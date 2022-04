In aller Kürze In der Schweiz wird die Marke Marantz der Sound United LLC. ab 1. Mai 2022 von der B&W Group Schweiz GmbH betreut.

Produkte der Marke Marantz wurden in der Schweiz bislang von der Lakeside Audio SA als Vertrieb betreut, mit 1. Mai 2022 soll ein neuer Distributor die Verantwortung für die Lösungen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzern Marantz Corporation übernehmen, und zwar das Unternehmen B&W Group Schweiz GmbH. Dies gibt das Unternehmen nunmehr in einem knappen Statement bekannt.

Erfreut über renommierte neue Marke im Portfolio

Die B&W Group Schweiz GmbH mit Sitz in Schlieren im Kanton Zürich zeigt sich erfreut darüber, die Verantwortung als Vertrieb für einen der renommiertesten japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerne übernehmen zu dürfen, so die Mitteilung des Unternehmens. Man bedanke sich für die Vorarbeit, die die Lakeside Audio SA bislang in der Betreuung der Marke Marantz getätigt habe und man zeigt sich zuversichtlich, diesen erfolgreichen Weg fortführen zu können.

cebrands.ch AG übernimmt Service

Im Zuge der Vertriebsübernahme soll auch die Service-Stelle künftig in neue Hände gelegt werden, und zwar in jene der Firma cebrands.ch AG in Arbon, wie B&W Group Schweiz GmbH mitteilt.

Für die Schweizer Kunden allerdings ändere sich dadurch natürlich nichts, für diese sei auch künftig der Fachhandel die beste Anlaufstelle für alle Belangen rund um die Lösungen aus dem Hause Marantz, so B&W Group Schweiz GmbH abschließend.

Wir meinen…

Rund um das Konglomerat an Marken der Sound United LLC. bzw. deren Vertriebe gibt es wieder Neues zu berichten, diesmal aus der Schweiz. Hier nämlich wird ab 1. Mai 2022 die B&W Group Schweiz GmbH den Vertrieb der Lösungen der Marke Marantz übernehmen.

THEMA B&W Group Schweiz GmbH übernimmt Vertrieb von Marantz B&W Group Schweiz GmbH