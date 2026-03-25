In aller Kürze Die Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black bringt drei etablierte CX Komponenten in mattschwarzer Sonderausführung zurück und setzt den Cambridge Audio CXN100 SE mit HDMI-eARC besonders in Szene. Für HiFi-Fans ist das vor allem als elegante Systemlösung relevant, die hochwertige Technik und wohnraumfreundliche Gestaltung überzeugend zusammenführt.

Die englische HiFi-Schmiede Cambridge Audio präsentiert die Cambridge Audio CX Series als Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black und reagiert damit auf einen Wunsch, der von vielen Nutzern seit geraumer Zeit klar formuliert wurde. Die mattschwarze Ausführung verleiht der Baureihe aus Cambridge Audio CXN100 SE, Cambridge Audio CXA81 Mk II und Cambridge Audio CXC einen betont reduzierten, wohnraumfreundlichen Auftritt. Gerade bei Komponenten, die offen im Rack stehen und als System wahrgenommen werden, ist das keine Nebensache, sondern Teil ihres Reizes.

Key Facts

Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black als Sonderausführung der CX Serie

Mattschwarz eloxiertes Aluminium mit dezenten Glanzakzenten

Umfasst Cambridge Audio CXN100 SE, Cambridge Audio CXA81 Mk II und Cambridge Audio CXC

Fokus auf identische Klangphilosophie bei neuer, limitierter Optik

Cambridge Audio CXN100 SE nun mit HDMI-eARC für TV-Ton

Serie soll sich flexibel in bestehende Anlagen oder komplette neue Setups integrieren

Ein neues Finish mit klarem Signal

Cambridge Audio formuliert den Anspruch dieser Sonderedition auffallend klar: Der Klang bleibt, der Auftritt verändert sich. Genau darin liegt auch die Stärke der Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black. Sie versucht nicht, sich über ein lautes Design in den Vordergrund zu drängen, sondern setzt auf eine mattschwarze, eloxierte Aluminiumoberfläche mit feinen Glanzdetails. Das wirkt kontrolliert, hochwertig und erwachsen. Gerade in Wohnräumen, in denen klassische silberne Komponenten oft stärker hervorstechen, kann eine derart zurückhaltende Optik den Unterschied machen. Die Anlage erscheint geschlossener, ruhiger und architektonisch sauberer eingebunden.

Dabei bleibt die bekannte Formsprache der CX Serie erhalten. Cambridge Audio kombiniert weiterhin ein stabiles Stahlchassis mit einer markant modellierten Front aus Aluminium. Das ist nicht bloß eine Frage der Haptik oder des Designs, sondern auch Ausdruck jener Produktkategorie, in der sich die Serie bewegt. Wer sich für solche Komponenten entscheidet, will keine Wegwerf-Elektronik, sondern Geräte, die über Jahre hinweg plausibel wirken, technisch wie optisch. Genau dieses Verständnis transportiert auch die Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black.

Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black

Drei Bausteine für ein geschlossenes System

Zur Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black zählen drei Komponenten, die in der Praxis sehr unterschiedliche Nutzer ansprechen und sich dennoch logisch ergänzen. Der Cambridge Audio CXN100 SE übernimmt die Rolle des modernen Musik-Streamers, der Cambridge Audio CXA81 Mk II bildet das klassische Verstärker-Herz einer Stereo-Anlage, und der Cambridge Audio CXC bleibt die Antwort für alle, die ihre CD-Sammlung nicht ins Regal abschieben wollen. Diese Zusammenstellung ist gut gewählt, weil sie den Kern aktueller HiFi-Nutzung sauber abbildet: Streaming als dominierende Quelle, Verstärkung als Zentrum und physische Medien als bewusste Ergänzung.

Gerade darin zeigt sich, dass Cambridge Audio diese Sonderedition nicht als reines Sammlerstück versteht. Die Serie soll sich in sehr unterschiedliche Setups einfügen. Man kann ein vollständiges System in Schwarz aufbauen, eine einzelne Komponente in ein bestehendes Rack integrieren oder die Serie als Einstieg in ein hochwertiges Stereo-System begreifen. Aus Anwendersicht ist genau das der praktische Reiz: Die Sonderedition bleibt offen, statt ein geschlossenes Konzept vorzuschreiben.

