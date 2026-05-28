In aller Kürze Der Boulder 851 Mono Power Amplifier ist ein neuer kompakter Mono-Leistungsverstärker der Boulder 800 Series und wird erstmals auf der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Er nutzt als erster Verstärker der 800 Series die Smart Current Technology Output Stage, arbeitet als Class A Monoblock und liefert 100 W an 8 Ohm sowie 200 W an 4 Ohm. Symmetrische XLR-Eingänge, Boulder Lautsprecherklemmen, umfangreiche Schutzschaltungen und Fertigung im eigenen Werk in Colorado unterstreichen den Anspruch der neuen Endstufe.

Ein Monoblock muss nicht zwangsläufig groß auftreten, um ernst genommen zu werden – genau diesen Punkt setzt Boulder Amplifiers beim neuen Boulder 851 Mono Power Amplifier. Das Modell wurde für die Boulder 800 Series entwickelt und übernimmt das kompakte Format von Komponenten wie Boulder 812 DAC/Preamp, Boulder 808 Phono Preamplifier und Boulder 861 Stereo Power Amplifier. Zugleich ist es der erste Leistungsverstärker dieser Baureihe, der die neue Smart Current Technology Output Stage nutzt. Der Boulder 851 Mono Power Amplifier liefert 100 W Dauerleistung an 8 Ohm sowie 200 W an 4 Ohm und ist als Class A Monoblock mit symmetrischem XLR-Eingang, eigenen Boulder Lautsprecherklemmen und umfangreichen Schutzschaltungen ausgelegt. Seine Premiere feiert das neue Modell im Rahmen der HIGH END Vienna 2026.

Key Facts

Kompakter Mono-Leistungsverstärker der Boulder 800 Series

Erster 800 Series Verstärker mit Smart Current Technology Output Stage

Class A Verstärker in platzsparendem Monoblock-Format

100 W Dauerleistung an 8 Ohm, 200 W an 4 Ohm

150 W Spitzenleistung an 8 Ohm, 250 W an 4 Ohm und 350 W an 2 Ohm

Symmetrischer 3-pin XLR-Eingang

Boulder Lautsprecherklemmen mit 6 mm Anschluss

Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Gleichspannung und Überhitzung

Premiere auf der HIGH END Vienna 2026

Kompakter Monoblock statt geschrumpfter Leistungsprotz

Der Boulder 851 Mono Power Amplifier ist nicht einfach eine kleinere Endstufe mit Boulder-Logo. Das Konzept folgt zwei klaren Vorgaben: Das Gerät sollte in ein Gehäuse passen, das in Grundfläche und Format zur Boulder 812 DAC/Preamp, zum Boulder 808 Phono Preamplifier und zur Boulder 861 Stereo Power Amplifier passt. Gleichzeitig sollte die neue Smart Current Technology Output Stage in die 800 Series übertragen werden.

Damit nimmt der Boulder 851 Mono Power Amplifier eine interessante Rolle innerhalb der Produktlinie ein. Er bleibt kompakt genug für moderne, wohnraumfreundlichere High-end Systeme, ist aber als echter Monoblock ausgelegt. Jeder Kanal erhält sein eigenes Gehäuse, seine eigene Stromversorgung und seine eigene Verstärkerschaltung. Das dient nicht nur der Kanaltrennung, sondern auch der Stabilität und Kontrolle unter Last.

Boulder positioniert den neuen 851 damit als leistungsfähigere Alternative für Anwender, die innerhalb der 800 Series eine konsequentere Endstufenlösung wünschen. Wer bereits eine Boulder 812 DAC/Preamp nutzt oder die neue Boulder 808 Phono Preamplifier als analoge Quelle einbindet, erhält mit einem Paar Boulder 851 Mono Power Amplifier eine formal und technisch passende Leistungsverstärker-Lösung.

