In aller Kürze Bowers & Wilkins präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue 800 Series Diamond D5. Die fünfte Generation der High-end Lautsprecher-Serie umfasst sieben Modelle, neue Gehäuse-Technologien, überarbeitete Treiber, verbesserte Frequenzweichen und vier edle Oberflächen. Erhältlich ist die neue Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 ab 9. September 2026.

Bowers & Wilkins nutzt die HIGH END Vienna 2026 für eine besonders prominente Premiere: Erstmals wird in Wien die neue Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 vorgestellt, die fünfte Generation der renommierten High-end Lautsprecherlinie mit Diamantkalotten-Hochtöner. Die neue D5-Generation erscheint zum 60. Firmenjubiläum der renommierten britischen Marke, die bekanntlich nunmehr Teil von Harman International ist, und soll die „True Sound“-Philosophie von Firmengründer John Bowers konsequent weiterführen. Sie umfasst sieben Modelle, reicht vom kompakten Bowers & Wilkins 805 D5 bis zum Flaggschiff Bowers & Wilkins 801 D5 und wird durch zwei Center-Lautsprecher für hochwertige Home-Cinema-Installationen ergänzt. Laut Hersteller wurden nahezu alle relevanten Bereiche überarbeitet, darunter Gehäuse, interne Verstrebung, Sockel, Frequenzweichen, Verkabelung, Treiber-Motorsysteme und Oberflächen. Gefertigt wird die neue Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 wie bisher im britischen Worthing.

Key Facts

Neue Generation der Bowers & Wilkins 800 Series Diamond zum 60. Firmenjubiläum

Premiere im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 in Wien

Sieben Modelle für Stereo- und Home-Cinema-Anwendungen

Bowers & Wilkins 801 D5 als neues Flaggschiff der Serie

Technologien aus der Bowers & Wilkins 800 Series Signature übernommen

Neue Gehäusekonstruktion mit Enhanced Matrix und Space Frame Bracing

Vier Oberflächen: Stealth Black, Warm White, Light Walnut und Dark Walnut

Verfügbarkeit ab 9. September 2026

Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 – Die fünfte Generation mit Diamantkalotten-Hochtöner

Die Bowers & Wilkins 800 Series Diamond zählt seit Jahren zu den markantesten Lautsprecherlinien im gehobenen HiFi-Segment. Mit der neuen D5-Generation führt Bowers & Wilkins diese Baureihe nun in eine weitere Entwicklungsstufe. Es handelt sich um die fünfte Generation der 800 Series Diamond mit Diamantkalotten-Hochtöner, wobei der Hersteller nicht allein auf Detailpflege setzt, sondern zentrale konstruktive Bereiche neu bewertet hat.

Die neue Serie umfasst den Zwei-Wege-Regallautsprecher Bowers & Wilkins 805 D5, die vier Drei-Wege-Standlautsprecher Bowers & Wilkins 804 D5, Bowers & Wilkins 803 D5, Bowers & Wilkins 802 D5 und Bowers & Wilkins 801 D5 sowie die Center-Lautsprecher Bowers & Wilkins HTM81 D5 und Bowers & Wilkins HTM82 D5. Damit adressiert Bowers & Wilkins klassische Stereo-Systeme ebenso wie aufwendige Home-Cinema-Installationen, bei denen eine tonale und technische Abstimmung über mehrere Kanäle hinweg entscheidend ist.

Die neue Generation soll laut Hersteller die bekannte Balance aus analytischer Präzision, räumlicher Abbildung und hoher Dynamik weiter ausbauen. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin der Anspruch, die Originalaufnahme möglichst unverfälscht wiederzugeben – ein Grundsatz, den Bowers & Wilkins seit Jahrzehnten unter dem Begriff „True Sound“ zusammenfasst.

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Gehäuse, Verstrebung und Sockel neu entwickelt

Ein Schwerpunkt der neuen D5-Generation liegt auf der mechanischen Beruhigung des Lautsprechergehäuses. Bowers & Wilkins spricht vom leistungsstärksten und mechanisch „leisesten“ Gehäuse, das man für die 800 Series Diamond bislang entwickelt habe. Grundlage dafür ist eine Kombination aus Enhanced Matrix, neuem Space Frame Bracing, überarbeiteter Aluminium-Deckplatte und neu konstruierten Sockeln.