Cambridge Audio CXN100 SE als digitales Zugpferd

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht innerhalb der Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black klar der Cambridge Audio CXN100 SE. Cambridge Audio beschreibt ihn als aufgewerteten Musik-Streamer mit breitem Zugang zu hochauflösender Musik, flexibler Konnektivität und HDMI-eARC. Vor allem letzteres ist im Alltag relevant. Denn damit rückt ein klassischer Netzwerkplayer näher an den Fernseher und damit dorthin, wo viele Nutzer heute ihre hochwertige Stereo-Anlage längst mit anderen Medienwelten verschränken. TV-Ton über die HiFi-Anlage zu führen, ist keine exotische Idee mehr, sondern für viele eine der elegantesten Arten, Musiksystem und Wohnraum-Mediennutzung zusammenzubringen.

Cambridge Audio betont darüber hinaus die fein abgestimmte Schaltungstopologie und einen aufgewerteten D/A-Wandler. Das zielt auf genau jenen Punkt, der bei Streamern dieser Klasse zählt: Nicht nur möglichst viele Funktionen sollen an Bord sein, sondern eine digitale Wiedergabe, die Klarheit, Kraft und Präzision vereint. Für technisch interessierte Leser ist daran vor allem interessant, dass Cambridge Audio den CXN100 SE nicht als bloße App-Brücke versteht, sondern als ernstzunehmende audiophile Quelle.

Cambridge Audio CXA81 Mk II und Cambridge Audio CXC als klassische Gegengewichte

Der Cambridge Audio CXA81 Mk II übernimmt in dieser Sonderedition die Rolle des integrativen Verstärkers. Cambridge Audio spricht von 80 Watt pro Kanal und davon, Musik mit mehr Klarheit und Tiefe offenzulegen. Das mag zunächst wie ein klassischer Verstärkeranspruch klingen, ist in diesem Kontext aber schlüssig: Der Verstärker bleibt der Baustein, der aus einer guten Quelle und passenden Lautsprechern ein organisches Ganzes formt. In einer Serie wie dieser ist er nicht Beiwerk, sondern das eigentliche Kraftzentrum.

Der Cambridge Audio CXC setzt dazu einen bewusst anderen Akzent. Als reines CD-Laufwerk konzentriert er sich auf präzise digitale Wiedergabe physischer Medien. Das ist gerade deshalb bemerkenswert, weil Cambridge Audio damit klar signalisiert, dass die CD in diesem Umfeld keineswegs als Relikt betrachtet wird. Für viele Hörer bleibt sie eine geschätzte Quelle, sei es wegen vorhandener Sammlungen, aus Gründen der Verfügbarkeit bestimmter Aufnahmen oder schlicht wegen der Wertschätzung eines physischen Mediums. In Kombination mit einem hochwertigen DAC oder einem entsprechend ausgestatteten Verstärker fügt sich der Cambridge Audio CXC daher nahtlos in die Philosophie der Serie ein.

Warum diese Sonderedition mehr ist als reine Kosmetik

Gerade im HiFi-Bereich wird Design oft vorschnell als Nebensache behandelt. Das greift zu kurz. Komponenten dieser Klasse stehen meist nicht versteckt im Technikschrank, sondern sichtbar im Wohnraum. Ihre Gestaltung prägt damit unweigerlich den Alltag. Die Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black trägt diesem Umstand Rechnung, ohne dabei ins Dekorative abzurutschen. Schwarz ist hier nicht Effekt, sondern Entscheidung. Die Geräte treten optisch zurück, damit Musik, Raum und Nutzung stärker in den Vordergrund rücken. Genau das macht diese Sonderedition plausibel.

