht allein durch Software erfüllen lassen. Wann kommen die ersten Bluetooth-HDT-Kopfhörer? Die Bluetooth SIG erwartet für 2027 die erste standardisierte Premium-Audio-Anwendung auf Grundlage von HDT. Konkrete Produkttermine und verbindliche Angaben zu kompatiblen Kopfhörern liegen derzeit noch nicht vor. Wird Bluetooth HDT auch für Wireless im Heimkino interessant? Grundsätzlich ja. Die Bluetooth SIG nennt Mehrkanal-Audio und Spatial Audio ausdrücklich als mögliche Anwendungsbereiche. Für konkrete Heimkino-Systeme müssen allerdings zusätzlich Synchronisation, Latenz und die Zusammenarbeit mehrerer Wiedergabegeräte gelöst werden.

Wir meinen…

Bluetooth HDT könnte sich als eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen drahtloser Audiotechnik der vergangenen Jahre erweisen. Nicht deshalb, weil Musikliebhaber künftig unbedingt 7,5 MBit/s benötigen würden, sondern weil erstmals eine standardisierte technische Grundlage in Aussicht steht, die den bisherigen Wettbewerb um immer leistungsfähigere proprietäre Audio-Codecs grundlegend verändern könnte.

Gerade für anspruchsvolle Personal-Audio-Produkte wäre es ein erheblicher Fortschritt, wenn verlustfreie Musikwiedergabe künftig nicht mehr von einer bestimmten Kombination aus Smartphone, Funkchip und herstellerspezifischem Codec abhängig wäre. Bis dahin ist allerdings noch einiges an Entwicklungsarbeit erforderlich, wie die aktuellen Informationen der Bluetooth SIG zeigen. Bluetooth HDT schafft die Voraussetzungen, die konkrete Umsetzung bleibt Aufgabe der Industrie. Ob daraus tatsächlich ein neuer Standard für kompromisslose drahtlose Musikwiedergabe entsteht, wird sich ab 2027 zeigen.

Thema Bluetooth HDT Bluetooth SIG

Technische Daten Bluetooth HDT

Produkt Bluetooth HDT Vollständige Bezeichnung Bluetooth High Data Throughput Verantwortliche Organisation Bluetooth Special Interest Group Offizielle Verabschiedung 4. November 2026 Zugehörige Spezifikation Bluetooth Core 7.0 Technologische Grundlage Bluetooth Low Energy Übertragungsschicht Neue High-Data-Throughput-PHY Maximale nominelle Datenrate 7,5 MBit/s HDT-Datenraten 2, 3, 4, 6 und 7,5 MBit/s Obligatorische HDT-Datenraten 2, 3 und 4 MBit/s Optionale HDT-Datenraten 6 und 7,5 MBit/s Bisherige maximale Bluetooth-LE-Datenrate 2 MBit/s bei LE 2M PHY Frequenzbereich 2,4-GHz-ISM-Band Technische Verbesserungen Modulation, spektrale Effizienz, Übertragungsrobustheit Audio-Codec Nicht durch HDT selbst festgelegt Vorgesehene Audioanwendungen Lossless Audio, Hi-res Audio, Mehrkanal-Audio, Spatial Audio Standardisierte Premium-Audio-Anwendung Für 2027 angekündigt HDT-Unterstützung Optional innerhalb von Bluetooth Core 7.0 Hardwareanforderung Kompatible Sender- und Empfängerhardware

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