Foto © Boulder Amplifiers | Boulder 851 Mono Power Amplifier

Smart Current Technology in der 800 Series

Ein zentrales technisches Merkmal ist die Smart Current Technology Output Stage. Boulder beschreibt sie als neue Bias-Schaltung, die den Boulder 851 Mono Power Amplifier effizienter, neutraler und musikalisch kontrollierter arbeiten lassen soll als bisherige Verstärker der 800 Series. Entscheidend ist dabei nicht eine möglichst spektakuläre Leistungsangabe, sondern die Art, wie der Verstärker Strom bereitstellt und Lautsprecher unter Kontrolle hält.

Der Boulder 851 Mono Power Amplifier liefert 100 W Dauerleistung an 8 Ohm und 200 W an 4 Ohm. Als Paar entspricht dies einer Systemleistung von 2 × 100 W an 8 Ohm beziehungsweise 2 × 200 W an 4 Ohm. Die Spitzenleistung gibt Boulder mit 150 W an 8 Ohm, 250 W an 4 Ohm und 350 W an 2 Ohm an.

Das liest sich auf dem Papier bewusst unspektakulär. Boulder zielt nicht auf plakative Watt-Zahlen, sondern auf Stromlieferfähigkeit, geringe Verzerrungen, breitbandigen Frequenzgang und stabile Arbeitsbedingungen. Genau hier liegt der Reiz eines kompakten Monoblock-Konzepts: Die Leistungsangabe allein erzählt nur einen Teil der Geschichte.

Schaltung, Schutz und Kontrolle

Der Boulder 851 Mono Power Amplifier ist als DC-gekoppelter Leistungsverstärker ausgeführt. Eine DC-Erkennungsschaltung überwacht den Ausgang und schaltet im Ernstfall stumm, um angeschlossene Lautsprecher zu schützen. Hinzu kommen ein Strombegrenzer, der bei Kurzschluss am Ausgang eingreift, sowie eine thermische Schutzschaltung, die den Verstärker bei kritischen Temperaturen schützt.

Laut Boulder greift die Temperaturüberwachung ein, sobald die Kühlkörper 70 Grad Celsius erreichen. Auch hier zeigt sich die professionelle Herkunft der Marke: Der Verstärker soll nicht nur unter idealen Bedingungen beeindrucken, sondern langfristig zuverlässig arbeiten. Gerade bei kompakten Class A Konzepten ist ein durchdachtes thermisches Verhalten wesentlich, weil Leistung, Gehäusevolumen und Wärmeabfuhr eng zusammenhängen.

Die symmetrische Signalzuführung erfolgt über 3-pin XLR. Für die Lautsprecher nutzt Boulder eigene 0,25 Zoll beziehungsweise 6 mm Lautsprecherklemmen, die auf eine sichere Verbindung und geringe Übergangswiderstände ausgelegt sind. Die Eingangsimpedanz beträgt 100 kOhm symmetrisch, die maximale analoge Verstärkung liegt bei 26 dB.

Fertigung in Louisville, Colorado

Boulder verweist auch beim 851 ausdrücklich auf die eigene Fertigung. Entwicklung, Test und Montage erfolgen im 23.000 Quadratfuß großen Werk in Louisville, Colorado. Auch Platinen und Metallarbeiten entstehen laut Hersteller im eigenen Haus. Das ist für Boulder kein Nebensatz, sondern ein Teil des technischen Anspruchs: Kontrolle über Layout, mechanische Präzision, Fertigungstoleranzen und Endmontage sollen sicherstellen, dass die Geräte langfristig reproduzierbar auf hohem Niveau arbeiten.

Das Gehäuse des Boulder 851 Mono Power Amplifier bleibt optisch bewusst zurückhaltend. Die Formensprache entspricht der aktuellen 800 Series: flach, breit, massiv und ohne visuelle Effekthascherei. Die Kühlrippen an den Seiten sind funktional notwendig und prägen zugleich das Erscheinungsbild. Im Zusammenspiel mit der Boulder 812 DAC/Preamp und der Boulder 808 Phono Preamplifier entsteht ein System, das deutlich kompakter wirkt als klassische große Boulder-Kombinationen, aber technisch klar aus derselben Schule stammt.

