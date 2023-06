Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12

In aller Kürze Der neue Aston Martin DB12 ist das erste Fahrzeug der Marke Aston Martin, das mit einem neu entwickelten Surround Sound System von Bowers & Wilkins ausgestattet ist.

Es sei eine aufregende neue Partnerschaft, die die beiden britischen Marken Aston Martin und Bowers & Wilkins eingegangen sind und deren Ergebnis Fahrer des neuen Aston Martin DB12 genießen können, denn hier findet sich erstmals das neu entwickelte Bowers & Wilkins Surround Sound System für den Automotive Bereich.

Es handle sich um ein maßgeschneidertes System, so das Versprechen der beiden Kultmarken, deren Ingenieurteams gemeinsam an diesem optionalen Surround Sound System Upgrade gearbeitet haben.

Aston Martin DB12 – Weltweit erster Super Tourer zum 110 Geburtstag

Aston Martin spricht beim neuen Aston Martin DB12 von einem Fahrzeug, das eine komplett neue Kategorie darstelle, einem so genannten Super Tourer und damit dem ersten seiner Art weltweit. Es handle sich um einen Quantensprung hinsichtlich Sportlichkeit und Dynamik, der Aston Martin kombiniere damit ein faszinierendes Fahrerlebnis mit außergewöhnlicher Raffinesse, modernste Technology und puren Luxus.

Der Aston Martin DB12 sei auch im Hinblick auf den 110. Geburtstag der britischen Marke zu sehen, zudem feiere die Aston Martin DB Modellreihe ihre 75jähriges Bestehen.

Der Aston Martin DB12 warte mit einem Fahrwerk auf, das perfekt auf den laut Ansicht des Herstellers klassenbesten V8-Twin-Turbo-Antrieb mit 680 PS bzw. 800 NM abgestimmt sei, der selbst die anspruchsvollsten Fahrer zufrieden stellen könne. Das Ergebnis sei ein energiegeladener Aston Martin, der durch Authentizität, Leistungsfähigkeit und Leidenschaft glänzt und ein unvergleichliches Fahrerlebnis bietet.

Ebenso leistungsstark soll sich das neue Sound System im Aston Martin DB12 erweisen, wie die beiden Unternehmen explizit betonen, und das als erstes Ergebnis der neu begründete Partnerschaft anzusehen ist.

Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12

„In der Ära unserer Sportwagen der nächsten Generation sind präzise gefertigte Innenräume auf Couture-Niveau von entscheidender Bedeutung, um ein Erlebnis zu schaffen, in das man völlig eintauchen kann. Der Klang unserer Motoren allein vermittelt bereits starke Emotionen und Sinneseindrücke. Mit dem neu entwickelten Audiosystem haben wir unser Interieurdesign mit neuen Innovationen und Technologien in Einklang gebracht, um unseren Fahrern gleichzeitig Energie, Ruhe und Luxus zu bieten. Bowers & Wilkins hat ein System entwickelt, das nicht nur diese Ansprüche erfüllt, sondern auch dafür sorgt, dass das Soundsystem so eindrucksvoll aussieht, wie es klingt. Der Fahrer kann es so einsetzen, wie er möchte, um sein eigenes einzigartiges Erlebnis zu schaffen.“ Marek Reichman, Executive Vice President & Chief Creative Officer bei Aston Martin

Bowers & Wilkins Surround Sound System – Maßgeschneidert für den Aston Martin DB12

Das Bowers & Wilkins Surround Sound System im neuen Aston Martin DB12 setzt auf nicht weniger als 15 Lautsprecher-Systeme, die von einem 14-Kanal Verstärker angesteuert werden, sowie modernste DSP-Algorithmen für optimale Ergebnisse.

So kommen etwa im Armaturenbrett, in den Türen sowie hinter der B-Säule des Fahrzeugs so genannte Bowers & Wilkins Nautilus Aluminium Doppelkalotten-Hochtöner mit 25 mm Durchmesser zum Einsatz, die vom legendären Bowers & Wilkins Nautilus Speaker inspiriert sind, und über spiralförmige Diffusionskanäle den reflektierten Schall von der Rückseite der Hochton-Chassis absorbieren und damit Resonanzen auf ein Minimum reduzieren.

Eine weitere Besonderheit stellen fünf Bowers & Wilkins Continuum Mittelton-Treiber dar, die einen Durchmesser von jeweils 100 mm aufweisen und in unmittelbarer Nähe der Hochtöner platziert wurden. Diese sollen sich durch eine besonders authentische. präzise Darbietung von Stimmen und Instrumenten auszeichnen und das Ergebnis einer achtjährigen Entwicklung sein.

Um eine optimale Abstrahlung hin zu den Fahrzeuginsassen und eine Reduzierung ungewünschter Reflexionen etwa an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs zu verhindern kommt die so genannte Tweeter-on-Top-Technologie zum Einsatz. Drei Hochtöner sind daher auf dem Armaturenbrett des Aston Martin DB12 montiert.

Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12

1.170 Watt Verstärker-Leistung und DSP-basierte Signalverarbeitung

Ein Verstärker-System mit einer Leistung von 1.170 Watt soll ebenso zu einem ausgewogenen und präzisen Klang beitragen. Spezielle 3D-Headline-Lautsprecher und ein leistungsstarker Subwoofer kommen für ein fesselndes Klangerlebnis zum Einsatz, wie die Hersteller ausführen.



Selbstverständlich spricht man von einem wahren High-end-Audiosystem bei dem perfekte Positionierung, Ausrichtung und Symmetrie der Lautsprecher einen immersiven Klang erzielen, der in enger Zusammenarbeit zwischen Aston Martin und den Ingenieuren von Bowers & Wilkins in den Aston Martin DB12 integriert wurde.

Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Foto © Aston Martin | Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12

Nur der Beginn einer auf Innovation begründeten Partnerschaft

Das neue Audio-System im Aston Martin DB12 sei nur der Beginn einer auf Innovation und Leistung begründeten Partnerschaft, so die beiden britischen Unternehmen übereinstimmend. Die neue Partnerschaft verspreche ein noch höheres Maß an Performance, Technologie und Einbindung des Fahrers. Dazu wird das Aston Martin-Erlebnis auf Sound und Musik im Auto ausgedehnt – eine Schlüsselkomponente für den Fahrspaß, so die Unternehmen in der entsprechenden Aussendung.

„Die Zusammenarbeit von Bowers & Wilkins und Aston Martin fühlt sich ganz organisch an, denn beide zelebrieren ihr britisches Erbe und sind gleichzeitig dafür bekannt, Innovationen und aufregende Erlebnisse zu kreieren. Neben der Integration von Audio-Systemen für Autos wird diese neue Partnerschaft in Zukunft auch zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit anderen Marken führen. Wir freuen uns sehr auf das nächste Kapitel.“ Dan Shepherd, Vice President of Licensing and Partnerships bei Bowers & Wilkins

Wir meinen…

Es ist eine weitere prästigeträchtige Partnerschaft im Bereich Automotive, die nunmehr die beiden britischen Marken Aston Martin und Bowers & Wilkins rund um die Präsentation des neuen Aston Martin DB12 im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes verkündeten. In diesem Fahrzeug, das man als weltweit ersten Super Tourer bezeichnet, kommt erstmals ein Bowers & Wilkins Surround Sound System zum Einsatz.

THEMA Bowers & Wilkins Surround Sound System im Aston Martin DB12 Bowers & Wilkins

Ähnliche Beiträge