Das Space Frame Bracing ist an der Rückwand des jeweiligen Gehäuses direkt mit der Matrix-Konstruktion verschraubt. Parallele Aluminiumverstrebungen in Längs- und Querrichtung sollen die Rückwand zusätzlich stabilisieren und unerwünschte Vibrationen reduzieren. Gemeinsam mit den Aluminiumstrukturen an der Front und der weiterentwickelten Enhanced Matrix soll dies Gehäuseresonanzen weiter minimieren und damit ein ruhigeres, präziseres Klangbild ermöglichen.

Auch die Deckplatte aus Aluminium wurde neu gestaltet. Dickere Aluminiumrippen, zusätzliche mechanische Befestigungspunkte und optimierte Entkopplungshalterungen sollen das Verhalten im oberen Gehäusebereich verbessern. Bei den größeren Modellen stützt diese Konstruktion auch den Turbine Head und das Tweeter-on-Top-Gehäuse. Ergänzt wird die Aluminiumplatte durch ein weiterentwickeltes Verkleidungselement aus Connolly-Leder sowie Dämpfungsmaterialien, die von der Bowers & Wilkins 800 Series D4 Signature abgeleitet wurden.

Die Standlautsprecher der neuen Serie erhalten zudem neu entwickelte Aluminiumsockel. Diese sind an die jeweilige Gehäuseform angepasst und arbeiten mit Schichtdämpfung sowie abgestimmter Masse-Dämpfung. Die Massen werden laut Hersteller für jeden Sockel individuell definiert, um störende Schwingungen weiter zu reduzieren. Rollen und Spikes werden durch die verlängerte Unterkante des Sockels optisch sauber integriert.

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Neue Technik für Hochtöner, Mitteltöner und Frequenzweichen

Die Diamantkalotten-Hochtöner der neuen Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 nutzen eine weiterentwickelte Lautsprecherabdeckung, die ursprünglich für die Bowers & Wilkins 801 D4 Signature entwickelt wurde. Das neue Gitter soll die Kalotte weiterhin wirksam schützen, zugleich aber akustisch durchlässiger sein. Bowers & Wilkins verspricht dadurch eine höhere Auflösung und ein verbessertes Abstrahlverhalten außerhalb der direkten Hörachse.

Auch bei den Mittel-, Tiefmittel- und Tieftönern fließen Technologien aus der Signature Series ein. Die neuen Motorsysteme sollen Verzerrungen reduzieren und damit zu einer präziseren Wiedergabe, besserem Einschwingverhalten sowie höherer Dynamik beitragen. Besonders interessant ist der Bowers & Wilkins 804 D5: Er erhält nun ein eigenes Aluminiumgehäuse für den FST-Mitteltöner mit Continuum-Membran. Dieses Konstruktionsprinzip ist vom besonders steifen Turbine Head der größeren Modelle abgeleitet und soll den Mitteltöner mechanisch besser isolieren.

Überarbeitet wurden auch die Frequenzweichen und Kabelstränge. Jedes Modell der D5-Generation verfügt über eine verbesserte Frequenzweiche, die ebenfalls von der Signature Series abgeleitet wurde. Hinzu kommen neue interne Kabel, hochwertigere Anschlussklemmen und bei den Stereo-Modellen eine Montageplatte aus Vollaluminium, die mit massiven M8- und M4-Bolzen fest mit Gehäuse und Space Frame Bracing verbunden ist.

Design mit engeren Toleranzen und vier neuen Oberflächen

Neben der technischen Weiterentwicklung hat Bowers & Wilkins das Design der 800 Series Diamond deutlich verfeinert. Die neue D5-Generation wirkt glatter, geschlossener und reduzierter. Sichtbare Übergänge zwischen Oberflächen wurden minimiert, Befestigungen verborgen und Fugen verringert. Auch Lackqualität und Lackierprozess wurden laut Hersteller verbessert, insbesondere für die neue Oberfläche Stealth Black.