Hinzu kommt, dass Cambridge Audio mit der Limited Edition ein bestehendes, vielfach geschätztes System nicht neu erfinden muss. Der Vorteil liegt vielmehr darin, dass bekannte Qualitäten in ein Gewand überführt werden, das aktuell von vielen Nutzern wieder explizit gefragt wird. In einer Branche, die sich gerne an spektakulären Neuheiten abarbeitet, hat auch das Gewicht: Man hört hier auf den Markt, ohne die Identität der Produkte zu verbiegen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black soll ab April 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Die Sonderausführung umfasst den Vollverstärker Cambridge Audio CXA81 Mk II, den Netzwerkplayer Cambridge Audio CXN100 SE sowie das CD-Laufwerk Cambridge Audio CXC, jeweils in mattschwarzer Ausführung. Für den Cambridge Audio CXA81 Mk II wird ein Preis von € 1.199,- genannt, der Cambridge Audio CXN100 SE soll zu € 1.049,- erhältlich sein, und für den Cambridge Audio CXC werden € 599,- ausgewiesen.

Fazit – Schwarz steht dieser Serie sehr gut

Die Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black ist deshalb gelungen, weil sie nicht mehr verspricht, als sie sein will. Sie nimmt eine bewährte HiFi-Baureihe der englischen HiFi-Schmiede Cambridge Audio, verleiht ihr einen markant reduzierten neuen Auftritt und setzt mit dem Cambridge Audio CXN100 SE samt HDMI-eARC zugleich einen praktischen Akzent für heutige Wohn- und Medienwelten. Wer eine moderne Stereo-Anlage mit klarer Formsprache, klassischer Substanz und zeitgemäßer Nutzung sucht, wird sich die Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black sehr genau ansehen wollen.

Produkt Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black Preis Cambridge Audio CXA81 Mk II Limited Edition Black € 1.199,-

Cambridge Audio CXN100 SE Limited Edition Black € 1.049,-

Cambridge Audio CXC Limited Edition Black € 599,-

Technische Daten

Produkt Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black Charakterisierung Limitierte Sonderausführung der Cambridge Audio CX Serie für Nutzer, die hochwertige HiFi-Komponenten mit zurückhaltender, wohnraumfreundlicher Optik und systemischer Erweiterbarkeit suchen Serie Cambridge Audio CX Series Limited Edition Black Ausführung Matt schwarz eloxiertes Aluminium mit dezenten Glanzdetails Konzept Sonderedition mit unveränderter Klangphilosophie und neuer Oberflächengestaltung Enthaltene Komponenten Cambridge Audio CXN100 SE, Cambridge Audio CXA81 Mk II, Cambridge Audio CXC Systemgedanke Einzelkomponente als Ergänzung bestehender Anlagen oder vollständiger Aufbau eines Systems in einheitlicher Optik Gehäuse Stahlchassis mit geformter Aluminiumfront; dient nicht nur der Wertigkeit, sondern unterstützt auch ein dauerhaft solides Gerätegefühl Designansatz Zurückhaltend und präzise, damit die Geräte sich optisch in den Wohnraum einfügen und nicht dominieren Cambridge Audio CXN100 SE Limited Edition Black Musik-Streamer mit hochauflösendem Streaming, breiter Konnektivität und HDMI-eARC; besonders relevant für die Einbindung von TV-Ton in hochwertige Stereo-Anlagen Cambridge Audio CXA81 Mk II Limited Edition Black Integrierter Stereo-Verstärker mit 80 Watt pro Kanal; zielt auf Kontrolle, Dynamik und feine Durchzeichnung im täglichen Einsatz Cambridge Audio CXC Limited Edition Black CD-Laufwerk für präzise digitale Wiedergabe physischer Medien; interessant für Hörer mit bestehender CD-Sammlung und Anspruch an saubere Datenübertragung Positionierung Flexible HiFi-Serie für Streaming, klassische Stereo-Anwendungen und gemischte Musikquellen von Vinyl bis High-res Audio Besonderheit Limitierte schwarze Ausführung einer etablierten Produktfamilie mit Fokus auf Systemharmonie und Wohnraumintegration

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Quelle Cambridge Audio