Ein zweiter 800 Series Neuzugang in Wien

Parallel zum Boulder 851 Mono Power Amplifier zeigt Boulder auf der HIGH END Vienna 2026 auch den neuen Boulder 808 Phono Preamplifier. Während der 851 die 800 Series auf der Leistungsverstärker-Seite erweitert, schließt der 808 die bisherige Lücke im analogen Bereich. Beide Geräte folgen demselben Gedanken: Boulder-Technik in ein kompakteres, moderner integrierbares Format zu übertragen, ohne die Grundprinzipien der Marke aufzugeben.

Alle Vorteile auf einen Blick

Kompakter Monoblock für hochwertige Stereo-Systeme

Mehr Kanaltrennung durch getrennte Verstärkergehäuse je Kanal

Smart Current Technology erstmals in der 800 Series

Class A Konzept mit stabiler Stromlieferfähigkeit

Hohe Kontrolle auch bei anspruchsvolleren Lautsprechern

Symmetrischer XLR-Eingang für saubere Signalführung

Schutzschaltungen für Lautsprecher und Verstärker

Passendes Format zu Boulder 812 DAC/Preamp und Boulder 808 Phono Preamplifier

Fertigung, Test und Montage im eigenen Werk in Colorado

Preis und Verfügbarkeit

Der Boulder 851 Mono Power Amplifier wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Die Messe findet von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna statt. Boulder Amplifiers ist auf Level 3 in den Räumen 3.81 und 3.83 vertreten.

Laut Hersteller soll die weltweite Auslieferung unmittelbar nach der HIGH END Vienna 2026 beginnen. Einen konkreten Preis nennt Boulder Amplifiers derzeit noch nicht. Für Deutschland wird Boulder Amplifiers von der HiFi-ve GmbH betreut.

Wir meinen…

Der Boulder 851 Mono Power Amplifier ist auf den ersten Blick nicht der Verstärker, der mit monumentalen Leistungsdaten Aufmerksamkeit sucht. Interessant wird er gerade dadurch, dass Boulder Amplifiers hier eine kompakte, klar systemfähige Monoblock-Lösung innerhalb der 800 Series realisiert. 100 W an 8 Ohm wirken nüchtern, doch die Kombination aus Class A Konzept, Smart Current Technology, eigenständigem Kanalaufbau und umfangreichen Schutzschaltungen spricht für eine Endstufe, die eher über Kontrolle als über Zahlen beeindrucken will. Für Anlagen, in denen Boulder-Klangkultur in einem etwas zugänglicheren Format gefragt ist, könnte der 851 eine sehr spannende Erweiterung der 800 Series werden.

Produkt Boulder 851 Mono Power Amplifier Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Boulder 851 Mono Power Amplifier Charakterisierung Mono-Leistungsverstärker der Boulder 800 Series Verstärkerprinzip Class A Mono Power Amplifier Technologie Smart Current Technology Output Stage Dauerleistung an 8 Ohm 100 W Dauerleistung an 4 Ohm 200 W Spitzenleistung an 8 Ohm 150 W Spitzenleistung an 4 Ohm 250 W Spitzenleistung an 2 Ohm 350 W Analoge Eingänge 1 Paar 3-pin XLR, symmetrisch Lautsprecheranschlüsse Boulder Lautsprecherklemmen, 0,25 Zoll beziehungsweise 6 mm Klirrfaktor 0,002 % THD Eingangsimpedanz 100 kOhm symmetrisch Equivalent Input Noise 2,6 µV bei 20 kHz Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, +0,00 dB, -0,04 dB Frequenzgang -3 dB 0,015 Hz bis 150 kHz Maximale analoge Verstärkung 26 dB Schutzschaltungen Strombegrenzung, DC-Erkennung, thermische Schutzschaltung Stromversorgung 100 V, 120 V oder 240 V, 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme Maximal 550 W Abmessungen Ca. 305 × 305 × 89 mm Gewicht Ca. 9,98 kg pro Stück

Marke Boulder Amplifiers Hersteller Boulder Amplifiers Vertrieb Hifi-ve GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Boulder Amplifiers