Die neue Ausführung Dark Walnut ist von der exklusiven Bowers & Wilkins 801 Abbey Road Limited Edition inspiriert und ersetzt die bisherige Variante Satin Walnut. Dunkle Metalldetails und ein Verkleidungselement aus Connolly-Leder sollen den besonders luxuriösen Charakter unterstreichen. Stealth Black kombiniert dunkle Oberflächen mit passenden Metalldetails und wirkt dadurch noch geschlossener und konsequenter.

Warm White wurde aus der weißen Oberfläche der Vorgängergeneration weiterentwickelt, wirkt nun wärmer und moderner und wird mit champagnerfarbenen Details kombiniert. Light Walnut setzt ebenfalls auf champagnerfarbene Metallelemente und einen farblich abgestimmten Turbine Head. Passend dazu werden auch die weißen und schwarzen Subwoofer der Bowers & Wilkins DB Series an die Varianten Stealth Black und Warm White der neuen D5-Generation angepasst.

Die Modelle der neuen Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5

Bowers & Wilkins 801 D5

Der Bowers & Wilkins 801 D5 bildet das Flaggschiff der neuen Serie. Er ist als größter Standlautsprecher der neuen Generation konzipiert und soll die technische Messlatte innerhalb der 800 Series Diamond D5 setzen.

Bowers & Wilkins 802 D5

Der Bowers & Wilkins 802 D5 übernimmt zentrale Merkmale des Flaggschiffs und weist laut Hersteller die gleichen Abmessungen wie der 801 D5 auf. Auch hier kommt eine 6 Zoll FST-Mitteltönermembran zum Einsatz.

Bowers & Wilkins 803 D5

Der Bowers & Wilkins 803 D5 ist als schlankerer Standlautsprecher mit Turbine Head ausgelegt. Er soll die Vorteile dieser aufwendigen Mitteltöner-Konstruktion in einem wohnraumfreundlicheren Format zugänglich machen.

Bowers & Wilkins 804 D5

Der Bowers & Wilkins 804 D5 ist der optisch dezenteste Standlautsprecher der Serie. Er verzichtet auf den sichtbaren Turbine Head der größeren Modelle, erhält aber ein neues internes Aluminiumgehäuse für den FST-Mitteltöner mit Continuum-Membran.

Bowers & Wilkins 805 D5

Der Bowers & Wilkins 805 D5 ist der kompakte Zwei-Wege-Regallautsprecher der Serie. Er richtet sich an Anwender, die die Technologien der 800 Series Diamond D5 in einem kleineren Lautsprecher einsetzen wollen.

Bowers & Wilkins HTM81 D5

Der Bowers & Wilkins HTM81 D5 ist als Drei-Wege-Center-Lautsprecher für besonders anspruchsvolle Home-Cinema-Systeme vorgesehen. Laut Hersteller harmoniert er vor allem mit den Standlautsprechern Bowers & Wilkins 801 D5 und Bowers & Wilkins 802 D5.

Bowers & Wilkins HTM82 D5

Der Bowers & Wilkins HTM82 D5 ist ebenfalls ein Drei-Wege-Center-Lautsprecher und wurde für die Kombination mit Bowers & Wilkins 803 D5 und Bowers & Wilkins 804 D5 konzipiert.

Alle Vorteile auf einen Blick

Komplett neue High-end Lautsprecher-Generation für Stereo und Home Cinema

Technologien aus der Bowers & Wilkins 800 Series Signature

Überarbeitete Diamantkalotten-Hochtöner mit akustisch durchlässigerem Gitter

Neue Motorsysteme für Mittel-, Tiefmittel- und Tieftöner

Enhanced Matrix und Space Frame Bracing für höhere Gehäusesteifigkeit

Neue Aluminium-Deckplatte mit verbesserter Dämpfung

Überarbeitete Aluminiumsockel mit abgestimmter Masse-Dämpfung

Eigenes Aluminiumgehäuse für den FST-Mitteltöner des Bowers & Wilkins 804 D5

Verbesserte Frequenzweichen, neue Kabelstränge und hochwertigere Anschlussklemmen

Vier hochwertige Oberflächen für unterschiedliche Wohn- und Installationsumgebungen

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 wird am 4. Juni 2026 im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 erstmals in Wien präsentiert, soll aber erst ab Anfang September 2026 erhältlich sein. Das Flaggschiff Bowers & Wilkins 801 D5 wird zum Paarpreis von € 50.000,- angeboten, der Bowers & Wilkins 802 D5 folgt mit € 37.000,- pro Paar. Für den Bowers & Wilkins 803 D5 nennt der Hersteller einen Paarpreis von € 30.000,-, während der Bowers & Wilkins 804 D5 mit € 18.000,- pro Paar ausgewiesen ist. Der kompakte Zwei-Wege-Lautsprecher Bowers & Wilkins 805 D5 kostet € 12.000,- pro Paar. Die beiden Center-Lautsprecher werden einzeln angeboten: Der Bowers & Wilkins HTM81 D5 liegt bei € 12.000,-, der Bowers & Wilkins HTM82 D5 bei € 10.000,-. Als passendes Zubehör stehen zudem der Standfuß Bowers & Wilkins FS-805 D5 für € 1.800,- sowie der Center-Standfuß Bowers & Wilkins FS-HTM D5 für € 1.300,- zur Verfügung.

Wir meinen…

Mit der neuen Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 setzt die britische Marke Bowers & Wilkins nicht auf eine plakative Neuinterpretation, sondern auf eine tiefgreifende Weiterentwicklung jener Lautsprecherlinie, die seit Jahren als technologische Referenz im eigenen Portfolio gilt. Entscheidend ist dabei weniger ein einzelnes spektakuläres Merkmal als die Summe vieler konstruktiver Eingriffe: Gehäusesteifigkeit, Dämpfung, Treiberantrieb, Frequenzweichen, Verkabelung und mechanische Entkopplung wurden gezielt weiterentwickelt. Dass Bowers & Wilkins die Premiere zur HIGH END Vienna 2026 nach Wien bringt, passt zum Anspruch dieser Serie: Die 800 Series Diamond D5 ist kein Nebenprodukt des Jubiläums, sondern eine klare Standortbestimmung zum 60. Geburtstag des Unternehmens.

Produkt Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 Preis Bowers & Wilkins 801 D5 € 50.000,-

Bowers & Wilkins 802 D5 € 37.000,-

Bowers & Wilkins 803 D5 € 30.000,-

Bowers & Wilkins 804 D5 € 18.000,-

Bowers & Wilkins 805 D5 € 12.000,-

Bowers & Wilkins HTM81 D5 je € 12.000,-

Bowers & Wilkins HTM82 D5 je € 10.000,-

Bowers & Wilkins FS-805 D5 € 1.800,-

Bowers & Wilkins FS-HTM D5 je € 1.300,-

Technische Daten

Produkt Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 Charakterisierung High-end Lautsprecher-Serie für Stereo- und Home-Cinema-Anwendungen Generation Fünfte Generation der Bowers & Wilkins 800 Series Diamond mit Diamantkalotten-Hochtöner Modelle 801 D5, 802 D5, 803 D5, 804 D5, 805 D5, HTM81 D5, HTM82 D5 Flaggschiff Bowers & Wilkins 801 D5 Kompaktlautsprecher Bowers & Wilkins 805 D5 Standlautsprecher Bowers & Wilkins 804 D5, 803 D5, 802 D5, 801 D5 Center-Lautsprecher Bowers & Wilkins HTM81 D5, Bowers & Wilkins HTM82 D5 Hochtöner Diamantkalotten-Hochtöner mit weiterentwickelter Lautsprecherabdeckung Mitteltöner-Technologie FST-Mitteltöner mit Continuum-Membran Besondere Mitteltöner-Konstruktion Turbine Head bei ausgewählten Standlautsprechern, Aluminiumgehäuse beim 804 D5 Gehäusetechnologie Enhanced Matrix, Space Frame Bracing, Aluminium-Deckplatte Sockel Neu entwickelte Aluminiumsockel mit Schichtdämpfung und abgestimmter Masse-Dämpfung Frequenzweiche Überarbeitete Frequenzweichen, von der Signature Series abgeleitet Interne Verkabelung Neue Kabelstränge und hochwertigere Anschlussklemmen Oberflächen Stealth Black, Warm White, Light Walnut, Dark Walnut Fertigung Worthing, Großbritannien

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